Co si dát k večeři po menopauze
Po menopauze se v ženském těle vlivem poklesu hladiny estrogenu mnohé mění. Tuk se může více ukládat v oblasti břicha, zvyšuje se riziko řídnutí kostí a s přibývajícím věkem přirozeně ubývá svalová hmota. O to důležitější je věnovat pozornost tomu, co si nakládáte na talíř.
Nemusíte se přitom vzdávat brambor, pečiva ani oblíbených těstovin. Místo zbytečného omezování se zaměřte na pestrost jídelníčku a vhodné kombinování jednotlivých surovin.
Na které živiny se po menopauze zaměřit
Při přípravě večeře se vyplatí myslet především na pět důležitých složek jídelníčku:
- Bílkoviny pomáhají udržovat svalovou hmotu a přispívají k pocitu sytosti. Najdete je v rybách, vejcích, libovém mase, tvarohu nebo luštěninách.
- Vápník je důležitý pro zdraví kostí. Jeho zdrojem jsou například jogurty, sýry nebo sardinky s jedlými kostmi.
- Vitamin D pomáhá vstřebávat vápník. Obsahují ho zejména tučné ryby a v menším množství vaječné žloutky.
- Vláknina podporuje správné trávení a přispívá k pocitu sytosti. Najdete ji v zelenině, luštěninách a celozrnných obilovinách.
- Nenasycené tuky prospívají zdraví srdce a cév, pokud jimi nahrazujete nasycené tuky. Jejich zdrojem jsou ryby, ořechy, semínka nebo olivový a řepkový olej.
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Jak sestavit vyváženou večeři po menopauze
Nemusíte počítat každou kalorii ani vážit jednotlivé suroviny. Při přípravě večeře vám může pomoci jednoduché pravidlo rozdělení talíře.
- Polovina talíře: čerstvá nebo tepelně upravená zelenina.
- Čtvrtina talíře: zdroj bílkovin, například ryby, vejce, libové maso, tofu nebo luštěniny.
- Čtvrtina talíře: příloha, například brambory, celozrnné pečivo, bulgur nebo rýže.
Večeře s rybami: Nejen kvůli omega-3
Pokud máte rybu na talíři jen o Vánocích, zkuste ji do jídelníčku zařazovat častěji. Losos, pstruh, makrela nebo sardinky dodávají tělu bílkoviny, omega-3 mastné kyseliny a vitamin D. Výhodou konzervovaných sardinek s měkkými jedlými kostmi je navíc obsah vápníku.
- Losos v páře se zeleninou
- Pstruh s bylinkovou krustou a pečenými bramborami
- Skandinávský rybí salát
- Rillettes z uzené makrely s ředkvičkovým salátem
Večeře s luštěninami plné vlákniny
Čočka, fazole a cizrna patří mezi cenově dostupné potraviny, které tělu dodávají rostlinné bílkoviny i vlákninu. Ta je důležitá pro správnou činnost střev a její dostatečný příjem je součástí prevence srdečně-cévních onemocnění.
Pokud vás luštěniny nadýmají, začněte menšími porcemi a jejich množství postupně zvyšujte. Vyzkoušet můžete například červenou čočku, kterou není potřeba předem namáčet. Pokud nemáte čas vařit, pomohou vám také konzervované luštěniny, které stačí scedit a propláchnout.
- Salát s červenou čočkou a fazolovými lusky
- Fazolový salát s tuňákem a rukolou
- Teplý čočkový salát s vejcem
- Pečená cizrna s rajčaty a burratou podle Kateřiny Jaškové
Večeře s tvarohem, cottage a dalšími mléčnými výrobky
Mléčné výrobky nemusíte využívat jen při snídani nebo svačině. Skvěle se hodí také k přípravě slaných večeří. Dodávají tělu bílkoviny a podle druhu výrobku také různé množství vápníku. Pokud připravujete pomazánky či dresinky, můžete místo části majonézy použít bílý jogurt.
- Špenátové palačinky se sýrem cottage
- Tvarohová pomazánka s ředkvičkami a vejci
- Brambory s tvarohem
- Vaječná omeleta se špenátem a tvarohem
Bezmasé večeře se sójou: Pomohou i při návalech?
Sójové potraviny stojí za pozornost také kvůli obsahu fytoestrogenů, rostlinných látek, které mohou u některých žen pomoci zmírnit návaly horka. Tím ale jejich přínos nekončí. Tofu a tempeh jsou dobrým zdrojem rostlinných bílkovin a při přípravě večeře jimi můžete občas nahradit maso. Pokud chcete zároveň doplnit vápník, sáhněte po tofu, při jehož výrobě byl použit například síran vápenatý.
- Tofu salát s červenou čočkou, bulgurem a pečenou paprikou
- Zeleninové špízy s tofu
- Vegetariánská znojemská z uzeného tempehu
- Svěží kedlubnový salát s tofu, rajčaty a kořením za’atar
Syté večeře s kuřecím a krůtím masem
Po menopauze není potřeba přecházet na vegetariánskou stravu. Libové kuřecí a krůtí maso jsou dobře dostupnými zdroji bílkovin, které pomáhají udržovat svalovou hmotu.
- Šťavnaté kuřecí maso na bulguru se svěžím salátem
- Zapečené kuřecí plátky s cuketou, paprikou a česnekem
- Krůtí steak s blanšírovanou zeleninou
- Salát s kuskusem, kuřecím masem a mátou
Vydatné polévky, které nahradí hlavní jídlo
Zvlášť v chladných měsících přijde k večeři vhod talíř teplé polévky. Pokud má ale nahradit hlavní jídlo, neměla by být připravena pouze ze zeleniny a vody. Přidejte do ní také zdroj bílkovin, například čočku, fazole nebo cizrnu.
Zeleninové krémy můžete doplnit bílým jogurtem, praženými dýňovými semínky nebo celozrnným pečivem s tvarohovou pomazánkou. Výhodou polévek je také to, že si je můžete uvařit předem a následující den pouze ohřát.
- Polévka s červenou čočkou a špenátem
- Cizrnová polévka s fazolkami
- Fazolová polévka s rajčaty a balkánským sýrem
- Dýňová polévka s knedlíčky
Čemu se večer po menopauze raději vyhnout
Budíte se v noci kvůli návalům horka, nadměrnému pocení nebo se vám večer špatně usíná? Zkuste se zaměřit také na to, co před spaním jíte a pijete. Některé potraviny a nápoje totiž mohou tyto obtíže zhoršovat.
- Alkohol: U některých žen může zhoršovat návaly horka a noční pocení. Negativně ovlivňuje také kvalitu spánku.
- Káva a další nápoje s kofeinem: Zejména v pozdních odpoledních a večerních hodinách mohou ztěžovat usínání.
- Pálivá jídla: Pokud máte sklony k návalům horka, zkuste sledovat, zda je ostrá jídla nezhoršují.
- Velké porce těsně před spaním: Mohou narušovat klidný spánek. Vydatnější večeři si proto dopřejte ideálně dvě až tři hodiny před ulehnutím.
- Nadměrné množství soli a nasycených tuků: Jejich dlouhodobý nadbytek v jídelníčku není vhodný pro zdraví srdce a cév.
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