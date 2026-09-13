Co uvařit z hub? Začněte tím, co máte doma
Někdy přinesete z lesa směs všeho možného, jindy máte jen pár hříbků nebo lišek. A když houby zrovna nerostou, poslouží žampiony z obchodu nebo zásoba sušených hub.
|Co máte doma
|Co z toho uvařit
|směs čerstvých lesních hub
|smaženici, omáčku, bramboračku, ragú
|hříbky
|kulajdu, omáčku, maso na hříbkách
|lišky
|smetanovou omáčku, těstoviny, kulajdu
|žampiony
|rychlé těstoviny, bruschettu, burger, zapečená jídla
|sušené houby
|kubu, houbovec, polévku nebo omáčku
U hub nasbíraných v lese platí ještě jedno důležité pravidlo. Do kuchyně patří jen druhy, které bezpečně znáte. Toxikologické informační středisko zároveň upozorňuje, že potíže mohou způsobit i jedlé houby, pokud jsou nedostatečně tepelně upravené nebo nevhodně skladované.
Rychlé recepty z hub do 30 minut
Když přijdete z lesa hladoví, není nutné stát další dvě hodiny u plotny. Některým houbám stačí pánev, cibule a pár dalších surovin. Klasická smaženice je hotová zhruba za 25 minut, stejně rychle zvládnete bruschettu a do půl hodiny také těstoviny nebo maso s houbami.
- Houbová smaženice s topinkami
- Pikantní houby se skleněnými nudlemi
- Fettucine s houbovou omáčkou
- Vepřové steaky s žampiony
- Vepřová panenka s liškovou omáčkou
Česká klasika: Kulajda, bramboračka i houbový kuba
Houby mají v české kuchyni jednu velkou výhodu. I z poměrně obyčejných surovin dokážou udělat plnohodnotný oběd. Brambory, vejce, kroupy, smetana nebo kus masa se s nimi dají proměnit v jídla, která známe od babiček.
- Bramboračka s houbami
- Staročeská kulajda s vejcem
- Zapečený houbový kuba s česnekem a sádlem
- Houbovec s uzeným
- Hovězí plátky s houbovou omáčkou a smetanou
Pokud potřebujete zpracovat větší množství čerstvých hub, nabízí se hlavně polévka nebo omáčka. Houbový kuba a houbovec jsou naopak dobrým důkazem, že sušené houby nemusíte schovávat jen na Vánoce.
Bezmasé recepty z hub na oběd
Houby se obejdou i bez masa. Pokud ale chcete vydatnější bezmasý hlavní chod, doplňte je například sýrem, vejci nebo luštěninami. Dobře se kombinují také s rýží, těstovinami nebo kroupami, kterým dodají výraznou chuť. Rýže, těstoviny nebo kroupy navíc dobře využijí šťávu a výraznou chuť, kterou houby při přípravě jídlu dodají.
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Co k večeři při hubnutí? 24 lehkých receptů od rychlovek po teplá jídla
- Houbové rizoto se sýrem
- Houbové ragú s mrkví, šalvějí a parmazánem
- Těstoviny s lesními houbami na bílém víně
- Fettucine se žampiony a fazolkami
- Domácí burger s portobellem podle Snídaňového kluka
Pokud máte jen několik pěkných hub, nemusíte je schovávat na velký hrnec omáčky. V rizotu nebo těstovinách může i menší množství hub ochutit celý oběd.
Houby s masem: Od kuřete po vepřovou pečeni
Když má být houbový oběd sytější nebo slavnostnější, houby dobře fungují také v omáčkách a výpeku k masu. Nemusíte přitom zůstat jen u tradičního hovězího.
- Kuřecí stehna s houbovou omáčkou z jednoho pekáčku
- Zapečené kuřecí řízky se žampiony
- Vepřová pečeně s houbovou omáčkou
- Pečený králík na slanině a žampionech s česnekem
- Paprikové kuře s rajčaty a houbami
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Co k obědu z mletého masa? 24 receptů od rychlovek po českou klasiku
Na všední den se hodí kuřecí maso, zatímco pomalu připravované hovězí nebo vepřové s houbovou omáčkou můžete nechat na víkendový oběd. U některých receptů navíc nemusíte řešit zvlášť maso a zvlášť houby, protože se vše připravuje společně.
Houby z trouby: Zapečené těstoviny, omeleta i kuře
Houby se nemusí pokaždé dusit v kastrolu. Do zapečených jídel se dají spojit s bramborami, těstovinami, vejci, slaninou nebo uzeninou. Výhodou je, že podobné recepty většinou dobře fungují i jako jídlo pro více lidí.
- Zapečené fleky s houbami
- Zapékané těstoviny se žampiony, pórkem a salámem
- Houbová omeleta z pekáče
- Pečené kuřecí stehno s houbovou omáčkou
- Poctivý houbovec s uzeninou a oreganem
Co z hříbků, lišek a žampionů
Máte v košíku jeden druh hub a hledáte recept přímo pro něj? Hříbky můžete využít do kulajdy nebo k hovězímu masu, lišky vyniknou ve smetanové omáčce a žampiony díky celoroční dostupnosti zachrání houbový oběd i mimo hlavní sezonu.
- Houbová kulajda s bramborami a vejcem z hříbků
- Liškové ravioly s tymiánem a vlašskými ořechy
- Hovězí pečeně na hříbkách s tymiánem
- Vepřová panenka v listovém těstě se žampiony a pórkem
- Houbové karbanátky se šunkou a smetanovou omáčkou
Sušené a mražené houby: Jak je využít v kuchyni
Houbový oběd nemusí čekat na další cestu do lesa. Sušené houby se výborně hodí do polévek, kulajdy, kuby nebo houbovce, protože po namočení dodají jídlu výraznou houbovou chuť. Mražené houby zase využijete v polévkách, omáčkách i zapečených jídlech.
- Hustá kulajda se sušenými houbami a zakysanou smetanou
- Kyselo s houbami
- Houbová polévka s noky
- Tradiční houbový kuba s uzeným masem a česnekem
TIP: Sušené namočte, mražené nerozmrazujte
Sušené houby nechte asi 20 až 30 minut v teplé vodě. Nálev přeceďte a použijte do omáčky nebo polévky. Mražené houby dejte rovnou na rozpálenou pánev a nejprve z nich nechte odpařit vodu. Do polévek a omáček mohou putovat přímo z mrazáku.