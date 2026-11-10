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Co je to kaldoun? Staročeská polévka, která patří ke svatomartinské huse

Petra Burgrová
  4:52
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Hledáte nápady na svatomartinskou hostinu? S našimi recepty na silný kaldoun, křupavou husu a tradiční rohlíčky zvládnete uvařit kompletní tříchodové menu bez zbytečného stresu.
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Husí kaldoun

Staročeský husí kaldoun

Vydatná polévka, která ke svatomartinskému obědu neodmyslitelně patří. Dříve se věřilo, že poctivý kaldoun dokáže po celém roce těžké práce vrátit sílu a zahřát i v těch nejchladnějších dnech.

Vývar

Věděli jste? Názvu „kaldoun“ se dříve říkávalo všem hustým polévkám z drůbežích drobů. Hospodyňky vždy využívaly husu do posledního kousku.

Polévka

Knedlíčky

  1. Do hrnce dáme na větší kusy pokrájenou očištěnou zeleninu, drůbky, skelet a vše zalijeme cca 2000 ml studené vody. Osolíme a přivedeme k varu. Poté plamen ztlumíme a vaříme asi 180 minut. Vývar scedíme, skelet se zeleninou odstraníme a droby necháme zchladnout.
  2. Zeleninu na polévku oloupeme a nakrájíme nadrobno. V kastrolu na rozehřátém másle ji krátce orestujeme, zasypeme mouku a připravíme světlou jíšku. Obsah hrnce zalijeme vývarem (cca 1000 ml) a na mírném plameni vaříme asi 20 minut.
  3. Mezitím rohlíky nakrájíme na kostičky a pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C 10 minut. Housky dáme do misky, přidáme vejce, sůl, pepř, špetku muškátového oříšku, nasekanou petrželku a hladkou mouku. Dobře promícháme, když by hmota na knedlíčky byla řídká, přidáme mouku. Pak vytvarujeme knedlíčky veliké asi 4 cm v průměru. Vaříme je zvlášť ve vroucí osolené vodě asi 10 minut. Pak je vyjmeme a necháme okapat.
  4. Do polévky přidáme ke konci varu nadrobno pokrájené drůbky bez kostí a smetanu. Kaldoun dochutíme solí, pepřem a muškátovým květem. Podáváme s knedlíčky dozdobené lístky petržele.

Recept na tradiční husu najdete na další straně.



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Témata: Husa

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