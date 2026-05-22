Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chcete strávit léto na záchodě? Pozor na salmonelu, v horku útočí bleskově

Petra Kašparová
  12:55
Léto přináší slunce, výlety a grilování. Ale bohužel také vyšší riziko salmonely. Některé potraviny se v horku kazí rychleji a mohou vám způsobit nepříjemnou infekci. Bakterie salmonela způsobí ve vašem zažívacím traktu rodeo. Jak se tomu vyhnout?

Salmonela, bakterie, která způsobuje nepříjemné onemocnění trávicího traktu salmonelózu. | foto: Canva

Obsah

Jak se dá chytit salmonela

Ne všechny potraviny jsou v létě bezpečné, resp. jsou stejně bezpečné jako v chladných měsících. Mezi ty nejrizikovější potraviny ke konzumaci v horkých dnech patří:

  • Syrové nebo nedovařené maso: Salmonela v mase přežívá při nedostatečném teplotním zpracování. Velmi rizikové je maso drůbeží.
  • Vejce a výrobky z nich: Syrová vejce jsou poměrně častým zdrojem nákazy salmonelou. Například domácí majonéza nebo sladké krémy, do kterých se používá syrové vajíčko, nejsou v teplém počasí bez rizika.
  • Nepasterizované mléčné produkty: Tím myslíme čerstvé sýry či mléko z neprověřeného zdroje.
  • Syrové ovoce a zelenina: Tohle vás asi na první dobrou nenapadne, ale ano, i ovoce a zelenina mohou být zdrojem nákazy. Pokud nejsou dobře omyté, mohou nést bakterie na povrchu.
  • Mražené potraviny rozmražené při pokojové teplotě: Opět by naše pozornost měla být upřena zejména na maso, a také mořské plody.

Prevence je jednoduchá: důkladné mytí rukou, ovoce a zeleniny, správné skladování a dostatečná tepelná úprava masa a vajec výrazně snižují riziko nákazy.

Přírodní lexaurin ze zahrady: Tajný recept na hluboký spánek a klidnou mysl bez chemie

Velmi rizikové je kuřecí maso. Salmonela může přežít v nedostatečně tepelně upraveném mase.

Jak se projevuje salmonela

Příznaky se obvykle objeví 6–72 hodin po požití kontaminovaného jídla. Mezi typické projevy patří:

Pokud se stav zhoršuje, především u dětí a seniorů, je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

Exotika, která vás může otrávit. Brazilské ovoce mělo 24násobně překročený limit pesticidu

Zejména v teplých měsících je třeba na salmonelu myslet. Jak se jí vyhnout?

Jak se zbavit salmonely v těle

Většina případů salmonely se léčí sama. Neexistuje lék, který bychom podali, a rychle se uzdravili. V léčbě salmonelózy je klíčová hydratace a lehká strava. Antibiotika jsou doporučena jen při závažném průběhu, na řadu přicházejí hlavně u malých dětí a u lidí starších, nebo jinak ohrožených (třeba chronicky nemocných). Co dělat pro rychlejší zotavení se ze salmonelózy? Dodržováním těchto kroků můžete výrazně urychlit rekonvalescenci:

  • Odpočívejte: Vyhněte se náročným činnostem. Energie stejně nebývá na rozdávání, skutečně si lehněte a nabírejte síly.
  • Pijte: Dostatek tekutin a doplňujte minerály. To je klíčové. Ideální jsou například rehydratační roztoky, zejména se doporučují u malých dětí.
  • Držte dietu: Jezte především lehce stravitelné potraviny. Zapomeňte na smažená a těžká jídla. Je čas zažívacímu traktu odlehčit, a to i v době, kdy nejúpornější příznaky odezněly.
  • Doplňky stravy: Postupně zavádějte probiotika. Pomohou vám vrátit vaše trávení do normy a dostat se rychleji do formy.

Test jahod (2026). Kde nekupovat farmářské jahody? Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř

Salmonela, bakterie, která způsobuje nepříjemné onemocnění trávicího traktu salmonelózu.

Co se může jíst při salmonelóze

Při léčbě salmonely je důležitá šetrná dieta. Doporučují se potraviny, které uklidní žaludek a pomohou zastavit průjem:

Vyhněte se smaženým, tučným a kořeněným jídlům, která mohou stav zhoršit.

Srdce po padesátce stárne rychleji. Pomoci vám může těchto 5 potravin

Suchá rýže je pro dietu při salmoneloze ideální.

Jak dlouho trvá dieta po průjmu

Obvykle stačí 3–5 dní lehké stravy, během nichž se střevní trakt zotavuje. Postupně můžete zavádět běžnou stravu, ale pokud se průjem vrátí, je vhodné poradit se s lékařem. Na pomoc k návratu do normálu si přizvěte probiotika.

Jaké ovoce zastavuje průjem

  • Nejlepší jsou banány a jablka díky obsahu vlákniny a pektinu, které pomáhají zastavit průjem.
  • Zkusit můžete i vařené nebo pečené hrušky.
  • Dobře mohou fungovat i sušené švestky, v malém množství.

Důležité je, aby ovoce bylo důkladně omyté nebo tepelně upravené, aby se minimalizovalo riziko další infekce.

Tichý jed v lednici: 5 potravin, které v kombinaci s alobalem uvolňují nebezpečný hliník

Banán je pro rozbouřený žaludek vhodnou volbou. Klidně rozmačkaný na pyré, lépe se vám bude jíst.

Co jíst na uklidnění žaludku

Správná dieta a hydratace jsou klíčové pro rychlý návrat k normálnímu stravování a prevenci komplikací. Na uklidnění žaludku zařaďte do jídelníčku:

  • rýži, brambory, suchary
  • vařenou mrkev a cuketu
  • bílý jogurt s probiotiky
  • bylinné čaje z meduňky, heřmánku nebo fenyklu

Pálí vás kůže nebo bolí břicho? Možná to není alergie, ale histaminová intolerance
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Salmonelóza, jídlo

Nejčtenější

Přírodní lexaurin ze zahrady: Tajný recept na hluboký spánek a klidnou mysl bez chemie

Meduňka

Dnešní doba je rychlá, plná stresu a povinností. Není divu, že večer často nemůžeme vypnout hlavu a v noci se převalujeme v posteli. Přitom řešení mnoha našich trápení s nervozitou a nespavostí nám...

Test jahod (2026). Kde nekupovat farmářské jahody? Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Nakládaná cibule a karamelizovaná cibule

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

Kofeinový restart, nebo cukrový šok? Test 4 populárních ledových káv

Test ledová káva

Regály v supermarketech se plní kelímky a plechovkami, které slibují ledové osvěžení. Ale buďme k sobě upřímní, většinou je to spíš mléčný koktejl, který kávu viděl jen z dálky. Otestovala jsem čtyři...

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

Chcete strávit léto na záchodě? Pozor na salmonelu, v horku útočí bleskově

Salmonela, bakterie, která způsobuje nepříjemné onemocnění trávicího traktu...

Léto přináší slunce, výlety a grilování. Ale bohužel také vyšší riziko salmonely. Některé potraviny se v horku kazí rychleji a mohou vám způsobit nepříjemnou infekci. Bakterie salmonela způsobí ve...

22. května 2026  12:55

Křehké hovězí řízky se sýrovou omáčkou: Recept na luxusní rodinný oběd

Hovězí řízky se sýrovou omáčkou
Recept

Střední

35 min

Máte chuť na řízky, ale chcete vyzkoušet něco nového a nevšedního? Tyto křehké hovězí řízky s vůní...

Domácí jahodový džem s vanilkou: Tradiční recept bez chemie

Jahodový džem
Recept

Střední

60 min

Tento domácí džem s pravou vanilkou provoní vaši kuchyni a skvěle doplní ranní palačinky nebo...

Víkendové pečení se SweetBurg: Baví vás stát půl dne u trouby? Mě ne. Tady jsou 3 recepty na bleskové koláče

Smetanová buchta s ovocem a drobenkou

Pomalu přichází sezóna ovoce, a tak jsem se tentokrát zaměřila na super snadné a rychlé koláče, většinou s křupavou drobenkou. Přesně takové, které zvládnete upéct i ve chvíli, kdy si řeknete: „Hmm,...

22. května 2026  4:20

Proč utrácet tisíce za botox? Tajnou zbraň proti vráskám si můžete zasadit na zahradě

Na slunci uzrálá rajčata, sladká, šťavnatá, zdravá. Rajčatová sezóna se blíží.

Rajčata většina z nás bere jako obyčejnou zeleninu do salátu, omáčky nebo polévky. Víte ale, že jsou taky funkční proti vráskám? Obsahují totiž lykopen, vitamin C a další látky, které jsou pro pleť...

22. května 2026

Zapečené špenátové palačinky: Sýrový hit pro celou rodinu

Zapečené špenátové palačinky
Recept

Střední

50 min

Hledáte inspiraci na bezmasé jídlo, které spolehlivě zasytí i ty největší hladovce v rodině?...

Kuře na paprice se špenátovými noky: Recept, co nadchne celou rodinu

Kuře na paprice se špenátovými noky
Recept

Střední

90 min

Milujete klasické kuře na paprice, ale chcete mu vdechnout nový život? Vyzkoušejte tuto originální...

Ovocná buchta s drobenkou: Recept na vláčný koláč

Ovocná buchta s drobenkou
Recept

Střední

80 min

Voní po citrónu, je plná šťavnatého ovoce a na povrchu křupe dokonalá máslová drobenka. Vyzkoušejte...

Je možné jíst mrkev špatně? Ano. Většina lidí tak přichází o část živin

Mrkev

Patří mezi nejdostupnější a nejlevnější potraviny, které si může dopřát téměř každý. Přestože ji většina lidí bere jen jako běžnou součást polévky nebo rychlou svačinu, ve skutečnosti jde o velmi...

21. května 2026

S nákupem prvních jahod ještě raději počkejte. V Česku zatím jahody nezrají

Jahody. Sezóna jahod v roce 2026 ještě nezačala. Ale už se to blíží!

Kdy začíná v Čechách sezóna jahod? Nebo už začala? Vyrazte letos na samosběr jahod, vyplatí se to, protože jahody uzrálé na sluníčku jsou ty nejlepší.

21. května 2026  4:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zapomeňte na rozvoz! Domácí pizza může chutnat lépe než z pizzerie

pizza, domácí pizza, pizza těsto

Pizza je moje srdeční záležitost. A překvapivě k ní nepotřebujete žádné drahé suroviny ani pec za desetitisíce, mnohem důležitější je správné těsto a způsob pečení. Prozradím vám svoje triky tak, aby...

21. května 2026

Bulgur s cuketou, hráškem a bylinkovým jogurtem: Recept na lehký fitness oběd

Bulgur s cuketou a hráškem
Recept

Lehké

25 min

Dopřejte si lehký, nutričně vyvážený oběd, který vás zasytí, ale nezatíží. Tento recept kombinuje...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.