Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chuť dětství a prázdnin: Jak zpracovat jahody na maximum a jaké vybrat nejlepší odrůdy?

Petra Burgrová
  5:00
Jakmile se jahodové záhony a pulty tržnic začnou červenat, je jasné, že začíná jedno z nejoblíbenějších období roku. Sezóna jahod je sice krátká, o to víc si ale zasloužíme vychutnat si ji naplno. Jaké odrůdy pořídit a jak jahody správně skladovat, aby vydržely co nejdéle čerstvé a voňavé? Přidáme i naše tipy na skvělé jahodové recepty.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Obsah

Na co jsou zdravé jahody

V létě si lepšího parťáka snad ani nejde přát. Jahody obsahují hodně vody a vlákniny, takže v horkých dnech příjemně osvěží, lehce zasytí a nezatíží naše trávení. Navíc tělu dodají spoustu látek, které prospívají imunitě, pokožce i srdci.

Co v jahodách najdete?

  • Vitamín C: podporuje imunitu a tvorbu kolagenu (skvělé pro pleť!).
  • Vitamíny skupiny B: hlavně kyselinu listovou důležitou pro krvetvorbu.
  • Draslík a hořčík: pomáhají s regulací krevního tlaku a podporují správnou činnost srdce.
  • Mangan: důležitý pro metabolismus a zdravé kosti.

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy
Jahodové brownies

Vláčné jahodové brownies s čokoládovou ganache: Recept na neodolatelný dezert

Recept

Střední

70 min

Existují tisíce různých odrůd jahodníku.

Jaké jahody jsou nejsladší

Co jsou to stáleplodící jahody

Klasické jahodníky (jednouplodící) vám dají obrovskou úrodu najednou během června a pak už jen rostou listy.

Naproti tomu stáleplodící (remontantní) odrůdy plodí ve dvou nebo třech vlnách. První úrodu sklízíte v červnu a další následuje od srpna až do prvních podzimních mrazíků.

Chcete si jahody vychutnat bez nutnosti přisypat k nim cukr? Klíčem je správný výběr odrůdy. Mezi favority, kteří vynikají medovou sladkostí a intenzivní vůní, patří:

  • Karmen: Královna českých zahrad. Má sytě červené až tmavé plody a její chuť připomíná lesní jahody. Je neuvěřitelně šťavnatá.
  • Korona: Holandská odrůda s velkými plody, která je vyhlášená svou sladkostí a výraznou vůní.
  • Polka: Velmi sladká, tmavá jahoda, která je perfektní i na zpracování do džemů.
  • Senga Sengana: Klasika s lehce navinulou, ale velmi plnou chutí. Ideální na zavařování a do knedlíků, protože skvěle drží tvar.
Jahodové lívance

Nadýchané jahodové lívance z trouby: Recept na kynutou snídani bez stání u pánve

Recept

Lehké

45 min
ilustrační snímek

Jak správně na jahody

Jahody jsou malá radost, která ale umí i pěkně potrápit, když se s nimi nezachází správně.

Jak správně skladovat jahody

Jahody jsou extrémně náchylné k plísním. Skladujte je v lednici neomyté a ideálně v jedné vrstvě (např. na papírové utěrce), aby se nepotloukly.

Myjte je těsně před konzumací, a to vždy i se stopkou. Pokud stopku utrhnete před mytím, jahoda nasákne vodu, ztratí chuť a rychleji změkne.

Jahodové taštičky

Jahodové taštičky

Recept

Střední

30 min

Jak nejlépe zamrazit jahody na zimu

Pokud je hodíte do sáčku dohromady, zmrznou v jednu velkou hroudu. Nejlepší způsob je jahody omýt, stopky odstranit, nechat je důkladně oschnout a pak je vyskládat vedle sebe na plech nebo prkénko.

Dejte je na pár hodin do mrazáku „předmrazit“. Jakmile ztvrdnou, přesypte je do krabičky nebo sáčku. Zůstanou tak krásně oddělené.

Jak dostat skvrny od jahod z oblečení

Jahodová šťáva umí pěkně potrápit. Klíčová je rychlost! Nikdy na skvrnu nedávejte mýdlo, to by pigmenty v látce zafixovalo.

Místo toho flek okamžitě prolijte horkou vodou. Pokud skvrna hned nezmizí, pokapejte ji citronovou šťávou nebo potřete kašičkou z jedlé sody a vody, nechte 15 minut působit a pak vyperte v pračce na běžný program.

Buchty s tvarohem

Nejdokonalejší domácí buchty s jahodovou polevou a krémem z Lučiny: Recept s tajnou ingrediencí

Recept

Střední

60 min

Jahodové recepty

Recepty z jahod Jak chutnají prázdniny

Jahody chutnají skvěle samotné, ale v kuchyni s nimi můžete kouzlit na desítky způsobů. Schválně, pamatujete si ještě na dětství, kdy byl vrcholem léta hluboký talíř plný čerstvě natrhaných jahod, které se jen tak vidličkou rozmačkaly s cukrem a zalily poctivou smetanou nebo zakysankou? Ta červená sladká šťáva, co zbyla na dně, to byla prostě chuť prázdnin.

Jahodový cheesecake

Mramorový jahodový cheesecake s mátou a čokoládou – Originální dezert s moderním chuťovým twistem

Recept

Střední

40 min

Marmeláda z rebarbory a jahod

Jahodová marmeláda a džem

Domácí jahodový džem nesmí chybět v žádné špíži, ale pokud vás nudí samotná jahoda, zkuste kombinovat. Jahody si neuvěřitelně rozumí s kyselou rebarborou, svěží mátou, nebo dokonce s kapkou kvalitního třtinového rumu a vanilky.

Jahodový sirup

Domácí jahodový sirup

Poctivý domácí jahodový sirup vyrobíte klidně i za studena, čímž v něm zachováte maximum chuti a vůně. Stačí ho pak v horkém letním dni zalít vychlazenou perlivou vodou, přihodit pár kostek ledu, snítku máty nebo meduňky a máte tu nejlepší domácí limonádu, jakou si umíte představit. Skvěle funguje i jako přeliv na vanilkovou zmrzlinu.

Tvarohové jahodové knedlíky

Jahodové knedlíky

Věčný souboj: Tvarohové, kynuté, nebo bramborové? Každá rodina má ten svůj „jediný správný“ recept. Nadýchané kynuté knedlíky jako od babičky, bleskové tvarohové, nebo hutnější bramborové a odpalované těsto? Ať už vyhraje kterákoli varianta, jedno zůstává stejné, na talíři musí plavat v rozpuštěném másle, zasypané horou nastrouhaného tvrdého tvarohu a moučkového cukru.

Kynutý jahodový koláč s drobenkou

Klasický kynutý koláč s drobenkou

Tohle je prostě venkovská romantika na plechu. Vláčné, voňavé kynuté těsto, na něm hustě vyskládané zralé jahody a navrchu obří vrstva křupavé máslové drobenky. Jahody sice pečením trochu pustí šťávu, ale ta se vsákne do těsta, takže koláč bude úžasně vláčný a rozhodně ne suchý.

Galetka s ovocem

Koláč alá galetka

Pokud se vám nechce čekat, až vykyne těsto, francouzská galetka je jasná volba. Je to takový „nedbalý“ koláč z křehkého máslového těsta, které se jen vyválí do kruhu, doprostřed se navrství jahody a okraje se jednoduše ledabyle zohnou dovnitř. Žádná forma, žádný stres s dokonalým tvarem. Výsledek přesto vypadá úchvatně a chutná skvěle, hlavně když ho podáváte s kopečkem poctivé zakysané smetany.

Jahodové nanuky s citronem a mátou

Jahodový drink s alkoholem

Proč se jahody kombinují se šampaňským nebo sektem?

Kyselost a bublinky v šampaňském totiž dokážou dokonale podpořit sladkost a přirozenou texturu jahod. Navíc jahody obsahují látky, které zvýrazňují ovocné tóny ve víně.

Domácí jahodové nanuky

Rozmixujte zralé jahody s trochou řeckého jogurtu, tvarohu nebo zakysané smetany, doslaďte medem nebo čekankovým sirupem a nalijte do tvořítek. Máte skvělou, osvěžující a hlavně zdravou svačinku do horkých dnů, kterou můžete bez výčitek dávat dětem klidně od rána do večera.

Jahodová roláda

Jahodová roláda která nepraská: Recept na bleskový dezert ke kávě

Recept

Střední

40 min
Vstoupit do diskuse
Témata: Recepty z jahod

Nejčtenější

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Hubnutí po 50? Nejde tak jako dřív. Jakým přílohám se vyhnout?

Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Jak na domácí ghí: Zapomeňte na to kupované a udělejte si domácí

Zlaté, voňavé, ideální nejen na smažení: Ghí, ghee, přepuštěné máslo.

Přepuštěné máslo, často označované i jako ghí nebo ghee, patří mezi suroviny, které se rozhodně vyplatí mít v kuchyni po ruce. Proč? Vydrží déle než běžné máslo, má vyšší kouřový bod a díky jemné...

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

Chuť dětství a prázdnin: Jak zpracovat jahody na maximum a jaké vybrat nejlepší odrůdy?

Na začátku letošní sklizně jahod se v prostějovské jahodárně objevila...

Jakmile se jahodové záhony a pulty tržnic začnou červenat, je jasné, že začíná jedno z nejoblíbenějších období roku. Sezóna jahod je sice krátká, o to víc si ale zasloužíme vychutnat si ji naplno....

19. května 2026

Srdce po padesátce stárne rychleji. Pomoci vám může těchto 5 potravin

Zdraví srdce, srdce po padesátce, 50, potraviny pro zdraví srdce

Po padesátce roste riziko vysokého tlaku, cholesterolu i cévních onemocnění. Dobrou zprávou je, že velký rozdíl mohou udělat i malé změny v jídelníčku. Třeba pravidelná porce lososa, fazolí nebo hrst...

19. května 2026  4:30

Místo šťavnatého párku gumová troska. Stačí jedna chyba a večeře je zničená

Párky. Výborná návyková záležitost. Umíte je ale správně ohřát?

Znáte ten slastný pocit, když teplý párek strčíte do úst, kousnete, on křupne a vy ucítíte tu chuť šťavnaté uzeniny? A naopak to znechucení, když z hrnce vyndáváte místo párečků zkroucené cáry masové...

19. května 2026

Mladí objevili pečení chleba z kvásku. Ale jejich recepty jsou divné

Kváskový chleba, který si spletl pekárnu s oslavou narozenin.

Co se objeví na sociální síti TikTok, to zahýbe světem. Aktuální algoritmy posílají sledujícím jedno video s chlebem za druhým. Kvásek bublá, kůrka praská a lidé nadšeně ukazují, co vytáhli z...

18. května 2026  16:49

Svěží falafel salát s jogurtovo-tahini dresinkem: Zdravý a sytý bezlepkový oběd

Falafel salát
Recept

Lehké

50 min

Máte chuť na něco lehkého, ale obyčejná zelenina vás nezasytí? Vyzkoušejte bohatý falafel salát s...

Poctivá česneková omáčka s uzeným masem: Tradiční recept, který vás zahřeje

Česneková omáčka s uzeným masem
Recept

Střední

60 min

Zavzpomínejte na chuť poctivé domácí kuchyně. Naše tradiční česneková omáčka s uzeným masem vás...

Poctivý špenátový quiche s kozím sýrem: Recept na křehký slaný koláč

Špenátový quiche s kozím sýrem
Recept

Střední

60 min

Vyzkoušejte francouzský špenátový quiche s kozím sýrem, který si vás získá křehkým máslovým těstem...

TOP 7 nejlepších receptů na jarní polévky (Tolik čerstvé zeleniny a bylinek!)

Letní polévka

Jen proto, že zima dávno skončila, neznamená, že skončila i sezóna polévek. Ba právě naopak! Jaro si říká o lehčí, svěží varianty z první čerstvé zeleniny a bylinek. A skvěle se hodí i do toho...

18. května 2026

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

18. května 2026  4:20

Vláčné Red Velvet cheesecake brownies: Recept na luxusní mramorový dezert

Red velvet cheesecake brownies
Recept

Střední

90 min

Nemůžete se rozhodnout mezi hutným čokoládovým řezem a jemným tvarohovým dortem? Spojte to nejlepší...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MMA v Ledničko, vyprávěj! Ondřej Novotný a Jakub Batfalský proměnili ledvinky a vločky v nečekaný gastro souboj

Ledničko, vyprávěj! 11. díl

Jeden přinesl ledvinky jako vzpomínku na dětství a maminku, druhý vsadil na ovesné vločky jako každodenní palivo před tréninkem. V jedenáctém díle Ledničko, vyprávěj! se do kuchyně postavili promotér...

17. května 2026  13:30

Domácí zapečené halušky s brynzou, nivou a slaninou: Recept na sytý oběd

Zapečené halušky se sýrem a slaninou
Recept

Lehké

50 min

Vyzkoušejte domácí zapečené halušky se sýrem a slaninou, které posouvají tradiční recept o úroveň...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.