Poznejte Shokupan: Japonský mléčný chléb, který je měkký jako obláček

Klára Pěnkavová
  5:40
Už jste někdy slyšeli o shokupanu? Tento trendy japonský mléčný chléb je neuvěřitelně vláčný a nadýchaný. A přiznám se, že když jsem ho poprvé ochutnala, poznala jsem, jak dobře vlastně může obyčejný toast chutnat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co je to shokupan?

Shokupan je ikonický japonský toastový chléb, který se v Japonsku běžně jí k snídani, nebo třeba na oběd v podobě tamago sando – vajíčkového sendviče. Na rozdíl od klasického evropského toastu je jemně nasládlý a hlavně neuvěřitelně měkký. Japonci jeho texturu popisují výrazem fuwa fuwa – tedy nadýchaný jako obláček.

Na shokupanu je zajímavé, že jeho kvalita se neposuzuje podle kůrky, ale podle střídky. Správně upečený chléb má pravidelná, jemná vlákna, která se při trhání oddělují bez drolení. I proto se při jeho výrobě klade takový důraz na hnětení, kynutí a přesné tvarování těsta.

Tajemství vláčné střídky

To, co dělá shokupan tak výjimečným, není žádná exotická surovina, ale chytrá technika. Říká se jí nejčastěji tangzhong (případně japonsky yudane). Část mouky se krátce povaří s vodou, aktivuje se tím škrob a vznikne hladká pasta, která těstu dodá výjimečnou vláčnost a pružnost.

Díky této pastě dokáže těsto vázat více tekutiny a zůstává po upečení déle čerstvé. A hlavně – netrhá se, ale krásně se odděluje po jemných vláknech. Tato pasta je můj tajný trik i pro přípravu jiného pečiva, třeba skvělé jsou s ním hamburgerové bulky.

Shokupan – japonský mléčný chleba

Recept Domácí shokupan

Tangzhong

  • 100 ml vody
  • 20 g hladké mouky

Těsto

  • 330 g hladké mouky
  • 95 ml vlažné vody
  • 25 g cukru
  • 15 g droždí
  • 4 g soli
  • 1 vejce
  • 20 g másla + trochu na vymazání formy
  • 15 g sušeného mléka

1. V malém rendlíku nebo pánvi smícháme mouku s vodou a za stálého míchání zahříváme, dokud směs nezhoustne do konzistence hladkého pudinku. Tangzhong odstavíme a necháme vychladnout.

2. Do hrnku si rozdrobíme droždí, přidáme cukr a lžíci vlažné vody. Promícháme a necháme vzejít, dokud kvásek nenabude zhruba na trojnásobek objemu.

3. Mouku smícháme se solí a sušeným mlékem. Přidáme vejce, tangzhong a kvásek. Vypracujeme hladké, pružné a lehce lepivé těsto. Nakonec zapracujeme změklé máslo a hněteme alespoň 10–15 minut.

4. Z těsta vytvarujeme bochánek, přikryjeme utěrkou a necháme asi hodinu kynout, dokud nezdvojnásobí objem.

5. Těsto rozdělíme na tři stejné části a necháme je krátce odpočinout. Každý kousek rozválíme na placku, podélně přeložíme, znovu lehce rozválíme a srolujeme do válečku.

6. Válečky naskládáme do máslem vymazané formy na biskupský chlebíček nebo toastový chleba. Přikryjeme a necháme znovu kynout asi hodinu.

7. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 35 minut, dozlatova. Po upečení chléb ihned vyklopíme z formy a necháme vychladnout na mřížce.

Počet porcí: 1 bochník (cca 10–12 plátků)
Doba přípravy: 45 minut

Shokupan – japonský mléčný chleba

Jak shokupan podávat?

Shokupan je velmi univerzální. Skvěle chutná jen lehce opečený s máslem, ale slouží také jako základ pro slavné japonské sendviče sando – třeba s vajíčkovým salátem nebo smaženým řízkem. Na sladko ho můžete podávat s medem, marmeládou nebo z něj připravit luxusní french toast.

Jakmile si shokupan upečete doma, snadno pochopíte jeho výsadní postavení v japonské kuchyni – a běžný toastový chléb ze supermarketu pro vás tím nejspíš ztratí své kouzlo.

Vajíčková pomazánka

Vajíčková pomazánka

Recept

Střední

20 min
Sandwich s volským okem, slaninou a sýrem Cheddar

Sandwich s volským okem, slaninou a sýrem Cheddar

Recept

Lehké

15 min
Toastové balíčky

Toastové balíčky

Recept

Lehké

25 min

Zdroj: Tabetai.cz

