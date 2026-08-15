Nevíte, co dnes uvařit k obědu? Kuřecí maso patří mezi suroviny, které zachrání téměř každou situaci. Stačí pár ingrediencí a vznikne rychlý oběd do půl hodiny, stejně jako poctivá nedělní klasika. Vybrali jsme recepty z kuřecího masa, které se hodí pro všední dny i chvíle, kdy chcete potěšit celou rodinu.
Kuřecí maso: Univerzální surovina, která zachrání každý oběd
Kuřecí maso patří mezi nejoblíbenější suroviny pro svou univerzálnost. Prsa se hodí na rychlé minutky, stehna a křídla na pečení a z celého kuřete připravíte hlavní jídlo i vývar. Snadno se kombinuje se zeleninou, rýží, těstovinami i různými druhy koření. Pro vysoký obsah bílkovin je navíc oblíbené také mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na vyvážený jídelníček.
Krémový těstovinový salát s kuřecím masem: Rychlý recept na oběd i večeři.
Rychlý oběd z kuřecího masa do 30 minut
Kuřecí prsa v chilli omáčce s barevným kuskusem.
Co uvařit z kuřecích prsou
Nevíte, co udělat na zítřejší oběd? Zkuste pečené kuřecí maso s houbovou omáčkou a nudlemi.
Co připravit z kuřecích stehen
Smažené kuřecí stripsy se zeleninovými hranolky a majonézou.
Kuřecí recepty, které zachutnají dětem
Grilovaná kuřecí prsa s cuketovým salátem: Recept na lehký oběd s domácím pestem.
Lehké a zdravé recepty z kuřecího masa
Kuřecí roláda s chřestem a pečeným bramborem: Recept na šťavnatý oběd z jednoho pekáče.
Slavnostní recepty z kuřecího masa