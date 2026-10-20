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KVÍZ: Kulinářské mýty, kterým věří každý. Dáte kvíz o 100 otázkách alespoň napůl?
Solíte vodu na těstoviny hned na začátku, oplachujete syrové kuřecí maso pod vodou nebo dáváte rajčata do lednice? Většina z nás v kuchyni automaticky opakuje zvyky, které se předávají z generace na...
Sladká jídla 80. a 90. let: Byla lepší než dnes, nebo nás jen klame paměť?
Mléko s vanilkovým cukrem místo milkshaku, ručně vyšlehaná šlehačka místo spreje a kremrole jako nedělní odměna. Sladkosti našeho dětství si pamatujeme jako nejlepší na světě, ale byly opravdu?...
Co uvařit na celý týden? 28 jednoduchých receptů, které spolu dávají smysl
Plánovat jídla na celý týden nemusí znamenat vařit každý večer od nuly. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: ze zbytků večeře je druhý den oběd do krabičky a jedna várka rýže vystačí na dvě...
30 typických jídel, kvůli kterým se vyplatí cestovat
Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku, ramen z instantní misky nebo croissant z regálu supermarketu mají s originálem často společný jen název. Vybrali jsme...
Kdy začít péct vánoční cukroví? Kalendář, aby nic nezvláčnělo ani neztvrdlo
Perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, vosí hnízda nebo kokosky. Každé vánoční cukroví má trochu jiné nároky na přípravu a skladování. Některé druhy potřebují čas, aby změkly a rozležely se, jiné...
Salát s brokolicí a krůtím masem: S kukuřicí, rýží a česnekovým jogurtem
Lehké
35 min
Barevný salát spojuje křehkou brokolici, sladkou kukuřici, rýži a opečené krůtí maso. Česnekový...
Pečená dýně s bulgurem: S olivami, mandlemi a jogurtovým dresinkem
Lehké
35 min
Sladká pečená dýně, slané olivy, křupavé mandle a svěží máta se doplňují v jídle, které se obejde...
Co je to pučálka? Staročeská pochoutka, kterou v Praze prodávaly báby pučálnice
Naklíčený hrách, trocha tuku a několik minut na pánvi. Pučálka patří mezi staré české pokrmy, které se připravovaly především v postním období.
Po padesátce přibíráte, i když jíte stejně? Tohle vyřaďte jako první
Po padesátce se zpomalí metabolismus, a tak přibíráte, i když jíte pořád stejně. Pomůže víc bílkovin a zdravých tuků, naopak cukry a alkohol je čas omezit. Poradíme, co jíst, abyste nepřibírali, a...
Chipsy na 200 let zdarma? Pringles má nabídku, která vás dostane do hrobu
Jedna plechovka chipsů zmizí během večera u televize, ale co takhle zásoba na celých 200 let? Pringles přišel s nabídkou pro ty, kteří se svých oblíbených brambůrků nechtějí vzdát ani po smrti. Má to...
Tuňákový quiche s hořčicí: Slaný koláč s rajčaty a sýrem
Střední
80 min
Křehký korpus z máslového těsta naplníme tuňákem, rajčaty a vaječnou směsí s čerstvými bylinkami....
Smažený květák v tempuře: Křupavé kousky s mátovým jogurtovým dipem
Lehké
50 min
Květák krátce předvaříme, obalíme v těstíčku z tempury a perlivé vody a usmažíme dozlatova. Křupavé...
Dunajské vlny: Dvoubarevný moučník s višněmi a mascarpone krémem
Střední
60 min
Světlé a kakaové těsto doplníme višněmi, které při pečení vytvoří typickou kresbu připomínající...
Co uvařit na celý týden? 28 jednoduchých receptů, které spolu dávají smysl
Plánovat jídla na celý týden nemusí znamenat vařit každý večer od nuly. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: ze zbytků večeře je druhý den oběd do krabičky a jedna várka rýže vystačí na dvě...
Padá na vás po obědě únava? Stačí malá změna na talíři a odpolední kóma je pryč
Poznáváte to? Okolo druhé hodiny odpoledne vám těžknou víčka, pozornost těká od práce k oknu a jediným snem je krátký spánek nebo další šálek kávy. Většina lidí si myslí, že se jednoduše přejedli. I...
Prodej bytu 2+1, Ostrava, ul. Krasnoarmejců
Krasnoarmejců, Ostrava - Zábřeh
3 100 000 Kč
Vaříte kuskus? Děláte chybu. Jak ho připravit, aby nebyl suchý ani slepený
Kuskus se vyrábí z pšeničné krupice, známé také jako semolina. Ta se zvlhčí, vytvaruje do drobných kuliček, napaří a usuší. I když nejde o klasickou těstovinu, je to rychlá příloha, která se nevaří....
Čočková polévka: Tradiční recept se zeleninou, šunkou a bramborami
Střední
45 min
Čočková polévka je jednoduchá klasika, která se hodí jako rychlý oběd i sytá večeře. Kromě čočky v...