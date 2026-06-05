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Chili z MasterChefa otevírá bistro. Spojí české maso s asijskou kuchyní

Natálie Brabcová
  8:30
Na pražském Výstavišti vzniká na pár dní bistro, které propojuje české suroviny s asijskou kuchyní. Za projektem stojí Chili Ta Thuy, kterou lidé znají z MasterChefa, Survivoru i StarDance. Slibuje koncept postavený na regenerativním mase a netradičních kombinacích chutí.

Chili Ta Thuy stojí za novým pop-up bistrem, které se na pražském Výstavišti objeví jen na pár dní. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Chili Ta Thuy, kterou diváci znají z MasterChefa, reality show Survivor i StarDance, otevírá vlastní pop-up bistro. Nejde ale o klasickou restauraci. Projekt s názvem NADIVOKO bude fungovat jen od 9. do 14. června v prostoru Bohemia na pražském Výstavišti.

Chili Ta Thuy @chilitathuy

Otevírám vlastní bistro! �� A bude to dost Nadivoko Od 9. do 14. června budeme s @in_catering_cz v prostoru Bohemia na Výstavišti, kde vám budeme servírovat náš farmářský koncept NADIVOKO. Těsit se můžete na asijskou fúzi s českými surovinami a masem z regenerativního zemědělství @mitrovskyangus. Nesladíme bílým cukrem a nesmažíme na rostlinných olejích. Poprvé zde s Karlem Kalným představíme taky naše produkty pouze z regenerativního masa NADIVOKO - paštiky, trhané vepřové s českým rakytníkem, hovězí stew s aronií, paštika s aronií. Nezávazné objednávky napište klidně do komentářů :D Je to pop-up, trochu punk a hlavně to je více než jen o chuti, pojďme udělat z regenerativního zemědělství konečně pojem sakra! :D Takže jo, je možný, že si někdy chvíli počkáte. Nepotento se z toho pls. Maximálně vám za odměnu zatwerkuju. ⚠️ Nemáme nekonečno porcí, takže radši přijďte dřív. ÚT: 16:00–20:00 ST–NE: 11:00–20:00 Jak nás najdete? Návod máte ve videu ����‍♀️ A když jsem to našla já, tak to zvládnete taky �� Do komentářů napište, co byste si dali jako první �� #spetkachili #nadivoko #bistro

4. června 2026 v 11:41, příspěvek archivován: 4. června 2026 v 11:41

Menu staví na kombinaci asijské kuchyně a českých surovin. Základ tvoří maso z regenerativního zemědělství z farmy Mitrovský Angus. V nabídce mají například vietnamskou placku banh xeo, langoš z pšeničného kvasu nebo kokosový bůček.

Regenerativní zemědělství je způsob hospodaření, který se snaží půdu spíš obnovovat než ji vyčerpávat. Klade důraz na šetrné postupy, zdraví půdy, biodiverzitu a dlouhodobou udržitelnost. Cílem je, aby zemědělská krajina byla časem kvalitnější než předtím.

Poprvé zde s Karlem Kalným představí také produkty z řady NADIVOKO, které vznikají pouze z masa z regenerativního zemědělství. V nabídce budou například paštiky, trhané vepřové s českým rakytníkem, hovězí stew s aronií nebo paštika s muchovníkem.

Otevírací doba:

ÚT: 16:00–20:00

ST–NE: 11:00–20:00

Chili zároveň zdůrazňuje, že v kuchyni nepoužívají bílý cukr a nesmaží na slunečnicovém oleji. Pop-up koncept má fungovat pouze po dobu několika dní, poté se bistro opět uzavře.

My, Vietnamky, jsme od malička trénované, abychom sloužily, říká Chili Ta
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