Chipsy na 200 let zdarma? Pringles má nabídku, která vás dostane do hrobu

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S chipsy až do hrobu. A tentokrát doslova
Otevřete balení Pringles, vytáhnete jeden brambůrek, pak druhý a než se nadějete, je skoro prázdné. Kdo někdy podlehl těmto křupavým brambůrkům, ten tenhle scénář nejspíš dobře zná.
Co kdyby vám ale někdo nabídl tolik chipsů, že by vystačily nejen na celý váš život, ale ještě několika dalším generacím? Přesně s takovým nápadem přišla značka Pringles. A protože se blíží Halloween, rozhodla se obyčejné rozdávání chipsů okořenit pořádnou dávkou černého humoru.
Zájemci o výhru totiž musí symbolicky slíbit, že jejich popel po smrti skončí v obalu od Pringles. Za takové poslední přání mohou získat speciální pohřební urnu a odměnu odpovídající zásobě chipsů na neuvěřitelných 200 let. Tedy alespoň v přepočtu.
Ačkoli to celé zní jako špatný vtip, za bizarním nápadem se skrývá skutečný příběh.
Poslední vůle s příchutí brambůrek
Zapomeňte na obyčejné soutěžní formuláře nebo sbírání kódů z obalů. Pringles tentokrát po svých fanoušcích chce něco mnohem neobvyklejšího. Aby se mohli ucházet o výhru, musí podepsat speciální poslední vůli s příchutí Pringles,
Když vám samotné chipsy nestačí
A co vlastně podpisem slibují? Že až jednou přijde jejich poslední hodinka, přejí si být zpopelněni a svůj popel nechat uložit do ikonické tuby od chipsů.
Výrobce přitom celou záležitost pojal s pořádnou dávkou černého humoru. Do reklamního videa dokonce přizval skutečného pracovníka pohřební služby.
Pokud už si ale představujete, jak vašim příbuzným vysvětlujete, proč mají jednou místo klasické urny shánět obal od chipsů, můžete být klidní.
Žádný skutečný závazek totiž podpisem nevzniká. Podle oficiálních pravidel soutěže jde pouze o symbolické prohlášení. Svou opravdovou závěť tedy nikdo měnit nemusí a slib pohřbu v tubě od Pringles také nemusí dodržet.
Jedna tuba týdně. A to celých 200 let
A teď k tomu nejzajímavějšímu. Kolik chipsů vlastně člověk dostane, pokud je ochotný svou lásku k nim stvrdit i na věčnost?
Pringles počítá s jedním balením týdně. Za rok je to 52 balení a za dvě století neuvěřitelných 10 400 kusů. Kdyby je někdo chtěl všechny sníst během jediného roku, musel by denně spořádat přibližně 28 a půl balení. To už by byla pořádná výzva i pro největšího milovníka slaných pochoutek.
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Jenže ve skutečnosti má výhra trochu jinou podobu. Vítěz totiž nedostane kamion plný chipsů, ale 28 080 dolarů v hotovosti. Výrobce při výpočtu vycházel z ceny 2,70 dolaru za jedno balení.
K tomu přidá speciální kovovou urnu ve tvaru obalu Pringles, jejíž hodnota je stanovena na dalších 500 dolarů. Celková hodnota výhry tak dosahuje 28 580 dolarů.
Muž, který vymyslel tubu Pringles, v ní opravdu skončil
Zatímco reklamní kampaň sází na nadsázku, příběh, který ji inspiroval, je skutečný.
Americký chemik Fredric J. Baur pomáhal v 60. letech vyvíjet charakteristický válcovitý obal Pringles. Jeho úkolem bylo vyřešit problém, který výrobci brambůrků dobře znali. Jak je zabalit, aby se při přepravě zbytečně nelámaly?
Výsledkem byla vysoká tuba, do které se lupínky skládají jeden na druhý. Baur na svůj vynález nedal dopustit. Dokonce natolik, že si přál být po smrti pohřben právě v obalu, který pomohl vytvořit.
Když v roce 2008 ve věku 89 let zemřel, jeho rodina mu přání splnila. Část jeho popela uložila do tuby Pringles a pohřbila společně s dalšími ostatky.
Kdo se tedy nechá pohřbít v tubě?
Bizarní soutěž odstartovala 13. října a potrvá do 22. října 2026. Je určena pouze dospělým obyvatelům Spojených států. Jeden vítěz bude vybrán náhodným losováním a značka ho plánuje kontaktovat přibližně kolem letošního Halloweenu.
Čeští milovníci Pringles si tak zatím musejí vystačit s obyčejným balením z obchodu. A možná je to tak lepší. Chipsy se přece jen hodí víc do misky na stole než na seznam posledních přání.
Recept Pikantní sýrové trojúhelníčky s paprikou a chilli
Tyhle domácí sýrové chipsy s paprikou nebo chilli zmizí z plechu dřív, než stačí vychladnout. Jsou krásně křupavé a skvěle se hodí jako pohoštění k vínu, pivu nebo jen tak k večernímu filmu.
- 100 g tvrdého sýra typu gouda
- 100 g hladké mouky
- sůl
- ½ lžičky mleté sladké papriky nebo chilli
- 100 g másla
- 1 žloutek
- Do mísy najemno nastrouháme sýr, přisypeme prosátou mouku, osolíme, přidáme papriku nebo chilli, na kousky nakrájené máslo a žloutek. Vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do potravinářské fólie a uložíme na 30 minut do chladničky.
- Těsto vyjmeme z fólie a rozdělíme na třetiny. Každý díl rozválíme na kruh o tloušťce přibližně 3 mm. Poté ho nožem nebo rádýlkem na pizzu rozkrájíme na 12 výsečí.
- Do každého kousku vytvoříme plastovým brčkem otvory, naskládáme je na plech vyložený pečicím papírem a pečeme při 180 °C asi 10 minut dozlatova.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 60 minut (bez odležení těsta)
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