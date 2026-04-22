Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

Tereza Hrabinová
  4:00
Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat některé potraviny nebo bylinky. Co je na tom pravdy?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Co jíst proti klíšťatům

Na úvod je nutné zmínit, že žádná potravina vás před klíšťaty spolehlivě neochrání. Jde o doplněk k běžné prevenci, nikoli o vědecky ověřený způsob ochrany.

Klíšťata vyhledávají hostitele podle kombinace tělesného tepla, vydechovaného oxidu uhličitého a pachu kůže. Právě na posledním faktoru stojí úvahy, že strava může hrát roli v tom, jak „atraktivní“ člověk pro parazity je.

Proti klíšťatům podle „babských rad“ pomáhá:

  • Česnek: obsahuje sirné sloučeniny, například alicin, které se vylučují potem a mění tělesný pach.
  • Vitamín B1 (thiamin): Často se doporučuje jako přírodní „repelent zevnitř“.
  • Pivovarské kvasnice: Obsahují vitaminy skupiny B včetně thiaminu.
  • Chilli papričky: Kapsaicin může ovlivnit metabolismus a pocení, a tím nepřímo i pach těla.
  • Hořké byliny: Například hořec se v lidovém léčitelství uvádí jako prostředek, který má „znechutit“ krev parazitům.

Rozmarýn, tradiční bylinka, se hodí i na přípravu domácího odpuzovače dotěrného hmyzu.

Přírodní repelenty z bylinek: Co dává smysl

Jde především o esenciální oleje, které maskují pachy, podle nichž klíšťata hostitele vyhledávají.

Rozmarýn nebo tymián: Z těchto bylin lze připravit jednoduchý odvar – stačí je zalít vroucí vodou, nechat vyluhovat a přidat trochu octa. Roztok lze použít na kůži i oblečení, je ale nutné ho aplikovat opakovaně.

Esenciální oleje: Mezi nejčastěji používané patří citronela, levandule nebo pelargonie. Tyto látky mají doložený repelentní efekt proti hmyzu, i když kratší než u chemických přípravků. Nejlépe fungují ve formě spreje na oblečení.

Hřebíček: Obsahuje eugenol, který má repelentní vlastnosti. Používá se ve formě macerátu v lihu. Je ale potřeba opatrnost, protože může dráždit pokožku.

Klíšťovou encefalitidou se mohou nakazit i očkovaní. Netuší, že nejsou chránění

Co funguje nejlépe podle odborníků

Zdravotnické instituce se shodují, že nejúčinnější ochrana je stále kombinace několika kroků:

  • použití repelentů s účinnými látkami (např. DEET, icaridin)
  • nošení dlouhých kalhot a rukávů
  • pohyb spíše po cestách než v husté vegetaci
  • důkladná kontrola těla po návratu z přírody
  • zkontrolujte očkovací průkaz, proti encefalitidě je očkování jediná ochrana
