Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut

Odkud kozí cecky pocházejí
Recept pochází z Valašska, kde babičky připravovaly tuto rychlou dobrotu nejčastěji k večeři. Název nevznikl náhodou. Během pečení na velkém plechu se vlivem vysoké teploty a páry tvoří v řídkém těstě obří bubliny, dutiny a hrbaté okraje. Právě tato nepravidelná, vystouplá struktura připomínala našim předkům, lidem se svérázným a živelným humorem, kozí vemeno.
Princip přípravy je přitom geniálně jednoduchý: žádné zdlouhavé stání u plotny a otáčení jedné palačinky za druhou. Všechno těsto se vlije naráz na plech a upeče se v troubě.
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Jak se kozí cecky jedly
Díky minimálnímu množství soli je tento pokrm velmi univerzální. Tradičně se pečené placky nakrájely na obdélníky a jedly se jen tak nasucho rovnou z plechu. Případně se podávaly:
- Na sladko: pocukrovaly se moučkovým či skořicovým cukrem, případně se potřely domácími povidly nebo marmeládou (skvěle chutnají i s čerstvým ovocem).
- Na slano: podávaly se jako příloha k sytým polévkám.
Připomínají moderní palačinky
Kdo zná americké palačinky Dutch Baby, může si při pohledu na kozí cecky všimnout podobnosti. V obou případech se připravuje řídké těsto z vajec, mléka a mouky, které se peče v troubě.
Výsledkem je nepravidelně zvlněný povrch a místy dutiny v těstě. Rozdíl je především v obvyklém způsobu servírování a výsledném vzhledu. Dutch Baby se zpravidla pečou v rozpálené pánvi, zatímco kozí cecky se připravují na plechu a po upečení se krájí na jednotlivé porce.
Recept Kozí cecky
- 500 ml mléka
- 1,5 hrnku polohrubé mouky
- 5 vajec
- špetka soli
- Všechny suroviny důkladně promícháme v míse, aby vzniklo hladké, řídké těsto.
- Plech na pečení vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme tukem a těsto na něj vylijeme.
- Vložíme do trouby vyhřáté na 180–200 °C a pečeme, dokud se okraje nezvednou a nezezlátnou. Poté teplotu mírně snížíme a necháme dopéct dokřupava.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 25 minut
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