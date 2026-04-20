Obsah
Jak to vypadá ve vaší kuchyni?
Provádíte velký úklid po přípravě každého pokrmu, nebo se většinou spokojíte s otřením linky vlhkým hadříkem nebo houbičkou?
|
Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?
Když jsme nedávno vydali článek o přípravě syrového masa, vyvolal bouřlivou diskuzi. Jen málokdo by ale odhadl, kam až se mohou rozstříknout okem neviditelné kapičky, nebo co udělá s mikroskopickými nečistotami obyčejný hadřík.
A protože v dnešní době „frčí" krimiseriály, nejsme jediní, koho napadlo, jak by uklizená kuchyň vypadala pod neúprosným zrakem bedlivého vyšetřovatele.
Jak funguje ultrafialové záření a fluorescence
Podívat se na „uklizenou“ kuchyň potmě a při rozsvícené UV lampě je zážitek, který si určitě rádi dopřejí všichni milovníci krimi žánru. Stojí na jednoduchém principu: určité látky vystavené UV lampě, čili neviditelným paprskům o vlnové délce cca 365 nm, absorbují světelnou energii a vyzáří ji zpět v jiné vlnové délce, například 450 nm, což odpovídá modré barvě.
Tento jev se nazývá fluorescence a lze jím zviditelnit i okem běžně nezachytitelné částečky materiálů, jako jsou například:
- některé nerosty (fluorit nebo kalcit),
- čisticí prostředky obsahující optické zjasňovače,
- některé maziva a kapaliny v autoprůmyslu,
- chlorofyl (barvivo obsažené v zelených částech rostlin),
- rostlinné oleje, a zejména
- tělesné tekutiny (vč. krve, moči, slin či spermatu).
Uklízíme, nebo roztíráme nečistoty?
Když se na uklizenou kuchyň podívali zvědavci pod UV světlem, ukázalo se, že není tak čistá, jak se na první pohled zdálo. Okem neviditelné kapky a šmouhy se „rozsvítily“ i na vzdálenějších místech, než kde se přímo pracuje s potravinami. Cákance pokrývaly i svislé stěny lednice.
|
Co čekat od pokoje za čtyři stovky? Cestovatel s UV lampou se vyděsil
Nejvíc znečištěná místa se koncentrovala do okolí dřezu. A jasně viditelné tahy utěrky nebo hadříku ukázaly, že místo úklidu si někdy jen roztíráme špínu po kuchyni. Platilo to zejména o napohled vyblýskaných bateriích u dřezu, o klikách a úchytkách.
Co ale UV lampa skutečně ukáže? I když někteří experimentátoři na sociálních sítích sdílí videa, ve kterých tvrdí, že odhalili skryté bakterie, skutečnost je o něco méně dramatická. UV lampa neodhalí samotné bakterie, ale pouze tekutiny či materiály, ve kterých se mohou vyskytovat. Jinými slovy – ukáže vám místo, kam se rozprskly šťávy ze syrového masa, ale už vám neřekne, zda v nich přežívají bakterie Salmonelly.
Ze seriálu Dexter - Michael C. Hall.
Co ukáže UV lampa v kuchyni
Pokud se tedy rozhodnete zařadit mezi své kuchyňské náčiní i UV lampu, nemusíte po jejím použití propadat panice, že určitě brzy zemřete na nějakou nebezpečnou bakteriální nákazu. A nezapomeňte, že se vám pod jejím světlem „rozsvítí“ i místa, která jste vyčistili prostředkem s bělícím nebo rozjasňujícím účinkem. Ano, přesně to je důvod, proč v detektivkách nacházejí kriminalisté důkazy i tam, kde pachatel místo činu uklidil s pečlivostí seriálového zabijáka Dextera Morgana: zločin nemusí prozradit zbytky krve, ale naopak stopy velmi důkladného úklidu.
Podívejte se, jaké další látky v kuchyni mohou vykázat fluorescenci pod UV světlem: