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Rybí polévka s badyánem, kuba s langustinami, ale i řízky vykrojené do tvaru ryby. Vánoční tabule českých celebrit jsou stejně pestré jako jejich profese. Podívejte se, co se o Štědrém večeru podává u šéfkuchařů, zpěváků i herců. Najdete tu rodinné recepty předávané generacemi i alternativy pro ty, kterým kapr na stůl nesmí.
Autor: TV Nova
Kdo by čekal, že má šéfkuchař na Vánoce obyčejnou rybí polévku, splete se. Radek Kašpárek vaří vývar nejméně z osmi kapřích hlav a přidává do něj mlíčí a badyán. Pak přijde na řadu klasika, tedy smažený kapr s bramborovým salátem. Jedna hvězda večera ale nestačí, a tak se vedle ryby podává i kachna.
Autor: Klára Cvrčková, Nova TV
Šéfkuchař Jan Punčochář se drží tradičního základu, takže kapr a bramborový salát nechybí. Salát ale míchá s domácí majonézou, která mu dodá výraznější chuť. Největším překvapením je kuba. Tohle jednoduché jídlo z krup a hub povyšuje na slavnostní tím, že do něj přidává langustiny.
Autor: Archiv Jana Punčocháře
U Emmy Smetany a Jordana Haje se na vánočním stole potkává hned několik kuchyní. Kapr s bramborovým salátem zůstává, vedle něj se ale vaří irská polévka chowder a podává se sushi i krevety. Štědrovečerní menu tak odráží rodinné vazby i chutě z různých zemí.
Autor: © Falcon
Jak nasytit rodinu, ve které rybu jí jen máma? Modelka a moderátorka Lucie Křížková si poradila po svém. Kapra si dopřává sama, manžel s dětmi ale chtějí maso. Vepřové řízky se proto u nich vykrajují do tvaru ryb a teprve potom obalují. Nechybí ani rybí polévka a bramborový salát, takže každý má na talíři to, co mu chutná.
Autor: © Česká televize / David Raub
Rybí polévku a bramborový salát má Michal David na Štědrý večer jako většina z nás. Vedle smaženého kapra ale na stole najdete i méně obvyklou specialitu: studeného kapra v remuládě. Připravuje se podle receptu babičky jeho manželky.
Autor: FTV Prima
Hudebník Jiří Burian, známý jako Kapitán Demo, si na kaprovi dává záležet. Smaží ho pomalu na přepuštěném másle. K němu patří bramborový salát a kuřecí řízky obalené v kukuřičných lupíncích, které se podávají s citronem. A polévky? Rovnou dvě, vývar s játrovými knedlíčky a hrášková.
Autor: Profimedia.cz
Helena Vondráčková kapra na Štědrý večer nejí. Místo něj si dává smaženého sumce a k němu rybí polévku. Už během dne si dopřává uzeného lososa. Vánoční tabuli pak korunuje domácí cukroví, kterého se u nich peče až 27 druhů.
Autor: Lenka Hatašová
Ani herečka Ljuba Krbová kapra nevyhledává. Sáhne raději po lososovi nebo candátovi, kterého peče na másle s rozmarýnem a bílým vínem. K rybě patří bramborový salát, ale ne podle ledajakého receptu. Dělá ho podle svého tatínka.
Autor: Monika Navrátilová
Cukrářka Mirka van Gils Slavíková staví Vánoce na rodinných receptech. Rybí polévku vaří podle své babičky a říká se jí režná. Zajímavý je i bramborový salát, do kterého místo obyčejné majonézy dává máslovou.
Autor: archiv Mirky Van Gils Slavíkové
Naďa Konvalinková si Vánoce spojuje hlavně s kaprem a bramborovým salátem. Kapra ale připravuje podle receptu Oldřicha Kaisera, který ho dochucoval hořčicí a citronem. O bramborový salát se stará její kamarádka a Naďa mezitím vaří polévku.
Autor: Jana Volkova
Herec a režisér Jiří Mádl začíná vánoční hodování hned ráno bohatou máslovou vánočkou s kakaem. V poledne přichází na řadu kuba, jedno z tradičních českých vánočních jídel. Večer pak následuje rybí polévka a kapr.
Autor: Jakub R. Špůr / Bio Illusion
Lucie Borhyová si Vánoce neumí představit bez klasického českého menu. Na stole nechybí kapr, smažené řízky, vinná klobása, rybí polévka ani bramborová kaše. Ozvláštněním je bramborový salát, který se u nich dělá podle receptu babičky na maďarský způsob.
Autor: Výstava Titanic
Manželka prezidenta Petra Pavla Eva Pavlová sází na české vánoční klasiky. Na stole bývá kapr, vinná klobása a někdy i řízek. Bramborový salát dělá podle receptu své maminky, a to s majonézou. O svátcích se u nich vaří také kyselá zelňačka se sušenými švestkami a škvarky.
Autor: Facebook: Eva Pavlová
Zpěvák Václav Noid Bárta má doma Vánoce trochu jinak než většina českých rodin. Ryby u nich nejí nikdo, a tak na štědrovečerní stůl místo kapra putují řízky. Bramborový salát chystá jeho manželka Eliška. K tomu se podávají obložené chlebíčky a další drobné občerstvení.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Moderátorka Kristina Kloubková má kapra s bramborovým salátem ráda, rybí polévka jí ale nechutná. Proto ji u nich nahrazuje hrášková. Klasický salát si upravuje po svém, přidává do něj lák z okurek a někdy i zakysanou smetanu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Iva Hüttnerová chystá štědrovečerní menu tak, aby nikdo nemusel jíst, co mu nechutná. Manžel si pochutná na rybě, Iva s dcerou a její rodinou dávají přednost řízkům. Obě party pak u stolu spojí bramborový salát.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Herec Jan Čenský zůstává u tradice, takže na stole nechybí kapr a rybí polévka. Kde ale nešetří, je cukroví. Podle jeho slov se u nich peče nejméně patnáct druhů.
Autor: Lenka Hatašová
U herečky Lucie Benešové se na Štědrý večer sejde tak velká rodina, že jeden bramborový salát nestačí. Připravuje se jich hned několik druhů, takže si každý vybere ten svůj. Ke smaženému kaprovi a řízkům se podává i polévka.
Autor: Monika Navrátilová
Herec Mojmír Maděrič si vánoční přípravy rozděloval do několika dnů. Bramborový salát dělal den předem, aby se chutě stihly propojit. Na Štědrý den se pak naplno věnoval kaprovi, kterého měl na starosti on sám.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
Herec Filip Tomsa slaví Vánoce s několika generacemi u jednoho stolu. Někteří z rodiny by si klidně dali i modernější menu, poslední slovo ale mají prarodiče, a ti chtějí českou klasiku. Na stole tak nechybí kapr, smažené řízky, vinná klobása, rybí polévka ani bramborový salát.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Herečka Petra Nesvačilová žádné experimenty s vánočním menu nevyhledává. Na stůl u ní patří kapr a bramborový salát, tedy osvědčená kombinace, která k českým Vánocům prostě patří.
Autor: TV Nova