Co k obědu z vepřového masa? 24 receptů od rychlovek po českou klasiku

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Vepřové maso: Univerzální základ pro rychlý i vydatný oběd
Vepřové maso patří mezi suroviny, ze kterých snadno připravíte rychlý oběd i poctivé jídlo z trouby. Záleží především na tom, jaký kus masa zvolíte.
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Co k obědu z kuřecího masa? 24 receptů na rychlý i slavnostní oběd
- Panenka je libová a křehká, proto se hodí na rychlou přípravu na pánvi i pečení.
- Kýta je univerzální a můžete z ní připravit řízky, plátky i pečeni.
- Krkovice a plec mají více tuku a vaziva, díky čemuž jsou vhodné také na pomalejší pečení a dušení.
Rychlý oběd z vepřového masa do 30 minut
Když není času nazbyt, nemusíte kvůli tomu sahat po polotovaru. Vepřové nudličky nebo tenké plátky jsou hotové během několika desítek minut a dobře si rozumí se zeleninou, rýží i výraznějšími omáčkami. Právě tady se vyplatí sáhnout po libovější kýtě nebo panence a maso nakrájet na menší kousky.
- Vepřové maso se smetanou a špenátem
- Pikantní kuřecí nudličky s pórkem, chilli a kyselou okurkou
- Vepřové maso s cizrnou a špenátem
- Vepřové řízky na kmíně
Co uvařit z vepřové kýty
Vepřová kýta je libovější maso, které se hodí na plátky, řízky i dušené pokrmy. Pokud hledáte co k obědu z vepřového masa, právě kýta je dobrá volba pro klasické domácí vaření. Připravit ji můžete na hořčici, s houbovou nebo smetanovou omáčkou, ale také trochu exotičtěji s ananasem a mungo klíčky.
- Vepřová kýta na hořčici s divokou rýží
- Vepřová kýta po myslivecku
- Vepřové nudličky s ananasem a mungo klíčky
- Vepřová kýta plněná žampiony s houbovou omáčkou
Co připravit z vepřové krkovice
Krkovice patří k nejšťavnatějším částem vepřového masa. Díky vyššímu obsahu tuku se jen tak nevysuší, takže je výborná na pečení, grilování i přípravu na pánvi. Pokud chcete vydatný oběd, který nevyžaduje složité suroviny, krkovice je sázka na jistotu.
- Vepřová krkovička s cibulí
- Vepřová krkovice pečená s křenem a brambory
- Vepřová krkovice s rozmarýnem a salátem z červené řepy
- Krkovička pečená se slaninou na pivě
Vepřová panenka na slavnostnější oběd
Když nechcete obyčejný oběd, ale zároveň nemáte chuť trávit celé dopoledne v kuchyni, může být dobrou volbou vepřová panenka. Její příprava je rychlá a díky jemnému masu se hodí i na slavnostnější stůl. Výborná je se zeleninou, bramborami, ovocnou omáčkou i výraznější krustou.
- Vepřová panenka s bramborami a tymiánem
- Vepřová panenka se švestkovou omáčkou
- Poctivá vepřová panenka s bylinkovou krustou s bramborami
- Vepřová panenka špikovaná hruškami
Poctivá česká klasika z vepřového masa
Někdy není potřeba vymýšlet nic nového. Vepřové maso je základem řady českých jídel, která se na stole objevují po generace. Když máte více času, můžete připravit guláš, maso na houbách nebo klasickou pečeni se zelím. Takový oběd sice nebude hotový za dvacet minut, ale odměnou je pořádně syté domácí jídlo.
- Vepřo knedlo zelo
- Vepřový guláš
- Vepřové maso na houbách s rýží
- Klasická vepřová pečínka na česneku a kmíně
Vepřové recepty, které zachutnají dětem
U dětí většinou nejlépe fungují jednoduchá jídla ze surovin, které dobře znají. Vepřové maso proto můžete připravit v podobě karbanátku, zapečených těstovin, rizota nebo s mrkví a bramborovou kaší. Vybrali jsme recepty, které jsou nenáročné na přípravu a hodí se jako rodinný oběd pro malé i velké strávníky.
- Vepřový karbanátek se sýrem
- Těstoviny zapečené s vepřovým masem a rajčaty
- Vepřové rizoto s hráškem
- Vepřové maso na mrkvi a bramborová kaše
Ať už hledáte rychlý oběd na všední den, poctivou českou klasiku, nebo něco slavnostnějšího, vepřové maso nabízí dost možností, aby se vám jídelníček jen tak neomrzel. Stačí vybrat správný kus masa a přizpůsobit mu způsob přípravy.
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Fotorecept: Roštěná s krémovou pepřovou omáčkou krok za krokem