Plánovat jídla na celý týden nemusí znamenat vařit každý večer od nuly. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: ze zbytků večeře je druhý den oběd do krabičky a jedna várka rýže vystačí na dvě jídla. Sestavili jsme pro vás týdenní jídelníček s 28 recepty na snídaně, obědy, svačiny i večeře. Ušetříte čas, peníze a zbytečně nebudete nic vyhazovat.
Autor: Profimedia.cz
Nákupní seznam: Co nakoupit na celý týden? Základem jsou kuřecí stehna, mleté a gulášové hovězí, vepřová panenka, losos a tuňák. Dál vejce, tvaroh, řecký jogurt, ricotta a sýry, k tomu ovesné vločky, rýže, bulgur, těstoviny a tortilly. Nezapomeňte na cizrnu, červenou čočku a fazole a ze zeleniny na batáty, mrkev, špenát, rajčata a avokádo. Hodit se budou také banány, jablka, datle, ořechy a med.
Autor: zdravestravovani.cz
Snídaně: Ovesná kaše za studena s mákem. Vločky, mák, jogurt a mléko smíchejte večer předem rovnou do několika sklenic, dochuťte vanilkovým extraktem a javorovým sirupem a nechte přes noc odležet v lednici. Ráno je stačí vytáhnout a máte vyřešené i další snídaně.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Batátová polévka. Krém z pečených batátů a mrkve uvařte večer předem ve dvojnásobném množství. Část si vezmete do krabičky nebo termosky a zbytek můžete zamrazit. Klidně oloupejte několik batátů navíc, využijete je k večeři.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Tvarohová pomazánka s pažitkou a cibulí. Hotová je za pět minut a v lednici vydrží několik dní, takže ji využijete i na další svačiny nebo do wrapu. Tvaroh dodá bílkoviny, se kterými vydržíte až do večeře.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Pečená kuřecí stehna se zeleninou a batáty. Jídlo z jednoho plechu, u kterého nemusíte stát u plotny, protože většinu práce udělá trouba. Upečte o pár kousků masa víc, zbytek využijete do zítřejšího oběda.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Míchaná vajíčka. Teplá snídaně hotová do deseti minut. Pokud je chcete vylepšit, přidejte špenát, rajčata nebo bylinky. Vejce dodají kvalitní bílkoviny a zasytí na celé dopoledne.
Autor: Canva
Oběd: Kuřecí wrap s avokádovým hummusem. Zbylé maso z předchozí večeře natrhejte, přidejte salát a zeleninu a zabalte do tortilly. Oběd do krabičky tak máte za pár minut. Místo avokádového hummusu můžete použít i tvarohovou pomazánku. Zbylé tortilly si schovejte, poslední den se z nich stane rychlá večeře.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Řecký jogurt s ořechy a medem. Jogurt vrstvěte do misky s medem a směsí vlašských ořechů a pistácií. Svačina je hotová za dvě minuty a díky bílkovinám a tukům zasytí mnohem déle než sušenka.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Špagety s boloňskou omáčkou. Klasika, kterou má ráda celá rodina. Omáčky uvařte dvojnásobek, polovina se za tři dny promění v lasagne. Pomalu dušená boloňská je navíc druhý a třetí den ještě chutnější.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Granola bowl. Granolu upečete na plechu z ovesných vloček, ořechů a medu, nebo ji kupte hotovou. S řeckým jogurtem nebo skyrem jde o rychlou snídani s velkou porcí bílkovin, kterou snadno vezmete i s sebou ve sklenici.
Autor: Múza café
Oběd: Salát s bulgurem. Sytý salát s cizrnou a zeleninou, který v krabičce neokysne a chutná i studený. Uvařte nebo otevřete víc cizrny, protože z ní ještě připravíte hummus a pečenou cizrnu.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Hummus s červenou řepou a zeleninou. Ze zbylé cizrny ho rozmixujete za pár minut a v lednici vydrží několik dní. Řepa mu dodá výraznou barvu. Mrkev, okurka nebo paprika k němu fungují lépe než chipsy a dodají vlákninu i vitaminy.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Čočkový dhál se špenátem a rýží. Hřejivé jídlo z jednoho hrnce, které je hotové zhruba za půl hodiny. Červená čočka se nemusí namáčet a dodá rostlinné bílkoviny. Rýže uvařte dvakrát víc, vychladlá je ideální na zítřejší smaženou rýži.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Avokádový toast. Křupavý chléb, rozmačkané avokádo a vejce natvrdo nebo volské oko. Snídaně s dobrými tuky a bílkovinami, na kterou stačí pár minut. Vejce natvrdo si můžete uvařit do zásoby rovnou na více dní.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Teplý těstovinový salát s fazolkami a tuňákem. Rychlý oběd ze surovin, které obvykle máte ve spíži. Tuňák ve vlastní šťávě dodá bílkoviny a salát se dá připravit už večer předem. Chutná teplý i studený, takže v krabičce vydrží bez problémů až do oběda.
Autor: TD, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Fitness kuličky. Datle, mandle a kakao rozmixujte dohladka a vytvarujte kuličky. Přidat můžete tahini, chia semínka nebo je obalit v čokoládových šupinách. Hotové jsou bez pečení za čtvrt hodiny a v lednici vydrží celý týden, takže máte po ruce sladkou svačinu na odpolední chutě.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Smažená rýže se slaninou a zeleninou. Recept, který vznikl přesně kvůli zbytkům. Vychladlá rýže z předchozího dne se na pánvi nelepí a krásně opeče. Přidejte zbylou zeleninu, slaninu, vejce a sójovou omáčku a večeře je hotová za patnáct minut.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Banánové smoothie s ovesnými vločkami. Snídaně, kterou vypijete cestou nebo u počítače. Díky vločkám a jogurtu zasytí víc než samotné ovoce. Pár banánů nechte dozrát, druhý den se vám budou hodit do banánového chlebíčku.
Autor: Profimedia.cz
Oběd: Zeleninová frittata. Jídlo, které uklidí lednici: spotřebujete do ní zbytky zeleniny, špenátu, brokolice, sýra, ale třeba i hub. Upečete ji večer předem a chutná teplá i studená, takže je ideální do krabičky.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
vačina: Pečená cizrna s rajčaty a burratou. Poslední várku cizrny upečete v troubě s cherry rajčaty a podáte s burratou. Hodí se jako vydatnější svačina i lehká večeře a dodá vlákninu i bílkoviny. Najděte si náš recept: Pečená cizrna s rajčaty a burratou podle Kateřiny Jaškové.
Autor: Archiv Kateřina Jašková
Večeře: Lasagne s ricottou a mletým masem. Hlavní práci jste udělali už druhý den, ze zbylé boloňské teď stačí jen skládat vrstvy. Během pečení máte volné ruce a zbytek lasagní si můžete ohřát i další den.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Tvarohové lívance s jahodami a javorovým sirupem. Snídaně na den, kdy nikam nespěcháte. Tvaroh v těstě dodá lívancům nadýchanost a bílkoviny. Jahody klidně nahraďte jiným ovocem podle sezony nebo jogurtem.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Hovězí guláš s jogurtovým knedlíkem. Guláš potřebuje čas, ale ne vaši neustálou pozornost, takže ho vařte v den, kdy jste doma. Uvařte větší hrnec, protože druhý den je ještě lepší a dobře se mrazí. Do zásoby tak máte hotové jídlo i na další týden.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Banánový chlebíček. Přezrálé banány sem patří nejlépe. Těsto namícháte v jedné míse a chlebíček vydrží několik dní. Krajíc se hodí ke kávě i jako rychlá snídaně do práce.
Autor: Canva
Večeře: Gratinovaná kořenová zelenina s parmazánem a lososem. Po vydatném obědě lehčí večeře, která je přesto plnohodnotná. Losos dodá omega-3 mastné kyseliny a do zeleniny využijete i zbylé batáty. Rybu i zeleninu upečete na jednom plechu.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Shakshuka. Vejce zastřená v rajčatové omáčce s paprikou a kořením se hodí na pozdní snídani i brunch. Vše se připraví na jedné pánvi a ke stolu se podává rovnou v ní. Nezapomeňte na chléb nebo pečivo na vytírání omáčky.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Plněná vepřová panenka. Slavnostnější oběd, který přitom není náročný. Panenku rozkrojte na plát, naklepejte, poklaďte šunkou a směsí rajčat a špenátu, zabalte do válečku a svažte provázkem. Opečte ji ze všech stran a pečte asi 16 minut při 190 °C. Panenka patří k nejlibovějším částem vepřového a zbytek je výborný i studený.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Hruškovo-jablečný crumble se zázvorem. Ovoce zasypete drobenkou z másla, mouky a ovesných vloček a upečete. Jednoduchý dezert, který zvládnete i bez zkušeností s pečením, a spotřebujete do něj i zbytek vloček.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Quesadilla s fazolemi, šunkou a vejci. Rychlá večeře ze zbylých tortill od kuřecího wrapu. Fazole, sýr, šunka, vejce a trocha zeleniny a za deset minut je hotovo. Týden tak uzavřete bez vyhozených surovin.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA