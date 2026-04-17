Co je to hubník a jak ho upéct? Vyzkoušejte tuhle horskou klasiku ze sušených hub

Petra Burgrová
  5:00
Existují jídla, která vás nezískají jen svou chutí, ale hlavně neuvěřitelnou vůní a pocitem domova. Přesně takový je pro mě hubník. Je to poctivý, venkovský nákyp z hub, housek a česneku, který byl dříve v horských chalupách jasnou volbou pokaždé, když bylo potřeba nasytit hladovou rodinu něčím opravdu dobrým. Dokonce se podával i jako předkrm na Vánoce.

Sušené houby namočíme do studené vody a necháme nabobtnat. | foto: Kulinární studio MAFRA

Co je to hubník a jak se dělá

Hubník je syté, voňavé jídlo, které vzniklo z pár jednoduchých surovin, jež se smíchají, dají do pekáče a zapečou dozlatova.

Základ tvoří sušené houby, které jídlu dodají vůni lesa, a starší housky. Celou směs pak spojí vajíčka s mlékem a pořádný říz jí dodá česnek s majoránkou. Všechno stačí jen promíchat, dát do pekáče a upéct dozlatova. Výsledkem je něco mezi nádivkou a nákypem.

Tip: Pokud chcete mít hubník ještě sytější, hodně rodin do něj přidává i vařené kroupy, i když u nás se tradičně dělal bez nich.

7 tipů na nejlepší hubník

Pokud chcete, aby váš hubník byl skutečně dokonalý, je třeba věnovat pozornost pár důležitým krokům, které zajistí skvělou chuť a texturu. Zde je několik tipů, jak na to:

  1. Sušené houby nechte dostatečně dlouho namočit (klidně 30–60 minut) a vodu z nich nevylévejte, dodá totiž směsi výraznou chuť.
  2. Kroupy uvařte akorát, ne úplně do měkka. Měly by mít lehký „skus“, protože se ještě dopečou v troubě.
  3. Čerstvé housky či rohlíky jsou moc měkké. Lehce okoralé nasají tekutinu líp a hubník bude mít správnou strukturu.
  4. Když směs promícháte, měla by být vlhká, ale ne tekutá. Když je moc hustá, přidejte trochu mléka nebo houbového vývaru.
  5. Česneku a majoránky se nebojte, právě ty dělají tu typickou chuť.
  6. Pekáč dobře vymažte, ideálně máslem a vysypte strouhankou, ať máte krásně křupavou kůrku a nic se nepřichytí.
  7. Pečte, dokud není povrch zlatavý a lehce křupavý. Některé rodiny pečou hubník vyšší, někdo naopak roztírá na nejtenší placku.
Recept Krkonošský hubník

  • 4 ks housky nebo rohlíky
  • 30 g sušených hub
  • 120 g anglické slaniny
  • 1 ks cibule
  • 4 ks vejce
  • 200 ml mléka
  • sůl a pepř dle chuti
  • 1 snítek rozmarýnu
  • 1 hrst petrželky
  • 50 g krupičky
  • máslo na vymazání
  • strouhanka na vysypání
  1. Housky nakrájíme na kostičky, houby zalijeme vařící vodou a po 10 minutách je scedíme.
  2. Slaninu nakrájíme na kostky, krátce ji orestujeme na pánvi, přidáme najemno nakrájenou cibuli a opečeme ji dosklovata.
  3. Žloutky smícháme s mlékem, osolíme je a opepříme. Směs nalijeme k houskám a necháme vsáknout. Pak přidáme slaninu, houby a nasekané bylinky, zamícháme a zasypeme krupičkou. Z bílků vyšleháme pevný sníh a opatrně ho vmícháme do směsi.
  4. Směs pak navrstvíme do pekáčku vymazaného máslem a vysypaného strouhankou a pečeme ve vyhřáté při 180 °C asi 25 minut.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

