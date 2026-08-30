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Co k obědu z mletého masa? 24 receptů od rychlovek po českou klasiku

Natálie Brabcová
  4:26

Mleté maso se hodí na rychlý oběd ve všední den i na vaření pro celou rodinu. Stačí vybrat recept podle času a chuti. | foto: Canva

Nevíte, co dnes uvařit k obědu? Mleté maso je jedna z nejvděčnějších surovin pro všední den i víkendové vaření. Hodí se na rychlá jídla z pánve, do trouby, k těstovinám i do omáček a snadno z něj připravíte oběd pro jednoho i celou rodinu. Vybrali jsme 24 receptů od české klasiky přes jídla do půl hodiny až po lasagne, musaku nebo chilli con carne.

Obsah

Mleté maso: Jeden základ, desítky možností

Než začnete vybírat konkrétní recept, podívejte se, jaké mleté maso máte doma. Právě druh masa totiž často napoví, které jídlo bude nejlepší.

  • Hovězí mleté maso se hodí například do hamburgerů, chilli nebo masových omáček.
  • Vepřové bývá díky vyššímu obsahu tuku šťavnatější a uplatní se třeba v holandském řízku.
  • Směs vepřového a hovězího se zase často používá na karbanátky, sekanou, masové kuličky nebo plněné papriky.

Pak už rozhoduje hlavně čas a chuť. Pokud spěcháte, sáhněte po receptu z pánve. Když máte času víc, můžete mleté maso zapéct, naplnit jím zeleninu nebo z něj připravit poctivou sekanou.

Co k obědu z vepřového masa? 24 receptů od rychlovek po českou klasiku

Když chcete změnu od klasických karbanátků, zkuste mleté maso spojit s luštěninami. Cizrna dodá jídlu na sytosti a dobře funguje i v rychlé směsi.

Co rychlého k obědu z mletého masa

Mleté maso je pro rychlý oběd jako dělané. Nemusíte čekat, až dlouhým dušením změkne velký kus masa, a při přípravě menších karbanátků, kuliček nebo směsi na pánvi se můžete vejít přibližně do půl hodiny.

Holandský řízek

Šťavnatý holandský řízek se sýrem a mletým kmínem – Poctivý domácí oběd

Recept

Střední

30 min

Holandský řízek patří mezi české klasiky z mletého masa. Se strouhaným sýrem uvnitř a bramborovou kaší vytvoří poctivý domácí oběd.

Česká klasika z mletého masa

Když máte na vaření více času a chcete jídlo, které připomíná klasický nedělní oběd, mleté maso nabízí několik jistot. Sekaná, holandský řízek nebo plněné papriky patří mezi pokrmy, které se v českých domácnostech připravují po generace.

Holandský řízek má poněkud matoucí název, protože jde ve skutečnosti o českou klasiku. Základ tvoří mleté vepřové maso se strouhaným sýrem, ze kterého se vytvarují placičky, obalí v trojobalu a usmaží dozlatova.

Hašé je navíc chytrý způsob, jak využít vařené nebo pečené maso, které vám zbylo z předchozího dne.

Masové kuličky a la IKEA

Masové kuličky a la IKEA

Recept

Lehké

30 min

Masové kuličky ve stylu IKEA se podávají s bramborovou kaší, hráškem, brusinkami a jemnou omáčkou z vývaru a smetany.

Karbanátky a masové kuličky pro celou rodinu

Karbanátek nemusí pokaždé chutnat stejně. Mleté maso lze doplnit sýrem, tvarohem, zeleninou nebo třeba ovesnými vločkami. A když místo placiček vytvarujete malé kuličky, můžete je podávat s omáčkou, těstovinami nebo bramborami.

U varianty s ovesnými vločkami se vločky nejprve nechají změknout v mléce a teprve potom se přidají k hovězímu a vepřovému masu.

Brambory zapečené s mletým masem

Brambory zapečené s mletým masem

Recept

Lehké

80 min

Mleté maso se dobře hodí i do jídel z jednoho pekáče. V kombinaci s bramborami a zeleninou z něj vznikne sytý oběd pro celou rodinu.

Co z mletého masa do trouby

Pokud nechcete stát celou dobu u pánve, přesuňte mleté maso do pekáče. Dobře se kombinuje s bramborami, zelím, lilkem, fazolkami nebo bramborovou kaší a výsledkem může být celý oběd z jedné zapékací nádoby.

Nejjednodušší princip je vrstvení. Do pekáče přijde masová směs a příloha nebo zelenina, vše se nechá zapéct a u některých receptů se navrch přidá ještě sýr či bešamel.

Zajímavou obměnou je zapečené maso s bramborovou kaší, ve kterém se používá mleté kuřecí maso. Masová směs se zeleninou se zakryje kaší a vše se společně zapeče dozlatova.

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Lasagne jsou ideální, když potřebujete nasytit více lidí najednou. Mleté maso se v nich vrství s těstovinami, rajčatovou omáčkou, bešamelem a sýrem.

Mleté maso s těstovinami a rajčaty

Mleté maso, rajčata a těstoviny jsou jedna z nejvděčnějších kombinací. Maso lze nechat volně v omáčce, vytvarovat do kuliček nebo ho použít jako náplň do lasagní. Pokud potřebujete nasytit více lidí najednou, právě těstovinové a zapékané recepty bývají dobrou volbou.

Těstoviny s mletým masem jsou praktickou volbou i pro rodinný oběd. Snadno je přizpůsobíte dětem tím, že omáčku připravíte jemněji a vynecháte výraznější koření.

Mleté maso nemusí skončit jen v české kuchyni. Chilli con carne spojuje hovězí maso s fazolemi, rajčaty a výraznějším kořením.

Mleté maso trochu jinak: Od musaky po chilli

Nemusíte zůstávat jen u české kuchyně. Z jednoho balení mletého masa se můžete vydat do Řecka, Ameriky nebo k chutím inspirovaným Asií.

Chilli con carne kombinuje mleté hovězí s fazolemi, rajčaty, paprikou a římským kmínem. Řecká musaka zase vrství mleté maso s lilkem a bramborami a vše zakrývá bešamelem. A pokud má oběd bavit hlavně děti nebo teenagery, domácí hamburger bývá jednodušší cesta než experimentování s exotickým kořením.

Co k obědu z kuřecího masa? 24 receptů na rychlý i slavnostní oběd
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