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Na co je zdravá nektarinka
Díky svému bohatému složení přinášejí nektarinky celou řadu zdravotních benefitů:
- Silná imunita: Vysoký obsah vitamínu C a antioxidantů podporuje obranyschopnost těla a urychluje hojení.
- Zdravá a mladistvá pleť: Betakaroten chrání pokožku před UV zářením, zatímco vitamín C podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Podpora trávení a hubnutí: Nektarinky mají nízký obsah kalorií, obsahují minimum tuků a jsou bohaté na vlákninu. Ta zajišťuje dlouhý pocit sytosti, podporuje peristaltiku střev a pomáhá tělu s přirozenou detoxikací.
- Skvělá volba v těhotenství: Díky vysokému podílu draslíku pomáhají předcházet svalovým křečím, což ocení nejen budoucí maminky, a vláknina s vitamíny prospívá zdravému vývoji.
- Prevence civilizačních chorob: Obsahují bioaktivní sloučeniny, které pomáhají bojovat proti zánětům a komplikacím spojeným s obezitou či diabetem.
Jaký vitamin má nektarinka
Nektarinky jsou nabité prospěšnými látkami a vitamíny. Jejich hlavním trumfem je vitamín C. Kromě toho v nich najdete:
- Provitamín A (betakaroten): Důležitý pro zrak a zdraví kůže.
- Vitamín P (bioflavonoidy): Silné antioxidanty, které chrání buňky.
- Niacin (vitamín B3): Podporuje správnou funkci nervové soustavy a pozitivně ovlivňuje náladu.
- Minerální látky: Zejména draslík (pro správnou funkci svalů a srdce), fosfor, zinek a hořčík.
Jak dlouho vydrží nektarinky
Výdrž závisí na jejich stupni zralosti při nákupu:
Tip: Neumývejte nektarinky předem, vlhkost by urychlila vznik plísní. Omývejte je až těsně před konzumací.
- Pokud koupíte tvrdší nektarinky, nechte je při pokojové teplotě v misce nebo papírovém sáčku (což proces urychlí) dozrát. Vydrží takto zhruba 2 až 4 dny.
- Měkké a vonící nektarinky spotřebujte co nejdříve, při pokojové teplotě vydrží jen 1 až 2 dny.
Jak správně skladovat nektarinky
Pokud jsou nektarinky ještě tvrdé, nechte je dozrát při pokojové teplotě mimo přímé slunce. Jakmile změknou a začnou intenzivně vonět, přesuňte je do lednice, kde zrání zpomalíte. Při skladování se vyplatí dodržet několik pravidel:
- neukládejte plody na sebe ve více vrstvách,
- poškozené kusy spotřebujte co nejdříve,
- ovoce omývejte až těsně před konzumací,
- nektarinky skladujte odděleně od ovoce, které produkuje větší množství etylenu (například jablek), pokud nechcete urychlit jejich zrání.
Co se dá udělat z nektarinek
Nektarinky jsou skvělé jen tak k zakousnutí, ale v kuchyni nabízejí obrovské možnosti:
- Dezerty a pečivo: Hodí se do křehkých koláčů, bublanin, ovocných dortů nebo jako hlavní hvězda kramblu (pečeného ovoce s drobenkou a mandlemi).
- Grilování a slaná kuchyně: Zkuste nektarinky nakrájet, pokapat medem a hodit na gril. Skvěle chutnají v letních salátech s rukolou, kozím sýrem, burratou nebo kapkou chilli.
- Zavařeniny a konzervování: Můžete z nich připravit lahodné džemy, povidla (např. s kořením), domácí kompoty nebo ovocné sirupy.
- Osvěžení a nápoje: Jsou perfektní do letních smoothie, domácích zmrzlin, sorbetů nebo ovocných bowlí a alkoholických drinků (například nektarinkové vodky či obdoby koktejlu Bellini).
Letní salát z peckovin s limetkovou zálivkou a jahodami – Lehký fitness recept na léto
Lehké
20 min
Recepty s nektarinkami Dezerty
- Nektarinkové knedlíky s kokosem
- Nektarinkové nanuky
- Nektarinková galetka
- Grilované nektarinky
- Nektarinkový koláč
- Trifle se smetanou a nektarinkami
- Nektarinkové řezy
Recepty s nektarinkami Hlavní jídla
- Vepřové medailonky s paprikou a nektarinkami
- Kuřecí špízy s nektarinkami a pikantní omáčkou
- Kuřecí roládky se sýrem a brokolicí
- Sladko slané kuřecí paličky
Recepty s nektarinkami Nápoje
- Bowle ze cideru, nektarinek a tymiánu
- Marinované nektarinky a broskve
- Osvěžující drink s plátky nektarinek
- Grapefruitový koktejl
- Domácí čaj se zázvorem a rozmarýnem
Recepty s nektarinkami Zavařování
- Nektarinkový džem se zázvorem a medem
- Barevný džem
- Nektarinky v karamelovém sirupu
- Džem z ostružin a nektarinek
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