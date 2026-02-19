Co je to galgán? Tahle surovina vás postaví na nohy po chřipce i kocovině

Obsah
Co je to galgán?
Galgán (někdy psaný jako galangal) je aromatický kořen z jihovýchodní Asie, který v thajské kuchyni hraje podobnou roli jako zázvor, avšak chutná úplně jinak. Jeho chuť nese tóny limetky, eukalyptu a černého pepře. Právě on dává polévkám jejich typickou „thajskou“ vůni.
Co je Tom Kha Gai?
Tom Kha Gai patří mezi nejslavnější poklady thajské kuchyně. Je to jemně pikantní, aromatická a krémová polévka z kokosového mléka, kuřecího masa a exotických bylinek. Název doslovně znamená „vařená galgánka s kuřetem“. V Thajsku je běžnou součástí domácí kuchyně i nabídky restaurací. Původně vznikla jako varianta starších galgánových vývarů, které se připravovaly už stovky let v oblasti dnešního severního Thajska a Laosu.
Kokosové mléko se do receptu přidalo později, když se začalo hojně používat v centrální a jižní části Thajska.
Recept Polévka tom kha kai s houbami
- 2 ks kuřecí stehna bez kůže
- 3 ks thajské chilli papričky
- 1000 ml kuřecího vývaru
- 80 g galangalu
- 8 listů thajské bazalky
- 1 stonek citronové trávy
- 1 ks šalotka
- 400 ml kokosového mléka
- 4 lžíce rybí omáčky
- 3 lžíce přírodního cukru
- sůl a pepř dle chuti
- 12 ks hub shiitake
- 120 g cherry rajčátek
- čerstvý koriandr na ozdobení
- 2,50 lžíce limetové šťávy
- Stehna vykostíme a maso nakrájíme. Chilli papričky opečeme krátce v pánvi a odložíme stranou. Do hrnce vlijeme kuřecí vývar, přidáme kosti, drcený galangal, bazalku a citronovou trávu.
- Vývar přivedeme k varu, vmícháme kuřecí kousky a najemno nasekanou šalotku. Povaříme asi 6 minut a přilijeme kokosové mléko, dochutíme rybí omáčkou, cukrem a solí.
- Vaříme na mírném ohni, než maso změkne. Přihodíme houby, nakrájená rajčata a opečené chilli papričky. Odstraníme kosti.
- Podle chuti polévku doladíme rybí omáčkou, solí a pepřem. Nakonec doplníme natrhaný koriandr a limetovou šťávu.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
