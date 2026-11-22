Co si dát k snídani, když chcete doplnit bílkoviny
Ať už máte raději sladkou, nebo slanou snídani, bílkoviny můžete doplnit v obou případech. Záleží především na tom, jaké suroviny použijete a v jakém množství je sníte.
Bílkoviny pomáhají udržovat svalovou hmotu, podílejí se na obnově tkání a mohou přispět k delšímu pocitu sytosti. Do snídaně se proto vyplatí zařadit například vejce, tvaroh, jogurt nebo luštěniny. Nemusíte přitom zásadně měnit své stravovací návyky. Často stačí jen drobně upravit to, co běžně snídáte.
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Kolik bílkovin denně potřebujete
Kolik bílkovin byste vlastně měli za den sníst? Záleží především na vaší tělesné hmotnosti, věku a také na tom, jak jste fyzicky aktivní. Doporučené množství se proto může u jednotlivých lidí lišit.
- Dospělí: Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) činí referenční denní příjem přibližně 0,83 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Člověk vážící 70 kilogramů tak potřebuje orientačně 58 gramů bílkovin denně.
- Lidé starší 65 let: S přibývajícím věkem je dostatečný příjem bílkovin obzvlášť důležitý pro udržení svalové hmoty. Národní zdravotnický informační portál (NZIP) doporučuje přibližně 1 gram bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně. Při váze 70 kilogramů to odpovídá zhruba 70 gramům bílkovin.
- Sportovci a lidé v rekonvalescenci: Potřeba bílkovin může být vyšší v závislosti na fyzické zátěži a zdravotním stavu. Konkrétní množství je proto vhodné přizpůsobit individuálním potřebám.
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Kolik bílkovin mají běžné snídaňové potraviny
Vejce, tvaroh, skyr, cottage nebo luštěniny patří mezi potraviny, kterými můžete snídani snadno obohatit o bílkoviny. Jejich množství se ale liší nejen podle druhu potraviny, ale také podle velikosti porce.
|Potravina
|Množství
|Bílkoviny přibližně
|Slepičí vejce
|1 střední kus
|6–7 g
|Polotučný tvaroh
|200 g
|20 g
|Cottage
|150 g
|16,5 g
|Bílý skyr
|150 g
|14–18 g
|Řecký jogurt, 0 % tuku
|150 g
|15 g
|Vařená čočka nebo fazole
|100 g
|8 g
|Přírodní tofu
|100 g
|8–14 g
|Mléko
|200 ml
|6–7 g
Vaječné snídaně plné bílkovin
Vejce jsou jednou z nejdostupnějších surovin, po kterých můžete ráno sáhnout. Připravíte z nich omeletu, míchaná vejce nebo třeba tortillu. Pokud je doplníte tvarohem, sýrem či jogurtem, získáte další bílkoviny.
- Vaječná omeleta se špenátem
- Shakshuka: Vyzkoušejte pánvičku s vejci, rajčaty a fetou
- Vejce Benedikt s uzeným lososem a domácí holandskou omáčkou
- Zapečená tortilla s avokádem a vejcem
Pomazánky s rybami, vejci a luštěninami
Nemáte ráno čas stát u sporáku? Pomazánky jsou praktickým řešením, protože je můžete připravit už večer. Tuňák, vejce, čočka nebo fazole dodají bílkoviny a podle chuti je můžete doplnit jogurtem či tvarohem.
- Tuňáková pomazánka s vejci, jogurtem a pažitkou
- Chutná čočková pomazánka se šunkou a vajíčkem
- Fazolová pomazánka s ořechy
- Pita rolky s humusem
Slané snídaně s tvarohem a cottage
Tvaroh a cottage se hodí nejen do sladkých jídel, ale také do slaných pomazánek a palačinek. Jejich výhodou je jednoduchá příprava a poměrně vysoký obsah bílkovin. Tvaroh můžete smíchat s vejci a zeleninou, cottage zase využít jako náplň nebo pomazánkový základ.
- Toasty s pažitkovou pomazánkou
- Špenátové palačinky se sýrem cottage
- Tvarohová pomazánka s ředkvičkami a vejci
- Lívance se sýrem cottage
Ovesné kaše, jogurtové poháry a chia pudinky
Dáváte přednost sladké snídani, kterou ráno stačí vytáhnout z lednice? Vyzkoušejte ovesnou kaši připravenou přes noc, jogurtový pohár nebo chia pudink. Některá z těchto jídel můžete nachystat předem a ráno jen doplnit ovocem. Pokud chcete zvýšit obsah bílkovin, přidejte tvaroh, skyr nebo hustý jogurt.
- Chia pudink s kokosovým mlékem, tvarohem a ovocem
- Vrstvený jogurtový pohár s opraženými vločkami a lesním ovocem
- Ovesná kaše s mákem přes noc
- Jáhlová kaše s hruškou, tvarohem a ořechy podle Terezy Mackové
Sladké snídaně s tvarohem
Lívance, palačinky nebo vafle si nemusíte odpírat jen proto, že chcete jíst více bílkovin. Tvarohová náplň nebo neochucený skyr dokážou množství bílkovin zvýšit. A pokud chcete omezit přidaný cukr, vyzkoušejte místo velkého množství sirupu nebo džemu čerstvé ovoce.
- Ricottovo-tvarohové lívanečky s ovocem
- Fit proteinové lívance: Nadýchaná snídaně z tvarohu plná energie
- Pohankové vafle s citrusy v medu a tvarohem
- Fit palačinky se sójovým mlékem, tvarohem a exotickým ovocem
Slané snídaně, které zaručeně zasytí
Nechcete každé ráno snídat jogurt nebo kaši? Vyzkoušejte zeleninovou frittatu, vaječné muffiny nebo chléb s pošírovaným vejcem. Některé recepty se dají připravit předem a využít i následující den.
- Frittata ze sladkých paprik a cuket
- Vaječné muffiny
- Slané dutch baby palačinky: Pečená omeleta se šunkou a vejcem
- Avokádový chléb s pošírovaným vejcem podle Tomáše Kočara
Co tedy k snídani, když chcete doplnit bílkoviny?
Pokud chcete začít den s větším množstvím bílkovin, nemusíte automaticky sahat po proteinovém nápoji nebo snídat každý den míchaná vejce. Dobrou volbou může být tvaroh s ovocem, ovesná kaše se skyrem, tuňáková pomazánka nebo omeleta se zeleninou a sýrem.
Začněte jednoduchou změnou. Do oblíbené kaše přidejte tvaroh, ke chlebu si dejte cottage nebo k samotnému ovoci přidejte jogurt. A pokud ráno nemáte čas, připravte si snídani už večer. Nezapomínejte také, že důležitý je celkový příjem bílkovin za celý den, nikoliv jen jedna snídaně. Pokud máte onemocnění ledvin nebo speciální dietu, množství bílkovin byste měli přizpůsobit doporučení lékaře či nutričního terapeuta.
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