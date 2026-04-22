Co jíst proti klíšťatům
Na úvod je nutné zmínit, že žádná potravina vás před klíšťaty spolehlivě neochrání. Jde o doplněk k běžné prevenci, nikoli o vědecky ověřený způsob ochrany.
Klíšťata vyhledávají hostitele podle kombinace tělesného tepla, vydechovaného oxidu uhličitého a pachu kůže. Právě na posledním faktoru stojí úvahy, že strava může hrát roli v tom, jak „atraktivní“ člověk pro parazity je.
Proti klíšťatům podle „babských rad“ pomáhá:
Přírodní repelenty z bylinek: Co dává smysl
Jde především o esenciální oleje, které maskují pachy, podle nichž klíšťata hostitele vyhledávají.
Rozmarýn nebo tymián: Z těchto bylin lze připravit jednoduchý odvar – stačí je zalít vroucí vodou, nechat vyluhovat a přidat trochu octa. Roztok lze použít na kůži i oblečení, je ale nutné ho aplikovat opakovaně.
Esenciální oleje: Mezi nejčastěji používané patří citronela, levandule nebo pelargonie. Tyto látky mají doložený repelentní efekt proti hmyzu, i když kratší než u chemických přípravků. Nejlépe fungují ve formě spreje na oblečení.
Hřebíček: Obsahuje eugenol, který má repelentní vlastnosti. Používá se ve formě macerátu v lihu. Je ale potřeba opatrnost, protože může dráždit pokožku.
|
Klíšťovou encefalitidou se mohou nakazit i očkovaní. Netuší, že nejsou chránění
Co funguje nejlépe podle odborníků
Zdravotnické instituce se shodují, že nejúčinnější ochrana je stále kombinace několika kroků: