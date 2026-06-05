Chili Ta Thuy, kterou diváci znají z MasterChefa, reality show Survivor i StarDance, otevírá vlastní pop-up bistro. Nejde ale o klasickou restauraci. Projekt s názvem NADIVOKO bude fungovat jen od 9. do 14. června v prostoru Bohemia na pražském Výstavišti.
Menu staví na kombinaci asijské kuchyně a českých surovin. Základ tvoří maso z regenerativního zemědělství z farmy Mitrovský Angus. V nabídce mají například vietnamskou placku banh xeo, langoš z pšeničného kvasu nebo kokosový bůček.
Regenerativní zemědělství je způsob hospodaření, který se snaží půdu spíš obnovovat než ji vyčerpávat. Klade důraz na šetrné postupy, zdraví půdy, biodiverzitu a dlouhodobou udržitelnost. Cílem je, aby zemědělská krajina byla časem kvalitnější než předtím.
Poprvé zde s Karlem Kalným představí také produkty z řady NADIVOKO, které vznikají pouze z masa z regenerativního zemědělství. V nabídce budou například paštiky, trhané vepřové s českým rakytníkem, hovězí stew s aronií nebo paštika s muchovníkem.
Otevírací doba:
ÚT: 16:00–20:00
ST–NE: 11:00–20:00
Chili zároveň zdůrazňuje, že v kuchyni nepoužívají bílý cukr a nesmaží na slunečnicovém oleji. Pop-up koncept má fungovat pouze po dobu několika dní, poté se bistro opět uzavře.
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My, Vietnamky, jsme od malička trénované, abychom sloužily, říká Chili Ta