Našli jste pod stromečkem nevhodný dárek, který v kuchyni nechcete? Poradíme, co s ním udělat

Klára Pěnkavová
  12:41
Každému z nás se někdy stalo, že pod stromečkem nedostal přesně to, co si přál. Tyto nechtěné dárky pak často končí na dně skříně nebo se jich snažíme nenápadně zbavit darováním někomu dalšímu. Se svetrem, čajovým setem nebo parfémem se to může podařit snadno. Jenže co dělat s pomalým hrncem, horkovzdušnou fritézou nebo třeba sušičkou potravin, které se nám do kuchyně nehodí?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pokud jste k Vánocům nečekaně dostali pomocníka, kterého nepotřebujete, a nevíte, co s ním, rozhodně ho hned nezavrhujte.

  1. Pomalý hrnec
  2. Horkovzdušná fritéza
  3. Sušička potravin

Pomalý hrnec: Užitečný pomocník nebo další lapač prachu?

Pomalý hrnec (neboli slow cooker) je skvělým pomocníkem pro „zdravou kuchyni“ a vaření takzvaně z jednoho hrnce. „Naházíte“ do něj všechny potřebné ingredience, nastavíte program a celý oběd nebo večeři uvaří doslova za vás.

Vy mezitím můžete spát nebo dělat cokoli jiného, aniž byste se museli bát, že se vám jídlo připálí nebo přeteče. Navíc pomalý hrnec, i když v něm vaříte několik hodin, zachovává více vitamínů a živin než při běžném vaření. Oblíbený je hlavně pro přípravu pomalu dušených jídel, jako jsou guláše, omáčky, pečená masa, vývary a polévky. Překvapivě zvládne i dezerty, marmelády a džemy.

Důvody, proč si ho nechat:

  • vaříte zdravěji s minimem tuku,
  • uvaříte do zásoby na více dní dopředu,
  • skoro bez práce uvaříte pro více lidí,
  • zvládne připravit jídla „z jednoho hrnce“.
Pomalu dušené hovězí maso se zeleninou a červeným vínem + stepy

Pomalu dušené hovězí maso se zeleninou a červeným vínem

Recept

Střední

140 min

Pokud vaříte pouze pro sebe, nebo doma máte rádi spíše minutková jídla, asi pro vás pomalý hrnec nebude to pravé ořechové. Navíc je to objemný a těžkopádný spotřebič, pro který potřebujete najít vhodný prostor, což může být, obzvlášť v malé kuchyni, pěkný oříšek.

Není to jen o jeho uskladnění, ale i o dostatečném místu na kuchyňské lince s volnou zásuvkou – pomalý hrnec se totiž často dodává s krátkou šňůrou. Pokud pro něj nenajdete uplatnění, může se stát jen dalším zbytečným lapačem prachu.

Důvody, proč se ho zbavit:

  • máte malou kuchyň,
  • nemáte dostatek prostoru pro uskladnění,
  • vaříte spíše rychlá jídla než omáčky a polévky,
  • vaříte jen pro sebe nebo pro málo lidí.

Tip, co dělat s nechtěným dárkem: Pokud k němu máte účtenku, zkuste pomalý hrnec vrátit nebo vyměnit přímo u prodejce. Kolem Vánoc bývá lhůta často prodloužena až na 30 dní, takže se této možnosti nebojte využít.

Horkovzdušná trouba je na první pohled skvělý kuchyňský pomocník, ale ne každému může sednout.

Horkovzdušná fritéza: Nafouknutá marketingová bublina?

Na sociálních sítích už delší dobu výrazně trendují horkovzdušné fritézy. Nejde ale jen o zbytečně nafouknutou marketingovou bublinu? Opravdu jsou tak skvělým kuchyňským pomocníkem, jak nám tvrdí foodblogeři?

Rozhodně se vám bude hodit, pokud milujete smažená jídla, jako jsou hranolky, řízky, sýry nebo nugety, ale chcete je připravovat zdravěji – tedy s minimem tuku. Tento spotřebič zvládne také péct, grilovat i ohřívat, takže v menší kuchyni může částečně nahradit troubu (i když ne úplně).

Je rychlá, energeticky úsporná a snadno se čistí. Pokud potřebujete mít jídlo na talíři doslova za pár minut, je horkovzdušná fritéza ideální volbou.

Důvody, proč si ji nechat:

  • milujete smažená jídla, ale nechcete hřešit až příliš,
  • máte malé děti, které milují hranolky,
  • vaříte pro sebe nebo pro menší počet lidí,
  • nechcete v kuchyni trávit příliš mnoho času.
Řízečky v sýrovém těstě s česnekovým dipem

Řízečky v sýrovém těstě s česnekovým dipem

Recept

Střední

45 min

Horkovzdušná fritéza rozhodně není pro každého, jak by se mohlo na první pohled zdát. Hodně záleží na její kvalitě. Může mít složitější ovládání, být hlučnější a podávat nevyrovnané výsledky. Jídlo se v ní může nechtěně přesušit nebo nerovnoměrně připravit, zejména při nesprávném používání.

Nevýhodou je také relativně malá kapacita koše, kvůli které není příliš vhodná pro větší domácnosti. Litý koláč v ní navíc neupečete – na to budete stále potřebovat klasickou troubu. A mít v kuchyni další spotřebič, který vytáhnete jen občas, když dostanete chuť na smažená křidélka?

Důvody, proč se jí zbavit:

  • už máte troubu, kterou opravdu používáte,
  • využijete ji jen na smažení jednou za čas,
  • máte malou kuchyni,
  • máte větší rodinu.

Tip, co dělat s nechtěným dárkem: Využijte současné popularity horkovzdušné fritézy a zkuste ji prodat na některém z bazarů nebo na Facebook Marketplace.

Křížaly, pochoutka našich babiček – je lepší způsob jejich přípravy v troubě, nebo sušičce potravin?

Sušička potravin: Není pro každého

Letos jsem pod stromečkem dostala sušičku potravin. A ne, nebyla nechtěným dárkem, i když chápu, proč pro někoho být může. Přála jsem si ji proto, protože máme doma moc rádi sušené maso i houby a starý způsob sušení je příliš zdlouhavý. Právě v tom je sušička potravin skvělá.

Umožňuje zdravou a přirozenou konzervaci potravin, prodlužuje jejich trvanlivost a uchovává většinu vitamínů a minerálů. Můžete tak zpracovat přebytky ze zahrady – ovoce, zeleninu, bylinky –, houby, maso i těstoviny. Ušetříte a navíc si vyrobíte skvělé svačinky a přísady na vaření bez chemie a konzervantů.

Důvody, proč si ji nechat:

  • máte přebytky ovoce, zeleniny nebo hub,
  • rádi si vyrábíte vlastní zásoby sušených potravin,
  • chcete ušetřit čas i peníze,
  • máte místo, kde ji uskladnit.
Křížaly v horkém nápoji.

Křížaly v horkém nápoji

Recept

Lehké

10 min

Veškeré benefity sušičky potravin padají, pokud nesnášíte houby, nejíte sušené maso a ovoce máte raději čerstvé. V takovém případě bude určitě lepší tento nevhodný dárek vrátit nebo vyměnit za jiný.

Sušičky potravin mohou být velmi hlučné, zvyšují spotřebu energie a zejména kulaté modely mají problém s rovnoměrným sušením. Otravné je také jejich čištění. Asi největším mínusem ale zůstává to, že zabírají poměrně dost místa vzhledem k tomu, jak často je během roku skutečně využijete.

Důvody, proč se jí zbavit:

  • nemáte rádi sušené potraviny,
  • máte malou kuchyni,
  • nechcete další spotřebič, který vytáhnete jen jednou ročně.

Tip, co dělat s nechtěným dárkem: Sušička potravin je ideální k darování dál – charitě, přátelům nebo v rodině. Jen pozor na to, aby se náhodou neocitla zpátky u původních dárců.

