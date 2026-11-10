Staročeský husí kaldoun
Vydatná polévka, která ke svatomartinskému obědu neodmyslitelně patří. Dříve se věřilo, že poctivý kaldoun dokáže po celém roce těžké práce vrátit sílu a zahřát i v těch nejchladnějších dnech.
Vývar
Věděli jste? Názvu „kaldoun“ se dříve říkávalo všem hustým polévkám z drůbežích drobů. Hospodyňky vždy využívaly husu do posledního kousku.
- 2 ks mrkve
- 0,50 bulvy celeru
- 1 ks kořenová petržel
- 1 ks cibule
- 500 g husích drůbků
- 1 ks husí skelet
- sůl dle chuti
Polévka
- 180 g mrkve
- 180 g celeru
- 1 ks cibule
- 70 g másla
- 30 g hladké mouky
- 100 ml smetany ke šlehání
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- 1 špetka mletého muškátového květu
- hladkolistá petržel na dozdobení
Knedlíčky
- 3 ks rohlíky
- 2 ks vejce
- sůl a mletý černý pepř dle chuti
- muškátový oříšek
- 1 menší hrsthladkolisté petrželky
- 100 g hladké mouky
- Do hrnce dáme na větší kusy pokrájenou očištěnou zeleninu, drůbky, skelet a vše zalijeme cca 2000 ml studené vody. Osolíme a přivedeme k varu. Poté plamen ztlumíme a vaříme asi 180 minut. Vývar scedíme, skelet se zeleninou odstraníme a droby necháme zchladnout.
- Zeleninu na polévku oloupeme a nakrájíme nadrobno. V kastrolu na rozehřátém másle ji krátce orestujeme, zasypeme mouku a připravíme světlou jíšku. Obsah hrnce zalijeme vývarem (cca 1000 ml) a na mírném plameni vaříme asi 20 minut.
- Mezitím rohlíky nakrájíme na kostičky a pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C 10 minut. Housky dáme do misky, přidáme vejce, sůl, pepř, špetku muškátového oříšku, nasekanou petrželku a hladkou mouku. Dobře promícháme, když by hmota na knedlíčky byla řídká, přidáme mouku. Pak vytvarujeme knedlíčky veliké asi 4 cm v průměru. Vaříme je zvlášť ve vroucí osolené vodě asi 10 minut. Pak je vyjmeme a necháme okapat.
- Do polévky přidáme ke konci varu nadrobno pokrájené drůbky bez kostí a smetanu. Kaldoun dochutíme solí, pepřem a muškátovým květem. Podáváme s knedlíčky dozdobené lístky petržele.
Recept na tradiční husu najdete na další straně.