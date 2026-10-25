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Co k svačině při hubnutí? 24 receptů od rychlovek po sladké i slané svačiny

Natálie Brabcová
  4:40

Svačina při hubnutí nemusí znamenat jen jablko nebo pár kousků zeleniny. I sladké a slané dobroty mohou být součástí redukčního jídelníčku. | foto: Yan Renelt, MAFRA

Odpoledne vás honí hlad, ale do večeře zbývá ještě několik hodin? Při hubnutí nemusíte svačinu vynechávat ani se spokojit s jedním jablkem. Jogurt s ovocem, tvarohové pomazánky nebo domácí müsli tyčinky mohou být chutnou součástí redukčního jídelníčku. Vybrali jsme 24 receptů od patnácti minutových rychlovek po svačiny, které si můžete připravit předem a vzít do práce nebo do školy.

Obsah

Co jíst ke svačině při hubnutí

Dopoledne uteče rychle, oběd máte dávno za sebou a kolem třetí odpoledne začínáte přemýšlet, co dobrého si dát. Sušenka ke kávě, rohlík se sýrem, nebo raději vydržet až do večeře?

Při hubnutí není potřeba hlad za každou cenu přemáhat. Důležitější je, aby svačina zapadla do celkového jídelníčku a pomohla vám překlenout dobu mezi hlavními jídly, aniž by zbytečně zvyšovala denní energetický příjem.

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) upozorňuje, že při redukci hmotnosti je vhodné přizpůsobit rozložení jídel vlastnímu dennímu režimu, pocitu hladu a fyzické aktivitě.

Co k večeři při hubnutí? 24 lehkých receptů od rychlovek po teplá jídla

Dobrou volbou mohou být potraviny obsahující bílkoviny a vlákninu. Bílkoviny pomáhají navodit pocit sytosti a jsou důležité také pro zachování svalové hmoty při hubnutí. Vlákninu dodají například ovoce, zelenina, celozrnné pečivo nebo luštěniny.

Nemusíte přitom svačit pouze zeleninu. Do redukčního jídelníčku se vejde i pečivo, sýr, vejce nebo sladká svačina. Rozhoduje jejich množství a složení celého dne.

Jak poskládat svačinu, aby vás zasytila

Svačina nemusí být složitá ani vyžadovat dlouhou přípravu. Často stačí zkombinovat dvě nebo tři běžné suroviny, které už máte doma.

Co si dát ke svačině při hubnutí
Co do svačiny zařaditPříklady
Bílkovinytvaroh, cottage, skyr, bílý jogurt, vejce, tuňák
Vlákninuzelenina, ovoce, celozrnné pečivo, vločky, luštěniny
Zdravé tukyořechy, semínka, avokádo
Něco sladkéhoovoce s jogurtem, tvarohový dezert, domácí müsli tyčinka
Něco slanéhopomazánka s pečivem, tortilla, hummus se zeleninou

Smoothie z lesního ovoce

Rychlá svačina při hubnutí do 15 minut

Když máte do odchodu z domu jen pár minut nebo vás v práci přepadne hlad, nemusíte automaticky sahat po sušence z automatu. Některé svačiny připravíte doslova za chvíli.

Mandlovo semínkové müsli sušenky

Sladká svačina při hubnutí: Tvaroh, jogurt i domácí dobroty

Máte odpoledne chuť na něco sladkého? Ani při hubnutí se jí nemusíte automaticky vzdávat. Místo sladkého pečiva z obchodu si můžete připravit tvarohový dezert, jogurtový pohár nebo domácí banánové pečivo. Výhodou je, že si sami zvolíte velikost porce a při přípravě můžete upravit množství sladidla.

Toast s hummusem z červené řepy

Slané pomazánky při hubnutí: Zkuste i luštěniny

Chléb s pomazánkou patří k nejjednodušším českým svačinám. Při hubnutí ho rozhodně nemusíte vyřazovat. Místo pravidelného střídání másla, salámu a paštiky ale můžete vyzkoušet pomazánky z tvarohu, zeleniny nebo luštěnin. Červená čočka, fazole i cizrna dodají vlákninu a rostlinné bílkoviny.

Sendviče z vajíček s lososem

Co si vzít ke svačině do práce nebo do školy

Když vás čeká celé dopoledne v kanceláři, schůzky nebo dlouhý den ve škole, vyplatí se myslet na svačinu předem. Nemusíte se přitom omezovat jen na jogurt nebo ovoce. Dobře poslouží sendvič, tortilla se zeleninou nebo chléb s pomazánkou. Výhodou je, že si můžete připravit přesně tak velkou porci, jakou potřebujete.

Quiche s červenou řepou a sýrem

Domácí svačiny, které si připravíte předem

Největší problém často není v tom, co jíst, ale v tom, že v pravou chvíli není nic připraveného. Pomoci může jednoduchá zásoba domácích svačin. V neděli upečete několik muffinů, připravíte müsli tyčinky nebo vafle a během týdne už jen sáhnete po hotové porci.

Tvarohová pomazánka z uzeného kuřete

Když máte mezi obědem a večeří opravdu velký hlad

Někdy malý jogurt nebo jablko jednoduše nestačí. Třeba když vás čeká dlouhé odpoledne v práci, sport nebo fyzicky náročný den. V takovém případě může být lepší připravit si vydatnější svačinu než několik hodin hladovět a večer sníst mnohem více, než jste původně plánovali. Dobrou možností může být například chléb doplněný sýrem, vejcem nebo tvarohovou pomazánkou.

Na co si dát při svačení největší pozor?

Častou chybou bývá představa, že všechno označené jako zdravé, proteinové nebo fitness je automaticky vhodné pro hubnutí.

Například domácí müsli tyčinka může obsahovat kvalitní suroviny, ale pokud je plná ořechů, medu a sušeného ovoce, může být energeticky vydatnější, než čekáte.

Co k snídani při hubnutí? 20 receptů od rychlovek po sladké i slané snídaně

Podobné je to s jogurtovým pohárem. Samotný bílý jogurt s čerstvým ovocem má jiné složení než velký dezert s granolou, čokoládou, medem a ořechovým máslem.

Pomoci může také jednoduchý zvyk. Místo ujídání přímo z velkého balení si připravte porci do misky nebo krabičky. Budete tak mít lepší přehled o tom, kolik jste snědli.

Co k obědu při hubnutí? 24 receptů, ve kterých nechybí maso ani přílohy
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