Co je to hubník a jak se dělá
Hubník je syté, voňavé jídlo, které vzniklo z pár jednoduchých surovin, jež se smíchají, dají do pekáče a zapečou dozlatova.
Základ tvoří sušené houby, které jídlu dodají vůni lesa, a starší housky. Celou směs pak spojí vajíčka s mlékem a pořádný říz jí dodá česnek s majoránkou. Všechno stačí jen promíchat, dát do pekáče a upéct dozlatova. Výsledkem je něco mezi nádivkou a nákypem.
Tip: Pokud chcete mít hubník ještě sytější, hodně rodin do něj přidává i vařené kroupy, i když u nás se tradičně dělal bez nich.
7 tipů na nejlepší hubník
Pokud chcete, aby váš hubník byl skutečně dokonalý, je třeba věnovat pozornost pár důležitým krokům, které zajistí skvělou chuť a texturu. Zde je několik tipů, jak na to:
- Sušené houby nechte dostatečně dlouho namočit (klidně 30–60 minut) a vodu z nich nevylévejte, dodá totiž směsi výraznou chuť.
- Kroupy uvařte akorát, ne úplně do měkka. Měly by mít lehký „skus“, protože se ještě dopečou v troubě.
- Čerstvé housky či rohlíky jsou moc měkké. Lehce okoralé nasají tekutinu líp a hubník bude mít správnou strukturu.
- Když směs promícháte, měla by být vlhká, ale ne tekutá. Když je moc hustá, přidejte trochu mléka nebo houbového vývaru.
- Česneku a majoránky se nebojte, právě ty dělají tu typickou chuť.
- Pekáč dobře vymažte, ideálně máslem a vysypte strouhankou, ať máte krásně křupavou kůrku a nic se nepřichytí.
- Pečte, dokud není povrch zlatavý a lehce křupavý. Některé rodiny pečou hubník vyšší, někdo naopak roztírá na nejtenší placku.
Zapečený hubník s houskami a bylinkami – Voňavá houbová klasika pro celou rodinu
Lehké
60 min
Recept Krkonošský hubník
- 4 ks housky nebo rohlíky
- 30 g sušených hub
- 120 g anglické slaniny
- 1 ks cibule
- 4 ks vejce
- 200 ml mléka
- sůl a pepř dle chuti
- 1 snítek rozmarýnu
- 1 hrst petrželky
- 50 g krupičky
- máslo na vymazání
- strouhanka na vysypání
- Housky nakrájíme na kostičky, houby zalijeme vařící vodou a po 10 minutách je scedíme.
- Slaninu nakrájíme na kostky, krátce ji orestujeme na pánvi, přidáme najemno nakrájenou cibuli a opečeme ji dosklovata.
- Žloutky smícháme s mlékem, osolíme je a opepříme. Směs nalijeme k houskám a necháme vsáknout. Pak přidáme slaninu, houby a nasekané bylinky, zamícháme a zasypeme krupičkou. Z bílků vyšleháme pevný sníh a opatrně ho vmícháme do směsi.
- Směs pak navrstvíme do pekáčku vymazaného máslem a vysypaného strouhankou a pečeme ve vyhřáté při 180 °C asi 25 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
Jablečný koláč, který provoněl celý byt. Jednoduchý recept podle našich babiček
Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch