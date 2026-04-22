Co je reveň kadeřavá? Jde z ní udělat koláč, ale třeba i marmeláda

Petra Burgrová
  5:00
Reveň kadeřavá neboli rebarbora patří mezi trochu zapomenuté poklady českých zahrad. Na první pohled možná nenápadná rostlina se silnými řapíky, ale skrývá v sobě svěží kyselou chuť, spoustu vitamínů a také pozitivní vliv na trávení. Naše babičky ji milovaly, a není divu.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Je rebarbora ovoce nebo zelenina

Možná si to také občas lámete hlavu. Pokud se podíváme na to, jak ji definují botanici, je to jednoznačně zelenina, protože jíme stonky (řapíky) jejích listů. V kuchyni se k ní ale chováme spíše jako k ovoci. V koláčích, ovocných kompotech nebo domácích marmeládách chutná prostě skvěle.

Koláč s rebarborou a ricottou

Recept

Střední

60 min

Příprava rebarbory

Na co je zdravá rebarbora

Věděli jste, že vašemu tělu nabízí mnohem víc než jen skvělou chuť? Především je to skvělý zdroj vlákniny, což ocení hlavně vaše břicho. Rebarbora totiž umí výborně rozproudit trávení a pomůže vám, pokud vás trápí zácpa. Díky své přirozené kyselosti navíc přirozeně povzbudí tvorbu žaludečních šťáv, takže se po ní budete cítit „lehčeji“. Dále obsahuje:

  • Vitamíny C a K: Podporují vaši imunitu i zdraví kostí.
  • Minerály jako vápník a draslík: Jsou důležité pro správné fungování celého těla.
Telecí játra s rebarborovo-jablečným pyré

Recept

Střední

45 min

V červenci už rebarboru nesklízejte ani omylem, nicméne květy jí rozhodně vylámejte, ať ji nevysilují.

Kdy je sezona rebarbory

Sezóna rebarbory je poměrně krátká, takže se vyplatí ji v kuchyni nepropásnout. Začíná už během dubna, kdy se na zahrádkách objevují první svěží stonky. Své nejlepší období má pak v květnu a červnu, kdy je chuťově nejvýraznější.

Kdy se nesmí jíst rebarbora

Možná jste slyšeli, že po svatém Janu (24. června) by se rebarbora už jíst neměla. A je to pravda. Má to svůj dobrý důvod – v řapících se začne přirozeně hromadit vyšší množství kyseliny šťavelové. Ve větším množství už našemu tělu zrovna neprospívá, proto je lepší si rebarboru užít v její sezóně a pak ji nechat v klidu odpočívat až do dalšího jara.

Rebarbora se v těhotenství a při kojení obecně nedoporučuje, nebo by se měla konzumovat velmi střídmě.

Kdo by neměl jíst rebarboru

I když je rebarbora skvělá jarní surovina, existují případy, kdy je lepší být při její konzumaci opatrnější. Důvodem je opět kyselina šťavelová, která může u citlivějších jedinců ovlivňovat, jak tělo hospodaří s vápníkem.

  • Lidé s onemocněním ledvin: Pro ty může být rebarbora kvůli obsahu šťavelanů zbytečnou zátěží.
  • Osoby náchylné k ledvinovým kamenům: Právě kvůli vyššímu obsahu kyseliny šťavelové by se jí tito lidé měli raději vyhnout.
  • Malé děti: U nich je lepší podávat rebarboru jen v malém množství a spíše výjimečně.
  • Těhotné ženy: I zde platí, že by si ji měly dopřávat spíše střídmě a v omezené míře.
Pražský koláč s rebarborou

Recept

Střední

80 min

Rebarborový koláč

3 tipy, jak poznat, že je rebarbora zralá

Nenechte se zmást barvou. To, jestli jsou řapíky spíše zelené nebo růžové, závisí na konkrétní odrůdě, nikoliv na tom, jak jsou zralé. Správný čas pro sklizeň poznáte mnohem lépe podle těchto tří věcí:

  1. Pevnost a šťavnatost: Řapík by měl být na dotek pevný a působit „naducaně“ šťávou.
  2. Správná velikost: Ideální délka je zhruba 20 až 30 centimetrů. V téhle fázi je rebarbora nejchutnější.
  3. Snadné oddělení: Když řapík uchopíte a jemně za něj zatáhnete směrem dolů a do strany, měl by se od rostliny oddělit hezky čistě a bez velké námahy.

Vyhněte se řapíkům, které už vypadají příliš staře. Bývají tuhé, na průřezu působí vláknitě a jejich chuť už zdaleka není tak svěží. Takové kousky už nechte raději být, ty nejlepší zážitky z kuchyně vám dají právě ty mladé a šťavnaté stonky.

Rebarborové želé

Recept

Střední

30 min

Řapíky sklízíme od konce května do konce června.

Jak se připravuje rebarbora

Tip: Než se pustíte do pečení nebo vaření, rebarboru nakrájejte, zasypte cukrem a nechte ji chvíli odpočinout. Pustí přebytečnou šťávu a její přirozená kyselost se „zkrotí“.

Báječně si rozumí s cukrem, který její říznou chuť krásně zjemní. Můžete ji zavařit jako kompot, upéct v koláčích či buchtách, vyrobit z ní domácí marmeládu nebo ji zapéct jako crumble. Skvělý je z ní i domácí sirup, který vás v létě osvěží.

Šťavnatá žemlovka s rebarborou

Recept

Lehké

60 min

Rebarborový koláč

Musí se rebarbora loupat?

Není to pravidlo, záleží na tom, jak moc je stonek mladý:

  • U mladé rebarbory: Většinou to vůbec není potřeba. Stačí ji jen dobře omýt.
  • U starších kusů: Tady už bývá slupka tužší a vláknitá. Pokud při krájení vidíte, že se táhnou vlákna, raději ji nožem nebo škrabkou oloupejte. Uvidíte, že jídlo bude mít díky tomu mnohem jemnější konzistenci.
Rebarborový koláč

Recept

Střední

75 min

Rebarborová galetka

Na těsto

  • 120 g hladké špaldové mouky
  • 40 g třtinového cukru
  • 70 g másla
  • 1 špetka soli
  • 1 ks žloutek

Na náplň

  • 50 g mandlí
  • 150 g měkkého tvarohu
  • 50 g krupicového cukru
  • 1 balíček vanilkového cukru
  • 300 g rebarbory
  • 200 g malin
  • 1 ks bílek na potření
  • 50 g plátky mandlí na posypání
  1. Prosátou mouku zpracujeme s cukrem a máslem, špetkou soli, 2 lžícemi vody a žloutkem na pevné těsto, které necháme v chladu 30 minut odležet. Pak těsto znovu krátce propracujeme a rozdělíme na dva díly.
  2. Jeden díl těsta rozválíme na kulatý plát o průměru 24 cm. Mandle nastrouháme v robotu a smícháme s tvarohem, cukrem a vanilkovým cukrem. Polovinu náplně rozetřeme do středu těsta asi 3 cm od okraje.
  3. Rebarboru očistíme, nakrájíme a kousky. Polovinu rebarbory a polovinu malin rozložíme na náplň. Okraje těsta přehneme přes sebe směrem do středu těsta. Okraj těsta potřeme rozšlehaným bílkem a posypeme plátky mandlí.
  4. Koláč přendáme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 40 minut. Po upečení sundáme z plechu a necháme na papíře vychladnout. Stejným způsobem připravíme i druhý koláč.

Počet porcí: 16 porcí
Doba přípravy: 45 minut

Marmeláda z rebarbory a jahod

Recept Marmeláda z rebarbory a jahod

  • 1000 g rebarbory
  • 300 g jahod
  • 500 g želírovacího cukru 2:1
  • 1 ks svitek skořice
  1. Jahody omyjeme a necháme okapat. Zbavíme je stopek a dle velikosti překrájíme na půlky nebo čtvrtinky. Odvážíme si jich 250 g a vsypeme je do kastrolu.
  2. Rebarboru oloupeme a nakrájíme na malé špalíčky. Odvážíme si z ní 750 g a přisypeme ji k jahodám.
  3. Jahody a rebarboru zasypeme cukrem a dobře promícháme. Přidáme skořici. Vše přivedeme k varu a povaříme asi 5 minut. Pak skořici odstraníme a marmeládu rozmixujeme.
  4. Skleničky i s víčky vyvaříme. Důkladně je osušíme čistou utěrkou a naplníme horkou marmeládou. Uzavřeme je a na 5 minut postavíme na víčko. Pak je otočíme a marmeládu necháme vychladnout.

Počet porcí: na 5 skleniček (á 200 ml)
Doba přípravy: 50 minut

Rebarborový crumble

Recept Rebarborový crumble

Na ovocnou část

  • 500 g rebarbory
  • máslo na vymazání
  • 2 sáčky vanilkového cukru
  • 1 lžička skořice
  • 20 g čerstvého zázvoru

Na drobenku

  • 300 g hladké mouky
  • 200 g másla
  • 200 g hnědého cukru
  • 100 g najemno nastrouhaných mandlí
  • 4 ks porce vanilkové zmrzliny
  • jahody k podávání (možno vynechat)
  1. Rebarboru očistíme a nakrájíme na 5 cm dlouhé kousky. Zapékací misku vymažeme máslem a na dno naskládáme rebarboru, posypeme vanilkovým cukrem, skořicí a nastrouhaným zázvorem.
  2. Mouku zpracujeme s máslem, cukrem a mandlemi, nasypeme na povrch rebarbory a pečeme při 180 °C asi 45 minut.
  3. Po upečení necháme mírně vychladnout, podáváme s vanilkovou zmrzlinou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Pizza s rebarborou a chřestem

Recept

Střední

70 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co je reveň kadeřavá? Jde z ní udělat koláč, ale třeba i marmeláda

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.