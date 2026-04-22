Je rebarbora ovoce nebo zelenina
Možná si to také občas lámete hlavu. Pokud se podíváme na to, jak ji definují botanici, je to jednoznačně zelenina, protože jíme stonky (řapíky) jejích listů. V kuchyni se k ní ale chováme spíše jako k ovoci. V koláčích, ovocných kompotech nebo domácích marmeládách chutná prostě skvěle.
Na co je zdravá rebarbora
Věděli jste, že vašemu tělu nabízí mnohem víc než jen skvělou chuť? Především je to skvělý zdroj vlákniny, což ocení hlavně vaše břicho. Rebarbora totiž umí výborně rozproudit trávení a pomůže vám, pokud vás trápí zácpa. Díky své přirozené kyselosti navíc přirozeně povzbudí tvorbu žaludečních šťáv, takže se po ní budete cítit „lehčeji“. Dále obsahuje:
- Vitamíny C a K: Podporují vaši imunitu i zdraví kostí.
- Minerály jako vápník a draslík: Jsou důležité pro správné fungování celého těla.
Kdy je sezona rebarbory
Sezóna rebarbory je poměrně krátká, takže se vyplatí ji v kuchyni nepropásnout. Začíná už během dubna, kdy se na zahrádkách objevují první svěží stonky. Své nejlepší období má pak v květnu a červnu, kdy je chuťově nejvýraznější.
Kdy se nesmí jíst rebarbora
Možná jste slyšeli, že po svatém Janu (24. června) by se rebarbora už jíst neměla. A je to pravda. Má to svůj dobrý důvod – v řapících se začne přirozeně hromadit vyšší množství kyseliny šťavelové. Ve větším množství už našemu tělu zrovna neprospívá, proto je lepší si rebarboru užít v její sezóně a pak ji nechat v klidu odpočívat až do dalšího jara.
Kdo by neměl jíst rebarboru
I když je rebarbora skvělá jarní surovina, existují případy, kdy je lepší být při její konzumaci opatrnější. Důvodem je opět kyselina šťavelová, která může u citlivějších jedinců ovlivňovat, jak tělo hospodaří s vápníkem.
- Lidé s onemocněním ledvin: Pro ty může být rebarbora kvůli obsahu šťavelanů zbytečnou zátěží.
- Osoby náchylné k ledvinovým kamenům: Právě kvůli vyššímu obsahu kyseliny šťavelové by se jí tito lidé měli raději vyhnout.
- Malé děti: U nich je lepší podávat rebarboru jen v malém množství a spíše výjimečně.
- Těhotné ženy: I zde platí, že by si ji měly dopřávat spíše střídmě a v omezené míře.
3 tipy, jak poznat, že je rebarbora zralá
Nenechte se zmást barvou. To, jestli jsou řapíky spíše zelené nebo růžové, závisí na konkrétní odrůdě, nikoliv na tom, jak jsou zralé. Správný čas pro sklizeň poznáte mnohem lépe podle těchto tří věcí:
- Pevnost a šťavnatost: Řapík by měl být na dotek pevný a působit „naducaně“ šťávou.
- Správná velikost: Ideální délka je zhruba 20 až 30 centimetrů. V téhle fázi je rebarbora nejchutnější.
- Snadné oddělení: Když řapík uchopíte a jemně za něj zatáhnete směrem dolů a do strany, měl by se od rostliny oddělit hezky čistě a bez velké námahy.
Vyhněte se řapíkům, které už vypadají příliš staře. Bývají tuhé, na průřezu působí vláknitě a jejich chuť už zdaleka není tak svěží. Takové kousky už nechte raději být, ty nejlepší zážitky z kuchyně vám dají právě ty mladé a šťavnaté stonky.
Jak se připravuje rebarbora
Tip: Než se pustíte do pečení nebo vaření, rebarboru nakrájejte, zasypte cukrem a nechte ji chvíli odpočinout. Pustí přebytečnou šťávu a její přirozená kyselost se „zkrotí“.
Báječně si rozumí s cukrem, který její říznou chuť krásně zjemní. Můžete ji zavařit jako kompot, upéct v koláčích či buchtách, vyrobit z ní domácí marmeládu nebo ji zapéct jako crumble. Skvělý je z ní i domácí sirup, který vás v létě osvěží.
Musí se rebarbora loupat?
Není to pravidlo, záleží na tom, jak moc je stonek mladý:
- U mladé rebarbory: Většinou to vůbec není potřeba. Stačí ji jen dobře omýt.
- U starších kusů: Tady už bývá slupka tužší a vláknitá. Pokud při krájení vidíte, že se táhnou vlákna, raději ji nožem nebo škrabkou oloupejte. Uvidíte, že jídlo bude mít díky tomu mnohem jemnější konzistenci.
Recept Rebarborová galetka
Na těsto
- 120 g hladké špaldové mouky
- 40 g třtinového cukru
- 70 g másla
- 1 špetka soli
- 1 ks žloutek
Na náplň
- 50 g mandlí
- 150 g měkkého tvarohu
- 50 g krupicového cukru
- 1 balíček vanilkového cukru
- 300 g rebarbory
- 200 g malin
- 1 ks bílek na potření
- 50 g plátky mandlí na posypání
- Prosátou mouku zpracujeme s cukrem a máslem, špetkou soli, 2 lžícemi vody a žloutkem na pevné těsto, které necháme v chladu 30 minut odležet. Pak těsto znovu krátce propracujeme a rozdělíme na dva díly.
- Jeden díl těsta rozválíme na kulatý plát o průměru 24 cm. Mandle nastrouháme v robotu a smícháme s tvarohem, cukrem a vanilkovým cukrem. Polovinu náplně rozetřeme do středu těsta asi 3 cm od okraje.
- Rebarboru očistíme, nakrájíme a kousky. Polovinu rebarbory a polovinu malin rozložíme na náplň. Okraje těsta přehneme přes sebe směrem do středu těsta. Okraj těsta potřeme rozšlehaným bílkem a posypeme plátky mandlí.
- Koláč přendáme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 40 minut. Po upečení sundáme z plechu a necháme na papíře vychladnout. Stejným způsobem připravíme i druhý koláč.
Počet porcí: 16 porcí
Doba přípravy: 45 minut
Recept Marmeláda z rebarbory a jahod
- 1000 g rebarbory
- 300 g jahod
- 500 g želírovacího cukru 2:1
- 1 ks svitek skořice
- Jahody omyjeme a necháme okapat. Zbavíme je stopek a dle velikosti překrájíme na půlky nebo čtvrtinky. Odvážíme si jich 250 g a vsypeme je do kastrolu.
- Rebarboru oloupeme a nakrájíme na malé špalíčky. Odvážíme si z ní 750 g a přisypeme ji k jahodám.
- Jahody a rebarboru zasypeme cukrem a dobře promícháme. Přidáme skořici. Vše přivedeme k varu a povaříme asi 5 minut. Pak skořici odstraníme a marmeládu rozmixujeme.
- Skleničky i s víčky vyvaříme. Důkladně je osušíme čistou utěrkou a naplníme horkou marmeládou. Uzavřeme je a na 5 minut postavíme na víčko. Pak je otočíme a marmeládu necháme vychladnout.
Počet porcí: na 5 skleniček (á 200 ml)
Doba přípravy: 50 minut
Recept Rebarborový crumble
Na ovocnou část
- 500 g rebarbory
- máslo na vymazání
- 2 sáčky vanilkového cukru
- 1 lžička skořice
- 20 g čerstvého zázvoru
Na drobenku
- 300 g hladké mouky
- 200 g másla
- 200 g hnědého cukru
- 100 g najemno nastrouhaných mandlí
- 4 ks porce vanilkové zmrzliny
- jahody k podávání (možno vynechat)
- Rebarboru očistíme a nakrájíme na 5 cm dlouhé kousky. Zapékací misku vymažeme máslem a na dno naskládáme rebarboru, posypeme vanilkovým cukrem, skořicí a nastrouhaným zázvorem.
- Mouku zpracujeme s máslem, cukrem a mandlemi, nasypeme na povrch rebarbory a pečeme při 180 °C asi 45 minut.
- Po upečení necháme mírně vychladnout, podáváme s vanilkovou zmrzlinou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut