Co se stane, když vylijete horký olej do dřezu? Odteď to už nikdy neuděláte

Obsah
Kam vyhodit použitý olej? Do dřezu ne
Horký olej je tekutý, ale jakmile se dostane do chladnějšího potrubí, začne postupně tuhnout a lepit se na stěny trubek. Postupem času se na něm zachytávají další zbytky jako tuky, zbytky jídla, mýdlo a nečistoty. Tyto vrstvy se postupně hromadí a mohou vést k ucpanému odpadu.
Když olej odteče z domácnosti do kanalizace, problém nekončí. Tuky se zde spojují s dalšími odpady a vytvářejí obrovské tukové usazeniny známé jako Fatberg.
Tyto bloky mohou:
- ucpat kanalizační potrubí,
- způsobit havárie kanalizace,
- výrazně zvýšit náklady na údržbu městských systémů.
|
Co se stane po vylití do dřezu
Usazený tuk se postupně rozkládá a může začít zapáchat. Pokud se tuk zachytí v sifonu, může se nepříjemný zápach vracet zpět do kuchyně.
Takový problém se často řeší:
- chemickými přípravky,
- rozebráním sifonu,
- nebo instalatérským zásahem.
|
Jak se recykluje použitý olej
Mnoho lidí si myslí, že stačí olej spláchnout velkým množstvím horké vody a saponátu. Ve skutečnosti to problém jen přesune dál do potrubí. Jakmile voda vychladne, tuk opět ztuhne a začne se usazovat v jiné části kanalizace. Použitý olej z vaření je potřeba likvidovat jiným způsobem.
Nejlepší možnosti jsou:
- nechat olej vychladnout,
- nalít ho do uzavíratelné nádoby (ideálně PET láhve, ne do skla),
- odevzdat ho ve sběrném místě nebo kontejneru na oleje.
Menší množství tuku lze také:
- setřít papírovou utěrkou,
- vyhodit do směsného odpadu.
|
