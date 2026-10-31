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Co ke kávě při hubnutí? 20 sladkých receptů, které si můžete dopřát i při dietě

Natálie Brabcová
  4:30

Domácí buchta, ovocný koláč nebo čokoládový dezert? I při hubnutí si můžete dopřát něco sladkého, aniž byste museli mít výčitky. | foto: Canva

Máte chuť na domácí buchtu, ale snažíte se zhubnout, a tak si ji ke kávě raději nedopřejete? Možná se o oblíbenou sladkost připravujete zbytečně. Ani při hubnutí se totiž nemusíte vzdát bábovky, ovocného koláče nebo čokoládového dezertu. Vybrali jsme 20 receptů od osvědčené domácí klasiky až po méně obvyklé sladké dobroty, na kterých si můžete pochutnat bez zbytečných výčitek.

Obsah

Co si dát ke kávě při hubnutí

Odpolední káva a kousek domácího koláče patří pro mnoho lidí k příjemným každodenním rituálům. Když se ale rozhodnete zhubnout, možná vás napadne, že právě sladké musí z jídelníčku zmizet jako první. Je opravdu nutné vzdát se oblíbené bábovky nebo tvarohového koláče?

Co k svačině při hubnutí? 24 receptů od rychlovek po sladké i slané svačiny

Nemusí být. Jedna porce moučníku sama o sobě nerozhodne o tom, zda zhubnete. Podstatné je, kolik energie dlouhodobě přijímáte a kolik jí vaše tělo spotřebuje. Pokud chcete snižovat hmotnost, musí být celkový energetický příjem nižší než výdej. Národní zdravotnický informační portál (NZIP) upozorňuje, že zdravé hubnutí nemá stát na extrémním omezování jídla. Jídelníček by měl odpovídat potřebám, chutím a dennímu režimu konkrétního člověka. Důležité je nastavit si takový způsob stravování, který dokážete dodržovat dlouhodobě.

Jak vybírat moučníky, když chcete zhubnout

Při domácím pečení máte jednu velkou výhodu. Sami rozhodujete, kolik cukru, másla nebo polevy použijete a na jak velké porce hotový moučník rozdělíte.

Na co se při výběru moučníku zaměřit
Co sledovatPraktická rada
Velikost porceNakrájejte bábovku nebo koláč na menší kousky a ke kávě si připravte jednu porci na talířek.
OvoceVyzkoušejte bublaninu s ovocem, jablečný koláč nebo švestkové řezy.
Zdroj bílkovinSáhněte po moučnících s tvarohem nebo jogurtem.
Tuk a cukrVšímejte si množství másla, oleje, cukru a čokolády v receptu.
Krémy a polevyPokud to recept dovoluje, zkuste menší množství polevy nebo koláč podávejte bez ní.
NápojKe sladkému moučníku si dejte raději neslazenou kávu nebo čaj než kávový nápoj se sirupem a šlehačkou.

Musíte se při hubnutí úplně vzdát cukru?

Nemusíte. Ani při hubnutí není nutné každou domácí buchtu připravovat bez cukru nebo ho automaticky nahrazovat sladidly. Důležité je ale množství sladkostí a přidaného cukru v celém jídelníčku.

Kolik cukru je tedy ještě rozumné? Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby takzvané volné cukry tvořily méně než desetinu energie, kterou za den přijmete. Pokud například denně přijmete 2 000 kilokalorií, odpovídá to méně než 50 gramům cukrů, tedy přibližně 12 zarovnaným čajovým lžičkám. Pozor, jde o množství za celý den, nikoliv na jeden moučník. Je to navíc orientační hranice pro uvedený energetický příjem, ne univerzální dávka pro každého, kdo chce zhubnout.

Které cukry se do tohoto množství počítají?
PotravinaPočítá se?
Bílý nebo třtinový cukr přidaný do buchty či kávyAno
Med, javorový nebo agávový sirupAno
Cukry v ovocných džusechAno
Cukr přirozeně obsažený v celém jablku nebo banánuNe
Přirozený mléčný cukr v neochuceném jogurtuNe

Praktický příklad z kuchyně: Pokud do domácí buchty použijete 200 gramů cukru a nakrájíte ji na deset stejně velkých kousků, připadá na jednu porci přibližně 20 gramů přidaného cukru. Při hubnutí tedy nemusíte cukr úplně vyřadit. Vyplatí se ale sledovat, kolik ho během dne přijmete nejen v moučnících, ale také ve slazených nápojích a dalších potravinách.

Vločkový drobenkový koláč s tvarohem a hruškami

Tvarohové a jogurtové moučníky

Tvaroh patří mezi suroviny, které se při přípravě sladkých jídel dobře uplatní. Dodává bílkoviny a můžete ho využít do náplní, krémů i samotného těsta. Jogurt zase dokáže některým moučníkům dodat vláčnost.

Borůvkovo-jogurtový koláč

Ovocné koláče při hubnutí

Jablka, švestky, meruňky nebo rybíz dokážou obyčejný moučník proměnit ve šťavnatý dezert. A když zrovna není sezona čerstvého ovoce, můžete využít také mražené nebo kompotované.

Snídaňové ovesné muffiny s rybízem

Muffiny, sušenky a domácí sladké dobroty

K odpolední kávě nemusí být pokaždé velký kus dortu. Dobře poslouží také muffin nebo několik menších sušenek. Právě tyto moučníky mají praktickou výhodu. Snadno je rozdělíte na jednotlivé porce a část můžete schovat na další dny.

Ovocný chia pudink

Chia dezerty, domácí granola a rýžový nákyp

Ke kávě si nemusíte pokaždé připravovat klasickou buchtu nebo koláč. Pokud máte chuť na něco trochu jiného, vyzkoušejte ovocné dezerty s chia semínky, domácí granolu nebo sladký rýžový nákyp v hrnečku. Chia poháry si můžete připravit předem a nechat odležet v lednici, granolu zase uchovat na další dny.

Řepové brownies s malinami

Čokoládové moučníky při hubnutí

Máte nejraději čokoládové moučníky, brownies nebo drobné sladkosti ke kávě? Ani těch se při hubnutí nemusíte automaticky vzdávat. Čokoládové dezerty bývají často vydatnější, zejména pokud obsahují větší množství másla, cukru nebo čokoládové polevy. To ale neznamená, že si menší porci nemůžete občas dopřát.

Co tedy ke kávě, když chcete zhubnout?

Pokud máte rádi domácí pečení, nemusíte se ho při hubnutí vzdávat. K odpolední kávě si můžete dopřát menší kousek tvarohového koláče s ovocem, ovesný muffin nebo třeba řepové brownies s malinami. Důležité je, jak sladké zapadne do vašeho celkového jídelníčku.

Pomoci může jednoduchý zvyk. Nakrájejte moučník na menší porce, jednu si dejte na talířek a zbytek schovejte na další dny. Zkuste také rozlišovat, zda máte skutečně hlad, nebo jen chuť na něco sladkého. Pokud potřebujete zahnat hlad mezi obědem a večeří, samotný kousek buchty vás nemusí dostatečně zasytit. V takovém případě může být vhodnější svačina s bílkovinami a vlákninou, například jogurt s ovocem.

Co k snídani při hubnutí? 20 receptů od rychlovek po sladké i slané snídaně
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