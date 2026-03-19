Co se stane, když vylijete horký olej do dřezu? Odteď to už nikdy neuděláte

Petra Burgrová
  3:50
Mnoho lidí po smažení jednoduše vylije zbytek oleje do dřezu a spláchne ho horkou vodou. Na první pohled se může zdát, že olej bez problémů odteče. Ve skutečnosti ale může tento zvyk způsobit vážné problémy v potrubí i kanalizaci.

Řepkový olej je na smažení ideální. Rozhodně lepší než olej slunečnicový. | foto: Canva

Obsah

Kam vyhodit použitý olej? Do dřezu ne

Horký olej je tekutý, ale jakmile se dostane do chladnějšího potrubí, začne postupně tuhnout a lepit se na stěny trubek. Postupem času se na něm zachytávají další zbytky jako tuky, zbytky jídla, mýdlo a nečistoty. Tyto vrstvy se postupně hromadí a mohou vést k ucpanému odpadu.

Když olej odteče z domácnosti do kanalizace, problém nekončí. Tuky se zde spojují s dalšími odpady a vytvářejí obrovské tukové usazeniny známé jako Fatberg.

Tyto bloky mohou:

  • ucpat kanalizační potrubí,
  • způsobit havárie kanalizace,
  • výrazně zvýšit náklady na údržbu městských systémů.

Zapáchá vám dřez? Na vině může být i použitý olej.

Co se stane po vylití do dřezu

Usazený tuk se postupně rozkládá a může začít zapáchat. Pokud se tuk zachytí v sifonu, může se nepříjemný zápach vracet zpět do kuchyně.

Takový problém se často řeší:

  • chemickými přípravky,
  • rozebráním sifonu,
  • nebo instalatérským zásahem.

Londýnskou kanalizaci ucpal obří valoun sraženého tuku a špíny. Přezdívá se mu „fatberg“.

Jak se recykluje použitý olej

Mnoho lidí si myslí, že stačí olej spláchnout velkým množstvím horké vody a saponátu. Ve skutečnosti to problém jen přesune dál do potrubí. Jakmile voda vychladne, tuk opět ztuhne a začne se usazovat v jiné části kanalizace. Použitý olej z vaření je potřeba likvidovat jiným způsobem.

Nejlepší možnosti jsou:

  • nechat olej vychladnout,
  • nalít ho do uzavíratelné nádoby (ideálně PET láhve, ne do skla),
  • odevzdat ho ve sběrném místě nebo kontejneru na oleje.

Menší množství tuku lze také:

  • setřít papírovou utěrkou,
  • vyhodit do směsného odpadu.

Vstoupit do diskuse
Témata: dřez, Kanalizace, Odpad

