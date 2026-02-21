Čistých patnáct: Které ovoce a zelenina mají nejméně pesticidů?

Tereza Hrabinová
  4:00
Už více než dvě desetiletí zveřejňuje americká nezisková organizace Environmental Working Group (EWG) každoroční přehled ovoce a zeleniny podle množství pesticidních reziduí. Které běžně dostupné potraviny letos vycházejí jako nejméně zatížené a tvoří takzvanou „čistou patnáctku“?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Důležitou roli u nich často hraje silnější slupka nebo samotný způsob pěstování. „Například avokádo není na pesticidy náročné, zatímco jahody rostou těsně u země a čelí většímu množství škůdců,“ uvedla toxikoložka EWG Alexis Temkinová.

15 nejméně kontaminovaných potravin

Aktuální přehled takzvané „Čisté patnáctky“ ukazuje, které běžně dostupné potraviny patří mezi nejméně zatížené, a jsou tak bezpečnější volbou i v běžné (ne bio) kvalitě.

  • Ananas – Silná slupka chrání dužinu před pesticidy, a proto patří dlouhodobě mezi nejméně zatížené ovoce.
  • Sladká kukuřice (čerstvá i mražená) – U většiny testovaných vzorků nebyla zjištěna měřitelná rezidua pesticidů.
  • Avokádo – Díky pevné slupce a způsobu pěstování vykazuje velmi nízkou celkovou toxicitu zjištěných pesticidních látek.
  • Papája – Podobně jako avokádo patří mezi plodiny s nejnižším celkovým zatížením pesticidy.
  • Cibule – Podzemní růst a přirozená obranyschopnost rostliny souvisejí s minimálním výskytem reziduí.
  • Sladký hrášek (mražený) – V testovaných vzorcích se pesticidy objevovaly jen výjimečně a ve velmi nízkých koncentracích.
  • Chřest – Patří mezi zeleninu, u níž laboratorní testy opakovaně potvrzují nízké hodnoty pesticidů.
  • Zelí – I přes listovou strukturu vykazuje v testech relativně nízké zatížení chemickými látkami.
  • Meloun vodní – Silná kůra funguje jako přirozená bariéra a chrání jedlou část plodu.
  • Květák – U většiny vzorků byly zjištěny pouze stopové nebo žádné hodnoty pesticidních reziduí.
  • Banány – Organizace vyzdvihla banány nejen pro nízké množství reziduí, ale i pro nízkou celkovou toxicitu nalezených látek.
  • Mango – Exotické ovoce, které se v testech pravidelně řadí mezi nejméně kontaminované druhy.
  • Mrkev – Přestože roste v půdě, patří mezi zeleninu s nízkým průměrným počtem detekovaných pesticidů.
  • Žampiony (houby) – U testovaných vzorků byla zjištěna minimální přítomnost pesticidních látek.
  • Kiwi – Díky pevné slupce a charakteru pěstování vykazuje nízké hodnoty reziduí.

Pesticidy: vliv na zdraví

Studie uvádějí souvislost mezi dlouhodobou expozicí některým pesticidům a poruchami vývoje plodu, předčasnými porody, hormonálními změnami, sníženou plodností u mužů, poškozením nervového systému či vyšším výskytem některých druhů rakoviny.

Nejvyššímu riziku jsou vystaveni zemědělští pracovníci. Metaanalýza z roku 2022 ukázala, že lidé pracující s pesticidy mají téměř pětkrát vyšší pravděpodobnost poškození DNA. V další studii v roce 2024 vědci zjistili, že děti vystavené pesticidům v raném věku vykazují horší neurovývoj od kojeneckého období až po dospívání.

Znamená to, že ostatní ovoce je nebezpečné?

V testu přibližně 70 procent neekologicky pěstovaných plodin obsahovalo rezidua v mezích zákonných limitů stanovených regulačními orgány.

Kritici přehledu upozorňují, že samotná přítomnost pesticidu automaticky neznamená zdravotní riziko. „Dávka dělá jed,“ argumentují zástupci zemědělců a potravinářského sektoru. Podle nich by zveřejňování podobných žebříčků mohlo část spotřebitelů odradit od konzumace ovoce a zeleniny obecně.

Na druhé straně EWG připomíná, že zákonný limit nemusí vždy znamenat absolutní bezpečí a že některé látky byly v minulosti staženy z trhu až po letech pochybností o jejich vlivu na zdraví.

Jak zbavit ovoce a zeleninu pesticidů

Základním postupem je důkladné omývání ovoce a zeleniny pod tekoucí pitnou vodou za současného mechanického tření povrchu rukou nebo kartáčkem určeným na zeleninu. Doporučuje se omývání po dobu alespoň třiceti sekund.

Doporučení odborníků

  • Kupujte bio ovoce a zeleninu.
  • Pečlivě myjte a loupejte.
  • Podporujte lokální pěstitele.

Snížíte tak část pesticidních reziduí, žádná metoda je ale nedokáže odstranit stoprocentně, protože některé látky pronikají do pletiv rostlin. Loupat slupku má smysl u některých druhů, zároveň tím ale dochází ke ztrátě části vlákniny a živin.

Používání mýdla či speciálních chemických přípravků se nedoporučuje, protože nebylo prokázáno, že by byly účinnější než voda, a mohou na povrchu zanechat vlastní rezidua.

Pesticidy v ČR

Podle nevládní organizace PAN Europe, zaměřené na ochranu zdraví, byly zbytky rizikových pesticidů nalezeny ve všech testovaných pěti vzorcích jablek vypěstovaných v České republice.

Studie analyzovala 59 jablek ze 13 evropských zemí. České vzorky obsahovaly v průměru 3,8 pesticidních látek, zhruba o 20 procent více, než je celoevropský průměr. Společně s Lucemburskem tuzemská jablka vykázala nejvyšší míru kombinované kontaminace.

„Pesticidy jako acetamiprid jsou problém pro vývoj mozku dětí, včely i ptáky všude v Evropě. Aktuální data ukazují, že Česko si v úsilí o omezení pesticidů nyní nemůže dát šlofíka,“ komentoval Jan Skalík z programu Krajina Hnutí Duha.

Na opačném konci žebříčku skončilo Dánsko, kde pouze jeden z pěti testovaných vzorků obsahoval více než jeden pesticid.

Témata: pesticid, Ovoce, zelenina

21. února 2026

