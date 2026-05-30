Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chutná vaše ovesná kaše jako lepidlo? Konec nudy na talíři, tyto super recepty vám odpálí chuťové pohárky

Klára Pěnkavová
  4:20
Ovesná kaše si neprávem vysloužila nálepku nudné a šedivé „betonárky“, kvůli které o ni řada lidí na snídani ani neuvažuje. Přitom je to taková škoda. Díky komplexním sacharidům vás nabije stabilní energií a spolehlivě zažene hlad na celé dopoledne. Navíc je hotová za pár minut a pokaždé může chutnat úplně jinak.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Ovesná kaše pětkrát jinak – nasladko i slano

Aby z kaše nebylo to pověstné lepidlo, držím se jednoduchého poměru: 1 díl vloček (nejčastěji volím ty jemné, protože jsou uvařené doslova za minutku) na 2 díly tekutiny. Tekutinu kombinuji podle chuti – vodu, mléko nebo rostlinné nápoje (kokosové mléko, ovesné mléko apod.).

Levná potravina pro zdravé srdce. Máte tento poklad v kuchyni i vy?

Mléčná ovesná kaše s ovocem a čokoládou

1. Ovesná kaše S ovocem, ořechy a kořením

  • Jablko, skořice a ořechy: Do hotové kaše přidávám kostky jablka, skořici a vlašské nebo pekanové ořechy. Sladím jen kapkou javorového sirupu.
  • Banán, borůvky a mandlové máslo: Banán přirozeně osladí, borůvky dodají kyselost a mandlové máslo kaši zjemní.
  • Jahody, jogurt a semínka: Čerstvé jahody kombinuji s lžící bílého jogurtu a lněnými semínky. Výsledek je lehký a svěží.
  • Kakao, banán a pekany: Do vaření přidávám kakao, po dokončení banán a nasekané pekanové ořechy. Chuť připomíná dezert.
  • Dýně, kokos a skořice: Do kaše vmíchám dýňové pyré, skořici a kokosové mléko. Tato kombinace skvěle využije zbytky z pečení.
  • Hruška, crème fraîche a javorový sirup: Kombinace jemné hrušky, zakysané smetany a javorového sirupu vytváří krémovou snídani s lehkou kyselostí.
Ovesná kaše

Krémová ovesná kaše s ovocem, granolou a máslem – Rychlá fit snídaně pro sportovce

Recept

Lehké

15 min

Ovesná kaše s avokádem a sázeným vejcem

2. Ovesná kaše Na slano ke snídani i večeři

  • Vejce, špenát a avokádo: Kaši beru jako základ místo toastu. Přidávám volské oko nebo pošírované vejce, restovaný špenát a plátky avokáda.
  • Vejce a salsa: Rychlá slaná varianta, smažené vejce, rajčatová salsa a jarní cibulka.
  • Houby, tamari a jarní cibulka: Restované houby s trochou tamari omáčky a cibulka dodají kaši výraznou umami chuť.
  • Hrášek, pecorino a pepř: Mražený hrášek krátce povařím, přidám do kaše a posypu sýrem pecorino a čerstvě mletým pepřem. Tohle je varianta, kterou někdy připravuji i místo večeře.
Ovesná kaše s avokádem a sázeným vejcem

Ovesná kaše s avokádem a sázeným vejcem

Recept

Střední

35 min

Ovesná kaše upečená v troubě.

3. Ovesná kaše Zapékaná v troubě

Ovesné vločky smíchám s 1 vejcem, mlékem (cca 150–200 ml na 4–5 lžic vloček) a ovocem, přeliju do zapékací misky a peču dozlatova. Ideálně při 180 °C asi 25–35 minut, dokud povrch nezezlátne a střed neztuhne. Skvělé jsou kombinace:

  • jablko, skořice a rozinky,
  • mražené borůvky, vanilka a mandlové lupínky,
  • banán, kakao a kousky hořké čokolády.

Pečená kaše je nejlepší ještě teplá, ale skvělá je i druhý den jako takový ovesný koláč.

Zapečená ovesná kaše

Zapečená ovesná kaše

Recept

Střední

45 min
Pečená ovesná kaše s ovocem

Pečená ovesná kaše s ovocem

Recept

Lehké

35 min

Ovesná kaše uvařená v mikrovlnce jako „mugcake“.

4. Ovesná kaše V mikrovlnce jako „mugcake“

Vločky smíchám v hrnku (cca 4–5 lžic jemných ovesných vloček) s 1 vejcem a 3–4 lžícemi mléka, podle potřeby přidám trochu prášku do pečiva, aby byl mugcake nadýchanější. Skvělé jsou kombinace:

  • rozmačkaný banán, 1 lžička arašídového másla a 1 lžička kakaa,
  • půl jablka na kostičky, špetka skořice a 1 lžička medu,
  • hrst borůvek, 1 lžíce bílého jogurtu a trocha citronové kůry.

V mikrovlnce je hotovo za 2–3 minuty (podle výkonu), dokud směs neztuhne, ale zůstane stále vláčná.

Banánový mugcake s kokosem

Banánový mugcake s kokosem

Recept

Střední

15 min

Ovesná kaše přes noc ve skleničce – „overnight oats“.

5. Ovesná kaše Přes noc, tedy „overnight oats“

Ovesné vločky smíchám večer v uzavíratelné sklenici s tekutinou (cca 4–5 lžic vloček + 120–150 ml mléka, jogurtu nebo rostlinného nápoje) a přidám 1 lžičku chia semínek, která směs krásně zahustí. Nechám přes noc v lednici, kde vločky nabobtnají do krémové konzistence. Ráno už jen dochutím, třeba:

  • jahodami, 1 lžící bílého jogurtu, vanilkou a lžičkou medu,
  • 1/2 banánem, 1 lžičkou arašídového másla a špetkou kakaa,
  • hruškou na kostičky, špetkou skořice a hrstí nasekaných vlašských ořechů.
Ovesná kaše ve skleničce s ovocem a chia semínky

Ovesná kaše ve skleničce s ovocem a chia semínky

Recept

Lehké

20 min
Ovesná kaše za studena s mákem

Ovesná kaše s mákem přes noc: Zdravá snídaně za studena bez vaření

Recept

Lehké

10 min

Další inspiraci na různé ovesné kaše hledejte na iDNES Recepty »

Víkendové pečení se SweetBurg: Snídaně, které se připraví přes noc samy od sebe
Vstoupit do diskuse
Témata: ovesná kaše

Nejčtenější

Ochutnávka 5 kečupů: Levný vzorek překvapil, známá značka pohořela

Test kečupy

Patří k nejoblíbenějším dochucovadlům v českých domácnostech. Dáváme ho na hranolky, k párkům, ale i pod maso či do omáček. Jenže není kečup jako kečup. Zatímco některé lahve překypují plnou chutí...

Příroda se nespletla: Vypadá jako mozek a taky ho léčí. Jenže spousta lidí jí vlašské ořechy úplně špatně

Vlašské ořechy

Vlašské ořechy patří mezi nejzdravější potraviny, které nám příroda nabízí. Zatímco exotické superpotraviny cestují přes půl světa, tento lokální zázrak roste v Česku.

Jak může nejžlutější koření světa vybělit zuby a zároveň regulovat cukr v krvi? Objevte účinky kurkumy

Žlutý nápoj, který zaplavil TikTok. Zlaté mléko jako nový večerní rituál.

Kurkuma, známá také jako „indický šafrán“, je zářivě žluté koření vyrobené ze sušeného mletého oddenku kurkumovníku dlouhého. V tradiční indické medicíně (ájurvédě) má tisíciletou tradici. V...

Kauza KFC: Zasmrádlá krizová komunikace má pokračování. Po měsících mlčení přichází omluva i sliby změn

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

Fastfoodový řetězec KFC se po měsících mlčení konečně veřejně vyjádřil ke kauze kolem údajného nakládání s prošlým masem. Aféra, kterou loni otevřel novinář Jan Tuna, dál rezonuje i po opakovaných...

Říkají jí kaviár pro chudé: Jak připravit černou čočku krok za krokem

Černá čočka s kořenovou zeleninou + stepy

Černá čočka je skvělým zdrojem vlákniny a rostlinných bílkovin. Ideálně se doplňuje se zeleninou do teplých nebo studených salátů. Tady je přesný postup, jak černou čočku připravit krok za krokem.

Bolí vás hlava? Možná jíte potraviny, které vám prudce zvyšují tlak

Bolí vás hlava? Možná máte vysoký krevní tlak.

Bolesti hlavy mohou mít mnoho příčin, ale jednou z nich je i zvýšený krevní tlak. Některé běžné potraviny, které jíme každý den, mohou jeho hodnoty nenápadně zvyšovat, a tím zhoršovat naše příznaky....

30. května 2026  5:25

Chutná vaše ovesná kaše jako lepidlo? Konec nudy na talíři, tyto super recepty vám odpálí chuťové pohárky

ovesné vločky, ovesná kaše

Ovesná kaše si neprávem vysloužila nálepku nudné a šedivé „betonárky“, kvůli které o ni řada lidí na snídani ani neuvažuje. Přitom je to taková škoda. Díky komplexním sacharidům vás nabije stabilní...

30. května 2026  4:20

10 největších mýtů v kuchyni: Olej do těstovin nepatří a maso se nezatáhne

Ještě jedno italské jídlo kromě již zmiňované pizzy zná dnes téměř celý svět –...

Kuchyně je místem tradic, kde se rady a postupy dědí z generace na generaci. Jenže právě tady se nejčastěji setkáváme s mýty, které mají sice hluboké kořeny, ale nulovou oporu v chemii. Zatímco naše...

30. května 2026

Mini Pavlova s passion fruit: Recept na luxusní a křehké dortíky

Mini Pavlova s passion fruit
Recept

Střední

80 min

Chcete oslnit hosty dezertem jako z prvotřídní cukrárny? Mini Pavlova s passion fruit a mangem je...

Letní alchymie ve sklenici: moderní zavařování jako kreativní rituál

Komerční sdělení
Ilustrační fotka

Léto oživuje naše vzpomínky na marmelády z babiččiny spíže. Dnešní zavařování dává této krásné tradici nový, svěží rozměr. Díky moderním postupům se můžeme plně soustředit na radost z tvoření, čistou...

29. května 2026

Holandský řízek s kaší: Šťavnatý karbanátek se sýrovým překvapením

Smetanový řízek z mletého masa
Recept

Střední

40 min

Hledáte tip na rychlý a přitom neobyčejný oběd, který si zamiluje celá rodina? Vyzkoušejte...

Malinové cupcakes: Recept na dokonalé muffiny s tvarohem

Cupcakes s malinami
Recept

Střední

50 min

Milujete kombinaci nadýchaného těsta, osvěžujícího ovoce a lehkého krému? Tyto domácí malinové...

Víkendové pečení se SweetBurg: Místo trouby zapněte mrazák a vyrobte dětem luxusní domácí nanuky

Malinovo jogurtové nanuky

Kalendář sice tvrdí, že léto ještě nezačalo, ale pohled na teploměr mluví jasně a navíc se nezadržitelně blíží Den dětí. Protože ceny kupovaných nanuků letí raketově nahoru, ukážu vám, jak pro vaše...

29. května 2026

Jde to i bez pilulek: Tyto potraviny fungují na cholesterol podobně jako statiny

Kaše ke snídani dokáže hezky nastartovat.

Slyšíte to ze všech stran: „Pozor na cholesterol!“ Když vám lékař po preventivní prohlídce pošle výsledky s vyššími čísly, spousta lidí propadne panice, že odteď budou jíst jen suchou rýži a dušenou...

29. května 2026  4:20

„Kafujete“? Kofein není nevinný životabudič. Ve větším množství umí poslat vaši psychiku tzv. do kopru

Nedávejte si kávu před spaním, u citlivých jedinců zapříčiní, že se nevyspí.

Stres, špatný spánek, úzkosti. Máte dojem, že jste v šíleném kolotoči, ve kterém si neumíte odpočinout? A nepijete moc kávy? Kofein totiž podle vědců může zhoršovat psychiku.

29. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Domácí poke bowl s pečeným lososem a ananasem: Rychlý a zdravý recept

Poke bowl s pečeným lososem
Recept

Lehké

25 min

Připravte si moderní poke bowl s pečeným lososem v medové marinádě v pohodlí domova. Tato oblíbená...

Domácí naan na grilu s kuřecím masem: Rychlý recept bez kynutí

Chleba naan pečený na grilu
Recept

Střední

45 min

Hledáte dokonalý recept na letní grilovačku, kterým oslníte každou návštěvu? Zapomeňte na klasické...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.