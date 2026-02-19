Co je to galgán? Tahle surovina vás postaví na nohy po chřipce i kocovině

Petra Burgrová
  5:20
Nejikoničtější polévka thajské kuchyně. Představíme vám, odkud polévka pochází, jak vznikla, proč je tolik milovaná, a poradíme tipy a triky, jak si ji doma připravit, aby byla autentická a dokonale vyvážená.

Thajská polévka (Tom Yum) | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Co je to galgán?

Galgán (někdy psaný jako galangal) je aromatický kořen z jihovýchodní Asie, který v thajské kuchyni hraje podobnou roli jako zázvor, avšak chutná úplně jinak. Jeho chuť nese tóny limetky, eukalyptu a černého pepře. Právě on dává polévkám jejich typickou „thajskou“ vůni.

Co je Tom Kha Gai?

Tom Kha Gai patří mezi nejslavnější poklady thajské kuchyně. Je to jemně pikantní, aromatická a krémová polévka z kokosového mléka, kuřecího masa a exotických bylinek. Název doslovně znamená „vařená galgánka s kuřetem“. V Thajsku je běžnou součástí domácí kuchyně i nabídky restaurací. Původně vznikla jako varianta starších galgánových vývarů, které se připravovaly už stovky let v oblasti dnešního severního Thajska a Laosu.

Kokosové mléko se do receptu přidalo později, když se začalo hojně používat v centrální a jižní části Thajska.

Kuřecí polévka s citronovou trávou

Kuřecí polévka s citronovou trávou

Recept

Střední

35 min
Polévka tom kha kai s houbami

Recept Polévka tom kha kai s houbami

  • 2 ks kuřecí stehna bez kůže
  • 3 ks thajské chilli papričky
  • 1000 ml kuřecího vývaru
  • 80 g galangalu
  • 8 listů thajské bazalky
  • 1 stonek citronové trávy
  • 1 ks šalotka
  • 400 ml kokosového mléka
  • 4 lžíce rybí omáčky
  • 3 lžíce přírodního cukru
  • sůl a pepř dle chuti
  • 12 ks hub shiitake
  • 120 g cherry rajčátek
  • čerstvý koriandr na ozdobení
  • 2,50 lžíce limetové šťávy
  1. Stehna vykostíme a maso nakrájíme. Chilli papričky opečeme krátce v pánvi a odložíme stranou. Do hrnce vlijeme kuřecí vývar, přidáme kosti, drcený galangal, bazalku a citronovou trávu.
  2. Vývar přivedeme k varu, vmícháme kuřecí kousky a najemno nasekanou šalotku. Povaříme asi 6 minut a přilijeme kokosové mléko, dochutíme rybí omáčkou, cukrem a solí.
  3. Vaříme na mírném ohni, než maso změkne. Přihodíme houby, nakrájená rajčata a opečené chilli papričky. Odstraníme kosti.
  4. Podle chuti polévku doladíme rybí omáčkou, solí a pepřem. Nakonec doplníme natrhaný koriandr a limetovou šťávu.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut

Tipy pro dokonalou Tom Kha Gai

  • Galgán je klíčový – jeho chuť je nenahraditelnám ale pokud ho nemáte, použijte kombinaci zázvoru a limetové kůry.
  • Kokosové mléko – použijte plnotučné pro krémovou a sametovou chuť. Light verze polévku zředí.
  • Kuře – ideální jsou prsa nebo stehenní maso, nakrájejte je na tenké plátky, aby se rychleji uvařilo.
  • Čerstvá limetová šťáva – přidá se až nakonec, aby si zachovala svěžest a nezkyselila polévku.
Thajská polévka (Tom Yum)

Thajská polévka (Tom Yum)

Recept

Střední

35 min

Vstoupit do diskuse

