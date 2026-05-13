Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chcete se zbavit otoků? Tohle jsou potraviny, které vám brání v odvodnění

Petra Kašparová
  4:20
Pokud se vám občas zdá, že máte oteklé nohy, ruce nebo břicho, může být za tím špatná strava. Některé potraviny mohou zpomalit přirozený odvod vody a způsobit, že se její přebytek hromadí v těle. Co nejíst, pokud se nechcete zavodňovat?

Otoky? Nejezte tyto potraviny! | foto: Canva

Obsah

Jaké potraviny zadržují vodu v těle

Mezi potraviny, které zadržují vodu v těle, patří zejména ty s vysokým obsahem soli. Sůl (mluvíme-li o prvku, tak sodík) vodu v těle skutečně zadrží a způsobí, že se v těle začnou hromadit tekutiny.

A pozor! Nejen sůl je vinna. Možná tušíte, že ani cukr není v zadržování vody v těle pozadu. Pokud jíte potraviny bohaté na jednoduché cukry, jako jsou sladkosti a slazené nápoje, vody z těla se také budete zbavovat hůře. Cukr totiž zvyšuje hladinu inzulínu a právě to pak může způsobit zadržování vody v těle.

  • Slané potraviny: Pochutiny, prostě to, co si rádi zobneme třeba u televize. Chipsy, různé snacky, slané pečivo, ale také například nakládané potraviny a uzeniny.
  • Fast food: Rychlé jídlo, to, co koupíte „přes okno“ a za chůze to sníte. Rychlé občerstvení totiž bývá velmi bohaté na sůl.
  • Polotovary: Instantní polévky, polévky v sáčku, omáčky v prášku, mražené hotovky. To vše je plné soli.
  • Konzervované potraviny: Jíte-li konzervu, dostáváte do těla opravdu velké množství sodíku. Tím si v těle „zamykáte vodu“.
  • Alkohol: Sice teče, to je pravda, ale skutečně může způsobit dehydrataci, zejména pokud je konzumován ve větším množství. Alkohol může ovlivnit rovnováhu elektrolytů a způsobit zadržování tekutin v těle.
  • Bílé pečivo a rafinované sacharidy: Potraviny s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů (např. bílý chléb, těstoviny a jiné produkty z bílé mouky).
  • Mléčné výrobky: Někteří lidé mohou mít tendenci zadržovat vodu v důsledku konzumace mléčných výrobků, zejména pokud trpí intolerancí laktózy nebo mají alergii na mléčné bílkoviny. Mléčné produkty mohou způsobit zánět a vést k zadržování vody.
  • Zpracované maso a uzeniny: Jakékoli zpracované maso (např. párky, salámy) obsahuje vysoké množství sodíku.
  • Sójové produkty: Někteří lidé mohou po konzumaci sójových výrobků zaznamenat zadržování vody. Sója obsahuje fytoestrogeny, které mohou ovlivnit hormonální rovnováhu a vést k zadržování vody, zejména u citlivějších jedinců.

Léto bez celulitidy: 7 potravin, které vám pomohou v boji proti pomerančové kůži

Chuť na buřta? Je plný soli a konzervantů, pokud se snažíte zbavit se vody, odpusťte si uzeniny.

Jak se odvodnit za 3 dny

Pokud se potřebujete odvodnit, můžete již za tři dny pozorovat první výsledky procesu odvodnění. Jak se rychle odvodnit a zbavit se přebytečné vody v těle?

  1. Pijte více vody: Divné, že? „Chci se odvodnit, tak více piju?“ Nenechte se mýlit. Čím více vody vypijete, tím více vody vaše tělo vypustí. Kolik vody vypít denně? Snažte se pít minimálně 2–3 litry vody.
  2. Omezte příjem soli: To vám prospěje od A do Z, ale na odvodnění v první řadě. Jak jsem již psala, sůl způsobuje zadržování vody. Omezte uzeniny, chipsy a podobné ňamky a rychlé občerstvení.
  3. Zvyšte příjem draslíku: Potraviny bohaté na draslík pomáhají vyvážit účinky sodíku a podporují odvodnění. Jaké potraviny obsahují draslík? Například banány, rajčata a špenát.
  4. Pohybujte se: Pravidelný pohyb, a může to být klidně jen svižná chůze, podporuje tělní oběh a pomáhá tím odvodnění.
  5. Přidejte diuretika: Některé potraviny a bylinky mají přirozené diuretické účinky. Například zelený čaj, petržel, dýně nebo okurka pomáhají odvodnit tělo.
  6. Vyhněte se dlouhému sezení: Pokud trávíte dlouhou dobu v sedě, může to způsobit zadržování vody v nohou. Zkuste častěji vstávat a protáhnout se.

Detox a zdravé močové cesty zadarmo? Stačí se jen sehnout a utrhnout tuhle rostlinu

V těhotenství některým ženám otékají nejen nohy. Jak na odvodnění v těhotenství? Poraďte se s lékařem.

Jak se odvodnit v těhotenství

V těhotenství se někdy stane, že se žena zavodňuje víc, než je obvyklé. Některé ženy trpí zadržováním vody více než jiné. Při odvodnění v těhotenství je důležité postupovat opatrně a vyhnout se příliš agresivním metodám, které by mohly poškodit zdraví matky nebo dítěte. Jak postupovat při zadržování vody v těle v těhotenství?

  1. Konzultujte s lékařem: Pokud máte problémy se zadržováním vody, je důležité poradit se s lékařem. Ten vám doporučí bezpečné metody.
  2. Zvyšujte příjem vody: I během těhotenství je důležité pít dostatek vody, což pomáhá tělu odstranit přebytečné tekutiny. Pamatujte: Čím víc toho vypijete, tím více toho tělo vypustí.
  3. Pohybujte se pravidelně: Pokud vám to vaše těhotenství dovolí, cvičení a procházky pomáhají podpořit oběh a odvodnění.

Draslík je pro tělo naprosto nezbytný. Podívejte se, kde všude ho najdete

Okurková limonáda je geniální záležitost: Chutná a ještě odvodňuje. Spojení vody a okurky je diuretické.

Které potraviny odvodňují

Asi vás nepřekvapí, že tak, jak existují potraviny, které vodu v těle zadržují, existují také ty, které naopak odvodňují. Mezi ty, které mají přirozené diuretické účinky, tedy pomáhají tělu odvodnit se, patří:

  • Okurka: Vysoký obsah vody a nízký obsah sodíku činí okurku vynikající pro odvodnění. Udělejte si okurkovou limonádu nebo smoothie. Dostanete tak do sebe nejen okurku, ale i vodu.
  • Petržel: Tato bylina je svými, poměrně silnými, diuretickými vlastnostmi známá. Pomáhá tělu zbavit se přebytečné vody, což věděli už naši předci. Patří v lidovém léčitelství k prvním volbám pro odvodnění.
  • Zelený čaj: Obsahuje nejen kofein, ale hlavně antioxidanty, které právě při dlouhodobém užívání mohou podpořit odvodnění.
  • Citrusové plody: Pomeranče, citrony, limetky nebo grapefruity mohou mít mírně diuretické účinky. Je to spojeno s obsahem draslíku a také vody v nich. Citrusový fresh je ideální volbou.
  • Dýně: Překvapeni? Já trochu také. Dýně obsahuje draslík, což pomáhá odvodnění.

Smrkový sirup za tepla i za studena: Jak ho připravit a proč by neměl chybět v lékárničce

Petržel: Je výborná, ne že ne! A odvodňuje. Je to poměrně silné diuretikum.

Jak poznám, že se tělo odvodňuje

Příznaky odvodnění zahrnují časté močení, snížené otoky a zlepšení pleti. Koukněte na sebe do zrcadla, ne aby vám řeklo, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější, ale proto, abyste si všimli, že se vám zlepšil vzhled pokožky. Není tak oteklá, má zdravější barvu, vypadáte prostě lépe. Pokud máte pocit, že se tělo začíná odvodňovat, bude důležité sledovat příjem tekutin, abyste předešli dehydrataci!

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Lokše s mákem a švestkovými povidly

Na Slovácku i v širokém okolí mají pro jednu z nejlepších dobrot z brambor mnoho jmen. Někde jim říkají plesňáky, jinde přesňáky, laty, patenty nebo prostě lokše. Ať už je název jakýkoli, jde o...

Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě....

Obyčejné koření z kuchyně pomáhá trávení víc než pilulky. Stačí špetka denně

Blíženci 21. 5. – 21. 6.: Na všech cestách, na něž je váš život opravdu bohatý,...

Koření neslouží jen k ochucení pokrmu. Některá semena, plody nebo části oddenku přímo ovlivňují trávení. Jaké koření prospívá žaludku, chrání před vředy, pomáhá od plynatosti nebo zmírňuje křeče? V...

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Test másla

Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností,...

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Chcete se zbavit otoků? Tohle jsou potraviny, které vám brání v odvodnění

Otoky? Nejezte tyto potraviny!

Pokud se vám občas zdá, že máte oteklé nohy, ruce nebo břicho, může být za tím špatná strava. Některé potraviny mohou zpomalit přirozený odvod vody a způsobit, že se její přebytek hromadí v těle. Co...

13. května 2026  4:20

Mladí dávají sbohem kávě i čaji. Trendem generace Z je zlaté mléko

Žlutý nápoj, který zaplavil TikTok. Zlaté mléko jako nový večerní rituál.

Stačí pár minut na TikToku a máte pocit, že bez tohohle žlutého nápoje dnes večer neusnete. Influencerky ho pijí místo čaje, kavárny ho nabízejí jako nový hit. Zlaté mléko je zpátky. A tentokrát si...

13. května 2026

Netradiční brokolicová polévka s hruškou a modrým sýrem: Krémový recept, který překvapí

Brokolicová polévka s hruškami
Recept

Střední

35 min

Tato krémová brokolicová polévka s hruškami je důkazem, že odvážné kombinace v kuchyni fungují na...

Pečená kachna s houbovo-dýňovou nádivkou a ciderem: Sváteční recept pro gurmány

Kachna s houbovo dýňovou nádivkou
Recept

Náročné

180 min

Hledáte recept na dokonalou kachnu, která bude mít neuvěřitelně křupavou kůrku a přitom zůstane...

Nadýchané kynuté jahodové koláče s vůní bezinky: Tradiční recept s moderním švihem

Kynuté jahodové koláče s bezinkovým sirupem
Recept

Střední

60 min

Vyzkoušejte naše domácí jahodové koláče. Tajemství jejich neodolatelné chuti se skrývá v drobence s...

Jablko jako levný spalovač? Zjistěte, jak tahle dieta nakopne váš metabolismus

Nepodceňujte jablka. Pro naše těla umí dělat téměř zázraky.

V honbě za exotickými spalovači tuků a drahými doplňky stravy často přehlížíme poklad, který nám roste přímo pod nosem: jablka. Nejsou jen obyčejnou svačinou do kapsy, dokážou totiž skvěle nakopnout...

12. května 2026

Pálí vás kůže nebo bolí břicho? Možná to není alergie, ale histaminová intolerance

ilustrační snímek

Žijeme v době, kdy jsou regály obchodů plné polotovarů, konzerv a fermentovaných specialit. Pro většinu lidí je to symbol pohodlí, ale pro člověka s histaminovou intolerancí (HIT) může být takový...

12. května 2026  4:30

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

12. května 2026

Domácí ledová káva s kakaovým sirupem: Recept na osvěžující moka

Ledová káva s kakaovým sirupem
Recept

Lehké

15 min

Zapomeňte na obyčejnou kávu s mlékem a dopřejte si luxusní ledové osvěžení. Tato ledová káva s...

Borůvkový chia pudink s kokosem: Recept na zdravou snídani

Chia pudink s borůvkami
Recept

Lehké

40 min

Nastartujte svůj den barvami a energií! Tento borůvkový chia pudink z kokosového mléka je ideální...

Tradiční rajská omáčka s masovými kuličkami: Recept jako od babičky

Rajská omáčka s masovými kuličkami
Recept

Střední

40 min

Vůně skořice, sladkokyselá chuť rajčat a dokonale propečené masové kuličky. Rajská omáčka je...

Žádná věda, jen poctivý kvásek: Takhle se dělá pravé krkonošské kyselo

Krkonošské kyselo s houbami + stepy

Když se řekne Krkonoše, každému milovníkovi dobrého jídla se okamžitě vybaví vůně čerstvého kvásku, sušených hub a smažené cibulky. Krkonošské kyselo není jen obyčejná polévka, je to symbol hor a...

11. května 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.