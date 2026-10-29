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Co jsou netuhy? Zapomenuté štědrovečerní jídlo mělo zajistit peníze

Petra Burgrová
  4:00

Škubánky s mákem | foto: Martin ŠpeldaKulinární studio MAFRA

Patří mezi staré pokrmy české kuchyně, na které se dnes už příliš často nenarazí, alespoň co se názvu týče. Připravovaly se z jáhel a mouky a připomínaly škubánky.

Co jsou netuhy

Jde o lidový pokrm z Podorlicka, zejména z oblasti Rychnovska. Základem byla jáhelná kaše, do které se přidala zapražená mouka. Z husté směsi se následně lžící vykrajovaly noky podobné škubánkům.

Mohly se omastit a podávat naslano, obvykle s osmaženou cibulkou. Kdo dával přednost sladkým jídlům, mohl si je posypat mákem nebo strouhaným perníkem, případně doplnit ovocným rozvarem.

Jáhly vznikají loupáním prosa a v minulosti patřily k důležitým obilovinám v jídelníčku našich předků. Využívaly se na kaše, nákypy a další jednoduché pokrmy.

Škubánky s mákem a sušenými švestkami

Škubánky s mákem a sušenými švestkami

Recept

Lehké

40 min

Pro získání jemné chuti stačí jáhly nejprve důkladně spařit vroucí vodou a poté uvařit v poměru 1 díl jáhel na 2 díly tekutiny.

Netuhy a Štědrý večer

Zajímavé je, že netuhy nebyly pouze běžným jídlem všedních dnů. Právě na zmíněném Rychnovsku se objevovaly také na štědrovečerním stole. Podle lidové pověry měly zajistit, aby se v domácnosti po celý následující rok držely peníze.

Podobné zvyky se vážou i k dalším vánočním pokrmům. Jídlo na Štědrý večer totiž v minulosti neplnilo pouze praktickou funkci, ale mělo také symbolický význam. Lidé věřili, že některé suroviny nebo pokrmy mohou přinést do domu zdraví, úrodu či zmíněný dostatek peněz.

Netuhy s mákem a cukrem

Recept Netuhy

  • 300 g jáhel
  • 500 ml mléka
  • 2 lžíce hrubé mouky
  • 1 lžíce cukru
  • špetka soli
  • 2–3 lžíce rozpuštěného másla nebo sádla

Na dohotovení

  • mletý mák
  • moučkový cukr
  • případně povidla nebo strouhaný perník
  1. Jáhly několikrát spaříme vroucí vodou, aby neměly nahořklou chuť. Poté je dáme do hrnce a zalijeme mlékem.
  2. Za občasného míchání vaříme na mírném ohni, dokud jáhly nezměknou a nevznikne hustá kaše. Kaši osolíme a podle chuti lehce osladíme.
  3. Na pánvi rozehřejeme trochu másla nebo sádla, přisypeme hrubou mouku a za stálého míchání ji krátce zapražíme.
  4. Zapraženou mouku vmícháme do horké jáhelné kaše a důkladně promícháme, aby vznikla hustá, tvárná hmota.
  5. Lžící namočenou v tuku vykrajujeme z kaše noky, které uvaříme ve vroucí vodě cca 8 minut.
  6. Podáváme je nasladko s mletým mákem a cukrem, případně se strouhaným perníkem či povidly.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Škubánky s mákem

Mandlové škubánky s mákem – Jemná dobrota s ovocnou příchutí

Recept

Lehké

45 min
Vstoupit do diskuse
Témata: mouka, pokrm, Jáhly

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