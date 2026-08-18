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Co je kucmoch
Kucmoch je krajový název pro tradiční bramborový pokrm. V jedné z podob jde o dozlatova upečenou placku připravenou z tenkých plátků syrových brambor. Po upečení se potírá česnekem utřeným se solí.
Není tedy úplně správné zaměňovat ho automaticky s klasickým bramborákem. Zatímco bramborák se připravuje z nastrouhaných syrových brambor smíchaných s dalšími surovinami a smaží se nebo peče jako těsto, u této varianty kucmochu se pracuje s celými tenkými plátky brambor.
Právě díky tomu vznikne úplně jiná struktura. Brambory se při pečení postupně propečou, jejich okraje mohou být krásně zlatavé a křupavé, zatímco uvnitř zůstávají měkké.
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Proč se jmenuje právě kucmoch
Na názvu je zajímavé především to, že kucmoch není v celém Česku označení pro jediný recept. Krajové názvy jídel se v minulosti lišily podle místa a stejné slovo tak mohlo označovat trochu jiný pokrm.
V některých oblastech se jako kucmoch označoval pokrm ze syrových strouhaných brambor smíchaných s podmáslím a škvarky, zatímco jinde se tak říkalo právě plackám z tenkých plátků brambor.
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Jak se kucmoch připravuje
Základem jsou syrové brambory, které nakrájíme na co nejtenčí plátky. Právě jejich tloušťka je při přípravě důležitá. Když budou příliš silné, budou se dlouho propékat a výsledná placka nemusí držet pohromadě tak, jak bychom chtěli. Připravené brambory se vrství do pekáče vymazaného tukem. Jednotlivé vrstvy se podle receptu ochucují solí a potírají se česnekem. V troubě se nejprve postupně propečou a nakonec se na povrchu vytvoří zlatavá vrstva.
Recept Kucmoch
- 1 kg brambor
- 2–3 lžíce sádla
- sůl podle chuti
- 3–4 stroužky česneku
- Brambory oloupeme, omyjeme a nakrájíme na co nejtenčí plátky. Pekáč nebo zapékací formu důkladně vymažeme sádlem a brambory do něj postupně naskládáme. Jednotlivé vrstvy lehce osolíme.
- Brambory pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C, dokud nezměknou a povrch není krásně zlatavý a opečený. Podle výšky vrstvy to může trvat přibližně 45–60 minut. Ke konci můžeme teplotu mírně zvýšit, aby se povrch pěkně dopekl.
- Mezitím oloupeme česnek a utřeme ho se špetkou soli. Ještě horký kucmoch potřeme česnekem a necháme krátce odpočinout.
- Podáváme teplý, samotný nebo třeba se zeleninovým salátem či kysaným zelím.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 70 minut
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