Čistá kuchyň je často jen iluze. UV lampa ukáže, co pouhým okem nevidíte

Pavla Žáková
  4:00
Udržovat kuchyň v čistotě považují mnozí za známku dobře vedené domácnosti. Hygiena při přípravě pokrmů je důležitá i pro prevenci některých závažných onemocnění, které se mohou šířit z kontaminovaných surovin. Ne všechno znečištění lze ale vidět okem, a tak zdání čistoty někdy klame.

Obsah

Jak to vypadá ve vaší kuchyni?

Provádíte velký úklid po přípravě každého pokrmu, nebo se většinou spokojíte s otřením linky vlhkým hadříkem nebo houbičkou?

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Když jsme nedávno vydali článek o přípravě syrového masa, vyvolal bouřlivou diskuzi. Jen málokdo by ale odhadl, kam až se mohou rozstříknout okem neviditelné kapičky, nebo co udělá s mikroskopickými nečistotami obyčejný hadřík.

A protože v dnešní době „frčí“ krimiseriály, nejsme jediní, koho napadlo, jak by uklizená kuchyň vypadala pod neúprosným zrakem bedlivého vyšetřovatele. Odkaz

Jak funguje ultrafialové záření a fluorescence

Podívat se na „uklizenou“ kuchyň potmě a při rozsvícené UV lampě je zážitek, který si určitě rádi dopřejí všichni milovníci krimi žánru. Stojí na jednoduchém principu: určité látky vystavené UV lampě, čili neviditelným paprskům o vlnové délce cca 365 nm, absorbují světelnou energii a vyzáří ji zpět v jiné vlnové délce, například 450 nm, což odpovídá modré barvě.

Tento jev se nazývá fluorescence a lze jím zviditelnit i okem běžně nezachytitelné částečky materiálů, jako jsou například:

  • některé nerosty (fluorit nebo kalcit),
  • čisticí prostředky obsahující optické zjasňovače,
  • některé maziva a kapaliny v autoprůmyslu,
  • chlorofyl (barvivo obsažené v zelených částech rostlin),
  • rostlinné oleje, a zejména
  • tělesné tekutiny (vč. krve, moči, slin či spermatu).

Uklízíme, nebo roztíráme nečistoty?

Když se na uklizenou kuchyň podívali zvědavci pod UV světlem, ukázalo se, že není tak čistá, jak se na první pohled zdálo. Okem neviditelné kapky a šmouhy se „rozsvítily“ i na vzdálenějších místech, než kde se přímo pracuje s potravinami. Cákance pokrývaly i svislé stěny lednice.

Co čekat od pokoje za čtyři stovky? Cestovatel s UV lampou se vyděsil

Nejvíc znečištěná místa se koncentrovala do okolí dřezu. A jasně viditelné tahy utěrky nebo hadříku ukázaly, že místo úklidu si někdy jen roztíráme špínu po kuchyni. Platilo to zejména o napohled vyblýskaných bateriích u dřezu, o klikách a úchytkách.

Co ale UV lampa skutečně ukáže? I když někteří experimentátoři na sociálních sítích sdílí videa, ve kterých tvrdí, že odhalili skryté bakterie, skutečnost je o něco méně dramatická. UV lampa neodhalí samotné bakterie, ale pouze tekutiny či materiály, ve kterých se mohou vyskytovat. Jinými slovy – ukáže vám místo, kam se rozprskly šťávy ze syrového masa, ale už vám neřekne, zda v nich přežívají bakterie Salmonelly.

Ze seriálu Dexter - Michael C. Hall

Ze seriálu Dexter - Michael C. Hall.

Co ukáže UV lampa v kuchyni

Pokud se tedy rozhodnete zařadit mezi své kuchyňské náčiní i UV lampu, nemusíte po jejím použití propadat panice, že určitě brzy zemřete na nějakou nebezpečnou bakteriální nákazu. A nezapomeňte, že se vám pod jejím světlem „rozsvítí“ i místa, která jste vyčistili prostředkem s bělícím nebo rozjasňujícím účinkem. Ano, přesně to je důvod, proč v detektivkách nacházejí kriminalisté důkazy i tam, kde pachatel místo činu uklidil s pečlivostí seriálového zabijáka Dextera Morgana: zločin nemusí prozradit zbytky krve, ale naopak stopy velmi důkladného úklidu.

Podívejte se, jaké další látky v kuchyni mohou vykázat fluorescenci pod UV světlem:

Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

Fazole

Fazole kombinují nízkou cenu, vysokou sytivost a výborné nutriční hodnoty. Právě proto patří mezi potraviny, které dávají smysl při hubnutí.

Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch

Bramboráky se slaninou, salát

Pokud si v Plzni a okolí objednáte „bramborák“, pravděpodobně dostanete, co chcete, ale sklidíte pár udivených pohledů. Tady se totiž od nepaměti jí vošouch. Tato regionální legenda není jen obyčejná...

Pajšl nemá nejlichotivější název, ale recept od mojí babičky vás donutí ho milovat

vnitřnosti

Pajšl jsem jako dítě pravidelně jedla u své babičky, ale přiznám se, že samotný název jsem za ta léta úplně zapomněla. Přitom jde o klasiku, ke které se dnes vracejí i slavní šéfkuchaři. Jak si tedy...

Seznam potravin, které po padesátce nekupovat. Na bůček a pivo zapomeňte

Alkoholu se po 50. narozeninách spíše vyhněte. Zato se zaměřte na zdravou...

Nikdo nemládne, čas měří všem stejně. V 50 uspořádáme velkou oslavu a vydáme se do druhé poloviny života. Na co se zaměřit ve stravě, aby i nyní tělo fungovalo, jak má?

Kilo téhle suroviny je dražší než kilo zlata. Dá se najít dokonce v Česku

Lanýž letní (Tuber aestivum)

Ještě donedávna byly lanýže symbolem luxusu, který si Češi spojovali hlavně s Francií nebo Itálií. Dnes se ale čím dál častěji mluví o tom, že i česká krajina skrývá tento „černý poklad“. Lanýže se...

„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný.

Červená řepa je nejen chutná a výživná, ale i mocná zbraň v boji za naše zdraví. Tato kořenová zelenina, která se již po staletí využívá v tradiční medicíně, má mnoho prokázaných zdravotních přínosů....

20. dubna 2026  4:30

Čistá kuchyň je často jen iluze. UV lampa ukáže, co pouhým okem nevidíte

Úklid kuchyňské linky

Udržovat kuchyň v čistotě považují mnozí za známku dobře vedené domácnosti. Hygiena při přípravě pokrmů je důležitá i pro prevenci některých závažných onemocnění, které se mohou šířit z...

20. dubna 2026

Čokoládové brownies s krémovým cottage cheesecakem: Dezert, který si zamilujete

Brownies cheesecake s cottage sýrem
Recept

Střední

35 min

Spojení bohatého, čokoládového brownies a jemné, svěží vrstvy z cottage sýra vytváří chuťovou...

Červená čočka dvakrát jinak: Issová s Pánkem vsadili v Ledničko, vyprávěj! na chutě Orientu

Ledničko, vyprávěj! 7. díl

Sedmý díl Ledničko, vyprávěj! opět ovlivnily životní příběhy jeho hostů. Herečka Martha Issová, která díky své rodině miluje blízkovýchodní kuchyni, a ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek,...

19. dubna 2026  13:30

Domácí langoše se zakysanou smetanou a pestem: Křupavá klasika v moderním kabátě

Langoše naslano
Recept

Střední

70 min

Kdo by odolal nadýchanému, dozlatova usmaženému těstu, které se rozplývá na jazyku? Zapomeňte na...

Pečené kuře na medu a hořčici: Recept s křupavým salátem z kadeřávku a cizrny

Kuře na medu a hořčici s kadeřávkem
Recept

Střední

80 min

Kuřecí paličky pečené v neodolatelné glazuře z medu a dijonské hořčice jsou díky dlouhému pečení...

Když vás nepopíchá, tak vás dostane. Tenhle kaktus se dá jíst podobně jako meloun

Opuncie chutná jako hruška a meloun dohromady.

Jedlý kaktus? Určitě ho znáte pod názvem opuncie, které se někdy říká také „kaktusová hruška“. Stačí ji oloupat a pak si už jen užívat lahodnou chuť tohoto zdravého exotického ovoce.

19. dubna 2026  4:40

Ne každý šálek probudí stejně. Přehled kofeinu v espressu, čaji i maté

Káva je zdravá. To už se ví! Pijte ji ale černou, bez cukru.

Kolik kofeinu skutečně obsahuje vaše ranní káva? Probudí vás víc než čaj? Nejde jen o druh nápoje, ale i o způsob přípravy a velikost šálku. Přinášíme přehled, abyste věděli, co vás po ránu opravdu...

19. dubna 2026

Poctivý slaný quiche s chřestem a goudou: Křupavý koláč, který zazáří na každém stole

Slaný koláč s chřestem
Recept

Lehké

80 min

Elegantní, sytý a plný jarních chutí. Tento slaný koláč kombinuje jemnost blanšírovaného chřestu,...

Smažená rýže se slaninou a zeleninou z jedné pánve: Rychlá večeře, kterou si zamilujete

Smažená rýže se slaninou a zeleninou
Recept

Lehké

25 min

Máte v lednici zbytek rýže od včerejšího oběda? Proměňte ji v luxusní asijskou klasiku s českým...

Nadýchané japonské lívance jako obláček: Recept na extra vysoké a nadýchané lívance z pánve

Japonské lívance
Recept

Střední

30 min

Zapomeňte na tenké české lívance, na které jste zvyklí. Tyto japonské krásky vynikají svou extrémní...

Satay s arašídovou omáčkou: Thajský street food, který vás dostane svou plnou chutí

Satay s arašídovou omáčkou

Bez debat jde o jeden z největších pokladů thajské kuchyně. Satay špízy jsou křehké, šťavnaté kousky vepřového a hovězího masa, marinované ve výrazných thajských chutích a opečené na grilu. Doplňují...

18. dubna 2026

