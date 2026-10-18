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Co k obědu při hubnutí? 24 receptů, ve kterých nechybí maso ani přílohy

Natálie Brabcová
  4:00
Hubnete, ale nechcete se vzdát pořádného oběda? Ani nemusíte. Zapomeňte na představu, že cesta ke štíhlejší postavě vede jen přes zeleninové saláty a malé porce. I při shazování kil si můžete pochutnat na šťavnatém mase, rybách, těstovinách nebo bramborách. Máme pro vás 24 receptů, které zasytí a ukazují, že i při hubnutí si můžete pořádně pochutnat.
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Co jíst k obědu při hubnutí

Hubnutí neznamená, že musíte v poledne vyměnit pořádný oběd za pár listů salátu. Důležitější než samotný výběr jídla je jeho složení, velikost porce a celkový energetický příjem během dne. Národní zdravotnický informační portál upozorňuje, že při hubnutí je potřeba přijímat méně energie, než tělo spotřebuje, ale zároveň zachovat pestrou a vyváženou stravu.

Co k večeři při hubnutí? 24 lehkých receptů od rychlovek po teplá jídla

Do redukčního jídelníčku proto patří nejen zelenina a libové maso, ale také brambory, rýže, těstoviny nebo luštěniny. Není nutné vynechávat celé skupiny potravin. Mnohem užitečnější je přemýšlet nad tím, co všechno na talíři máte a jak vás jídlo zasytí.



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