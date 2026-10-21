Co je to pučálka? Staročeská pochoutka, kterou v Praze prodávaly báby pučálnice

Co je pučálka
Je to tradiční pokrm z naklíčeného a následně opečeného hrachu. Naši předkové ji připravovali především v době půstu, kdy se na jídelníčku objevovalo méně masa. V některých krajích se jí říkalo také pálenec.
Základem je celý suchý hrách, který se nejprve namočí do vody a nechá několik dní klíčit. Jakmile se objeví malé klíčky, hrách se krátce opeče na pánvi.
Pučálka se připravovala na různé způsoby. Někdo ji dochucoval solí, pepřem a majoránkou, jinde se podávala nasladko. V minulosti ji bylo možné koupit také přímo na ulicích. V Praze ji prodávaly takzvané báby pučálnice, které hrách pražily na malých kamínkách.
Jak správně naklíčit hrách
Tip: Klíčky nenechávejte vyrůst příliš dlouhé, hrách by mohl zhořknout.
- Namáčení: Celý hrách důkladně propláchněte studenou vodou, dejte do mísy a zalijte dostatečným množstvím vody (hrách hodně nabobtná). Nechte namočený 24 hodin.
- Klíčení: Druhý den hrách slijte, znovu propláchněte a rozprostřete na síto nebo do klíčicí misky. Hrách udržujte v chladu a temnu.
- Proplachování: 2× denně hrách jemně propláchněte čerstvou vodou, aby nezačal plesnivět nebo kvasit. Jakmile z kuliček vyraší malé bílé klíčky dlouhé cca 2–5 mm (obvykle 2. až 3. den), je hrách připraven ke zpracování.
Recept Pučálka
- 150 g suchého zeleného hrachu (celého, neloupaného)
- sádlo na restování
- 1 ks cibule
- 2 lžíce másla
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- mletá majoránka
- kysané zelí k podávání
- Hrách přebereme, propláchneme a nasypeme do skleněné mísy. Zalijeme do dvojnásobné výšky studenou vodou a necháme stát 24 hodin při pokojové teplotě.
- Druhý den z hrachu slijeme zbývající vodu a propláchneme čerstvou vodou. Zakryjeme plátýnkem nebo potravinářskou fólií, ve které uděláme špičkou nože několik dírek, aby mohl hrách dýchat a necháme stát opět 24 hodin na světlém teplém místě.
- Třetí den by již měly být vidět na hrášku 0,5 - 1 cm dlouhé klíčky. (Záleží však na druhu hrachu, někdy je zapotřebí postup ze 2. dne ještě jednou opakovat.) Hrách propláchneme a necháme okapat.
- V pánvi na rozpuštěném sádle opečeme na kolečka nakrájenou oloupanou cibuli dozlatova. V druhé pánvi rozehřejeme máslo, přidáme naklíčený hrách, sůl a pepř. Zlehka promícháme a opékáme na vyšší teplotu cca 3 - 5 minut, až bude hrách lehce křupavý. Pučálku dle chuti okořeníme majoránkou.
- Podáváme s restovanou cibulkou a kysaným zelím. Pučálku lze připravit také na sladko s medem, skořicí a sušeným ovocem, nebo ji můžeme přidat do salátů.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut
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Beránek, pučálka, nádivka. Kde se vzaly tradiční velikonoční pokrmy