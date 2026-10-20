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Co uvařit na celý týden? 28 jednoduchých receptů, které spolu dávají smysl

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Ilustrační snímek Krabičková dieta od Zdravé stravování Ovesná kaše za studena s mákem Batátová polévka Tvarohová pomazánka s pažitkou a cibulí Pečená kuřecí stehna se zeleninou a batáty Míchaná vajíčka Avokádový hummus a kuřecí wrap + stepy Řecký jogurt s ořechy a medem Špagety s boloňskou omáčkou Granola bowl - doma&#769;ci&#769; granola s jogurtem, pla&#769;tky... Salát s bulgurem
Plánovat jídla na celý týden nemusí znamenat vařit každý večer od nuly. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: ze zbytků večeře je druhý den oběd do krabičky a jedna várka rýže vystačí na dvě jídla. Sestavili jsme pro vás týdenní jídelníček s 28 recepty na snídaně, obědy, svačiny i večeře. Ušetříte čas, peníze a zbytečně nebudete nic vyhazovat.

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