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Co k obědu z vepřového masa? 24 receptů od rychlovek po českou klasiku

Natálie Brabcová
  4:30

Z vepřového masa připravíte rychlý oběd i poctivé jídlo pro celou rodinu. | foto: Canva

Nevíte, co dnes uvařit k obědu? Vepřové maso patří mezi suroviny, ze kterých snadno připravíte rychlou minutku i poctivý nedělní oběd. Hodí se na řízky, nudličky, šťavnatou krkovici i jemnou panenku a skvěle si rozumí s bramborami, rýží, zeleninou i omáčkami. Vybrali jsme 24 receptů pro všední dny i chvíle, kdy máte na vaření více času.

Obsah

Vepřové maso: Univerzální základ pro rychlý i vydatný oběd

Vepřové maso patří mezi suroviny, ze kterých snadno připravíte rychlý oběd i poctivé jídlo z trouby. Záleží především na tom, jaký kus masa zvolíte.

Co k obědu z kuřecího masa? 24 receptů na rychlý i slavnostní oběd
  • Panenka je libová a křehká, proto se hodí na rychlou přípravu na pánvi i pečení.
  • Kýta je univerzální a můžete z ní připravit řízky, plátky i pečeni.
  • Krkovice a plec mají více tuku a vaziva, díky čemuž jsou vhodné také na pomalejší pečení a dušení.

Přírodní vepřový plátek na rozmarýnu s bramborovým řízkem

Rychlý oběd z vepřového masa do 30 minut

Když není času nazbyt, nemusíte kvůli tomu sahat po polotovaru. Vepřové nudličky nebo tenké plátky jsou hotové během několika desítek minut a dobře si rozumí se zeleninou, rýží i výraznějšími omáčkami. Právě tady se vyplatí sáhnout po libovější kýtě nebo panence a maso nakrájet na menší kousky.

Vepřová kýta na hořčici s divokou rýží

Co uvařit z vepřové kýty

Vepřová kýta je libovější maso, které se hodí na plátky, řízky i dušené pokrmy. Pokud hledáte co k obědu z vepřového masa, právě kýta je dobrá volba pro klasické domácí vaření. Připravit ji můžete na hořčici, s houbovou nebo smetanovou omáčkou, ale také trochu exotičtěji s ananasem a mungo klíčky.

Grilovaná vepřová krkovice s bramborem, česnekový dip

Co připravit z vepřové krkovice

Krkovice patří k nejšťavnatějším částem vepřového masa. Díky vyššímu obsahu tuku se jen tak nevysuší, takže je výborná na pečení, grilování i přípravu na pánvi. Pokud chcete vydatný oběd, který nevyžaduje složité suroviny, krkovice je sázka na jistotu.

Vepřová panenka ve slanině a medové fazolky

Vepřová panenka na slavnostnější oběd

Když nechcete obyčejný oběd, ale zároveň nemáte chuť trávit celé dopoledne v kuchyni, může být dobrou volbou vepřová panenka. Její příprava je rychlá a díky jemnému masu se hodí i na slavnostnější stůl. Výborná je se zeleninou, bramborami, ovocnou omáčkou i výraznější krustou.

Vepřo knedlo zelo s červeným zelím

Poctivá česká klasika z vepřového masa

Někdy není potřeba vymýšlet nic nového. Vepřové maso je základem řady českých jídel, která se na stole objevují po generace. Když máte více času, můžete připravit guláš, maso na houbách nebo klasickou pečeni se zelím. Takový oběd sice nebude hotový za dvacet minut, ale odměnou je pořádně syté domácí jídlo.

Masové kuličky s rajčatovou omáčkou

Šťavnaté masové kuličky s rajčatovou omáčkou: Tradiční těstoviny s parmazánem

Recept

Střední

40 min

Masové kuličky s rajčatovou omáčkou + stepy

Vepřové recepty, které zachutnají dětem

U dětí většinou nejlépe fungují jednoduchá jídla ze surovin, které dobře znají. Vepřové maso proto můžete připravit v podobě karbanátku, zapečených těstovin, rizota nebo s mrkví a bramborovou kaší. Vybrali jsme recepty, které jsou nenáročné na přípravu a hodí se jako rodinný oběd pro malé i velké strávníky.

Ať už hledáte rychlý oběd na všední den, poctivou českou klasiku, nebo něco slavnostnějšího, vepřové maso nabízí dost možností, aby se vám jídelníček jen tak neomrzel. Stačí vybrat správný kus masa a přizpůsobit mu způsob přípravy.

Fotorecept: Roštěná s krémovou pepřovou omáčkou krok za krokem
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