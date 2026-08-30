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Co dělat s přebytkem cukety
Cuketa má jednu velkou výhodu, je chuťově neutrální a můžeme ji použít naslano i nasladko. Pokud jí máme opravdu hodně, vyplatí se ji rozdělit podle toho, jak ji chceme později využít.
- Nastrouhat a zamrazit: Jedním z nejjednodušších způsobů je cuketu nastrouhat nahrubo a uložit do mrazáku. Hodí se později do nákypů, polévek, omáček nebo třeba do moučníků. Sice po rozmrazení už nebude mít stejnou pevnou strukturu jako čerstvá, ale do tepelně upravených jídel je ideální.
- Cuketové placky: Přebytek cukety je skvělou příležitostí udělat si zásobu placek. Nastrouhanou cuketu smícháme s vejcem, moukou, česnekem a kořením a smažíme podobně jako bramboráky. Hotové placky můžeme také zamrazit. Lepší je nejprve je nechat úplně vychladnout, proložit pečicím papírem a uložit do sáčku nebo krabičky. Později je stačí ohřát v troubě nebo horkovzdušné fritéze.
- Cuketové čatní: Pokud už máte cuketových placek až nad hlavu, zkuste cuketu proměnit v čatní. Výborně funguje kombinace cukety, cibule, octa, cukru a koření. Výsledkem je sladkokyselá směs, která se hodí k masu, sýrům i do hamburgerů.
- Cuketové zelí: Cuketa může překvapivě dobře nahradit zelí. Nastrouháme ji nahrubo, podusíme s cibulí, dochutíme octem, cukrem, solí a kmínem a máme jednoduchou přílohu k masu nebo knedlíkům.
- Cuketové lečo a zeleninové směsi: Cuketu můžeme přidat do leča, ratatouille nebo různých zeleninových směsí.
- Cuketová polévka: Velká cuketa se přímo nabízí k přípravě krémové polévky. Stačí ji podusit s cibulí a česnekem, zalít vývarem a rozmixovat. Polévku jde také zamrazit, ale bez smetany. Tu přidáme až po rozmrazení při ohřívání.
- Zavařená cuketa: Cuketu můžeme zavařit podobně jako okurky. V zimě se hodí jako příloha k masu nebo místo klasických nakládaných okurek.
- Cuketa do sladkého pečení: Nastrouhaná cuketa se hodí do perníku, buchty, muffinů nebo chleba. Dodá těstu vláčnost, aniž by výsledný moučník chutnal výrazně po zelenině.
Co dělat s přebytkem okurek
U okurek je možností ještě víc. Pokud máte salátových okurek opravdu hodně, můžete je samozřejmě rozdávat, ale část sklizně se vyplatí zpracovat.
- Klasické nakládané okurky: Nejznámější způsob, jak uchovat úrodu nakladaček na zimu. Menší pevné okurky se hodí do sklenic společně s nálevem, cibulí, koprem a kořením.
- Okurky kvašené: Okurky můžeme fermentovat. Potřebují pouze slaný nálev a vhodné podmínky ke kvašení. Výsledkem jsou kyselé, křupavé okurky s výraznější chutí. Tady je ale důležité dodržet správný postup a čistotu nádob, protože při domácí fermentaci nechceme podporovat růst nežádoucích mikroorganismů.
- Tzatziki: Pokud máte přebytek salátových okurek, tzatziki jsou jeden z nejrychlejších způsobů, jak je spotřebovat. Nastrouhanou okurku necháme odkapat nebo ji vymačkáme, smícháme s řeckým jogurtem, česnekem, olivovým olejem a koprem.
- Okurková polévka: Okurka se dá využít i ve studené polévce. Kromě klasického gazpacha můžeme připravit jednoduchý okurkový krém z okurek, jogurtu, bylinek a citronu. V létě je to navíc příjemně osvěžující způsob, jak zpracovat větší množství zeleniny.
- Okurková limonáda: Několik okurek můžeme jednoduše rozmixovat s vodou, citronem, mátou a trochou cukru nebo sirupu. Nápoj přecedíme a podáváme vychlazený.
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