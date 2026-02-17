Obsah
Hygiena povrchů a náčiní. Jak zabránit přenosu bakterií?
Utěrky, houbičky a pracovní plochy jsou ideálním místem pro množení bakterií, které se snadno přenášejí na jídlo. Pravidelná dezinfekce a mytí povrchů výrazně snižuje riziko kontaminace. Bakterie se drží i na zdánlivě suchých površích, proto je důležité je pravidelně čistit.
Praktické tipy:
- Utěrky a houbičky pravidelně perte nebo sterilizujte (např. v mikrovlnce na 2 minuty).
- Povrchy umyjte po každém použití horkou vodou a mýdlem.
- Nepoužívejte stále jen jednu utěrku – bakterie mají rády vlhké tkaniny.
Bezpečné rozmrazování masa – co nedělat a proč
Maso nikdy nerozmrazujte na kuchyňské lince. Bakterie se totiž při pokojové teplotě rychle množí. Dokonce krátká doba při teplotě nad 20 °C stačí, aby se nebezpečné bakterie začaly rychle množit.
Praktické tipy:
- Rozmrazujte ideálně v lednici přes noc.
- Pokud potřebujete proces urychlit, použijte studenou tekoucí vodu, přičemž musí maso zůstat v neporušeném obalu.
- Mikrovlnka je vhodná jen tehdy, pokud maso ihned poté uvaříte.
Mytí rukou jako základ každé bezpečné přípravy jídla
Ruce jsou hlavním přenašečem bakterií mezi surovinami a hotovým jídlem. Jejich důsledné mytí snižuje riziko kontaminace a šíření choroboplodných mikroorganismů. Myslete na to, že i drobné mikrotrhlinky na kůži mohou sloužit jako úkryt pro bakterie, proto je tak důležité si ruce mýt.
Praktické tipy:
- Myjte ruce minimálně 20 sekund teplou vodou a mýdlem.
- Pečlivě čistěte hřbety rukou, mezery mezi prsty a nehty.
- Opakujte mytí po kontaktu s masem, vejci, odpadky nebo při přechodu mezi různými surovinami.
Jak se vyhnout křížové kontaminaci?
Syrové maso, vejce a jiné rizikové potraviny by nikdy neměly přijít do kontaktu se zeleninou nebo hotovými pokrmy. Stačí i jen krátký kontakt a bakterie se začnou šířit. Křížové kontaminaci zabráníte jednoduše tím, že tyto potraviny oddělíte.
Praktické tipy:
- Používejte různá prkénka a nože pro maso a zeleninu.
- Po každém použití prkénka ho mýdlem, horkou vodou a octem.
- Stará nebo poškrábaná prkénka vyměňte za nová.
Správné skladování potravin
Správné skladování potravin omezuje růst bakterií a prodlužuje jejich čerstvost. Lednice a mrazák musí mít vhodnou teplotu a potraviny je potřeba kontrolovat. I krátké vystavení teplu může způsobit, že jídlo rychle ztrácí kvalitu.
Praktické tipy:
- Maso a ryby skladujte ve spodní části lednice v uzavřených obalech.
- Lednice do 4 °C, mrazák pod –18 °C.
- Zbytky jídla označujte datem a pokud potraviny nevoní nebo nevypadají čerstvě, vyhoďte je.
