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Co k snídani při hubnutí? 20 receptů od rychlovek po sladké i slané snídaně

Natálie Brabcová
  4:30

Co si dát k snídani při hubnutí? Sytá snídaně může do redukčního jídelníčku zapadnout lépe než příliš malá porce. | foto: Canva

Nevíte, co si dát k snídani při hubnutí, aby vás už dopoledne nehonil hlad? Nemusíte končit u suchého knäckebrotu ani jíst každé ráno stejný bílý jogurt. Do redukčního jídelníčku se vejdou vejce, pečivo, ovesné vločky, tvaroh, cottage, ovoce i lívance. Vybrali jsme 20 sladkých i slaných receptů od patnáctiminutových rychlovek po snídaně na klidnější ráno.

Obsah

Co jíst k snídani při hubnutí

Snídaně při hubnutí nemusí vypadat jako co nejmenší porce jídla. Mnohem důležitější je, aby zapadla do celkového denního příjmu a byla sestavená tak, abyste po ní za chvíli neměli znovu hlad. Národní zdravotnický informační portál upozorňuje, že zdravé hubnutí nemá stát na drastickém omezování jídla, ale na dlouhodobě udržitelném jídelníčku přizpůsobeném konkrétnímu člověku.

Dobrou pomůckou je myslet při snídani hlavně na bílkoviny a vlákninu. Zdrojem bílkovin mohou být vejce, tvaroh, cottage, skyr nebo řecký jogurt. Vlákninu dodají ovesné vločky, celozrnné pečivo, ovoce, zelenina, semínka nebo ořechy. NZIP uvádí, že bílkoviny mají sytící efekt a vláknina pomáhá navodit větší pocit sytosti.

Jak poskládat snídani, aby vás zasytila

Nemusíte každé ráno počítat gramy jednotlivých živin. Prakticky si můžete snídani poskládat z několika běžných potravin.

Co by měla obsahovat snídaně při hubnutí
Co do snídaně přidatPříklady
zdroj bílkovinvejce, tvaroh, cottage, skyr, řecký jogurt
zdroj vlákninyovoce, zelenina, vločky, celozrnné pečivo, chia
přílohu podle hladuvločky, celozrnný chléb, pečivo, ovoce
trochu tukuořechy, semínka, avokádo

Například samotný banán je něco jiného než banán s jogurtem, vločkami a několika ořechy. Stejně tak samotný toast zasytí jinak než toast doplněný vejcem a zeleninou.

Musíte při hubnutí vůbec snídat?

Nemusíte snídat za každou cenu, vynechávání snídaně ale také není automatickou zkratkou k hubnutí.

Co je BMI?
BMI neboli index tělesné hmotnosti je orientační ukazatel, který porovnává hmotnost člověka s jeho výškou. Používá se k základnímu posouzení podváhy, běžné hmotnosti, nadváhy a obezity.

Důležité je hlavně to, co s vámi vynechaná snídaně udělá později během dne. Když delší dobu nejíte, mohou pro vás být kaloricky vydatná jídla lákavější. Pozorovací studie navíc ukazují, že lidé, kteří snídani pravidelně vynechávají, mívají vyšší BMI.

Pokud tedy bez snídaně dorazíte k obědu vyhladovělí nebo vás během odpoledne přepadá chuť na sladké a kaloricky vydatné jídlo, nemá smysl ranní jídlo vynechávat jen proto, že chcete zhubnout. Vhodnější může být snídaně s dostatkem bílkovin a vlákniny. Bílkoviny pomáhají zasytit a zároveň už ráno přijmete část jejich doporučeného denního množství.

Turecká vejce

Rychlá snídaně při hubnutí do 15 minut

Nestíháte a do odchodu zbývá pár minut? I za patnáct minut se dá připravit snídaně, která není jen káva a něco sladkého cestou do práce. Jogurt stačí doplnit ovocem, do smoothie přidat vločky a z vajec můžete během několika minut připravit teplé jídlo.

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Toast s avokádem a volským okem

Slaná snídaně s vejci

Snídaně při hubnutí nemusí být sladká. Vejce dodají bílkoviny a snadno je spojíte se zeleninou, pečivem nebo avokádem. Nemusíte přitom každé ráno končit u stejných míchaných vajec.

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U vajec ale platí stejné pravidlo jako u ostatních potravin. O výsledné energetické hodnotě snídaně rozhoduje i to, kolik přidáte oleje, másla, sýra, slaniny nebo pečiva. Není tedy nutné tuky vynechávat, ale je dobré vědět, že právě jejich množství dokáže s celkovou energií jídla výrazně zahýbat.

Domácí řecký jogurt s ovocem

Tvaroh, cottage a jogurt k snídani

Pokud ráno nechcete stát u sporáku, velkou službu udělají tvaroh, cottage, skyr nebo řecký jogurt. Doplnit je můžete ovocem či zeleninou a podle velikosti hladu také vločkami, pečivem, semínky nebo menší porcí ořechů.

Právě u jogurtových misek je snadné proměnit lehkou snídani v mnohem vydatnější jídlo, aniž si toho na první pohled všimnete. Ořechy, semínka, granola nebo med do jídelníčku klidně patří, při hubnutí ale rozhoduje také jejich množství.

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Celozrnné banánové vafle

Sladká snídaně při hubnutí

Ani při hubnutí se nemusíte vzdát lívanců nebo sladké chuti. Rozdíl může udělat jejich složení a hlavně to, co na hotovou snídani navrstvíte. Tvaroh, cottage nebo vejce přidají bílkoviny, ovoce vlákninu a sladkost nemusí pokaždé vzniknout z velkého množství cukru.

Chia pudink s mangem a kokosovými lupínky

Kaše a chia pudinky při hubnutí

Výhodou kaší je, že jejich základ můžete neustále obměňovat. Ovesné vločky můžete doplnit jogurtem a ovocem, jáhly mákem nebo semínky a chia pudink si připravit předem. Ani při hubnutí ale není nutné jíst kaši samotnou a neochucenou.

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U kaší je opět dobré sledovat hlavně množství přísad. Ořechy, semínka nebo ořechová másla jsou nutričně hodnotné, zároveň však obsahují hodně energie. Med, sirup či čokoláda zase snadno zvýší množství přidaného cukru. I při hubnutí si je můžete dopřát, jen v menším množství.

Co tedy snídat, když chcete zhubnout?

Neexistuje jedna snídaně, po které se hubne. Pokud vám ale ranní jídlo vyhovuje, zkuste ho skládat tak, aby nebylo založené jen na rychlé sladkosti nebo samotném pečivu. Vejce se zeleninou, tvaroh s ovocem, jogurt s vločkami nebo kaše doplněná zdrojem bílkovin jsou jednoduché možnosti, které můžete střídat podle chuti.

Stejně důležitá je velikost porce. Při hubnutí musí celkově vzniknout nižší energetický příjem, než odpovídá vašemu výdeji, není ale potřeba snažit se udělat snídani co nejmenší.

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