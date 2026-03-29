Když beránek potřebuje parťáka (nebo pauzu)
Dobrá zpráva je, že velikonoční pečení nabízí spoustu možností. Stačí jen trochu popustit uzdu fantazii. Možná zjistíte, že ta pravá velikonoční nálada netkví jen v jedné konkrétní formě, ale v ingrediencích, které k jaru neodmyslitelně patří – v čerstvých bylinkách, šťavnatém ovoci nebo v barvách, které prozáří celý dům.
Recept Smetanový velikonoční dort
Pokud rádi pečete a chcete připravit něco opravdu slavnostního, skvělou alternativou může být velikonoční dort. Nadýchaný korpus, lehký krém a svěží ovoce vytvoří dezert, který na stole vypadá krásně a chutná ještě lépe. Dort můžete ozdobit v jarním stylu – jedlými květy, fondánovými zajíčky nebo čerstvým ovocem.
Korpus:
- 6 ks vajec
- 150 g krupicového cukru
- 170 g polohrubé mouky
- 0,50 lžičky kypřicího prášku do pečiva
- 30 g kakaa
Náplň:
- 250 g měkkého tvarohu
- 1 sáček vanilkového cukru
- 80 g moučkového cukru
- 500 ml smetany ke šlehání 33% tuku
- 1 sáček ztužovače do šlehačky
- 50 ml malinového sirupu
Na dokončení:
- 100 g bílé fondánové hmoty
- moučkový cukr na posypání
- Hmotu rozválíme na pocukrované pracovní desce na tenký plát a vykrájíme 16 zajíčků. Necháme na tácku zaschnout do druhého dne. Vejce vyšleháme s cukrem do husté pěny.
- Pak přidáme prosátou mouku s kypřicím práškem a kakaem. Vše zlehka promícháme, naplníme do dortové formy a pečeme při 160 °C asi 40 minut. Pak necháme vychladnout.
- Tvaroh smícháme s vanilkovým a moučkovým cukrem. Smetanu vyšleháme se ztužovačem na šlehačku a smícháme s tvarohem. Jednu třetinu náplně ochutíme malinovým sirupem.
- Korpus rozkrojíme na 3 díly. Spodní potřeme malinovou a bílou náplní. Postup opakujeme. Třetí korpus položíme, celý dort potřeme krémem a uložíme do lednice. Nakonec ozdobíme.
Počet porcí: 16 kusů
Doba přípravy: 60 minut
Recept Velikonoční mrkvové cupcakes
Mrkev k jaru prostě patří, a proto jsou mrkvové muffiny na Velikonoce ideální volbou. Jsou krásně vláčné, voňavé po skořici a pokud chcete z obyčejných muffinů vykouzlit malý sváteční zázrak, stačí přidat lehký tvarohový krém. Rázem máte na talíři dokonalé cupcakes
Na těsto:
- 150 g másla
- 150 g moučkového cukru
- 3 ks vejce
- 100 g mrkve
- 3 lžíce zakysané smetany
- 150 g hladké mouky
- 0,50 sáčku kypřicího prášku do pečiva
Na krém:
- 250 g měkkého tvarohu
- 100 g moučkového cukru
- 200 ml 33% smetany ke šlehání
- 1 sáček vanilkového cukru
- 2 lžíce citronové šťávy
Na dozdobení:
- barevná čokoládová nebo cukrová vajíčka
- čokoládové hoblinky
- Máslo vyšleháme s cukrem a vejci do pěny. Přidáme najemno nastrouhanou mrkev, zakysanou smetanu, a nakonec prosátou mouku s kypřicím práškem. Důkladně promícháme a naplníme do formiček na muffiny vyložené papírovými košíčky.
- Muffiny pečeme při 190 °C asi 25 minut. Po upečení je necháme krátce vychladnout ve formičkách a vyklopíme na kovovou mřížku.
- Tvaroh smícháme s cukrem a vyšlehanou šlehačkou. Krém ochutíme vanilkovým cukrem a citronovou šťávou, poté ho naplníme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a ozdobně nastříkáme na povrch muffinů. Dozdobíme vajíčky a posypeme čokoládovými hoblinkami.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 50 minut
Tip: Přidejte do těsta jemně nasekané ořechy nebo kokos – dodají dortu zajímavou texturu a vůni.
Recept Velikonoční bábovka
Bábovka je sázka na jistotu. Je jednoduchá, rychlá a zároveň velmi efektní. Můžete ji upéct klasickou vanilkovou, mramorovou nebo ji ozvláštnit citronovou kůrou či trochou rumu. Stačí ji po upečení lehce pocukrovat a velikonoční dezert je na světě.
Těsto:
- 150 g másla
- 250 g moučkového cukru
- 2 sáčky vanilkového cukru
- 3 ks vejce
- 1 lžíce citronové šťávy
- 1 lžíce nastrouhané citronové kůry
- 400 g polohrubé prosáté mouky
- 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
- 150 ml mléka
- 100 g jemně nastrouhaných mandlí
- 20 g kakaa
Dohotovení:
- 100 g čokoládové polevy
- 100 g hoblinek z tmavé, mléčné a bílé čokolády
- cukrová velikonoční vajíčka
- Máslo nakrájíme na malé kousky a necháme změknout při pokojové teplotě. Přidáme cukr, vanilkový cukr a utřeme do pěny. Pak za stálého tření přidáme žloutky, citronovou šťávu a kůru.
- Do utřené pěny vmícháme mouku s kypřicím práškem do pečiva, mléko a mandle. Z bílků ušleháme pevný sníh, který vmícháme nakonec. Z těsta oddělíme 1/3 a do té vmícháme prosáté kakao.
- Světlé těsto naplníme do formy a rozetřeme ke krajům, do středu naplníme kakaové těsto a povrch uhladíme. Pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C asi 50 minut. Pak necháme vychladnout.
- Bábovku polijeme rozpuštěnou čokoládou. Než čokoláda ztuhne tak povrch posypeme čokoládovými hoblinkami. Bábovku přendáme na talíř a její střed vyplníme vajíčky.
Počet porcí: 18 kusů
Doba přípravy: 40 minut
Tip: Formu vždy vymažte tukem a vysypte moukou, těsto se pak z formy snadno vyklopí a bábovka zůstane hezky celá.
Recept Velikonoční mini cheesecake
Mini cheesecakes jsou skvělou alternativou pro ty, kteří chtějí něco lehčího a zároveň elegantního. Můžete je připravit v košíčcích nebo malých formičkách, s klasickým krémem z mascarpone a tvarohu, doplněné o citronovou kůru či vanilku.
Na vrch pak přijde ovocný topping – jahody, maliny, borůvky nebo malé čokoládové vajíčko. Mini verze nejen skvěle vypadají, ale každý si může vzít svůj vlastní kousek, což ocení hlavně při větším velikonočním setkání.
Na základ:
- 150 g karamelových sušenek
- 4 lžíce mandlového likéru
- 125 g másla
Na náplň:
- 500 g krémového sýra
- 300 g smetanového bílého jogurtu
- 60 g moučkového cukru
- 2 lžíce citronové šťávy
- 20 g práškové želatiny
- 80 ml vody
Na dohotovení:
- barevná cukrová vajíčka
- Karamelové sušenky rozdrtíme najemno, smícháme s likérem a rozpuštěným máslem.
- Malé kovové formičky (asi 8 cm) vymažeme olejem a vysypeme moučkovým cukrem. Na dno formiček natlačíme hmotu na nepečený korpus (do výšky asi 1 cm). Uložíme do chladničky ztuhnout.
- Krémový sýr smícháme s jogurtem, cukrem a citronovou šťávou. Želatinu namočíme do studené vody a necháme 5 minut bobtnat. Pak ji zahřejeme téměř k bodu varu a horkou ji vlijeme do připravené náplně. Promícháme, nalijeme na nepečený korpus ve formičkách a uložíme do chladničky nejméně na 4 hodiny ztuhnout. Pak sejmeme formičky a ozdobíme vajíčky.
Počet porcí: 10 kusů
Doba přípravy: 40 minut
Recept Velikonoční věnec s marcipánem
Velikonoční věnec je nejen krásnou dekorací na stůl, ale také skvělým dezertem. Korpus můžete upéct jako sladký závitek nebo piškotový kruh, rozkrojit a naplnit lehkým krémem či ovocem. Povrch zdobte kousky marcipánu, který můžete tvarovat do malých vajíček, kuřátek nebo květin. Takový věnec bude vypadat opravdu slavnostně a přitom zůstane originální alternativou k tradičnímu beránkovi.
Těsto:
- 150 ml vlažného mléka
- 15 g čerstvého droždí
- 1 lžíce krupicového cukru
- 300 g hladké mouky
- 30 g rozpuštěného másla
- 1 ks žloutek
- 1 špetka soli
Náplň:
- 60 g másla
- 5 lžic krupicového cukru
- 3 lžičky mleté skořice
- 100 g marcipánu
- 50 g směsi sušeného ovoce
- 50 g vlašských ořechů
- moučkový cukr na posypání
- Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru, rozmícháme, lehce zasypeme trochou mouky a necháme vzejít kvásek.
- Zbylou mouku, rozpuštěné máslo, zbylé mléko, cukr, žloutek a špetku soli smícháme v misce. Přidáme vykynutý kvásek a vypracujeme hladké těsto. Necháme na teplém místě minimálně hodinu vykynout.
- Mezitím připravíme skořicovou náplň. Rozpustíme máslo, přidáme do něj cukr a skořici a vytvoříme směs, kterou necháme při pokojové teplotě lehce ztuhnout do kašičky.
- Těsto po vykynutí prohněteme a vyválíme na velkou tenkou placku (o velikosti cca 40x30 cm). Potřeme ji náplní po celé ploše, posypeme marcipánem nakrájeným na kousky, sušeným ovocem nakrájeným nadrobno a nahrubo nasekanými ořechy. Pak svineme do rolády.
- Ostrým nožem rozřízneme roládu podélně napůl a obě části obmotáme kolem sebe. Z pletence pak vytvarujeme věnec tak, že k sobě spojíme volné konce.
- Věnec přeneseme na plech a potřeme zbytkem náplně. Zakryjeme ho utěrkou a necháme ještě 30 minut kynout. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 20-30 minut dozlatova. Podáváme lehce posypané moučkovým cukrem.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 80 minut
Tip: Věnec pečte na střední mřížce trouby a sledujte, aby povrch zůstal zlatavý, ale náplň se nezačala karamelizovat – výsledek bude jemný a šťavnatý.
