Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cesta autem bez zastávek. Vyhněte se těmto jídlům, než vám vleze na mozek věta: „Mně se chce čůrat!“

Petra Kašparová
  4:30
Nočník do auta nebereme, do PET lahve za jízdy nečůráme a tak pořád zastavujeme a prodlužujeme si tak cestu. Chcete-li se tomu vyhnout a být rychle u moře, na horách, prostě v prázdninovém cíli, vynechte před jízdou tyto potraviny a nápoje.

Co jíst a co nejíst před cestou autem? | foto: Canva

Obsah

Myslete na to, co jíte před cestou

Dlouhé cestování autem není jen otázkou navigace, svačiny a nabitého telefonu. Kdo někdy jel s dětmi k moři, na hory nebo přes půl republiky k babičce, má husinu, když si představí onu větu: „Já potřebuju čůrááááát.“ A je to tu zas, další, kolikátá už?, zastávka. Zastavit, odpoutat, vystoupit. „Ruku mi dej, jezdí tady auta.“ Najít toaletu. „Nesahej na prkýnko. Umyj si pořádně ruce.“ A tak pořád dokola. Takže z plánovaných tří hodin v autě je hodin rázem dvakrát tolik.

Některé potraviny a nápoje mají močopudný účinek, jiné mohou močový měchýř dráždit. Výsledkem pak není jen větší množství moči, ale i pocit naléhání, kdy se člověku chce na toaletu dřív a častěji.

Myslíte před delší cestou autem na to, co jíte? Nestačí totiž jen vyhnout se tekutinám, jde skutečně i o to, co pošlete do bříška, jak se říká.

BLT sendvič s avokádem

Domácí BLT sendvič s avokádem: Recept na křupavou klasiku, která chutná jako z bistra

Recept

Lehké

20 min

Kávu si před cestou nedávejte, je močopudná. Dáte si ji, až budete na místě.

Káva před cestou? Raději až po první zastávce

Největší klasika je ranní káva před odjezdem. Pro řidiče může být lákavá, protože povzbudí, jenže kofein zároveň patří mezi látky, které mohou zvyšovat potřebu močení. Podobně může působit i silný černý nebo zelený čaj, cola, ledové čaje a energetické nápoje. To vše má močopudné účinky.

Pokud víte, že po kávě běžně chodíte častěji na toaletu, dejte si ji raději dřív před odjezdem, aby tělo mělo čas zareagovat ještě doma. Případně ji posuňte až na plánovanou pauzu. U dětí by kofeinové nápoje neměly být cestovní „pití na povzbuzení“ vůbec. Doporučení dětských odborných organizací pro děti a teenagery uvádí jako základ pitného režimu hlavně vodu a obyčejné mléko a nápoje s kofeinem nebo jinými stimulanty nedoporučuje. Možná je toto zbytečné opakovat, ale znáte to o té matce moudrosti.

11 potravin, které zrychlují metabolismus a pomáhají při hubnutí. Máte je ve své kuchyni?

Před cestováním rozhodně nedávejte dětem, a ani sobě, například vodní meloun. Ten je, jak už název napovídá, plný vody.

Pozor na meloun, okurku i velké porce polévky

Když se řekne močopudné potraviny, většina lidí si vybaví hlavně kávu. Jenže před cestou autem může potrápit i jídlo, které je jinak zdravé a lehké. Typickým příkladem je vodnaté ovoce a zelenina.

Před dlouhou jízdou se nevyplatí pozřít hlavně:

  • meloun,
  • okurku,
  • citrusy,
  • velké množství hroznů,
  • vodnaté saláty,
  • velké porce polévky,
  • smoothie,
  • ovocné šťávy.

Neznamená to, že si dítě nesmí dát kousek ovoce. Problém je spíš ve velké porci těsně před odjezdem. Miska melounu, okurkový salát a k tomu sklenice džusu jsou z hlediska toalety úplně jiná situace než pár kousků ovoce ke svačině.

A myslete také na jídla bohatá na vodu, například polévky. Pokud před cestou sníte velkou misku vývaru a zapijete ji čajem, tělo to bude brát jako další tekutiny navíc. Přijmete solidní dávku tekutin, které vás pak na cestě potrápí.

Švédský obložený chléb

Švédský obložený chléb

Recept

Lehké

30 min

Rajčata si raději před delším cestováním odpusťte.

Citrusové džusy a rajčata mohou měchýř dráždit

Pomerančový džus, grep, limonáda s citronem nebo rajčatový salát nejsou automaticky problém pro každého. U citlivějších lidí ale mohou kyselé potraviny dráždit močový měchýř.

Před cestou proto raději vyměňte pomerančový džus za obyčejnou vodu a rajčatový salát za méně kyselou přílohu. U dětí je to praktické i proto, že sladké džusy a ovocné nápoje často vedou k tomu, že pijí rychle a ve větším množství, než skutečně potřebují.

Před cestou pijte spíš sdřídmě. Zachovat pitný režim je, samozřejmě, důležité. Ale nepřehánějte to.

Bublinky mohou nutit na toaletu dřív

Sycené nápoje jsou při cestování zrádné hned z několika důvodů. U citlivějších lidí mohou zhoršit žaludeční nepohodu a zároveň patří mezi nápoje, které mohou močový měchýř dráždit.

Před dlouhou cestou raději nechte stranou perlivé limonády, colové nápoje, toniky i ochucené minerálky. Lepší volbou je vždy neperlivá voda, případně slabý neslazený čaj, třeba ovocný nebo bylinkový (ne močopudný, samozřejmě).

Než se svléknete do plavek, změňte jídelníček. Pomůže vám k lepšímu opálení

Pauzy na čůrání jsou během jízdy normální. Nemusí se ale konat každých 20 minut.

Čokoláda, sladkosti a „něco dobrého na cestu“

Čokoláda je oblíbená cestovní klasika. Rychlý zdroj energie na dlouhou cestu. Ale pozor! I ta totiž může u některých lidí močový měchýř dráždit, mimo jiné kvůli obsahu kofeinových látek. Ano, čokoláda obsahuje kofein. Pokud patříte k citlivým jedincům, postřehne to i váš močový měchýř.

U dětí, a vlastně nejen u nich, navíc sladkosti často spustí další problém: větší žízeň. Sladká tyčinka, sušenky, bonbony nebo sladké pečivo mohou vést k tomu, že dítě vypije víc sladkého pití nebo vody najednou. A za půl hodiny už hledáte nejbližší čerpací stanici.

Lepší je připravit svačinu, která zasytí, ale není extrémně sladká ani slaná. Hodí se například pečivo se sýrem nebo šunkou, banán, jablko v menší porci, domácí muffiny bez přemíry cukru, rýžové chlebíčky, vařené vejce, sýr, kousky pečeného masa nebo jednoduchý sendvič.

Paštika z kořenové zeleniny podle Svačináře

Paštika z kořenové zeleniny podle @tady_svacinar

Recept

Lehké

40 min

Čeká vás cesta na dovolenou autem? Jste připravení na ono: „Čůrat!“? Co jíst a naopak nejíst před dlouhou cestou?

Ostré a hodně kořeněné jídlo si nechte až do cíle

Pikantní jídla nejsou ideální před cestou obecně. Mohou dráždit trávení, vyvolat žízeň a u některých lidí také zhoršit dráždění močového měchýře.

Před cestou se proto vyhněte pálivým omáčkám, chilli, pikantním chipsům, ostrým klobásám nebo výrazně kořeněným hotovým jídlům. Nejde jen o čůrání. Těžké a ostré jídlo může v autě zhoršit i nevolnost, reflux nebo bolest břicha. Pokud máte neodolatelnou chuť na chilli, dáte si ho, až dojedete do cíle.

Česnekový řízek

Křupavé vepřové řízky v jogurtové marinádě – Šťavnaté smažené plátky ke svátečnímu obědu

Recept

Lehké

35 min

Jakým potravinám se vyhnout před cestou na dovolenou?

Slané chipsy a uzeniny vás donutí víc pít

Slané potraviny nemusí být přímo močopudné, ale před cestou umí udělat jinou nepříjemnost. Po soli prostě máme žízeň. Když si dítě před odjezdem dá chipsy, slané tyčinky nebo hodně slanou bagetu, velmi pravděpodobně bude během jízdy víc pít. A čím víc tekutin vypije najednou, tím dřív bude potřebovat zastavit. Ano: „Čůraaaaat!“

Proto je lepší držet se lehčí svačiny s rozumným množstvím soli. Bageta ano, ale ne s extra slanou uzeninou, majonézou a nakládanými okurkami. Krekry ano, ale ne celá slaná miska před nasednutím do auta.

Česnekový chléb

Domácí pletený česnekový chléb s parmazánem: Nadýchaný recept jako z vyhlášené pekárny

Recept

Střední

90 min

Pokud svačíte za jízdy, myslete na to, aby bylo jídlo vhodné a nepřitěžovalo vám během jízdy.

Co jíst před dlouhou cestou autem?

Ideální jídlo před cestou autem by mělo být syté, jednoduché a nepříliš vodnaté. Nemělo by být extrémně sladké, slané, kyselé ani ostré. Cílem není tělo „vysušit“, ale nedat mu zbytečný důvod k častějším zastávkám.

Dobře fungují například:

U dětí se vyplatí myslet hlavně na porce. Dítě nemusí před cestou sníst „do zásoby“. Přeplněný žaludek a velké množství pití najednou jsou častý důvod, proč se v autě necítí dobře.

„Kafujete“? Kofein není nevinný životabudič. Ve větším množství umí poslat vaši psychiku tzv. do kopru
Vstoupit do diskuse
Témata: jídlo, nápoj

Nejčtenější

Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí

Borůvky

Toužíte po očistě těla, ale drastické detoxy vás nelákají? Příroda ukryla ten nejsilnější lék na regeneraci jater a ochranu organismu do drobných modrých bobulí, které potkáváte v našich lesích.

Jak na dokonalou čokoládovou polevu: Rady cukrářů, aby byla lesklá a nepraskala

Poznejte tajemství zrcadlového lesku. Správně připravená čokoládová poleva musí...

Čokoládová poleva je pověstnou třešničkou na každém dezertu. Dokáže z obyčejné buchty udělat luxusní moučník, ale také umí šikovně zakrýt drobné nedostatky, které se při pečení náhodou nepovedly. I...

Tuňák v konzervě není vždy stejný. Rozdíl poznáte podle jediné věci na obalu

tuňák v konzervě

Tuňák v konzervě patří mezi nejoblíbenější trvanlivé potraviny, přesto se jednotlivé výrobky výrazně liší kvalitou i nutriční hodnotou. Poradíme, jak poznat dobrou konzervu, který nálev je nejlepší a...

Vedro vám bere sílu? Tohle jezte, když chcete přežít tropické dny bez kolapsu

Snášíte špatně vedro?

Blíží se léto, čas tropických dní i nocí, kdy máme chuť strčit hlavu do mrazáku, k jídlu není chuť. Tělo ale energii potřebuje. Co jíst v horku, abychom tělu ulevili?

Stačí jedna sklenička, hodina času a vaše trávení bude opět v klidu. To je síla kefíru!

Kefír je dobrý pro trávení. Stačí sklenička denně a bude vám skvěle fungovat.

Je kyselkavý, osvěžující, zasytí a přitom nezatíží žaludek. Patří mezi fermentované mléčné výrobky, které prospívají trávení a střevnímu mikrobiomu. Jaké účinky má kefír? A kdy ho pít a v jakém...

Cesta autem bez zastávek. Vyhněte se těmto jídlům, než vám vleze na mozek věta: „Mně se chce čůrat!“

Co jíst a co nejíst před cestou autem?

Nočník do auta nebereme, do PET lahve za jízdy nečůráme a tak pořád zastavujeme a prodlužujeme si tak cestu. Chcete-li se tomu vyhnout a být rychle u moře, na horách, prostě v prázdninovém cíli,...

11. června 2026  4:30

Vypadá jako drahokam a většina Čechů ani neví, jak ho jíst. Přitom efektivně bojuje se záněty

granátové jablko

Nejen, že granátové jablko vypadá jako drahokamy, cenné je hlavně svým mimořádně vysokým obsahem antioxidantů a bioaktivních látek. Málokdo ví, že díky tomu působí proti zánětům, oxidačnímu stresu i...

11. června 2026

Mražená jahodová Margarita s bazalkou: Recept na ledový koktejl z tequily

Mražená jahodová Margarita
Recept

Lehké

10 min

Osvěžující drink z mixovaných mražených jahod, limetkové šťávy, tequily a pomerančového likéru...

Okurkový salát s koprem a cibulí: Recept na osvěžující přílohu s kapary a octem

Okurkový salát s koprem a cibulí
Recept

Lehké

20 min

Křupavá obměna klasického letního salátu, která kombinuje tenké plátky okurek s výraznou chutí...

Domácí kynuté koláče s jahodami: Recept na moučník s máslovou drobenkou

Jahodové kynuté koláčky
Recept

Střední

120 min

Poctivé kynuté koláčky s vůní citronové kůry, obložené čerstvými jahodami a bohatě sypané křupavou...

Co je kiščok? Nadýchaná buchta z kyšky, kterou upečete i bez trouby

Pokud nemáte remosku, kiščok upečete na plechu jako jiný litý moučník.

Vypadá to jako kefírka, ale není to kefírka. Co je to? Kiščok. Ne, to není překlep. Je to název pro tradiční buchtu, kterou upeče i úplný začátečník, ale bude chutnat jako od profíka. Vyrazte do...

10. června 2026  4:40

Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí

Borůvky

Toužíte po očistě těla, ale drastické detoxy vás nelákají? Příroda ukryla ten nejsilnější lék na regeneraci jater a ochranu organismu do drobných modrých bobulí, které potkáváte v našich lesích.

10. června 2026

Jahodové řezy s pudinkem: Recept na vláčný piškotový koláč s želé

Čtverečky s pudinkem a jahodami
Recept

Střední

75 min

Osvěžující kombinace nadýchaného piškotového těsta, jemného máslovo-pudinkového krému a čerstvého...

Pečený králík na víně a zelenině: Recept na lehký bramborový salát s chřestem

Pečený králík a lehký bramborový salát
Recept

Střední

100 min

Šťavnatá králičí stehna pečená na slanině, kořenové zelenině a bílém víně, doplněná o netradiční...

Sladké jahodové tacos s mascarpone: Recept na křupavý dezert z tortill

Jahodové tacos
Recept

Střední

45 min

Rychlá a vizuálně atraktivní obměna klasických dezertů, která kombinuje zapečené tortilly v...

Tuňák v konzervě není vždy stejný. Rozdíl poznáte podle jediné věci na obalu

tuňák v konzervě

Tuňák v konzervě patří mezi nejoblíbenější trvanlivé potraviny, přesto se jednotlivé výrobky výrazně liší kvalitou i nutriční hodnotou. Poradíme, jak poznat dobrou konzervu, který nálev je nejlepší a...

9. června 2026  4:30

Nebuďte hloupí, jezte aronii: Tohle tmavé superovoce nakopne mozek i soustředění

Arónie, třeba likér nebo víno jsou z ní výtečné. Tam se trpkost plodů hodí.

Aronie, známá také jako černý jeřáb, nepatří mezi ovoce, které byste jedli po hrstech rovnou z keře. Je, nebojím se říci, nechutná. Trpká. Zaslouží si ale pozornost a šanci, jde totiž o super...

9. června 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.