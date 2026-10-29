Co jsou netuhy
Jde o lidový pokrm z Podorlicka, zejména z oblasti Rychnovska. Základem byla jáhelná kaše, do které se přidala zapražená mouka. Z husté směsi se následně lžící vykrajovaly noky podobné škubánkům.
Mohly se omastit a podávat naslano, obvykle s osmaženou cibulkou. Kdo dával přednost sladkým jídlům, mohl si je posypat mákem nebo strouhaným perníkem, případně doplnit ovocným rozvarem.
Jáhly vznikají loupáním prosa a v minulosti patřily k důležitým obilovinám v jídelníčku našich předků. Využívaly se na kaše, nákypy a další jednoduché pokrmy.
Netuhy a Štědrý večer
Zajímavé je, že netuhy nebyly pouze běžným jídlem všedních dnů. Právě na zmíněném Rychnovsku se objevovaly také na štědrovečerním stole. Podle lidové pověry měly zajistit, aby se v domácnosti po celý následující rok držely peníze.
Podobné zvyky se vážou i k dalším vánočním pokrmům. Jídlo na Štědrý večer totiž v minulosti neplnilo pouze praktickou funkci, ale mělo také symbolický význam. Lidé věřili, že některé suroviny nebo pokrmy mohou přinést do domu zdraví, úrodu či zmíněný dostatek peněz.
Recept Netuhy
- 300 g jáhel
- 500 ml mléka
- 2 lžíce hrubé mouky
- 1 lžíce cukru
- špetka soli
- 2–3 lžíce rozpuštěného másla nebo sádla
Na dohotovení
- mletý mák
- moučkový cukr
- případně povidla nebo strouhaný perník
- Jáhly několikrát spaříme vroucí vodou, aby neměly nahořklou chuť. Poté je dáme do hrnce a zalijeme mlékem.
- Za občasného míchání vaříme na mírném ohni, dokud jáhly nezměknou a nevznikne hustá kaše. Kaši osolíme a podle chuti lehce osladíme.
- Na pánvi rozehřejeme trochu másla nebo sádla, přisypeme hrubou mouku a za stálého míchání ji krátce zapražíme.
- Zapraženou mouku vmícháme do horké jáhelné kaše a důkladně promícháme, aby vznikla hustá, tvárná hmota.
- Lžící namočenou v tuku vykrajujeme z kaše noky, které uvaříme ve vroucí vodě cca 8 minut.
- Podáváme je nasladko s mletým mákem a cukrem, případně se strouhaným perníkem či povidly.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut