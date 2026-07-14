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Na co je zdravý černý rybíz
Černý rybíz je považován za jednu z nejbohatších přírodních zásobáren vitamínu C. Ve 100 gramech čerstvých plodů se nachází přibližně 150 až 230 mg tohoto vitamínu, což je několikanásobně více než u citronu. Díky tomu podporuje správnou funkci imunitního systému, pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem a přispívá ke snížení únavy.
Jeho pravidelná konzumace může podpořit obranyschopnost organismu a díky vysokému obsahu antioxidantů bývá spojován také s podporou zdraví srdce, zraku a pokožky.
Jaké obsahuje černý rybíz vitaminy
Kromě vitamínu C obsahuje také:
- antokyany, které dodávají bobulím tmavou barvu a působí jako silné antioxidanty,
- flavonoidy,
- vitaminy skupiny B,
- provitamín A,
- draslík, železo, mangan, vápník a zinek,
- organické kyseliny a přírodní silice.
Kolik mohu sníst černého rybízu denně
Každodenní konzumace je v sezóně velmi prospěšná. Vzhledem k extrémnímu množství vitamínu C a silných organických kyselin se však doporučuje nepřekračovat dávku cca 100–150 g čerstvých plodů denně. U citlivějších jedinců nebo lidí s citlivým žaludkem by větší množství mohlo způsobit mírné překyselení či zažívací diskomfort.
Jaký je hlavní rozdíl mezi černým a červeným rybízem
Kromě barvy je zásadní rozdíl v chuti a nutriční hodnotě. Černý rybíz má mnohem intenzivnější, kořenitější a lehce trpkou chuť a obsahuje výrazně více vitamínu C a antioxidantů. Červený rybíz je kyselejší, ale chuťově méně trpký, takže se snáze konzumuje v syrovém stavu přímo z keře.
Na co je dobrý list z černého rybízu
Zatímco plody jsou skvělým ovocem, listy černého rybízu jsou po staletí vysoce ceněné v bylinkářství. Mají specifickou výraznou vůni a obsahují třísloviny, silice a fenolické kyseliny. Mezi jejich hlavní přínosy patří:
- Listy výrazně podporují normální stav svalů a kloubů.
- Podporují vylučování vody z těla a napomáhají kontrole tělesné hmotnosti.
- Pomáhají organismu lépe zvládat stres a fyzickou námahu.
Jak je využít? Nasušené listy (suší se ve stínu do 45 °C) se nejčastěji podávají jako nálev (čaj) – obvykle se užívají 2 až 4 g sušeného listu zalitého horkou vodou 2× až 3× denně, případně bývají součástí oblíbených bylinných směsí.
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Kdy je nejlepší sbírat listy černého rybízu na čaj
Listy pro léčivé účely sbírejte v průběhu léta, ideálně od května do září. Nejvhodnější doba je před rozkvětem keře nebo během něj, kdy mají listy nejvyšší koncentraci účinných látek. Sbírejte vždy zdravé, čisté zelené listy bez známek chorob či škůdců.
Co se dá udělat z černého rybízu
Typická nakyslá chuť dělá z černého rybízu skvělou surovinu nejen do sladkých receptů. Mezi nejoblíbenější způsoby zpracování patří:
- domácí sirup,
- marmeláda nebo džem,
- ovocná šťáva,
- kompot,
- smoothie,
- koláče, bublaniny a muffiny,
- domácí limonáda,
- ovocné omáčky k masu,
- rybízové víno nebo likér,
- ovocné saláty.
Nejvíce vitamínů si však rybíz zachová v syrovém stavu nebo po šetrném zmrazení.
Recepty z černého rybízu
- Koláč s černým rybízem a vaječným likérem
- Terina s broskvemi a černým rybízem
- Slavnostní makovec s černým rybízem
- Rychlá omáčka z černého rybízu
- Vepřové kotlety s omáčkou z černého rybízu
- Domácí džus s černým rybízem a pomerančem