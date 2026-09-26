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Co k večeři pro děti? 24 receptů od rychlých jídel po teplé večeře

Natálie Brabcová
  5:00

Rychlá večeře pro děti nemusí znamenat jen pečivo. Inspiraci nabízejí těstoviny, vejce, polévky, maso i bezmasá jídla. | foto: Shutterstock

Nevíte, co uvařit k večeři pro děti, aby jídlo nebylo každý večer stejné a zároveň jeho příprava nezabrala věčnost? Nemusíte končit u rohlíku se šunkou ani vařit druhý oběd. Těstoviny, vejce, brambory, rýže, kuřecí maso, ryby, zelenina, pomazánky i polévky nabízejí spoustu možností. Vybrali jsme 24 receptů od desetiminutových rychlovek po teplé večeře pro dny, kdy máte na vaření více času.

Obsah

Co dát dětem k večeři

Večeře nemusí být nejsložitějším jídlem dne. Důležitější je podívat se na to, co dítě jedlo předtím. Pokud mělo ve škole těstoviny a odpoledne pečivo, můžete večer sáhnout po bramborách nebo rýži. Když během dne chyběla zelenina nebo výraznější zdroj bílkovin, nabízí se příležitost doplnit je právě u večeře.

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Národní zdravotnický informační portál doporučuje skládat dětskou večeři podobně jako oběd. Orientačně může třetinu talíře tvořit příloha, třetinu zelenina a třetinu zdroj bílkovin, například maso, ryba, vejce, mléčný výrobek nebo luštěniny. Celková porce by přitom měla být o něco menší než u oběda.

Není ale potřeba měřit dětem talíř pravítkem. Jednou budou mít větší hlad po sportu, jindy téměř žádný. Jako jednoduchá pomůcka může posloužit otázka, zda je v jídle něco, co zasytí, něco zeleninového nebo ovocného a podle potřeby také příloha.

Jak poskládat večeři, aby nebyla jen rohlík se šunkou

Ve všední dny často rozhoduje hlavně to, co je zrovna doma a kolik máte na přípravu času. Pomůže proto mít v zásobě několik jednoduchých kombinací, které můžete podle chuti a surovin snadno obměňovat.

Základ dětské večeře
Z čeho večeři poskládatPříklady
zdroj bílkovinvejce, kuřecí či krůtí maso, ryba, tvaroh, cottage, sýr, luštěniny
přílohabrambory, rýže, těstoviny, kuskus, pečivo
zeleninasyrová, pečená, dušená, v polévce nebo omáčce
trocha tukurostlinný olej, semínka, avokádo, máslo

Musí být dětská večeře teplá

Nemusí. Národní zdravotnický informační portál (NZIP) uvádí, že při volbě mezi teplou a studenou večeří záleží hlavně na chuti dítěte a zvyklostech rodiny. Důležitější je, aby jídlo obsahovalo potřebné živiny. Vhodnou studenou večeří tak může být například pečivo se sýrem, vejcem nebo tvarohovou pomazánkou doplněné zeleninou. Stejně dobře může posloužit těstovinový, kuskusový nebo luštěninový salát se zdrojem bílkovin.

Teplá večeře je tedy možnost, nikoli nutnost. Když dítě mělo teplý oběd ve škole, není potřeba večer vařit další teplé jídlo jen kvůli tomu, že by studená večeře byla méně hodnotná. Rozhoduje především její složení.

Toasty s pažitkovou pomazánkou

Rychlá večeře pro děti do 20 minut

Kroužky, úkoly, pozdní návrat z práce. Právě ve všední den bývá největší problém vymyslet rychlou večeři pro děti, která je na stole dřív, než všichni začnou zobat něco z lednice. Dobře fungují vejce, pomazánky, tortilly nebo jídla ze zbylé rýže a masa.

Rizoto je navíc dobrý způsob, jak využít zbytek pečeného nebo vařeného kuřete z předchozího dne. U tortilly zase nemusíte trvat na jednom složení. Dovnitř můžete dát to, co dítě jí rádo, a zeleninu nabídnout zvlášť.

Zapečená vejce na bramborovém lůžku

Teplá večeře pro děti z těstovin, rýže a brambor

Když máte o něco více času, není nutné hledat zvláštní dětské jídlo. Řada obyčejných rodinných receptů funguje i jako večeře pro děti. Výhodou těstovin, rýže a brambor je, že se snadno kombinují s vejci, sýrem, masem i zeleninou.

Právě zapečená jídla se hodí ve chvíli, kdy připravujete večeři pro celou rodinu. Nemusíte vařit zvlášť dětskou a dospělou porci. Výraznější koření si mohou dospělí případně přidat až na talíři.

Dýňové lívance

Co k večeři pro děti bez masa

Bezmasá večeře pro děti nemusí znamenat jen pečivo se sýrem. Bílkoviny mohou dodat vejce, mléčné výrobky nebo luštěniny. Vyzkoušet můžete také zeleninové placky, slané lívance nebo kuskus.

U luštěnin není potřeba začínat rovnou velkou miskou čočky. Národní zdravotnický informační portál doporučuje dětem, které na ně nejsou zvyklé, zařazovat luštěniny postupně a porce pomalu navyšovat. Pomoci mohou i jídla, ve kterých jsou luštěniny jen jednou ze surovin a kombinují se s potravinami, které už dítě dobře zná. Pizza z červené čočky tak může být jedním ze způsobů, jak je nabídnout jinak než v klasické čočce na kyselo.

Rajčatová omáčka s masovými kuličkami

Kuřecí maso, masové kuličky i ryba

Pokud hledáte sytější teplou večeři pro děti, nabízí se kuřecí nebo krůtí maso, mleté maso či ryba. Nemusí přitom jít o velkou porci masa s omáčkou. Dětem často vyhovuje, když je maso nakrájené na menší kousky nebo zpracované do kuliček či karbanátků.

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NZIP u dětí, které maso nebo ryby odmítají, doporučuje zkoušet jiné způsoby podávání. Maso lze například přidat do polévky, karbanátků, těstovin nebo rizota, rybu zase nabídnout v placičkách či spolu s oblíbenou přílohou.

Rybí karbanátky mohou být dobrou změnou pro děti, kterým vadí klasický kus ryby na talíři. U receptu stačí dochucení přizpůsobit tomu, na jak výrazné chutě je dítě zvyklé.

Rajčatová polévka se sýrovými tousty

Polévka jako večeře pro děti

Zvlášť na podzim a v zimě může být jednoduchým řešením polévka. Pokud má sloužit jako samostatná večeře, měla by také zasytit. Pomohou brambory, pečivo se sýrem, vejce, luštěniny nebo jiná vydatnější součást.

Krémové polévky mají ještě jednu praktickou výhodu. Zelenina v nich má jinou strukturu než na talíři a některé děti ji právě takto přijmou snáz.

Rajčatová polévka se sýrovým toastem má výhodu v tom, že už sama kombinuje teplou polévku s vydatnější součástí. U jiného zeleninového krému můžete podobně přidat pečivo, sýr nebo vejce.

Když dítě nechce zeleninu ani vidět

Večeře se snadno změní v každodenní bitvu, pokud dítě určité jídlo odmítá. Tlak ale většinou nepomůže. NZIP doporučuje děti do zeleniny nenutit, ale opakovaně a nenásilně ji nabízet, případně změnit způsob přípravy. Některým dětem bude vadit vařená mrkev, ale snědí ji nastrouhanou v placce. Jiným nebude chutnat brokolice samotná, ale přijmou ji v polévce.

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Nové jídlo může být potřeba dítěti nabídnout opakovaně, někdy i desetkrát až čtrnáctkrát, než ho přijme. Pomoci může také nabídnout novinku vedle jídla, které už dobře zná.

Dobrou strategií může být i volba mezi dvěma možnostmi. Místo otázky „Chceš zeleninu?“ zkuste nabídnout, zda si dítě dá k večeři rajče, nebo okurku. Děti lze také zapojit do samotné přípravy.

Co tedy dětem večer připravit?

Nemusíte každý večer vymýšlet úplně nový recept. Stačí mít několik jednoduchých variant, mezi kterými můžete podle času a toho, co je doma, střídat.

Když opravdu nestíháte, poslouží pomazánka, vejce nebo tortilla. Na teplou večeři můžete připravit těstoviny, rizoto, polévku či zeleninové placky. A pokud bylo dítě celý den na pečivu a sladší svačině, večer se nabízí příležitost přidat zeleninu a zdroj bílkovin.

Není potřeba, aby byla každá večeře dokonale vyvážená. Důležité je spíš to, aby se v dětském jídelníčku během týdne střídaly různé druhy jídel, příloh, zeleniny i zdrojů bílkovin a aby se z večerního jídla nestal zbytečný stres pro děti ani rodiče.

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