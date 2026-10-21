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Co je to pučálka? Staročeská pochoutka, kterou v Praze prodávaly báby pučálnice

Petra Burgrová
  5:00

Velikonoční salát s pučálkou | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Naklíčený hrách, trocha tuku a několik minut na pánvi. Pučálka patří mezi staré české pokrmy, které se připravovaly především v postním období.

Co je pučálka

Je to tradiční pokrm z naklíčeného a následně opečeného hrachu. Naši předkové ji připravovali především v době půstu, kdy se na jídelníčku objevovalo méně masa. V některých krajích se jí říkalo také pálenec.

Základem je celý suchý hrách, který se nejprve namočí do vody a nechá několik dní klíčit. Jakmile se objeví malé klíčky, hrách se krátce opeče na pánvi.

Pučálka se připravovala na různé způsoby. Někdo ji dochucoval solí, pepřem a majoránkou, jinde se podávala nasladko. V minulosti ji bylo možné koupit také přímo na ulicích. V Praze ji prodávaly takzvané báby pučálnice, které hrách pražily na malých kamínkách.

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Recept

Střední

50 min
Hrách

Jak správně naklíčit hrách

Tip: Klíčky nenechávejte vyrůst příliš dlouhé, hrách by mohl zhořknout.

  • Namáčení: Celý hrách důkladně propláchněte studenou vodou, dejte do mísy a zalijte dostatečným množstvím vody (hrách hodně nabobtná). Nechte namočený 24 hodin.
  • Klíčení: Druhý den hrách slijte, znovu propláchněte a rozprostřete na síto nebo do klíčicí misky. Hrách udržujte v chladu a temnu.
  • Proplachování: 2× denně hrách jemně propláchněte čerstvou vodou, aby nezačal plesnivět nebo kvasit. Jakmile z kuliček vyraší malé bílé klíčky dlouhé cca 2–5 mm (obvykle 2. až 3. den), je hrách připraven ke zpracování.
Salát z pučálky

Salát z pučálky

Recept

Lehké

25 min

Pučálka

Recept Pučálka

  1. Hrách přebereme, propláchneme a nasypeme do skleněné mísy. Zalijeme do dvojnásobné výšky studenou vodou a necháme stát 24 hodin při pokojové teplotě.
  2. Druhý den z hrachu slijeme zbývající vodu a propláchneme čerstvou vodou. Zakryjeme plátýnkem nebo potravinářskou fólií, ve které uděláme špičkou nože několik dírek, aby mohl hrách dýchat a necháme stát opět 24 hodin na světlém teplém místě.
  3. Třetí den by již měly být vidět na hrášku 0,5 - 1 cm dlouhé klíčky. (Záleží však na druhu hrachu, někdy je zapotřebí postup ze 2. dne ještě jednou opakovat.) Hrách propláchneme a necháme okapat.
  4. V pánvi na rozpuštěném sádle opečeme na kolečka nakrájenou oloupanou cibuli dozlatova. V druhé pánvi rozehřejeme máslo, přidáme naklíčený hrách, sůl a pepř. Zlehka promícháme a opékáme na vyšší teplotu cca 3 - 5 minut, až bude hrách lehce křupavý. Pučálku dle chuti okořeníme majoránkou.
  5. Podáváme s restovanou cibulkou a kysaným zelím. Pučálku lze připravit také na sladko s medem, skořicí a sušeným ovocem, nebo ji můžeme přidat do salátů.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut

Beránek, pučálka, nádivka. Kde se vzaly tradiční velikonoční pokrmy
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