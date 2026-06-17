Co je kypřicí prášek
Je to směs látek, která při kontaktu s tekutinou a následném zahřátí uvolňuje oxid uhličitý. Právě drobné bublinky způsobují, že těsto zvětší objem, získá lehkou strukturu a díky tomu není potřeba čekat na kynutí jako u droždí. Nejčastěji obsahuje:
- jedlou sodu,
- okyselující složku,
- škrob nebo jinou nosnou látku.
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Střední
45 min
Jaké druhy kypřicích prášků se dají koupit
- Klasický kypřicí prášek do pečiva: Nejběžnější varianta používaná při pečení buchet, koláčů nebo sušenek.
- Bezlepkový kypřicí prášek: Určený pro osoby s celiakií nebo citlivostí na lepek. Místo pšeničného škrobu obsahuje jiné druhy škrobů, například kukuřičný nebo bramborový.
- Bio kypřicí prášek: Často neobsahuje fosfáty a bývá vyroben z přírodnějších surovin.
- Kypřicí prášek bez fosfátů: Stále oblíbenější varianta pro ty, kteří se snaží omezovat některé přídatné látky v potravinách.
- Vinný kypřicí prášek: Obsahuje vinný kámen (cream of tartar) a využívá se především v bio a alternativním pečení.
- Kypřicí směsi pro speciální diety: Na trhu jsou dostupné také produkty určené pro vegany nebo osoby s různými potravinovými omezeními.
Kypřicí prášek versus jedlá soda
Tyto dvě suroviny bývají často zaměňovány. Jedlá soda je pouze jedna složka kypřicího prášku. Aby správně fungovala, potřebuje kyselou složku, například citronovou šťávu. Kypřicí prášek už tuto složku obsahuje, a proto je jeho použití jednodušší.
Kdy přidat kypřicí prášek do těsta
Ideálně ho nejprve promíchejte s moukou a teprve poté spojte s ostatními ingrediencemi. Díky tomu se v těstě rovnoměrně rozptýlí.
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K čemu lze kypřicí prášek využít mimo pečení
Mnoho lidí netuší, že může posloužit i v domácnosti.
Proč se pečivo s kypřicím práškem musí dát rychle do trouby
Po smíchání s tekutými surovinami se začíná aktivovat proces kypření. Pokud bude těsto dlouho stát, část účinku se ztratí a výsledné pečivo nemusí být dostatečně nadýchané.
Jak správně skladovat kypřicí prášek
Nejlepší je uchovávat ho v suchu, mimo přímé slunce a v dobře uzavřeném obalu. Protože vlhkost může výrazně snížit jeho účinnost.
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Recepty Bábovky, koláče a muffiny
To je samozřejmě jeho nejznámější využití. Kypřicí prášek pomáhá těstu zvětšit objem a zajistí, že nebude hutné ani sražené. Využívá se zejména u třených těst, kde nenahrazuje droždí, ale vytváří lehkou a vzdušnou strukturu.
- Rychlá jahodová buchta s tvarohem
- Vláčná jahodová bublanina s tvarohem
- Vláčná limetková bábovka s jogurtem
- Domácí Krtkův dort s malinami
- Tiramisu cupcakes
Recepty Domácí sušenky a perníčky
Také mnoho receptů na sušenky obsahuje malé množství kypřicího prášku. Díky němu nejsou tvrdé a lépe se rozpadnou na jazyku.
Recepty Lívance a palačinky
Pokud chcete opravdu nadýchané lívance, bývá kypřicí prášek jednou z klíčových ingrediencí. Někteří kuchaři ho přidávají i do palačinkového těsta, aby byly palačinky jemnější.
Recepty Piškotová těsta
Ačkoliv tradiční piškot spoléhá hlavně na vyšlehaná vejce, mnoho domácích receptů obsahuje i malé množství kypřicího prášku jako pojistku proti splasknutí.
- Sametová Red Velvet roláda s mascarpone a malinami
- Jahodová roláda která nepraská
- Domácí raffaello řezy
Recepty Domácí chleby bez kynutí
Existují recepty na takzvané rychlé chleby (quick bread), které neobsahují droždí. O nakypření se zde stará právě kypřicí prášek.
Recepty Slané
Kypřicí prášek je tajnou zbraní pro dokonalé slané vafle, slané palačinky nebo křupavé placky.
- Poctivý špenátový quiche s kozím sýrem
- Slané brokolicové vafle se sýrem a slaninou
- Fit špenátové palačinky s avokádovým salátem a tvarohem
- Syté irské palačinky se slaninou a vejcem
- Vajíčková pomazánka s krekry
Recepty Bramborové a zeleninové placičky
Menší množství kypřicího prášku může dodat lehkost i různým placičkám z brambor, cukety nebo květáku.
- Křupavé cuketové placičky se sýrem feta
- Placičky z kysaného zelí
- Pečené květákové placičky s kari a zakysanou smetanou
Recepty Těstíčko na smažení
Někteří kuchaři přidávají špetku kypřicího prášku do těstíčka na řízky, ryby nebo zeleninu. Obal pak bývá vzdušnější a křupavější.
- Gurmánské Fish and Chips v těstíčku s hráškovým pyré a tahini
- Hotdog na špejli
- Smažené nugety z uzeného masa
- Květák smažený ve vinném těstíčku
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