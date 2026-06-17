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Chcete nejkřupavější smažené těstíčko na světě? Ukradněte kypřicí prášek bábovce

Petra Burgrová
  5:00
Kypřicí prášek do pečiva najdeme téměř v každé domácnosti. Většina z nás ho automaticky spojuje s buchtami, bábovkami nebo muffiny. Tento nenápadný pomocník však umí mnohem víc než jen zajistit nadýchané těsto.

Nakonec zapracujeme prosátou mouku s kypřicím práškem. | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Co je kypřicí prášek

Je to směs látek, která při kontaktu s tekutinou a následném zahřátí uvolňuje oxid uhličitý. Právě drobné bublinky způsobují, že těsto zvětší objem, získá lehkou strukturu a díky tomu není potřeba čekat na kynutí jako u droždí. Nejčastěji obsahuje:

  • jedlou sodu,
  • okyselující složku,
  • škrob nebo jinou nosnou látku.
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Recept

Střední

45 min

Mouku s kypřicí práškem vyždy do mísy prosijte.

Jaké druhy kypřicích prášků se dají koupit

  • Klasický kypřicí prášek do pečiva: Nejběžnější varianta používaná při pečení buchet, koláčů nebo sušenek.
  • Bezlepkový kypřicí prášek: Určený pro osoby s celiakií nebo citlivostí na lepek. Místo pšeničného škrobu obsahuje jiné druhy škrobů, například kukuřičný nebo bramborový.
  • Bio kypřicí prášek: Často neobsahuje fosfáty a bývá vyroben z přírodnějších surovin.
  • Kypřicí prášek bez fosfátů: Stále oblíbenější varianta pro ty, kteří se snaží omezovat některé přídatné látky v potravinách.
  • Vinný kypřicí prášek: Obsahuje vinný kámen (cream of tartar) a využívá se především v bio a alternativním pečení.
  • Kypřicí směsi pro speciální diety: Na trhu jsou dostupné také produkty určené pro vegany nebo osoby s různými potravinovými omezeními.
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Recept

Střední

60 min

K aktivaci jedlé sody je potřeba kyselá složka.

Kypřicí prášek versus jedlá soda

Tyto dvě suroviny bývají často zaměňovány. Jedlá soda je pouze jedna složka kypřicího prášku. Aby správně fungovala, potřebuje kyselou složku, například citronovou šťávu. Kypřicí prášek už tuto složku obsahuje, a proto je jeho použití jednodušší.

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Recept

Střední

60 min

Kdy přidat kypřicí prášek do těsta

Ideálně ho nejprve promíchejte s moukou a teprve poté spojte s ostatními ingrediencemi. Díky tomu se v těstě rovnoměrně rozptýlí.

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Skvrnu navlhčete horkou vodou a potřete kypřicím práškem.

K čemu lze kypřicí prášek využít mimo pečení

Mnoho lidí netuší, že může posloužit i v domácnosti.

  • Pomáhá neutralizovat pachy: Malé množství kypřicího prášku lze nasypat například do odpadkového koše nebo na dno bot, kde pomáhá omezovat nepříjemné pachy.
  • Usnadňuje čištění připálených nádob: Směs vody a kypřicího prášku může pomoci změkčit připálené zbytky jídla v hrncích nebo pekáčích.
  • Osvěžení kuchyňských povrchů: Někteří lidé ho používají jako jemný čisticí prostředek na odolnější nečistoty.
  • Čištění termosky nebo lahví: Prášek rozmíchaný ve vodě pomáhá odstranit usazeniny a zbytky pachů z nádob.

S hotovým těstem neotálejte a co nejdřív jej vložte do trouby péct.

Proč se pečivo s kypřicím práškem musí dát rychle do trouby

Po smíchání s tekutými surovinami se začíná aktivovat proces kypření. Pokud bude těsto dlouho stát, část účinku se ztratí a výsledné pečivo nemusí být dostatečně nadýchané.

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Recept

Lehké

35 min

Jak správně skladovat kypřicí prášek

Nejlepší je uchovávat ho v suchu, mimo přímé slunce a v dobře uzavřeném obalu. Protože vlhkost může výrazně snížit jeho účinnost.

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Žloutková bábovka

Recepty Bábovky, koláče a muffiny

To je samozřejmě jeho nejznámější využití. Kypřicí prášek pomáhá těstu zvětšit objem a zajistí, že nebude hutné ani sražené. Využívá se zejména u třených těst, kde nenahrazuje droždí, ale vytváří lehkou a vzdušnou strukturu.

Arašídoví panáčci

Recepty Domácí sušenky a perníčky

Také mnoho receptů na sušenky obsahuje malé množství kypřicího prášku. Díky němu nejsou tvrdé a lépe se rozpadnou na jazyku.

Lívance s ovocem

Recepty Lívance a palačinky

Pokud chcete opravdu nadýchané lívance, bývá kypřicí prášek jednou z klíčových ingrediencí. Někteří kuchaři ho přidávají i do palačinkového těsta, aby byly palačinky jemnější.

Jahodová roláda

Recepty Piškotová těsta

Ačkoliv tradiční piškot spoléhá hlavně na vyšlehaná vejce, mnoho domácích receptů obsahuje i malé množství kypřicího prášku jako pojistku proti splasknutí.

Celozrnný chléb s jogurtem

Recepty Domácí chleby bez kynutí

Existují recepty na takzvané rychlé chleby (quick bread), které neobsahují droždí. O nakypření se zde stará právě kypřicí prášek.

Brokolicové vafle

Recepty Slané

Kypřicí prášek je tajnou zbraní pro dokonalé slané vafle, slané palačinky nebo křupavé placky.

Cuketové placky

Recepty Bramborové a zeleninové placičky

Menší množství kypřicího prášku může dodat lehkost i různým placičkám z brambor, cukety nebo květáku.

Ryba v těstíčku

Recepty Těstíčko na smažení

Někteří kuchaři přidávají špetku kypřicího prášku do těstíčka na řízky, ryby nebo zeleninu. Obal pak bývá vzdušnější a křupavější.

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