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Chyba, kterou dělá téměř každý: Proč nektarinky neskládat na sebe a jak je využít v kuchyni

Petra Burgrová
  4:00

Nektarinky | foto: Canva

Ačkoliv jsou blízké příbuzné broskví, odlišují se od nich svou hladkou, lesklou slupkou, sladší chutí a šťavnatější dužinou. Název tohoto ovoce pochází ze starověkého Řecka, kde byl „nektar“ považován za nápoj bohů, a v mnoha ohledech si toto pojmenování nektarinky zaslouží.

Obsah

Na co je zdravá nektarinka

Díky svému bohatému složení přinášejí nektarinky celou řadu zdravotních benefitů:

  • Silná imunita: Vysoký obsah vitamínu C a antioxidantů podporuje obranyschopnost těla a urychluje hojení.
  • Zdravá a mladistvá pleť: Betakaroten chrání pokožku před UV zářením, zatímco vitamín C podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
  • Podpora trávení a hubnutí: Nektarinky mají nízký obsah kalorií, obsahují minimum tuků a jsou bohaté na vlákninu. Ta zajišťuje dlouhý pocit sytosti, podporuje peristaltiku střev a pomáhá tělu s přirozenou detoxikací.
  • Skvělá volba v těhotenství: Díky vysokému podílu draslíku pomáhají předcházet svalovým křečím, což ocení nejen budoucí maminky, a vláknina s vitamíny prospívá zdravému vývoji.
  • Prevence civilizačních chorob: Obsahují bioaktivní sloučeniny, které pomáhají bojovat proti zánětům a komplikacím spojeným s obezitou či diabetem.
Grilovaný hermelín s nektarinkami

Grilovaný hermelín s nektarinkami

Recept

Střední

40 min

Nektarinky rostou na stromech v teplých oblastech a dozrávají během letních měsíců.

Jaký vitamin má nektarinka

Nektarinky jsou nabité prospěšnými látkami a vitamíny. Jejich hlavním trumfem je vitamín C. Kromě toho v nich najdete:

  • Provitamín A (betakaroten): Důležitý pro zrak a zdraví kůže.
  • Vitamín P (bioflavonoidy): Silné antioxidanty, které chrání buňky.
  • Niacin (vitamín B3): Podporuje správnou funkci nervové soustavy a pozitivně ovlivňuje náladu.
  • Minerální látky: Zejména draslík (pro správnou funkci svalů a srdce), fosfor, zinek a hořčík.
Marcipánové řezy s nektarinkami

Marcipánové řezy s nektarinkami

Recept

Střední

40 min

Stromy nektarinek kvetou brzy na jaře drobnými růžovými až světle fialovými květy. Květy se objevují ještě před plným rozvinutím listů a jsou závislé na opylení hmyzem.

Jak dlouho vydrží nektarinky

Výdrž závisí na jejich stupni zralosti při nákupu:

Tip: Neumývejte nektarinky předem, vlhkost by urychlila vznik plísní. Omývejte je až těsně před konzumací.

  • Pokud koupíte tvrdší nektarinky, nechte je při pokojové teplotě v misce nebo papírovém sáčku (což proces urychlí) dozrát. Vydrží takto zhruba 2 až 4 dny.
  • Měkké a vonící nektarinky spotřebujte co nejdříve, při pokojové teplotě vydrží jen 1 až 2 dny.
Nektarinkový koláč z jogurtového těsta

Nektarinkový koláč z jogurtového těsta

Recept

Střední

45 min

Nektarinky by se měly mýt studenou vodou až těsně předtím, než je budete jíst. Pokud byste je umyli dopředu a uložili, vlhkost na slupce by výrazně urychlila jejich kažení a vznik plísně.

Jak správně skladovat nektarinky

Pokud jsou nektarinky ještě tvrdé, nechte je dozrát při pokojové teplotě mimo přímé slunce. Jakmile změknou a začnou intenzivně vonět, přesuňte je do lednice, kde zrání zpomalíte. Při skladování se vyplatí dodržet několik pravidel:

  • neukládejte plody na sebe ve více vrstvách,
  • poškozené kusy spotřebujte co nejdříve,
  • ovoce omývejte až těsně před konzumací,
  • nektarinky skladujte odděleně od ovoce, které produkuje větší množství etylenu (například jablek), pokud nechcete urychlit jejich zrání.
Tvarohové knedlíky s nektarinkami a marcipánem

Tvarohové knedlíky s nektarinkami a marcipánem

Recept

Střední

45 min

Nektarinka je šťavnaté letní ovoce a příbuzný broskve, od které se liší zcela hladkou slupkou bez chloupků. Má sladkou chuť, pevnou dužinu a obsahuje vysoké množství vitamínu C a vlákniny.

Co se dá udělat z nektarinek

Nektarinky jsou skvělé jen tak k zakousnutí, ale v kuchyni nabízejí obrovské možnosti:

  • Dezerty a pečivo: Hodí se do křehkých koláčů, bublanin, ovocných dortů nebo jako hlavní hvězda kramblu (pečeného ovoce s drobenkou a mandlemi).
  • Grilování a slaná kuchyně: Zkuste nektarinky nakrájet, pokapat medem a hodit na gril. Skvěle chutnají v letních salátech s rukolou, kozím sýrem, burratou nebo kapkou chilli.
  • Zavařeniny a konzervování: Můžete z nich připravit lahodné džemy, povidla (např. s kořením), domácí kompoty nebo ovocné sirupy.
  • Osvěžení a nápoje: Jsou perfektní do letních smoothie, domácích zmrzlin, sorbetů nebo ovocných bowlí a alkoholických drinků (například nektarinkové vodky či obdoby koktejlu Bellini).
Ovocný salát

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20 min

Nektarinková galetka

Recepty s nektarinkami Dezerty

Sladko slané kuřecí paličky

Recepty s nektarinkami Hlavní jídla

Marinované nektarinky a broskve

Recepty s nektarinkami Nápoje

Nektarinkový džem se zázvorem a medem

Recepty s nektarinkami Zavařování

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Témata: broskev, kuchyně, džem

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