5 šokujících chyb v kuchyni, které vás mohou poslat k doktorovi – možná je děláte i vy!

Klára Pěnkavová
  4:40
Víte, které běžné návyky v kuchyni ohrožují vaše zdraví? Spousta běžných chyb může vést k otravě jídlem. Pojďme se podívat na praktické a ověřené tipy, jak tomu zabránit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Hygiena povrchů a náčiní. Jak zabránit přenosu bakterií?

Utěrky, houbičky a pracovní plochy jsou ideálním místem pro množení bakterií, které se snadno přenášejí na jídlo. Pravidelná dezinfekce a mytí povrchů výrazně snižuje riziko kontaminace. Bakterie se drží i na zdánlivě suchých površích, proto je důležité je pravidelně čistit.

Praktické tipy:

  • Utěrky a houbičky pravidelně perte nebo sterilizujte (např. v mikrovlnce na 2 minuty).
  • Povrchy umyjte po každém použití horkou vodou a mýdlem.
  • Nepoužívejte stále jen jednu utěrku – bakterie mají rády vlhké tkaniny.

Víte, jak správně rozmrazit maso?

Bezpečné rozmrazování masa – co nedělat a proč

Maso nikdy nerozmrazujte na kuchyňské lince. Bakterie se totiž při pokojové teplotě rychle množí. Dokonce krátká doba při teplotě nad 20 °C stačí, aby se nebezpečné bakterie začaly rychle množit.

Praktické tipy:

  • Rozmrazujte ideálně v lednici přes noc.
  • Pokud potřebujete proces urychlit, použijte studenou tekoucí vodu, přičemž musí maso zůstat v neporušeném obalu.
  • Mikrovlnka je vhodná jen tehdy, pokud maso ihned poté uvaříte.

Mytí rukou rozhodně nepodceňujte.

Mytí rukou jako základ každé bezpečné přípravy jídla

Ruce jsou hlavním přenašečem bakterií mezi surovinami a hotovým jídlem. Jejich důsledné mytí snižuje riziko kontaminace a šíření choroboplodných mikroorganismů. Myslete na to, že i drobné mikrotrhlinky na kůži mohou sloužit jako úkryt pro bakterie, proto je tak důležité si ruce mýt.

Praktické tipy:

  • Myjte ruce minimálně 20 sekund teplou vodou a mýdlem.
  • Pečlivě čistěte hřbety rukou, mezery mezi prsty a nehty.
  • Opakujte mytí po kontaktu s masem, vejci, odpadky nebo při přechodu mezi různými surovinami.

Maso by se mělo krájet na zvláštním prkénku.

Jak se vyhnout křížové kontaminaci?

Syrové maso, vejce a jiné rizikové potraviny by nikdy neměly přijít do kontaktu se zeleninou nebo hotovými pokrmy. Stačí i jen krátký kontakt a bakterie se začnou šířit. Křížové kontaminaci zabráníte jednoduše tím, že tyto potraviny oddělíte.

Praktické tipy:

  • Používejte různá prkénka a nože pro maso a zeleninu.
  • Po každém použití prkénka ho mýdlem, horkou vodou a octem.
  • Stará nebo poškrábaná prkénka vyměňte za nová.
Bosáky s uzeným masem a zelím

Bosáky s uzeným masem a zelím

Recept

Lehké

40 min

Kde skladujete maso a kde naopak ovovce a zeleninu?

Správné skladování potravin

Správné skladování potravin omezuje růst bakterií a prodlužuje jejich čerstvost. Lednice a mrazák musí mít vhodnou teplotu a potraviny je potřeba kontrolovat. I krátké vystavení teplu může způsobit, že jídlo rychle ztrácí kvalitu.

Praktické tipy:

  • Maso a ryby skladujte ve spodní části lednice v uzavřených obalech.
  • Lednice do 4 °C, mrazák pod –18 °C.
  • Zbytky jídla označujte datem a pokud potraviny nevoní nebo nevypadají čerstvě, vyhoďte je.

Kvíz: Bakterie v kuchyni: Vyznáte se v zásadách bezpečnosti?
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

