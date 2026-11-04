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Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut

Petra Burgrová
  5:00

Kozí cecky | foto: chat gpt

Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás překvapí, že české babičky měly tento kulinářský objev na stole vlastně už před mnoha desítkami let.

Odkud kozí cecky pocházejí

Recept pochází z Valašska, kde babičky připravovaly tuto rychlou dobrotu nejčastěji k večeři. Název nevznikl náhodou. Během pečení na velkém plechu se vlivem vysoké teploty a páry tvoří v řídkém těstě obří bubliny, dutiny a hrbaté okraje. Právě tato nepravidelná, vystouplá struktura připomínala našim předkům, lidem se svérázným a živelným humorem, kozí vemeno.

Princip přípravy je přitom geniálně jednoduchý: žádné zdlouhavé stání u plotny a otáčení jedné palačinky za druhou. Všechno těsto se vlije naráz na plech a upeče se v troubě.

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Rozdíl mezi kozími cecky a Dutch Baby je pouze v nádobě na pečení a způsobu servírování.

Jak se kozí cecky jedly

Díky minimálnímu množství soli je tento pokrm velmi univerzální. Tradičně se pečené placky nakrájely na obdélníky a jedly se jen tak nasucho rovnou z plechu. Případně se podávaly:

  • Na sladko: pocukrovaly se moučkovým či skořicovým cukrem, případně se potřely domácími povidly nebo marmeládou (skvěle chutnají i s čerstvým ovocem).
  • Na slano: podávaly se jako příloha k sytým polévkám.

Připomínají moderní palačinky

Kdo zná americké palačinky Dutch Baby, může si při pohledu na kozí cecky všimnout podobnosti. V obou případech se připravuje řídké těsto z vajec, mléka a mouky, které se peče v troubě.

Výsledkem je nepravidelně zvlněný povrch a místy dutiny v těstě. Rozdíl je především v obvyklém způsobu servírování a výsledném vzhledu. Dutch Baby se zpravidla pečou v rozpálené pánvi, zatímco kozí cecky se připravují na plechu a po upečení se krájí na jednotlivé porce.

Řídké těsto stačí vylít na plech vyložený pečicím papírem a dát péct.

Recept Kozí cecky

    • 500 ml mléka
    • 1,5 hrnku polohrubé mouky
    • 5 vajec
    • špetka soli
    1. Všechny suroviny důkladně promícháme v míse, aby vzniklo hladké, řídké těsto.
    2. Plech na pečení vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme tukem a těsto na něj vylijeme.
    3. Vložíme do trouby vyhřáté na 180–200 °C a pečeme, dokud se okraje nezvednou a nezezlátnou. Poté teplotu mírně snížíme a necháme dopéct dokřupava.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 25 minut

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