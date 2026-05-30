Chutná vaše ovesná kaše jako lepidlo? Konec nudy na talíři, tyto super recepty vám odpálí chuťové pohárky

Ovesná kaše pětkrát jinak – nasladko i slano
Aby z kaše nebylo to pověstné lepidlo, držím se jednoduchého poměru: 1 díl vloček (nejčastěji volím ty jemné, protože jsou uvařené doslova za minutku) na 2 díly tekutiny. Tekutinu kombinuji podle chuti – vodu, mléko nebo rostlinné nápoje (kokosové mléko, ovesné mléko apod.).
1. Ovesná kaše S ovocem, ořechy a kořením
- Jablko, skořice a ořechy: Do hotové kaše přidávám kostky jablka, skořici a vlašské nebo pekanové ořechy. Sladím jen kapkou javorového sirupu.
- Banán, borůvky a mandlové máslo: Banán přirozeně osladí, borůvky dodají kyselost a mandlové máslo kaši zjemní.
- Jahody, jogurt a semínka: Čerstvé jahody kombinuji s lžící bílého jogurtu a lněnými semínky. Výsledek je lehký a svěží.
- Kakao, banán a pekany: Do vaření přidávám kakao, po dokončení banán a nasekané pekanové ořechy. Chuť připomíná dezert.
- Dýně, kokos a skořice: Do kaše vmíchám dýňové pyré, skořici a kokosové mléko. Tato kombinace skvěle využije zbytky z pečení.
- Hruška, crème fraîche a javorový sirup: Kombinace jemné hrušky, zakysané smetany a javorového sirupu vytváří krémovou snídani s lehkou kyselostí.
2. Ovesná kaše Na slano ke snídani i večeři
- Vejce, špenát a avokádo: Kaši beru jako základ místo toastu. Přidávám volské oko nebo pošírované vejce, restovaný špenát a plátky avokáda.
- Vejce a salsa: Rychlá slaná varianta, smažené vejce, rajčatová salsa a jarní cibulka.
- Houby, tamari a jarní cibulka: Restované houby s trochou tamari omáčky a cibulka dodají kaši výraznou umami chuť.
- Hrášek, pecorino a pepř: Mražený hrášek krátce povařím, přidám do kaše a posypu sýrem pecorino a čerstvě mletým pepřem. Tohle je varianta, kterou někdy připravuji i místo večeře.
3. Ovesná kaše Zapékaná v troubě
Ovesné vločky smíchám s 1 vejcem, mlékem (cca 150–200 ml na 4–5 lžic vloček) a ovocem, přeliju do zapékací misky a peču dozlatova. Ideálně při 180 °C asi 25–35 minut, dokud povrch nezezlátne a střed neztuhne. Skvělé jsou kombinace:
- jablko, skořice a rozinky,
- mražené borůvky, vanilka a mandlové lupínky,
- banán, kakao a kousky hořké čokolády.
Pečená kaše je nejlepší ještě teplá, ale skvělá je i druhý den jako takový ovesný koláč.
4. Ovesná kaše V mikrovlnce jako „mugcake“
Vločky smíchám v hrnku (cca 4–5 lžic jemných ovesných vloček) s 1 vejcem a 3–4 lžícemi mléka, podle potřeby přidám trochu prášku do pečiva, aby byl mugcake nadýchanější. Skvělé jsou kombinace:
- rozmačkaný banán, 1 lžička arašídového másla a 1 lžička kakaa,
- půl jablka na kostičky, špetka skořice a 1 lžička medu,
- hrst borůvek, 1 lžíce bílého jogurtu a trocha citronové kůry.
V mikrovlnce je hotovo za 2–3 minuty (podle výkonu), dokud směs neztuhne, ale zůstane stále vláčná.
5. Ovesná kaše Přes noc, tedy „overnight oats“
Ovesné vločky smíchám večer v uzavíratelné sklenici s tekutinou (cca 4–5 lžic vloček + 120–150 ml mléka, jogurtu nebo rostlinného nápoje) a přidám 1 lžičku chia semínek, která směs krásně zahustí. Nechám přes noc v lednici, kde vločky nabobtnají do krémové konzistence. Ráno už jen dochutím, třeba:
- jahodami, 1 lžící bílého jogurtu, vanilkou a lžičkou medu,
- 1/2 banánem, 1 lžičkou arašídového másla a špetkou kakaa,
- hruškou na kostičky, špetkou skořice a hrstí nasekaných vlašských ořechů.
