Důležitou roli u nich často hraje silnější slupka nebo samotný způsob pěstování. „Například avokádo není na pesticidy náročné, zatímco jahody rostou těsně u země a čelí většímu množství škůdců,“ uvedla toxikoložka EWG Alexis Temkinová.
15 nejméně kontaminovaných potravin
Aktuální přehled takzvané „Čisté patnáctky“ ukazuje, které běžně dostupné potraviny patří mezi nejméně zatížené, a jsou tak bezpečnější volbou i v běžné (ne bio) kvalitě.
Pesticidy: vliv na zdraví
Studie uvádějí souvislost mezi dlouhodobou expozicí některým pesticidům a poruchami vývoje plodu, předčasnými porody, hormonálními změnami, sníženou plodností u mužů, poškozením nervového systému či vyšším výskytem některých druhů rakoviny.
Nejvyššímu riziku jsou vystaveni zemědělští pracovníci. Metaanalýza z roku 2022 ukázala, že lidé pracující s pesticidy mají téměř pětkrát vyšší pravděpodobnost poškození DNA. V další studii v roce 2024 vědci zjistili, že děti vystavené pesticidům v raném věku vykazují horší neurovývoj od kojeneckého období až po dospívání.
Znamená to, že ostatní ovoce je nebezpečné?
V testu přibližně 70 procent neekologicky pěstovaných plodin obsahovalo rezidua v mezích zákonných limitů stanovených regulačními orgány.
Kritici přehledu upozorňují, že samotná přítomnost pesticidu automaticky neznamená zdravotní riziko. „Dávka dělá jed,“ argumentují zástupci zemědělců a potravinářského sektoru. Podle nich by zveřejňování podobných žebříčků mohlo část spotřebitelů odradit od konzumace ovoce a zeleniny obecně.
Na druhé straně EWG připomíná, že zákonný limit nemusí vždy znamenat absolutní bezpečí a že některé látky byly v minulosti staženy z trhu až po letech pochybností o jejich vlivu na zdraví.
Jak zbavit ovoce a zeleninu pesticidů
Základním postupem je důkladné omývání ovoce a zeleniny pod tekoucí pitnou vodou za současného mechanického tření povrchu rukou nebo kartáčkem určeným na zeleninu. Doporučuje se omývání po dobu alespoň třiceti sekund.
Doporučení odborníků
Snížíte tak část pesticidních reziduí, žádná metoda je ale nedokáže odstranit stoprocentně, protože některé látky pronikají do pletiv rostlin. Loupat slupku má smysl u některých druhů, zároveň tím ale dochází ke ztrátě části vlákniny a živin.
Používání mýdla či speciálních chemických přípravků se nedoporučuje, protože nebylo prokázáno, že by byly účinnější než voda, a mohou na povrchu zanechat vlastní rezidua.
Pesticidy v ČR
Podle nevládní organizace PAN Europe, zaměřené na ochranu zdraví, byly zbytky rizikových pesticidů nalezeny ve všech testovaných pěti vzorcích jablek vypěstovaných v České republice.
Studie analyzovala 59 jablek ze 13 evropských zemí. České vzorky obsahovaly v průměru 3,8 pesticidních látek, zhruba o 20 procent více, než je celoevropský průměr. Společně s Lucemburskem tuzemská jablka vykázala nejvyšší míru kombinované kontaminace.
„Pesticidy jako acetamiprid jsou problém pro vývoj mozku dětí, včely i ptáky všude v Evropě. Aktuální data ukazují, že Česko si v úsilí o omezení pesticidů nyní nemůže dát šlofíka,“ komentoval Jan Skalík z programu Krajina Hnutí Duha.
Na opačném konci žebříčku skončilo Dánsko, kde pouze jeden z pěti testovaných vzorků obsahoval více než jeden pesticid.