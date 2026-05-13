Chcete se zbavit otoků? Tohle jsou potraviny, které vám brání v odvodnění

Jaké potraviny zadržují vodu v těle
Mezi potraviny, které zadržují vodu v těle, patří zejména ty s vysokým obsahem soli. Sůl (mluvíme-li o prvku, tak sodík) vodu v těle skutečně zadrží a způsobí, že se v těle začnou hromadit tekutiny.
A pozor! Nejen sůl je vinna. Možná tušíte, že ani cukr není v zadržování vody v těle pozadu. Pokud jíte potraviny bohaté na jednoduché cukry, jako jsou sladkosti a slazené nápoje, vody z těla se také budete zbavovat hůře. Cukr totiž zvyšuje hladinu inzulínu a právě to pak může způsobit zadržování vody v těle.
- Slané potraviny: Pochutiny, prostě to, co si rádi zobneme třeba u televize. Chipsy, různé snacky, slané pečivo, ale také například nakládané potraviny a uzeniny.
- Fast food: Rychlé jídlo, to, co koupíte „přes okno“ a za chůze to sníte. Rychlé občerstvení totiž bývá velmi bohaté na sůl.
- Polotovary: Instantní polévky, polévky v sáčku, omáčky v prášku, mražené hotovky. To vše je plné soli.
- Konzervované potraviny: Jíte-li konzervu, dostáváte do těla opravdu velké množství sodíku. Tím si v těle „zamykáte vodu“.
- Alkohol: Sice teče, to je pravda, ale skutečně může způsobit dehydrataci, zejména pokud je konzumován ve větším množství. Alkohol může ovlivnit rovnováhu elektrolytů a způsobit zadržování tekutin v těle.
- Bílé pečivo a rafinované sacharidy: Potraviny s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů (např. bílý chléb, těstoviny a jiné produkty z bílé mouky).
- Mléčné výrobky: Někteří lidé mohou mít tendenci zadržovat vodu v důsledku konzumace mléčných výrobků, zejména pokud trpí intolerancí laktózy nebo mají alergii na mléčné bílkoviny. Mléčné produkty mohou způsobit zánět a vést k zadržování vody.
- Zpracované maso a uzeniny: Jakékoli zpracované maso (např. párky, salámy) obsahuje vysoké množství sodíku.
- Sójové produkty: Někteří lidé mohou po konzumaci sójových výrobků zaznamenat zadržování vody. Sója obsahuje fytoestrogeny, které mohou ovlivnit hormonální rovnováhu a vést k zadržování vody, zejména u citlivějších jedinců.
Jak se odvodnit za 3 dny
Pokud se potřebujete odvodnit, můžete již za tři dny pozorovat první výsledky procesu odvodnění. Jak se rychle odvodnit a zbavit se přebytečné vody v těle?
- Pijte více vody: Divné, že? „Chci se odvodnit, tak více piju?“ Nenechte se mýlit. Čím více vody vypijete, tím více vody vaše tělo vypustí. Kolik vody vypít denně? Snažte se pít minimálně 2–3 litry vody.
- Omezte příjem soli: To vám prospěje od A do Z, ale na odvodnění v první řadě. Jak jsem již psala, sůl způsobuje zadržování vody. Omezte uzeniny, chipsy a podobné ňamky a rychlé občerstvení.
- Zvyšte příjem draslíku: Potraviny bohaté na draslík pomáhají vyvážit účinky sodíku a podporují odvodnění. Jaké potraviny obsahují draslík? Například banány, rajčata a špenát.
- Pohybujte se: Pravidelný pohyb, a může to být klidně jen svižná chůze, podporuje tělní oběh a pomáhá tím odvodnění.
- Přidejte diuretika: Některé potraviny a bylinky mají přirozené diuretické účinky. Například zelený čaj, petržel, dýně nebo okurka pomáhají odvodnit tělo.
- Vyhněte se dlouhému sezení: Pokud trávíte dlouhou dobu v sedě, může to způsobit zadržování vody v nohou. Zkuste častěji vstávat a protáhnout se.
Jak se odvodnit v těhotenství
V těhotenství se někdy stane, že se žena zavodňuje víc, než je obvyklé. Některé ženy trpí zadržováním vody více než jiné. Při odvodnění v těhotenství je důležité postupovat opatrně a vyhnout se příliš agresivním metodám, které by mohly poškodit zdraví matky nebo dítěte. Jak postupovat při zadržování vody v těle v těhotenství?
- Konzultujte s lékařem: Pokud máte problémy se zadržováním vody, je důležité poradit se s lékařem. Ten vám doporučí bezpečné metody.
- Zvyšujte příjem vody: I během těhotenství je důležité pít dostatek vody, což pomáhá tělu odstranit přebytečné tekutiny. Pamatujte: Čím víc toho vypijete, tím více toho tělo vypustí.
- Pohybujte se pravidelně: Pokud vám to vaše těhotenství dovolí, cvičení a procházky pomáhají podpořit oběh a odvodnění.
Které potraviny odvodňují
Asi vás nepřekvapí, že tak, jak existují potraviny, které vodu v těle zadržují, existují také ty, které naopak odvodňují. Mezi ty, které mají přirozené diuretické účinky, tedy pomáhají tělu odvodnit se, patří:
- Okurka: Vysoký obsah vody a nízký obsah sodíku činí okurku vynikající pro odvodnění. Udělejte si okurkovou limonádu nebo smoothie. Dostanete tak do sebe nejen okurku, ale i vodu.
- Petržel: Tato bylina je svými, poměrně silnými, diuretickými vlastnostmi známá. Pomáhá tělu zbavit se přebytečné vody, což věděli už naši předci. Patří v lidovém léčitelství k prvním volbám pro odvodnění.
- Zelený čaj: Obsahuje nejen kofein, ale hlavně antioxidanty, které právě při dlouhodobém užívání mohou podpořit odvodnění.
- Citrusové plody: Pomeranče, citrony, limetky nebo grapefruity mohou mít mírně diuretické účinky. Je to spojeno s obsahem draslíku a také vody v nich. Citrusový fresh je ideální volbou.
- Dýně: Překvapeni? Já trochu také. Dýně obsahuje draslík, což pomáhá odvodnění.
Jak poznám, že se tělo odvodňuje
Příznaky odvodnění zahrnují časté močení, snížené otoky a zlepšení pleti. Koukněte na sebe do zrcadla, ne aby vám řeklo, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější, ale proto, abyste si všimli, že se vám zlepšil vzhled pokožky. Není tak oteklá, má zdravější barvu, vypadáte prostě lépe. Pokud máte pocit, že se tělo začíná odvodňovat, bude důležité sledovat příjem tekutin, abyste předešli dehydrataci!
