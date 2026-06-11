Myslete na to, co jíte před cestou
Dlouhé cestování autem není jen otázkou navigace, svačiny a nabitého telefonu. Kdo někdy jel s dětmi k moři, na hory nebo přes půl republiky k babičce, má husinu, když si představí onu větu: „Já potřebuju čůrááááát.“ A je to tu zas, další, kolikátá už?, zastávka. Zastavit, odpoutat, vystoupit. „Ruku mi dej, jezdí tady auta.“ Najít toaletu. „Nesahej na prkýnko. Umyj si pořádně ruce.“ A tak pořád dokola. Takže z plánovaných tří hodin v autě je hodin rázem dvakrát tolik.
Některé potraviny a nápoje mají močopudný účinek, jiné mohou močový měchýř dráždit. Výsledkem pak není jen větší množství moči, ale i pocit naléhání, kdy se člověku chce na toaletu dřív a častěji.
Myslíte před delší cestou autem na to, co jíte? Nestačí totiž jen vyhnout se tekutinám, jde skutečně i o to, co pošlete do bříška, jak se říká.
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Káva před cestou? Raději až po první zastávce
Největší klasika je ranní káva před odjezdem. Pro řidiče může být lákavá, protože povzbudí, jenže kofein zároveň patří mezi látky, které mohou zvyšovat potřebu močení. Podobně může působit i silný černý nebo zelený čaj, cola, ledové čaje a energetické nápoje. To vše má močopudné účinky.
Pokud víte, že po kávě běžně chodíte častěji na toaletu, dejte si ji raději dřív před odjezdem, aby tělo mělo čas zareagovat ještě doma. Případně ji posuňte až na plánovanou pauzu. U dětí by kofeinové nápoje neměly být cestovní „pití na povzbuzení“ vůbec. Doporučení dětských odborných organizací pro děti a teenagery uvádí jako základ pitného režimu hlavně vodu a obyčejné mléko a nápoje s kofeinem nebo jinými stimulanty nedoporučuje. Možná je toto zbytečné opakovat, ale znáte to o té matce moudrosti.
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Pozor na meloun, okurku i velké porce polévky
Když se řekne močopudné potraviny, většina lidí si vybaví hlavně kávu. Jenže před cestou autem může potrápit i jídlo, které je jinak zdravé a lehké. Typickým příkladem je vodnaté ovoce a zelenina.
Před dlouhou jízdou se nevyplatí pozřít hlavně:
- meloun,
- okurku,
- citrusy,
- velké množství hroznů,
- vodnaté saláty,
- velké porce polévky,
- smoothie,
- ovocné šťávy.
Neznamená to, že si dítě nesmí dát kousek ovoce. Problém je spíš ve velké porci těsně před odjezdem. Miska melounu, okurkový salát a k tomu sklenice džusu jsou z hlediska toalety úplně jiná situace než pár kousků ovoce ke svačině.
A myslete také na jídla bohatá na vodu, například polévky. Pokud před cestou sníte velkou misku vývaru a zapijete ji čajem, tělo to bude brát jako další tekutiny navíc. Přijmete solidní dávku tekutin, které vás pak na cestě potrápí.
Citrusové džusy a rajčata mohou měchýř dráždit
Pomerančový džus, grep, limonáda s citronem nebo rajčatový salát nejsou automaticky problém pro každého. U citlivějších lidí ale mohou kyselé potraviny dráždit močový měchýř.
Před cestou proto raději vyměňte pomerančový džus za obyčejnou vodu a rajčatový salát za méně kyselou přílohu. U dětí je to praktické i proto, že sladké džusy a ovocné nápoje často vedou k tomu, že pijí rychle a ve větším množství, než skutečně potřebují.
Bublinky mohou nutit na toaletu dřív
Sycené nápoje jsou při cestování zrádné hned z několika důvodů. U citlivějších lidí mohou zhoršit žaludeční nepohodu a zároveň patří mezi nápoje, které mohou močový měchýř dráždit.
Před dlouhou cestou raději nechte stranou perlivé limonády, colové nápoje, toniky i ochucené minerálky. Lepší volbou je vždy neperlivá voda, případně slabý neslazený čaj, třeba ovocný nebo bylinkový (ne močopudný, samozřejmě).
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Čokoláda, sladkosti a „něco dobrého na cestu“
Čokoláda je oblíbená cestovní klasika. Rychlý zdroj energie na dlouhou cestu. Ale pozor! I ta totiž může u některých lidí močový měchýř dráždit, mimo jiné kvůli obsahu kofeinových látek. Ano, čokoláda obsahuje kofein. Pokud patříte k citlivým jedincům, postřehne to i váš močový měchýř.
U dětí, a vlastně nejen u nich, navíc sladkosti často spustí další problém: větší žízeň. Sladká tyčinka, sušenky, bonbony nebo sladké pečivo mohou vést k tomu, že dítě vypije víc sladkého pití nebo vody najednou. A za půl hodiny už hledáte nejbližší čerpací stanici.
Lepší je připravit svačinu, která zasytí, ale není extrémně sladká ani slaná. Hodí se například pečivo se sýrem nebo šunkou, banán, jablko v menší porci, domácí muffiny bez přemíry cukru, rýžové chlebíčky, vařené vejce, sýr, kousky pečeného masa nebo jednoduchý sendvič.
Ostré a hodně kořeněné jídlo si nechte až do cíle
Pikantní jídla nejsou ideální před cestou obecně. Mohou dráždit trávení, vyvolat žízeň a u některých lidí také zhoršit dráždění močového měchýře.
Před cestou se proto vyhněte pálivým omáčkám, chilli, pikantním chipsům, ostrým klobásám nebo výrazně kořeněným hotovým jídlům. Nejde jen o čůrání. Těžké a ostré jídlo může v autě zhoršit i nevolnost, reflux nebo bolest břicha. Pokud máte neodolatelnou chuť na chilli, dáte si ho, až dojedete do cíle.
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Slané chipsy a uzeniny vás donutí víc pít
Slané potraviny nemusí být přímo močopudné, ale před cestou umí udělat jinou nepříjemnost. Po soli prostě máme žízeň. Když si dítě před odjezdem dá chipsy, slané tyčinky nebo hodně slanou bagetu, velmi pravděpodobně bude během jízdy víc pít. A čím víc tekutin vypije najednou, tím dřív bude potřebovat zastavit. Ano: „Čůraaaaat!“
Proto je lepší držet se lehčí svačiny s rozumným množstvím soli. Bageta ano, ale ne s extra slanou uzeninou, majonézou a nakládanými okurkami. Krekry ano, ale ne celá slaná miska před nasednutím do auta.
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Co jíst před dlouhou cestou autem?
Ideální jídlo před cestou autem by mělo být syté, jednoduché a nepříliš vodnaté. Nemělo by být extrémně sladké, slané, kyselé ani ostré. Cílem není tělo „vysušit“, ale nedat mu zbytečný důvod k častějším zastávkám.
Dobře fungují například:
- sendvič s hamsteakem, ztracená vejce na toastu se šunkou nebo croque monsieur
- rohlík nebo houska s lučinou či žervé,
- vařené vejce,
- banán,
- menší porce jablka nebo hrušky,
- bílý jogurt v menším množství, pokud po mléčných výrobcích nemíváte potíže,
- domácí buchta nebo muffin bez velkého množství cukru,
- rýže, třeba rýžový nákyp,
- těstoviny, například rychlé těstoviny s kuřecím a brokolicí nebo brambory jako lehčí oběd před cestou,
- suché pečivo, krekry nebo rýžové chlebíčky v rozumném množství.
U dětí se vyplatí myslet hlavně na porce. Dítě nemusí před cestou sníst „do zásoby“. Přeplněný žaludek a velké množství pití najednou jsou častý důvod, proč se v autě necítí dobře.
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