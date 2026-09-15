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Co k obědu z hub? Zkuste polévku, rizoto nebo těstoviny

Natálie Brabcová
  4:20

Smaženicí možnosti zdaleka nekončí. Z čerstvých hub připravíte rychlý oběd, omáčku, polévku i slavnostnější jídlo. | foto: Canva

Přinesli jste z lesa plný košík a přemýšlíte, co k obědu z hub uvařit? Smaženicí možnosti rozhodně nekončí. Čerstvé hříbky, lišky i další lesní houby můžete využít do omáček, polévek, rizota, těstovin, jídel s masem i bezmasých rychlovek. Vybrali jsme recepty pro chvíle, kdy potřebujete oběd za pár minut, i pro dny, kdy máte čas na poctivou českou klasiku.

Obsah

Co uvařit z hub? Začněte tím, co máte doma

Někdy přinesete z lesa směs všeho možného, jindy máte jen pár hříbků nebo lišek. A když houby zrovna nerostou, poslouží žampiony z obchodu nebo zásoba sušených hub.

Jak využít různé druhy hub v kuchyni
Co máte domaCo z toho uvařit
směs čerstvých lesních hubsmaženici, omáčku, bramboračku, ragú
hříbkykulajdu, omáčku, maso na hříbkách
liškysmetanovou omáčku, těstoviny, kulajdu
žampionyrychlé těstoviny, bruschettu, burger, zapečená jídla
sušené houbykubu, houbovec, polévku nebo omáčku

U hub nasbíraných v lese platí ještě jedno důležité pravidlo. Do kuchyně patří jen druhy, které bezpečně znáte. Toxikologické informační středisko zároveň upozorňuje, že potíže mohou způsobit i jedlé houby, pokud jsou nedostatečně tepelně upravené nebo nevhodně skladované.

Pikantní česnekové houby se skleněnými nudlemi

Rychlé recepty z hub do 30 minut

Když přijdete z lesa hladoví, není nutné stát další dvě hodiny u plotny. Některým houbám stačí pánev, cibule a pár dalších surovin. Klasická smaženice je hotová zhruba za 25 minut, stejně rychle zvládnete bruschettu a do půl hodiny také těstoviny nebo maso s houbami.

Krkonošský hubník (houbovec)

Česká klasika: Kulajda, bramboračka i houbový kuba

Houby mají v české kuchyni jednu velkou výhodu. I z poměrně obyčejných surovin dokážou udělat plnohodnotný oběd. Brambory, vejce, kroupy, smetana nebo kus masa se s nimi dají proměnit v jídla, která známe od babiček.

Pokud potřebujete zpracovat větší množství čerstvých hub, nabízí se hlavně polévka nebo omáčka. Houbový kuba a houbovec jsou naopak dobrým důkazem, že sušené houby nemusíte schovávat jen na Vánoce.

Houbové ragú

Bezmasé recepty z hub na oběd

Houby se obejdou i bez masa. Pokud ale chcete vydatnější bezmasý hlavní chod, doplňte je například sýrem, vejci nebo luštěninami. Dobře se kombinují také s rýží, těstovinami nebo kroupami, kterým dodají výraznou chuť. Rýže, těstoviny nebo kroupy navíc dobře využijí šťávu a výraznou chuť, kterou houby při přípravě jídlu dodají.

Co k večeři při hubnutí? 24 lehkých receptů od rychlovek po teplá jídla

Pokud máte jen několik pěkných hub, nemusíte je schovávat na velký hrnec omáčky. V rizotu nebo těstovinách může i menší množství hub ochutit celý oběd.

Nedělní florentské kuře se smetanou, žampiony a špenátem

Houby s masem: Od kuřete po vepřovou pečeni

Když má být houbový oběd sytější nebo slavnostnější, houby dobře fungují také v omáčkách a výpeku k masu. Nemusíte přitom zůstat jen u tradičního hovězího.

Co k obědu z mletého masa? 24 receptů od rychlovek po českou klasiku

Na všední den se hodí kuřecí maso, zatímco pomalu připravované hovězí nebo vepřové s houbovou omáčkou můžete nechat na víkendový oběd. U některých receptů navíc nemusíte řešit zvlášť maso a zvlášť houby, protože se vše připravuje společně.

Houbová omáčka s kuřecím masem v jednom pekáčku

Houby z trouby: Zapečené těstoviny, omeleta i kuře

Houby se nemusí pokaždé dusit v kastrolu. Do zapečených jídel se dají spojit s bramborami, těstovinami, vejci, slaninou nebo uzeninou. Výhodou je, že podobné recepty většinou dobře fungují i jako jídlo pro více lidí.

Ravioly s liškami a vlašskými ořechy

Co z hříbků, lišek a žampionů

Máte v košíku jeden druh hub a hledáte recept přímo pro něj? Hříbky můžete využít do kulajdy nebo k hovězímu masu, lišky vyniknou ve smetanové omáčce a žampiony díky celoroční dostupnosti zachrání houbový oběd i mimo hlavní sezonu.

Když čerstvé houby dojdou, přijdou na řadu sušené. Stačí je předem namočit a využít do polévek, omáček nebo české klasiky.

Sušené a mražené houby: Jak je využít v kuchyni

Houbový oběd nemusí čekat na další cestu do lesa. Sušené houby se výborně hodí do polévek, kulajdy, kuby nebo houbovce, protože po namočení dodají jídlu výraznou houbovou chuť. Mražené houby zase využijete v polévkách, omáčkách i zapečených jídlech.

TIP: Sušené namočte, mražené nerozmrazujte

Sušené houby nechte asi 20 až 30 minut v teplé vodě. Nálev přeceďte a použijte do omáčky nebo polévky. Mražené houby dejte rovnou na rozpálenou pánev a nejprve z nich nechte odpařit vodu. Do polévek a omáček mohou putovat přímo z mrazáku.

Zavařované houby

Zavařované houby

Recept

Lehké

40 min
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