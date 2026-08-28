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Odkud Rozcuchaná nevěsta pochází
Rozcuchaná nevěsta má svoje kořeny v Krkonoších. Zdejší horský region byl v minulosti chudý a tamní hospodyně musely vařit z toho, co bylo běžně k dispozici, tedy především z brambor, jablek, mouky a vajec.
A jak jídlo přišlo ke svému nápaditému názvu? Některé lidové vyprávění žertuje o tom, že kombinuje brambory a jablka stejně nečekaně, jako když se v divoké horské přírodě potká nastrojená nevěsta s větrným počasím. Nebo také že pojmenování vzniklo podle bramborového těsta, které se na povrchu nákypu po upečení vypeče do nepravidelných špiček. Ty na pekáči připomínají neposedné, rozcuchané prameny vlasů nevěsty.
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Jak se Rozcuchaná nevěsta připravuje
Základem jsou vařené brambory a jablka v přibližně stejném množství. Brambory je nejlepší uvařit ve slupce a nechat vychladnout. Ideální jsou dokonce brambory uvařené den předem. Po vychladnutí se lépe strouhají a tolik se nerozpadají.
Brambory se nastrouhají a obalí v hrubé mouce. Tím vznikne směs připomínající drobenku. Právě tato část je pro Rozcuchanou nevěstu typická. V oficiálním regionálním receptu se brambory nastrouhají na mouku, zasypou další moukou a rukama se protřásají, aby se jednotlivé kousky obalily. Jablka se oloupou, zbaví jádřinců a nakrájejí na tenké plátky. Potom se ochutí cukrem a skořicí.
Do vymazaného pekáče se následně vrství brambory a jablka. Poslední vrstvu tvoří brambory. Celý pokrm se zalije směsí rozpuštěného másla, smetany nebo mléka a vajec a peče se dozlatova. Výsledkem je na povrchu křupavý nákyp, uvnitř měkký a voňavý po jablkách a skořici.
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Je Rozcuchaná nevěsta dezert, nebo hlavní jídlo
Klidně obojí. Podávaná teplá a jen lehce pocukrovaná může fungovat jako sladký oběd. Stejně dobře poslouží jako vydatná svačina nebo jednoduchý moučník. Na talíři ji můžeme ještě lehce poprášit moučkovým cukrem. Pokud chceme pokrm ještě zjemnit, hodí se k němu zakysaná smetana.
Recept Rozcuchaná nevěsta
- 500 g brambor
- 500 g jablek
- 100 g hrubé mouky
- 100 g másla
- 100 g krupicového cukru
- 4 vejce
- 80 ml smetany na vaření nebo plnotučného mléka
- 1 lžička mleté skořice
- moučkový cukr na posypání
Postup
- Brambory uvaříme ve slupce doměkka a necháme je úplně vychladnout. Poté je oloupeme.
- Do mísy nasypeme polovinu mouky, na ni nastrouháme brambory a zasypeme je zbylou moukou. Rukama směs lehce promícháme a protřeseme tak, aby se brambory moukou obalily a vznikla drobenkovitá směs.
- Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké plátky. Promícháme je s cukrem a skořicí.
- Pekáč důkladně vymažeme máslem. Na dno rozprostřeme část bramborové směsi, na ni dáme vrstvu jablek a pokračujeme, dokud suroviny nespotřebujeme. Poslední vrstvu by měly tvořit brambory.
- Zbytek másla rozpustíme. Smícháme ho se smetanou nebo mlékem a vejci a směsí zalijeme horní vrstvu brambor.
- Pečeme v troubě předehřáté na 175 °C přibližně 30 minut, dokud povrch nezezlátne a brambory nezačnou být na okrajích křupavé. Hotovou Rozcuchanou nevěstu necháme krátce odpočinout, podle chuti ji pocukrujeme a podáváme teplou.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 45 minut
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