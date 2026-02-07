Obsah
Recept Segedínský guláš
- 400 g vepřové plece
- 300 g libového vepřového boku (bez kosti a bez kůže)
- 3 ks cibule
- 1 lžíce sádla
- 1 lžička kmínu drceného
- 2 lžíce mleté sladké papriky
- sůl dle chuti
- mletý černý pepř
- 500 g kysaného zelí
- 150 g zakysané smetany
- Vepřovou plec i s bůček nakrájíme na kostky. Cibuli očistíme a nasekáme najemno. Zpěníme ji na rozehřátém sádle dozlatova. Pak přidáme kmín, maso a necháme ho zatáhnout.
- Když je maso opečené, přisypeme papriku, sůl, pepř a podlijeme asi litrem vody. Vmícháme zelí a dusíme doměkka alespoň 60 minut.
- Hotový segedínský guláš podáváme se zakysanou smetanou a např. houskovým knedlíkem.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 35 minut
Recept Pivní hovězí guláš
- 1000 g hovězí kližky
- 2 lžíce sádla
- 2 ks cibule
- 2 lžíce sladké mleté papriky
- 100 g rajčatového protlaku
- 500 ml světlého piva
- 1 lžička kmínu
- 2 lžíce majoránky
- sůl podle chuti
- mletý pepř podle chuti
- 2 plátky chleba na zahuštění
- Maso nakrájíme na kostičky. Ve větším hrnci rozpálíme sádlo a na mírném ohni na něm dozlatova opečeme nakrájenou cibuli. Přidáme maso a zprudka opečeme ze všech stran, aby se zatáhlo.
- Zaprášíme paprikou a chvíli společně restujeme. Pak přidáme protlak, promícháme, zalijeme pivem a vodou tak, aby maso bylo ponořené.
- Poté přisypeme kmín, majoránku, osolíme, opepříme, přiklopíme pokličkou a pomalu dusíme doměkka asi 2-3 hodiny. Pokud bude třeba, zahustíme omáčku rozdrobeným chlebem. Guláš pak můžeme podávat například s knedlíkem a ozdobit nakrájenou čerstvou cibulí.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 30 minut
Recept Koprová omáčka s vajíčkem
- 1 lžíce másla
- 2 lžíce hladké mouky
- 600 ml masového vývaru
- 200 ml mléka
- 2 svazky kopru
- sůl podle chuti
- 2 lžičky krupicového cukru
- 1 lžíce octa
- 250 ml smetany ke šlehání
- 4 ks vejce
- Na rozpuštěném másle orestujeme hladkou mouku a uděláme jíšku. Zalijeme ji vývarem, přilijeme mléko a na mírném ohni asi 15 minut povaříme.
- Poté přidáme najemno nakrájený svazek kopru a dochutíme solí, cukrem a octem. Před koncem vaření zjemníme omáčku smetanou.
- V osolené vodě vaříme asi 10 minut vejce natvrdo a po uvaření je oloupeme.
- Hotovou omáčku podáváme s rozkrojeným vejcem, posypanou zbylým nakrájeným čerstvým koprem a například karlovarským knedlíkem.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 20 minut
Recept Rajská omáčka s hovězím
- 2 ks cibule
- 2 ks mrkve
- 0,50 menšího celeru
- 1 ks petržel
- 600 g hovězí kýty
- sůl a pepř podle chuti
- 2 lžíce rostlinného oleje
- 200 g rajčatového protlaku
- 3 ks bobkové listy
- 4 kuličky nového koření
- 1 celé skořice
Na dochucení:
- krupicový cukr
- ocet
- citronová šťáva
- Cibuli, mrkev, celer a petržel očistíme a nakrájíme na menší kousky. Maso ze všech stran osolíme, opepříme a ovážeme provázkem.
- V hrnci rozehřejeme olej a maso na něm opečeme ze všech stran dohněda. Pak ho vyjmeme a udržujeme v teple. Na výpeku orestujeme zeleninu. Když začne zlátnout, vmícháme protlak, poté do hrnce vrátíme maso, přidáme bobkový list, nové koření a skořici. Podlijeme vodou tak, by bylo maso ponořené a dusíme doměkka.
- Hotovou omáčku dochutíme cukrem, octem a citronovou šťávou dle chuti. Pak z ní vyjmeme maso a celé koření a rozmixujeme dohladka. Maso nakrájíme na plátky, přelijeme omáčkou a podáváme např. s knedlíkem.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 140 minut
Recept Křenová omáčka
- 1 ks cibule
- 4 lžíce másla
- 3 lžíce hladké mouky
- 1000 ml zeleninového vývaru
- sůl a mletý pepř podle chuti
- krupicový cukr podle chuti
- 250 ml smetany ke šlehání
- 400 g uzeného masa
- 60 g sterilovaného křenu
- Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Orestujeme ji na másle dozlatova. Přisypeme mouku a za stálého míchání zalijeme vývarem.
- Přivedeme k varu, osolíme, opepříme a ochutíme cukrem. Vaříme 10 minut a zjemníme smetanou.
- Znovu přivedeme k varu a necháme několik minut probublávat. Nakonec vmícháme křen a už jen společně prohřejeme. Podáváme s plátky masa prohřátými na pařáčku a s knedlíkem.