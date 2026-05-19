Na co jsou zdravé jahody
V létě si lepšího parťáka snad ani nejde přát. Jahody obsahují hodně vody a vlákniny, takže v horkých dnech příjemně osvěží, lehce zasytí a nezatíží naše trávení. Navíc tělu dodají spoustu látek, které prospívají imunitě, pokožce i srdci.
Co v jahodách najdete?
- Vitamín C: podporuje imunitu a tvorbu kolagenu (skvělé pro pleť!).
- Vitamíny skupiny B: hlavně kyselinu listovou důležitou pro krvetvorbu.
- Draslík a hořčík: pomáhají s regulací krevního tlaku a podporují správnou činnost srdce.
- Mangan: důležitý pro metabolismus a zdravé kosti.
Jaké jahody jsou nejsladší
Co jsou to stáleplodící jahody
Klasické jahodníky (jednouplodící) vám dají obrovskou úrodu najednou během června a pak už jen rostou listy.
Naproti tomu stáleplodící (remontantní) odrůdy plodí ve dvou nebo třech vlnách. První úrodu sklízíte v červnu a další následuje od srpna až do prvních podzimních mrazíků.
Chcete si jahody vychutnat bez nutnosti přisypat k nim cukr? Klíčem je správný výběr odrůdy. Mezi favority, kteří vynikají medovou sladkostí a intenzivní vůní, patří:
- Karmen: Královna českých zahrad. Má sytě červené až tmavé plody a její chuť připomíná lesní jahody. Je neuvěřitelně šťavnatá.
- Korona: Holandská odrůda s velkými plody, která je vyhlášená svou sladkostí a výraznou vůní.
- Polka: Velmi sladká, tmavá jahoda, která je perfektní i na zpracování do džemů.
- Senga Sengana: Klasika s lehce navinulou, ale velmi plnou chutí. Ideální na zavařování a do knedlíků, protože skvěle drží tvar.
Jak správně na jahody
Jahody jsou malá radost, která ale umí i pěkně potrápit, když se s nimi nezachází správně.
Jak správně skladovat jahody
Jahody jsou extrémně náchylné k plísním. Skladujte je v lednici neomyté a ideálně v jedné vrstvě (např. na papírové utěrce), aby se nepotloukly.
Myjte je těsně před konzumací, a to vždy i se stopkou. Pokud stopku utrhnete před mytím, jahoda nasákne vodu, ztratí chuť a rychleji změkne.
Jak nejlépe zamrazit jahody na zimu
Pokud je hodíte do sáčku dohromady, zmrznou v jednu velkou hroudu. Nejlepší způsob je jahody omýt, stopky odstranit, nechat je důkladně oschnout a pak je vyskládat vedle sebe na plech nebo prkénko.
Dejte je na pár hodin do mrazáku „předmrazit“. Jakmile ztvrdnou, přesypte je do krabičky nebo sáčku. Zůstanou tak krásně oddělené.
Jak dostat skvrny od jahod z oblečení
Jahodová šťáva umí pěkně potrápit. Klíčová je rychlost! Nikdy na skvrnu nedávejte mýdlo, to by pigmenty v látce zafixovalo.
Místo toho flek okamžitě prolijte horkou vodou. Pokud skvrna hned nezmizí, pokapejte ji citronovou šťávou nebo potřete kašičkou z jedlé sody a vody, nechte 15 minut působit a pak vyperte v pračce na běžný program.
Recepty z jahod Jak chutnají prázdniny
Jahody chutnají skvěle samotné, ale v kuchyni s nimi můžete kouzlit na desítky způsobů. Schválně, pamatujete si ještě na dětství, kdy byl vrcholem léta hluboký talíř plný čerstvě natrhaných jahod, které se jen tak vidličkou rozmačkaly s cukrem a zalily poctivou smetanou nebo zakysankou? Ta červená sladká šťáva, co zbyla na dně, to byla prostě chuť prázdnin.
Jahodová marmeláda a džem
Domácí jahodový džem nesmí chybět v žádné špíži, ale pokud vás nudí samotná jahoda, zkuste kombinovat. Jahody si neuvěřitelně rozumí s kyselou rebarborou, svěží mátou, nebo dokonce s kapkou kvalitního třtinového rumu a vanilky.
Domácí jahodový sirup
Poctivý domácí jahodový sirup vyrobíte klidně i za studena, čímž v něm zachováte maximum chuti a vůně. Stačí ho pak v horkém letním dni zalít vychlazenou perlivou vodou, přihodit pár kostek ledu, snítku máty nebo meduňky a máte tu nejlepší domácí limonádu, jakou si umíte představit. Skvěle funguje i jako přeliv na vanilkovou zmrzlinu.
Jahodové knedlíky
Věčný souboj: Tvarohové, kynuté, nebo bramborové? Každá rodina má ten svůj „jediný správný“ recept. Nadýchané kynuté knedlíky jako od babičky, bleskové tvarohové, nebo hutnější bramborové a odpalované těsto? Ať už vyhraje kterákoli varianta, jedno zůstává stejné, na talíři musí plavat v rozpuštěném másle, zasypané horou nastrouhaného tvrdého tvarohu a moučkového cukru.
Klasický kynutý koláč s drobenkou
Tohle je prostě venkovská romantika na plechu. Vláčné, voňavé kynuté těsto, na něm hustě vyskládané zralé jahody a navrchu obří vrstva křupavé máslové drobenky. Jahody sice pečením trochu pustí šťávu, ale ta se vsákne do těsta, takže koláč bude úžasně vláčný a rozhodně ne suchý.
Koláč alá galetka
Pokud se vám nechce čekat, až vykyne těsto, francouzská galetka je jasná volba. Je to takový „nedbalý“ koláč z křehkého máslového těsta, které se jen vyválí do kruhu, doprostřed se navrství jahody a okraje se jednoduše ledabyle zohnou dovnitř. Žádná forma, žádný stres s dokonalým tvarem. Výsledek přesto vypadá úchvatně a chutná skvěle, hlavně když ho podáváte s kopečkem poctivé zakysané smetany.
Domácí jahodové nanuky
Rozmixujte zralé jahody s trochou řeckého jogurtu, tvarohu nebo zakysané smetany, doslaďte medem nebo čekankovým sirupem a nalijte do tvořítek. Máte skvělou, osvěžující a hlavně zdravou svačinku do horkých dnů, kterou můžete bez výčitek dávat dětem klidně od rána do večera.