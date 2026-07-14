Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Citron poražen! Tento zahradní zázrak je králem vitamínu C

Petra Burgrová
  4:00

Černý rybíz doplňuje antioxidanty, podporuje vylučování vody z organismu, je skvělým pomocníkem při detoxikačních a hubnoucích dietách, prospívá svalům a kloubům, osvěžuje, ulevuje při stresu a napětí. | foto: Shutterstock

Když se řekne vitamín C, většina lidí si automaticky vybaví citron. Přitom existuje ovoce, které ho obsahuje ještě několikanásobně více. Pokud máte keř černého rybízu doma, rozhodně se vyplatí jeho plody i listy využít naplno.

Obsah

Na co je zdravý černý rybíz

Černý rybíz je považován za jednu z nejbohatších přírodních zásobáren vitamínu C. Ve 100 gramech čerstvých plodů se nachází přibližně 150 až 230 mg tohoto vitamínu, což je několikanásobně více než u citronu. Díky tomu podporuje správnou funkci imunitního systému, pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem a přispívá ke snížení únavy.

Jeho pravidelná konzumace může podpořit obranyschopnost organismu a díky vysokému obsahu antioxidantů bývá spojován také s podporou zdraví srdce, zraku a pokožky.

Nepečený tvarohový koláč s černým rybízem

Nepečený tvarohový koláč s černým rybízem

Recept

Střední

40 min

Černý rybíz má extrémně vysoký obsah vitaminu C.

Jaké obsahuje černý rybíz vitaminy

Kromě vitamínu C obsahuje také:

  • antokyany, které dodávají bobulím tmavou barvu a působí jako silné antioxidanty,
  • flavonoidy,
  • vitaminy skupiny B,
  • provitamín A,
  • draslík, železo, mangan, vápník a zinek,
  • organické kyseliny a přírodní silice.
Krémový chlebíček s černým rybízem

Krémový chlebíček s černým rybízem

Recept

Střední

45 min

Sezona černého rybízu je od konce června do poloviny července.

Kolik mohu sníst černého rybízu denně

Každodenní konzumace je v sezóně velmi prospěšná. Vzhledem k extrémnímu množství vitamínu C a silných organických kyselin se však doporučuje nepřekračovat dávku cca 100–150 g čerstvých plodů denně. U citlivějších jedinců nebo lidí s citlivým žaludkem by větší množství mohlo způsobit mírné překyselení či zažívací diskomfort.

Čokoládové kostky s krémem z černého rybízu

Čokoládové kostky s krémem z černého rybízu

Recept

Střední

60 min

Jaký je hlavní rozdíl mezi černým a červeným rybízem

Kromě barvy je zásadní rozdíl v chuti a nutriční hodnotě. Černý rybíz má mnohem intenzivnější, kořenitější a lehce trpkou chuť a obsahuje výrazně více vitamínu C a antioxidantů. Červený rybíz je kyselejší, ale chuťově méně trpký, takže se snáze konzumuje v syrovém stavu přímo z keře.

Listy černého rybízu jsou silný přírodní antioxidant s výraznými močopudnými a protizánětlivými účinky.

Na co je dobrý list z černého rybízu

Zatímco plody jsou skvělým ovocem, listy černého rybízu jsou po staletí vysoce ceněné v bylinkářství. Mají specifickou výraznou vůni a obsahují třísloviny, silice a fenolické kyseliny. Mezi jejich hlavní přínosy patří:

  • Listy výrazně podporují normální stav svalů a kloubů.
  • Podporují vylučování vody z těla a napomáhají kontrole tělesné hmotnosti.
  • Pomáhají organismu lépe zvládat stres a fyzickou námahu.

Jak je využít? Nasušené listy (suší se ve stínu do 45 °C) se nejčastěji podávají jako nálev (čaj) – obvykle se užívají 2 až 4 g sušeného listu zalitého horkou vodou 2× až 3× denně, případně bývají součástí oblíbených bylinných směsí.

Přírodní šampion v maskování: Ovoce z české zahrady, které v sobě skrývá nejsilnější lék na imunitu

Kdy je nejlepší sbírat listy černého rybízu na čaj

Listy pro léčivé účely sbírejte v průběhu léta, ideálně od května do září. Nejvhodnější doba je před rozkvětem keře nebo během něj, kdy mají listy nejvyšší koncentraci účinných látek. Sbírejte vždy zdravé, čisté zelené listy bez známek chorob či škůdců.

Vyzkoušejte rychlý domácí sirup z černého rybízu.

Co se dá udělat z černého rybízu

Typická nakyslá chuť dělá z černého rybízu skvělou surovinu nejen do sladkých receptů. Mezi nejoblíbenější způsoby zpracování patří:

Nejvíce vitamínů si však rybíz zachová v syrovém stavu nebo po šetrném zmrazení.

Rybízová bublanina s drobenkou

Recepty z černého rybízu

Sirup z černého rybízu

Sirup z černého rybízu

Recept

Lehké

45 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Černý kříženec jako přírodní Celaskon a infuze mládí: Josta vymaže vrásky a lékárnám sebere kšeft

Josta

Josta v sobě spojuje to nejlepší ze svých rodičů, černého rybízu a angreštu. Navíc nemá žádné trny, takže sklizeň zvládnete bez jediného šrámu. Pojďte se podívat, proč by toto tmavé bobulové ovoce...

Svaly v plameni a v noci koukáte do stropu? Zkuste višňový trik

Letos prý třešní není tolik, nicméně dozrávají už i višně.

Višně patří mezi ovoce, které si většina lidí spojuje hlavně s létem, buchtami nebo domácí višňovkou. Tyto drobné kyselé plody ale nabízejí mnohem víc než jen výraznou chuť. V posledních letech si...

Říkáte jim špendlíky? Chyba! Tyto žluté kuličky jsou mirabelky

Špendlíky, správně mirabelky, můžete zpracovat nejen do džemů, ale i zmrazit....

Malé žluté kuličky rostoucí u cest, na zahradách nebo kolem starých sadů bývají často zaměňovány se špendlíky. Přestože nejsou tak populární, mají výjimečnou chuť, široké využití v kuchyni a navíc...

Holandská omáčka krok za krokem: Recept, časté chyby a jak ji zachránit

Bílý chřest bývá nejjemnější a výborný je jak s holandskou omáčkou, tak třeba s...

Holandská omáčka patří mezi klasiky světové gastronomie a nejčastěji se podává k chřestu, rybám nebo k vejcím Benedikt. Recept na holandskou omáčku se zdá složitý, ale můžete zvolit i jednodušší...

Krabička s barevnými bonbóny, nebo skutečný dort? Tenhle neobvyklý dezert už ochutnáte i v Česku

Vypadají jako barevná sladkost z dětského světa. Ve skutečnosti se pod vrstvou...

Na první pohled vypadají jako krabička plná barevných bonbonů nebo dětská hračka. Stačí ale zabořit lžičku a pod vrstvou křupavých kuliček se objeví dort. Dot cakes se staly virálním hitem sociálních...

Citron poražen! Tento zahradní zázrak je králem vitamínu C

Černý rybíz doplňuje antioxidanty, podporuje vylučování vody z organismu,...

Když se řekne vitamín C, většina lidí si automaticky vybaví citron. Přitom existuje ovoce, které ho obsahuje ještě několikanásobně více. Pokud máte keř černého rybízu doma, rozhodně se vyplatí jeho...

14. července 2026

Nepečený pudinkový pohár s jahodami: Rychlý vrstvený dezert se zakysanou smetanou

Pudinkový pohár
Recept

Lehké

30 min

Vykouzlete bleskové sladké pohoštění, které skvěle vypadá a chutná malým i velkým. V tomto receptu...

Frankfurtská polévka s párkem: Tradiční hustý recept jako od babičky

Frankfurtská polévka s párkem
Recept

Lehké

30 min

Základem této vyhlášené frankfurtské polévky jsou dozlatova orestované plátky kvalitních párků,...

Meruňkové knedlíky z odpalovaného těsta: Extra jemný recept s perníkovou posypkou

Meruňkové knedlíky z odpalovaného těsta
Recept

Střední

45 min

Zapomeňte na těžké knedlíky a vyzkoušejte tuto odlehčenou verzi z jemného odpalovaného těsta, které...

Pondělní dieta: Jak udělat ze salátu pořádné jídlo, a ne jen smutnou přílohu

Těšíte se na dobu lehkého jídla, zeleniny, salátů? A jak udělat francouzskou...

Křupavé, plné barev a nabité živinami, přesně takové by měly být plnohodnotné saláty. Objevte recepty, které jsou dostatečně syté, aby zastoupily oběd či večeři. Stačí správně zkombinovat zeleninu,...

13. července 2026

Křupavé cuketové chipsy v těstíčku: Skvělá letní pochoutka s domácími tzatziki

Cuketové chipsy a tzatziki
Recept

Lehké

45 min

Proměňte přebytky ze zahrádky v neodolatelný slaný snack, který okamžitě zmizí ze stolu. V tomto...

Cuketové rolky á la lasagne: Fitness recept na zapečené závitky s masem a sýrem

Cuketové rolky á la lasagne
Recept

Lehké

60 min

Vychutnejte si legendární italskou chuť v odlehčené a zdravější verzi. V tomto receptu vyměníte...

Borůvková panna cotta s květovým sirupem: Elegantní italský dezert s borůvkovým želé

Borůvková panna cotta
Recept

Střední

60 min

V tomto receptu si nejprve připravíte domácí voňavý sirup z květů, který dodá celému pokrmu jemný...

Krabička s barevnými bonbóny, nebo skutečný dort? Tenhle neobvyklý dezert už ochutnáte i v Česku

Vypadají jako barevná sladkost z dětského světa. Ve skutečnosti se pod vrstvou...

Na první pohled vypadají jako krabička plná barevných bonbonů nebo dětská hračka. Stačí ale zabořit lžičku a pod vrstvou křupavých kuliček se objeví dort. Dot cakes se staly virálním hitem sociálních...

12. července 2026  5:20

Holandská omáčka krok za krokem: Recept, časté chyby a jak ji zachránit

Bílý chřest bývá nejjemnější a výborný je jak s holandskou omáčkou, tak třeba s...

Holandská omáčka patří mezi klasiky světové gastronomie a nejčastěji se podává k chřestu, rybám nebo k vejcím Benedikt. Recept na holandskou omáčku se zdá složitý, ale můžete zvolit i jednodušší...

12. července 2026  4:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Svaly v plameni a v noci koukáte do stropu? Zkuste višňový trik

Letos prý třešní není tolik, nicméně dozrávají už i višně.

Višně patří mezi ovoce, které si většina lidí spojuje hlavně s létem, buchtami nebo domácí višňovkou. Tyto drobné kyselé plody ale nabízejí mnohem víc než jen výraznou chuť. V posledních letech si...

12. července 2026

Křehké meruňkové kousky: Vláčný tvarohový koláč s drobenkou z ovesných vloček

Meruňkové kousky se zakysanou smetanou
Recept

Střední

60 min

Vychutnejte si neodolatelný letní moučník, který si vás získá rafinovanou kombinací textur. V tomto...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.