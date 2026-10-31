Co si dát ke kávě při hubnutí
Odpolední káva a kousek domácího koláče patří pro mnoho lidí k příjemným každodenním rituálům. Když se ale rozhodnete zhubnout, možná vás napadne, že právě sladké musí z jídelníčku zmizet jako první. Je opravdu nutné vzdát se oblíbené bábovky nebo tvarohového koláče?
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Nemusí být. Jedna porce moučníku sama o sobě nerozhodne o tom, zda zhubnete. Podstatné je, kolik energie dlouhodobě přijímáte a kolik jí vaše tělo spotřebuje. Pokud chcete snižovat hmotnost, musí být celkový energetický příjem nižší než výdej. Národní zdravotnický informační portál (NZIP) upozorňuje, že zdravé hubnutí nemá stát na extrémním omezování jídla. Jídelníček by měl odpovídat potřebám, chutím a dennímu režimu konkrétního člověka. Důležité je nastavit si takový způsob stravování, který dokážete dodržovat dlouhodobě.
Jak vybírat moučníky, když chcete zhubnout
Při domácím pečení máte jednu velkou výhodu. Sami rozhodujete, kolik cukru, másla nebo polevy použijete a na jak velké porce hotový moučník rozdělíte.
|Co sledovat
|Praktická rada
|Velikost porce
|Nakrájejte bábovku nebo koláč na menší kousky a ke kávě si připravte jednu porci na talířek.
|Ovoce
|Vyzkoušejte bublaninu s ovocem, jablečný koláč nebo švestkové řezy.
|Zdroj bílkovin
|Sáhněte po moučnících s tvarohem nebo jogurtem.
|Tuk a cukr
|Všímejte si množství másla, oleje, cukru a čokolády v receptu.
|Krémy a polevy
|Pokud to recept dovoluje, zkuste menší množství polevy nebo koláč podávejte bez ní.
|Nápoj
|Ke sladkému moučníku si dejte raději neslazenou kávu nebo čaj než kávový nápoj se sirupem a šlehačkou.
Musíte se při hubnutí úplně vzdát cukru?
Nemusíte. Ani při hubnutí není nutné každou domácí buchtu připravovat bez cukru nebo ho automaticky nahrazovat sladidly. Důležité je ale množství sladkostí a přidaného cukru v celém jídelníčku.
Kolik cukru je tedy ještě rozumné? Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby takzvané volné cukry tvořily méně než desetinu energie, kterou za den přijmete. Pokud například denně přijmete 2 000 kilokalorií, odpovídá to méně než 50 gramům cukrů, tedy přibližně 12 zarovnaným čajovým lžičkám. Pozor, jde o množství za celý den, nikoliv na jeden moučník. Je to navíc orientační hranice pro uvedený energetický příjem, ne univerzální dávka pro každého, kdo chce zhubnout.
|Potravina
|Počítá se?
|Bílý nebo třtinový cukr přidaný do buchty či kávy
|Ano
|Med, javorový nebo agávový sirup
|Ano
|Cukry v ovocných džusech
|Ano
|Cukr přirozeně obsažený v celém jablku nebo banánu
|Ne
|Přirozený mléčný cukr v neochuceném jogurtu
|Ne
Praktický příklad z kuchyně: Pokud do domácí buchty použijete 200 gramů cukru a nakrájíte ji na deset stejně velkých kousků, připadá na jednu porci přibližně 20 gramů přidaného cukru. Při hubnutí tedy nemusíte cukr úplně vyřadit. Vyplatí se ale sledovat, kolik ho během dne přijmete nejen v moučnících, ale také ve slazených nápojích a dalších potravinách.
Tvarohové a jogurtové moučníky
Tvaroh patří mezi suroviny, které se při přípravě sladkých jídel dobře uplatní. Dodává bílkoviny a můžete ho využít do náplní, krémů i samotného těsta. Jogurt zase dokáže některým moučníkům dodat vláčnost.
- Vločkový drobenkový koláč s tvarohem a hruškami
- Jogurtový závin s tvarohem a malinami
- Tvarohovo-pudinkový zákusek s ovocem
- Superzdravý koláč z červené řepy s tvarohem
Ovocné koláče při hubnutí
Jablka, švestky, meruňky nebo rybíz dokážou obyčejný moučník proměnit ve šťavnatý dezert. A když zrovna není sezona čerstvého ovoce, můžete využít také mražené nebo kompotované.
- Zdravý malinový koláč s mákem a kešu moukou
- Zdravý ořechový koláč z podmáslí s hnědým cukrem
- Mangové nepečené koláčky s kokosem
- Borůvkovo-jogurtový koláč
Muffiny, sušenky a domácí sladké dobroty
K odpolední kávě nemusí být pokaždé velký kus dortu. Dobře poslouží také muffin nebo několik menších sušenek. Právě tyto moučníky mají praktickou výhodu. Snadno je rozdělíte na jednotlivé porce a část můžete schovat na další dny.
- Domácí musli tyčinky
- Marokánky z celozrnné mouky
- Snídaňové ovesné muffiny s rybízem
- Cookies s ovesnými vločkami
Chia dezerty, domácí granola a rýžový nákyp
Ke kávě si nemusíte pokaždé připravovat klasickou buchtu nebo koláč. Pokud máte chuť na něco trochu jiného, vyzkoušejte ovocné dezerty s chia semínky, domácí granolu nebo sladký rýžový nákyp v hrnečku. Chia poháry si můžete připravit předem a nechat odležet v lednici, granolu zase uchovat na další dny.
- Osvěžující chia dezert s banánem a jablkem
- Vanilková granola
- Chia pohár s mangem, pomerančem a tvarohem
- Zapečený rýžový nákyp v hrnečku
Čokoládové moučníky při hubnutí
Máte nejraději čokoládové moučníky, brownies nebo drobné sladkosti ke kávě? Ani těch se při hubnutí nemusíte automaticky vzdávat. Čokoládové dezerty bývají často vydatnější, zejména pokud obsahují větší množství másla, cukru nebo čokoládové polevy. To ale neznamená, že si menší porci nemůžete občas dopřát.
- Řepové brownies s malinami
- Fitness kuličky
- Raw kešu dortík s vanilkou a kakaem
- Čokoládový koláč s perníkovým kořením
Co tedy ke kávě, když chcete zhubnout?
Pokud máte rádi domácí pečení, nemusíte se ho při hubnutí vzdávat. K odpolední kávě si můžete dopřát menší kousek tvarohového koláče s ovocem, ovesný muffin nebo třeba řepové brownies s malinami. Důležité je, jak sladké zapadne do vašeho celkového jídelníčku.
Pomoci může jednoduchý zvyk. Nakrájejte moučník na menší porce, jednu si dejte na talířek a zbytek schovejte na další dny. Zkuste také rozlišovat, zda máte skutečně hlad, nebo jen chuť na něco sladkého. Pokud potřebujete zahnat hlad mezi obědem a večeří, samotný kousek buchty vás nemusí dostatečně zasytit. V takovém případě může být vhodnější svačina s bílkovinami a vlákninou, například jogurt s ovocem.
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