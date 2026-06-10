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Co je kiščok? Nadýchaná buchta z kyšky, kterou upečete i bez trouby

Petra Kašparová
  4:40
Vypadá to jako kefírka, ale není to kefírka. Co je to? Kiščok. Ne, to není překlep. Je to název pro tradiční buchtu, kterou upeče i úplný začátečník, ale bude chutnat jako od profíka. Vyrazte do obchodu pro kyšku, která je základní surovinou.

Pokud nemáte remosku, kiščok upečete na plechu jako jiný litý moučník. | foto: Canva

Obsah

Kde se vzal kiščok

Kiščok je tradiční buchta z kyšky, tedy z kysaného mléčného nápoje. V základu připomíná kefírovou nebo kyškovou buchtu, ale pod regionálním názvem se udržel hlavně jako slezský domácí moučník. Jde o takový ten moučník, který pekla už babička, která se ho naučila od své babičky. Prostě generacemi v rodinách předávaný tradiční recept na moučník, který jen tak v běžných kuchařkách nenajdete.

V některých receptech se peče v remosce, což rozhodně doporučuju. Právě tato „stolní pečka“ jej upeče z větší dávky ale bez problémů vyjde i na klasický hlubší plech.

Je to přesně ten typ receptu, který nepotřebuje žádné složité cukrářské postupy. Suroviny se smíchají, těsto se nalije do formy a po upečení se moučník dochutí cukrem, kakaem nebo polevou. Díky kyšce je buchta vláčná i druhý den. A ještě bude každý, komu dáte ochutnat, chtít recept.

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Proč se do kiščoku dává kyška

Kyselá tahle buchta není, jen příjemně svěží. Ale hlavně je dokonale vláčná. Společně s jedlou sodou, která je jednou z ingrediencí, pomáhá právě kyška těstu nakypřit, takže buchta není suchá ani hutná. Podobný princip funguje i u oblíbených tzv. kefírek, kde se kysaný mléčný výrobek používá právě kvůli měkčí struktuře těsta.

Výhodou je i to, že kyška je běžně dostupná a levná surovina. Kiščok patří mezi levné moučníky, které se dají upéct bez másla, bez šlehání krémů a bez náročného zdobení, přičemž ale je, nebojme se říct, delikatesní.

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Jak chutná kiščok

Kiščok je jemně kakaový, vláčný a spíše jednoduchý než přeslazený moučník. Chuťově se pohybuje mezi klasickou kakaovou buchtou na plech a kefírovým řezem. Pokud se přidá kakaová poleva s rumem, dostane výraznější chuť a vůni.

Hodí se ke kávě, k čaji, na svačinu i jako rychlá buchta pro návštěvu. Nejlépe chutná odleželý, když těsto trochu zvláční a poleva se vsákne do povrchu.

Litý koláč z kynutého těsta

Litý koláč z kynutého těsta

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4 tipy na opravdu vláčný kiščok

  1. Nemíchejte těsto příliš dlouho. Jakmile se suroviny spojí, skončete s mícháním. Díky tomu zůstane buchta měkčí.
  2. Použijte kyšku pokojové teploty. Studené suroviny se hůř propojují a těsto může být hutnější.
  3. Sodu dobře promíchejte se suchými surovinami. Když zůstane v těstě v hrudkách, může být v některých místech cítit.
  4. Polevu nanášejte na ještě mírně teplý moučník. Lépe se rozetře a částečně se vsákne do povrchu.

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Kyška. Víte, jaký je rozdíl mezi kyškou a kefírem? Z pohledu pekaře žádný: Z obojího lze upéct výtečná buchta.

Čím vylepšit kiščok

Ke kiščoku se chovejte jako k litému perníku, co sem tam uděláte s těstem na perník, můžete udělat právě i s touto buchtou. Do těsta můžete přidat lžíci marmelády, hrst nasekaných ořechů nebo trochu skořice. Hodí se také strouhaný kokos, čokoládové kousky nebo sušené ovoce. Pokud chcete moučník slavnostnější, rozkrojte ho a potřete pikantní marmeládou, například rybízovou nebo višňovou.

Pokud vám jde ale o rychlý víkendový moučník, takový ten, který prostě pečete „za pochodu“, aby bylo doma něco ke kávě nebo k čaji a na snídani, vylepšovat kiščok skutečně nepotřebuje. Jeho kouzlo je totiž právě v jednoduchosti.

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Pokud nemáte remosku, kiščok upečete na plechu jako jiný litý moučník.

Recept Kiščok pečený v remosce (nebo na plechu v troubě)

  • 1,5 hrnku kyšky
  • 1,5 hrnku hrubé mouky
  • 1 lžička jedlé sody
  • 1 hrnek moučkového cukru
  • 1,5 lžíce kakaa
  • půl hrnku rostlinného oleje
  • 1 vejce
  1. Sypké ingredience smícháme a prosejeme.
  2. V míse smícháme dohromady sypké ingredience, kyšku a vejce. Nepřemícháme!
  3. Těsto vlijeme do připravené nádoby Remosky, přiklopíme vrchním dílem, zapneme a pečeme zhruba 30-35 minut. Zda je buchta pečená, poznáte klasicky špejlí.
  4. Pokud Remosku nemáte, nevadí, těsto udělejte stejným postupem a následně vlijte na plech, který vložte klasicky do trouby. pečte, jak jste zvyklí péct lité moučníky, test špejlí napoví, zda máte hotovo.
  5. Hotový kiščok vyjmeme z Remosky a necháme vychladnout, ideálně na mřížce.
  6. Originál jednoduchý kiščok prostě jen pocukrujte moučkovým cukrem. A pak už si jen pochutnejte!

Počet porcí: 6-8 porcí
Doba přípravy: 45 minut

Poznámka k mírám: hrnek = 250 ml

Tip, jak vyložit Remosku pečicím papírem: z pečicího papíru si ustřihneme kolo větší než dno mísy. To zmuchláme do koule, aby se snadno rozprostřelo. Pak papír rozložíme na dno a stěny. Je třeba dát pozor, papír nesmí dosahovat až k víku, jinak by se spálil.

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Témata: Buchta, Moučník, těsto

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