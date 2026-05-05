Listová zelenina, která se na našich talířích objevuje čím dál častěji, a to hlavně jako sezónní alternativa ke špenátu, kterou lze upravovat mnohem pestřeji.
Botanicky patří mezi kultivary řepy, příbuzný je tedy mnohem víc červené řepě než na první pohled podobnému špenátu, což vysvětluje i jeho lehce zemitou chuť.
Pochází ze Středomoří a jihozápadní Asie a v kuchyni se využívají jak jeho listy, tak silnější stonky. Díky tomu jde o zeleninu s velmi variabilním použitím, která se dá zpracovat prakticky celá.
Jaký je rozdíl mezi špenátem a mangoldem
- Struktura: špenát má jemné listy, které se rychle rozvaří, mangold zůstává pevnější a drží tvar
- Chuť: mangold je výraznější, lehce zemitý, stonky mohou být nasládlé; špenát je jemný a neutrální
- Tepelná úprava: špenát se připravuje krátce, mangold snese delší vaření i restování
- Vzhled: mangold má velké listy a barevné stonky, špenát je drobnější a jednolitě zelený
Jaké druhy mangoldu existují
Vyskytuje se v celé řadě odrůd, které se liší velikostí, tvarem, barvou a chutí. Základní dělení nicméně je na listový a stonkový mangold.
Odrůdy stonkového mangoldu
- Listový mangold má velké, zelené listy s červenými, žlutými nebo bílými stonky. Listy bývají o něco měkčí než listy stonkového mangoldu a mají jemnější chuť. Listový mangold je ideální do salátů, smoothie a jako příloha.
- Stonkový mangold, známý také jako Rhubarb Chard, má dlouhé, silné stonky s širšími listy, které jsou o něco pevnější a hořčí než listy mangoldu listového. Stonky mohou mít různé barvy, jako je červená, žlutá nebo bílá. Stonkový mangold se skvěle hodí na vaření a smažení, protože stonky potřebují delší dobu, aby změkly a chuťově se rozvinuly.
Na co je dobrý mangold
Obsahuje vysoký podíl vitamínů K, A, C i E a minerálů, jako jsou hořčík, draslík, vápník a železo. Díky tomu patří mezi nutričně nejhodnotnější listovou zeleninu.
Z praktického hlediska je ceněný pro nízkou energetickou hodnotu a vysoký obsah mikroživin. Hodí se tak i do redukce a jako způsob, jak zvýšit příjem zeleniny bez velkého kalorického zatížení. Obsah vlákniny zároveň podporuje trávení.
Je dobré nicméně počítat s tím, že mangold obsahuje kyselinu šťavelovou, podobně jako špenát, a tedy je vhodné ho konzumovat s mírou. Máte-li problémy s ledvinovými kameny nebo jiný problém s ledvinami, měli byste mangold raději vynechat úplně.
Co je kyselina šťavelová
Jedná se o organickou kyselinu, která je obsažena v celé řadě potravin, jako je rebarbora, špenát a mangold, u kterého se vyskytuje zejména v listech.
Ve velkém množství může být škodlivá a způsobit bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a průjem. Listy mangoldu je třeba před konzumací důkladně omýt, abyste minimalizovali riziko předávkování.
Tabulka výživových hodnot (na 100 g):
|SLOŽKA
|HODNOTA
|Energie
|21 kcal
|Bílkoviny
|2,1 g
|Sacharidy
|0,7 g
|Tuky
|0,3 g
|Vitamín C
|39 mg
|Vitamín E
|1,5 mg
|Vápník
|103 mg
|Hořčík
|81 mg
|Draslík
|376 mg
|Železo
|2,7 mg
Jak chutná mangold
Má chuť, která se pohybuje mezi špenátem a červenou řepou. Je výraznější, lehce zemitá a u stonků často jemně nasládlá.
Chuť se mění podle části rostliny i způsobu úpravy. Listy jsou jemnější a více připomínají špenát, zatímco stonky mají pevnější strukturu a výraznější chuť.
Jak jíst mangold
V kuchyni se používá především jako zelenina. Hodí se k pečenému masu, rybám a vaječným pokrmům. Mangold je také chutný v salátech, jako nákyp a na pizze.
Listy se zpracovávají obdobně jako špenát, naopak stonky se vaří jako samostatná zelenina. Mangold bez problémů vydrží několik dní v chladničce v přihrádce na zeleninu a lze ho také zamrazit.
Základní způsoby úpravy mangoldu:
- Vaření: listy i stonky se krátce povaří v osolené vodě (listy stačí 2–3 minuty, stonky 5–7 minut). Po scezení je vhodné je zchladit, aby si zachovaly barvu a strukturu.
- Dušení: na pánvi se mangold krátce orestuje na oleji, přidá se trocha vody a nechá se pod pokličkou změknout. Tato úprava zvýrazní jeho lehce nasládlou chuť.
- Smažení / restování: nejčastější domácí úprava. Nejprve se restují stonky, poté listy. Dochucuje se solí, pepřem, česnekem nebo muškátovým oříškem.
- Blanšírování: krátké spaření ve vroucí vodě a následné zchlazení v ledové vodě. Zachovává barvu, vitamíny i texturu a hodí se pro další zpracování.
- Syrová konzumace: mladé listy lze použít do salátů, ale mají lehce nahořklý tón, proto se kombinují s krémovými nebo sladšími složkami.
Recepty Co se dělá z mangoldu
Mangold se hojně využívá hlavně ve středomořské kuchyni. Nahrazuje špenát, ale díky pevnější struktuře zvládne i pečení nebo zapékání. V české kuchyni se nejčastěji objevuje v kombinaci s těstovinami, vejci nebo smetanou. Vhodný je i do slaných koláčů, kde si drží chuť i strukturu.
