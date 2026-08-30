Obsah
Mleté maso: Jeden základ, desítky možností
Než začnete vybírat konkrétní recept, podívejte se, jaké mleté maso máte doma. Právě druh masa totiž často napoví, které jídlo bude nejlepší.
- Hovězí mleté maso se hodí například do hamburgerů, chilli nebo masových omáček.
- Vepřové bývá díky vyššímu obsahu tuku šťavnatější a uplatní se třeba v holandském řízku.
- Směs vepřového a hovězího se zase často používá na karbanátky, sekanou, masové kuličky nebo plněné papriky.
Pak už rozhoduje hlavně čas a chuť. Pokud spěcháte, sáhněte po receptu z pánve. Když máte času víc, můžete mleté maso zapéct, naplnit jím zeleninu nebo z něj připravit poctivou sekanou.
|
Co k obědu z vepřového masa? 24 receptů od rychlovek po českou klasiku
Co rychlého k obědu z mletého masa
Mleté maso je pro rychlý oběd jako dělané. Nemusíte čekat, až dlouhým dušením změkne velký kus masa, a při přípravě menších karbanátků, kuliček nebo směsi na pánvi se můžete vejít přibližně do půl hodiny.
- Rychlá hovězí polévka z mletého masa
- Cizrna s mletým masem
- Italské špízy z mletého masa
- Restované mleté hovězí s červeným zelím
Česká klasika z mletého masa
Když máte na vaření více času a chcete jídlo, které připomíná klasický nedělní oběd, mleté maso nabízí několik jistot. Sekaná, holandský řízek nebo plněné papriky patří mezi pokrmy, které se v českých domácnostech připravují po generace.
Holandský řízek má poněkud matoucí název, protože jde ve skutečnosti o českou klasiku. Základ tvoří mleté vepřové maso se strouhaným sýrem, ze kterého se vytvarují placičky, obalí v trojobalu a usmaží dozlatova.
Hašé je navíc chytrý způsob, jak využít vařené nebo pečené maso, které vám zbylo z předchozího dne.
Karbanátky a masové kuličky pro celou rodinu
Karbanátek nemusí pokaždé chutnat stejně. Mleté maso lze doplnit sýrem, tvarohem, zeleninou nebo třeba ovesnými vločkami. A když místo placiček vytvarujete malé kuličky, můžete je podávat s omáčkou, těstovinami nebo bramborami.
- Karbanátky z mletého masa s ovesnými vločkami
- Karbanátky plněné sýrem
- Karbanátky s tvarohem
- Masové kuličky à la IKEA
U varianty s ovesnými vločkami se vločky nejprve nechají změknout v mléce a teprve potom se přidají k hovězímu a vepřovému masu.
Co z mletého masa do trouby
Pokud nechcete stát celou dobu u pánve, přesuňte mleté maso do pekáče. Dobře se kombinuje s bramborami, zelím, lilkem, fazolkami nebo bramborovou kaší a výsledkem může být celý oběd z jedné zapékací nádoby.
Nejjednodušší princip je vrstvení. Do pekáče přijde masová směs a příloha nebo zelenina, vše se nechá zapéct a u některých receptů se navrch přidá ještě sýr či bešamel.
- Brambory zapečené s mletým masem
- Zapečené maso s bramborovou kaší
- Vrstvené mleté maso se zelím a křupavou slaninou
- Fazolky zapečené s lilkem a mletým masem
Zajímavou obměnou je zapečené maso s bramborovou kaší, ve kterém se používá mleté kuřecí maso. Masová směs se zeleninou se zakryje kaší a vše se společně zapeče dozlatova.
|
Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem
Mleté maso s těstovinami a rajčaty
Mleté maso, rajčata a těstoviny jsou jedna z nejvděčnějších kombinací. Maso lze nechat volně v omáčce, vytvarovat do kuliček nebo ho použít jako náplň do lasagní. Pokud potřebujete nasytit více lidí najednou, právě těstovinové a zapékané recepty bývají dobrou volbou.
- Těstoviny s mletým masem
- Rajčatová omáčka s masovými kuličkami
- Lasagne s cuketou a mletým masem
- Pizza s mletým masem a rajčaty
Těstoviny s mletým masem jsou praktickou volbou i pro rodinný oběd. Snadno je přizpůsobíte dětem tím, že omáčku připravíte jemněji a vynecháte výraznější koření.
Mleté maso trochu jinak: Od musaky po chilli
Nemusíte zůstávat jen u české kuchyně. Z jednoho balení mletého masa se můžete vydat do Řecka, Ameriky nebo k chutím inspirovaným Asií.
- Chilli con carne
- Tradiční řecká musaka s mletým masem
- Hamburger z mletého hovězího masa s domácími hranolky
- Sladkokyselé masové kuličky s rýží
Chilli con carne kombinuje mleté hovězí s fazolemi, rajčaty, paprikou a římským kmínem. Řecká musaka zase vrství mleté maso s lilkem a bramborami a vše zakrývá bešamelem. A pokud má oběd bavit hlavně děti nebo teenagery, domácí hamburger bývá jednodušší cesta než experimentování s exotickým kořením.
|
Co k obědu z kuřecího masa? 24 receptů na rychlý i slavnostní oběd