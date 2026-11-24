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Black Friday na iDNES Premium: Rok čtení za 590 Kč a k tomu AlzaPlus+ jako dárek
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
KVÍZ: Pravda, nebo mýtus? Projdete 100 otázkami o pečení, nebo pohoříte?
Myslíte si, že vás v pečení nemůže nic překvapit? Omyl. Většina z nás už roky bezmyšlenkovitě opakuje kuchařské mýty, které těm nejlepším buchtám a dortům spolehlivě lámou vaz.
Kapr za 12 korun a vinná klobása. Co jsme jedli o Vánocích za socialismu
Kapr, bramborový salát, vánočka i cukroví patřily na štědrovečerní stůl už za socialismu a většina z nás je drží dodnes. Přesto tehdejší Vánoce vypadaly v mnohém jinak. Kapr stál pár korun a před...
Xindl X a Genzer přiznali injekce. Jak hubnou další hvězdy
Dokonalé křivky z červených koberců a televizních obrazovek nebývají zadarmo. Zatímco některé slavné osobnosti nedají dopustit na přerušovaný půst, jiné radikálně škrtly cukry, lepek nebo se daly na...
Galerie 22 postních jídel, která jedli naši předkové v adventu
Dnes si advent spojujeme hlavně s cukrovím, svařeným vínem a vánočním pečením. Naši předkové ale v tomto období často dodržovali půst a jejich jídelníček vypadal docela jinak. Na stole se objevovaly...
Co jedí na Štědrý večer Vondráčková či David? Sumce i kapra v remuládě
Rybí polévka s badyánem, kuba s langustinami, ale i řízky vykrojené do tvaru ryby. Vánoční tabule českých celebrit jsou stejně pestré jako jejich profese. Podívejte se, co se o Štědrém večeru podává...
Šoulet nezní lákavě, ale opak je pravdou. Proč se nechával přes noc v peci
Své kořeny má v židovské kuchyni, připravuje se pomalým pečením a jeho vznik úzce souvisí s pravidly šabatu. Podobné jídlo zná i česká lidová kuchyně, kde se mu říkalo kočičí svatba.
Michelin překvapil. V oceněných restauracích mají řízky, langoše i hranolky
Myslíte, že v restauracích oceněných Michelinem najdete jen luxusní suroviny a komplikované pokrmy? Letošní český výběr ukazuje pravý opak. Uznání získaly i podniky, které sázejí na dobře známou...
Máslo za 19,90 Kč, med i ořechy ve slevě. Co koupit do zásoby a na cukroví
Black Friday nemusí být jen o elektronice. Předvánoční slevy se mohou vyplatit také při nákupu surovin na cukroví. Mouka nebo ořechy vydrží při správném skladování měsíce, med patří mezi...
Pražská Celetná nese jméno perníkářů, o perník se hrálo v kostky
Perníkářství bylo řemeslem, které vyžadovalo trpělivost, zkušenost a cit pro detail. Není divu, že si jeho mistři získávali vážnost a úctu. Cesta k vlastnímu řemeslu navíc nebyla krátká ani snadná....