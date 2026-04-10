Obsah
Na co se v první řadě zaměřit při výběru šunky
Při výběru šunky se často setkáváme s širokou nabídkou různých druhů, regály přetékají a výrobků s názvem „šunka“ je mnoho, a to v různých cenových kategoriích. Proto:
- Sledujte podíl masa – čím vyšší, tím lepší kvalita i chuť.
- Všímejte si složení – ideálně co nejjednodušší, bez zbytečných aditiv.
- Důležitý je i obsah soli – může se mezi výrobky výrazně lišit.
Sváteční pečená šunka v pomerančové marinádě s džemem a medem – Velikonoční recept na poctivou pečeni
Střední
60 min
Šunka nejvyšší jakosti
Pokud chcete mít jistotu, že kupujete kvalitní šunku, sledujte dvě klíčové hodnoty na obalu: obsah masa a množství bílkovin.
- Ve složení by mělo být uvedeno například „vepřové maso min. 90 %“ – to vám říká, kolik masa výrobek skutečně obsahuje.
- V tabulce výživových údajů pak najdete položku bílkoviny (např. 16 g na 100 g). U šunky nejvyšší jakosti legislativa garantuje minimálně 16 % čisté svalové bílkoviny, což je ukazatel kvality a podílu skutečné svaloviny.
Zjednodušeně: Procento masa ukazuje množství, bílkoviny jeho kvalitu. Ideální šunka má vysoké obojí, hodně masa a zároveň vysoký obsah bílkovin, bez zbytečných přísad.
Ztracená vejce na toastu se šunkou – Tradiční recept s domácí holandskou omáčkou
Lehké
30 min
Šunka výběrová
Stále velmi kvalitní výrobek. Výběrová šunka je vyrobena z vepřové kýty a obsahuje alespoň 13 % čisté svalové bílkoviny. Nečekejte však, že bude obsahovat tolik masa jako šunka nejvyšší jakosti – zde už může být podíl masa nižší.
V této kategorii také nenajdete žádné náhražky, což je velkou výhodou. Výběrová šunka má obvykle jemnou, lehce šťavnatou strukturu a méně výraznou chuť než šunka nejvyšší jakosti.
Pokud hledáte rozumný poměr ceny a kvality, výběrová šunka je spolehlivá volba. Není to top produkt, ale při dobrém výběru nabídne solidní složení i chuť bez kompromisů v podobě náhražek. Hodí se jako univerzální surovina – do sendvičů, na pečivo, do salátů i pro tepelnou úpravu (například do těstovin, k zapečení a podobně).
Šunka od kosti
Šunka od kosti se od běžných šunek liší především způsobem zpracování. Maso se ponechává vcelku a při výrobě zůstává v kontaktu s kostí, což se projeví na výsledné chuti i struktuře. Typická je pevnější, vláknitější textura a výraznější, „masitější“ chuť, která působí přirozeněji než u běžně lisovaných šunek.
Právě díky tomu se hodí tam, kde má šunka opravdu vyniknout – na studené mísy, do obložených talířů nebo jen tak na pečivo bez dalších výrazných ingrediencí.
Označení „od kosti“ ale nevypovídá přímo o jakostní třídě. Můžete narazit jak na velmi kvalitní výrobky, tak na průměrné, vždy proto záleží na konkrétním složení a výrobci.
Tip: Pokud máte šunkovar, můžete si doma připravit vlastní domácí šunku v šunkovaru, bez konzervantů a zaručeně čerstvou.
Uvařit domácí šunku bez éček je jednoduché jako facka. Krok za krokem
Sušené šunky
Prosciutto je italská sušená šunka, která je známá svou jemnou, lehce nasládlou a typicky „oříškovou“ chutí (oproti šunkám vařeným nebo dušeným, tedy těm klasickým) a pevnou texturou.
Ve Španělsku mají Jamón serrano, což je tradičně sušená šunka z horských oblastí Španělska, zatímco jamón ibérico je vysoce kvalitní sušená šunka vyrobená z iberských vepřů. Ve Francii pak podobnému výrobku říkají jambon sec. Všechny tyto šunky spojuje dlouhé zrání nasucho, které jim dává charakteristickou chuť i aroma.
- Sušená šunka se nejčastěji podává syrová, nakrájená na velmi tenké plátky.
- Skvěle se hodí do sendvičů nebo k pečivu, nebo třeba na studenou mísu spolu s dalšími pochoutkami.
- Zajímavá je tím, jak se snoubí s ovocem: typicky s melounem (ne červeným!), fíky nebo hruškou. Zkuste to, jde o skutečně velmi lahodné kombinace chutí.
- Použít se dá i v kuchyni, výborná je na pizzu například nebo s těstovinami nebo v rizotu.
Je však spíše lahůdkou než běžnou šunkou, takže ji využijete především při speciálních příležitostech nebo v receptech, kde má hrát hlavní roli a není vhodné ji nahrazovat jiným typem šunky.
Pršut nemusí být jen italskou specialitou. Můžete ho klidně vyrobit doma
Šunka bez dusitanů
Pokud se chcete vyhnout dusitanům, stačí pozorně číst popisky, že v šunce nejsou dusitany, bude na obalu určitě uvedeno. Je to totiž jedna z hlavních kvalit, které u šunky lidé vyhledávají. Výrobce vám to tedy rád dá vědět.
Tip: Šunka nejvyšší jakosti je ideální volbou pro ty, kteří dbají na zdraví, hlídají si kvalitu potravin a vyhledávají produkty bez chemických látek.
Sledujte 2 klíčové údaje na obalu
Při výběru šunky se zaměřte na dva klíčové údaje: obsah masa (%), který ukazuje množství masa ve výrobku, a bílkoviny (g/100 g), které indikují kvalitu a podíl svaloviny.
|Údaj
|Popis
|Kde najdete
|Co vám to říká
|Obsah masa (%)
|Množství masa ve výrobku
|Ve složení (např.vepřové maso min. 90 %)
|Ukazuje, kolik masa výrobek skutečně obsahuje
|Bílkoviny (g/100 g)
|Kvalita a podíl svaloviny
|Ve výživové tabulce
|Kvalitní šunka má cca 16 g a více na 100 g
Mytí kuřecího masa pod kohoutkem? Zlozvyk, který z vaší kuchyně může udělat líheň bakterií
Maso z čestra je výjimečné. Česká červinka za jeho popularitu málem zaplatila