Jak připravit parádní omáčku? 5 receptů vhodných na víkend

Petra Burgrová
  10:20
Víkend je ideální čas na pomalé vaření. Máme víc prostoru být v kuchyni, zkoušet nové recepty a dát jídlu čas, který potřebuje. Pomalé vaření není o složitosti, ale o trpělivosti. Právě omáčky patří k jídlům, která se vyplatí připravovat pomalu, protože čas je to, co jim dává plnou chuť. Ať už jde o rajskou, koprovou nebo guláš, víkend je ideální příležitost si jejich přípravu užít.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Segedínský guláš

Recept Segedínský guláš

  • 400 g vepřové plece
  • 300 g libového vepřového boku (bez kosti a bez kůže)
  • 3 ks cibule
  • 1 lžíce sádla
  • 1 lžička kmínu drceného
  • 2 lžíce mleté sladké papriky
  • sůl dle chuti
  • mletý černý pepř
  • 500 g kysaného zelí
  • 150 g zakysané smetany
  1. Vepřovou plec i s bůček nakrájíme na kostky. Cibuli očistíme a nasekáme najemno. Zpěníme ji na rozehřátém sádle dozlatova. Pak přidáme kmín, maso a necháme ho zatáhnout.
  2. Když je maso opečené, přisypeme papriku, sůl, pepř a podlijeme asi litrem vody. Vmícháme zelí a dusíme doměkka alespoň 60 minut.
  3. Hotový segedínský guláš podáváme se zakysanou smetanou a např. houskovým knedlíkem.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 35 minut

Pivní hovězí guláš

Recept Pivní hovězí guláš

  • 1000 g hovězí kližky
  • 2 lžíce sádla
  • 2 ks cibule
  • 2 lžíce sladké mleté papriky
  • 100 g rajčatového protlaku
  • 500 ml světlého piva
  • 1 lžička kmínu
  • 2 lžíce majoránky
  • sůl podle chuti
  • mletý pepř podle chuti
  • 2 plátky chleba na zahuštění
  1. Maso nakrájíme na kostičky. Ve větším hrnci rozpálíme sádlo a na mírném ohni na něm dozlatova opečeme nakrájenou cibuli. Přidáme maso a zprudka opečeme ze všech stran, aby se zatáhlo.
  2. Zaprášíme paprikou a chvíli společně restujeme. Pak přidáme protlak, promícháme, zalijeme pivem a vodou tak, aby maso bylo ponořené.
  3. Poté přisypeme kmín, majoránku, osolíme, opepříme, přiklopíme pokličkou a pomalu dusíme doměkka asi 2-3 hodiny. Pokud bude třeba, zahustíme omáčku rozdrobeným chlebem. Guláš pak můžeme podávat například s knedlíkem a ozdobit nakrájenou čerstvou cibulí.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 30 minut

Koprová omáčka s vajíčkem

Recept Koprová omáčka s vajíčkem

  • 1 lžíce másla
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 600 ml masového vývaru
  • 200 ml mléka
  • 2 svazky kopru
  • sůl podle chuti
  • 2 lžičky krupicového cukru
  • 1 lžíce octa
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 4 ks vejce
  1. Na rozpuštěném másle orestujeme hladkou mouku a uděláme jíšku. Zalijeme ji vývarem, přilijeme mléko a na mírném ohni asi 15 minut povaříme.
  2. Poté přidáme najemno nakrájený svazek kopru a dochutíme solí, cukrem a octem. Před koncem vaření zjemníme omáčku smetanou.
  3. V osolené vodě vaříme asi 10 minut vejce natvrdo a po uvaření je oloupeme.
  4. Hotovou omáčku podáváme s rozkrojeným vejcem, posypanou zbylým nakrájeným čerstvým koprem a například karlovarským knedlíkem.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 20 minut

Rajská omáčka s hovězím

Recept Rajská omáčka s hovězím

  • 2 ks cibule
  • 2 ks mrkve
  • 0,50 menšího celeru
  • 1 ks petržel
  • 600 g hovězí kýty
  • sůl a pepř podle chuti
  • 2 lžíce rostlinného oleje
  • 200 g rajčatového protlaku
  • 3 ks bobkové listy
  • 4 kuličky nového koření
  • 1 celé skořice

Na dochucení:

  • krupicový cukr
  • ocet
  • citronová šťáva
  1. Cibuli, mrkev, celer a petržel očistíme a nakrájíme na menší kousky. Maso ze všech stran osolíme, opepříme a ovážeme provázkem.
  2. V hrnci rozehřejeme olej a maso na něm opečeme ze všech stran dohněda. Pak ho vyjmeme a udržujeme v teple. Na výpeku orestujeme zeleninu. Když začne zlátnout, vmícháme protlak, poté do hrnce vrátíme maso, přidáme bobkový list, nové koření a skořici. Podlijeme vodou tak, by bylo maso ponořené a dusíme doměkka.
  3. Hotovou omáčku dochutíme cukrem, octem a citronovou šťávou dle chuti. Pak z ní vyjmeme maso a celé koření a rozmixujeme dohladka. Maso nakrájíme na plátky, přelijeme omáčkou a podáváme např. s knedlíkem.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 140 minut

Křenová omáčka

Recept Křenová omáčka

  • 1 ks cibule
  • 4 lžíce másla
  • 3 lžíce hladké mouky
  • 1000 ml zeleninového vývaru
  • sůl a mletý pepř podle chuti
  • krupicový cukr podle chuti
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 400 g uzeného masa
  • 60 g sterilovaného křenu
  1. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Orestujeme ji na másle dozlatova. Přisypeme mouku a za stálého míchání zalijeme vývarem.
  2. Přivedeme k varu, osolíme, opepříme a ochutíme cukrem. Vaříme 10 minut a zjemníme smetanou.
  3. Znovu přivedeme k varu a necháme několik minut probublávat. Nakonec vmícháme křen a už jen společně prohřejeme. Podáváme s plátky masa prohřátými na pařáčku a s knedlíkem.

Jaká je vaše nejoblíbenější omáčka?

celkem hlasů: 0
Vstoupit do diskuse
Témata: omáčka, Maso

Nejčtenější

Po tomhle receptu se ke klasickému perníku nevrátíte. Co je to bacouch?

Bacouch, kakaová buchta na plech.

Znáte bacouch? Já jsem na tenhle název narazila úplnou náhodou – a přiznávám, že jsem zpočátku vůbec netušila, co si pod ním představit. Přitom jde o skvělou, vláčnou kakaovou buchtu z plechu, kterou...

Teď už půjde skořápka z vajíčka sama. Tohle dodržujte při vaření vajec

Barva skořápky je daná plemenem slepice, neovlivňuje tedy chuť...

Loupání vajec může být někdy pořádný test trpělivosti. Určitě to znáte – místo hladkého povrchu vám v ruce zůstane potrhané torzo a polovina bílku skončí v koši i se skořápkou. Přitom stačí pochopit,...

6 vydatných zimních salátů, které vás zasytí lépe než řízek

Halloumi salát

Pokud chcete ve svém jídelníčku vynechat maso úplně nebo alespoň občas, budou se vám hodit tipy na chutné a syté saláty ze „zimní“ zeleniny jako zelí, červená řepa nebo mrkev.

Tato česká surovina je v zahraničí tabu. Přitom se jedná o zázračnou superpotravinu

Česká republika patří mezi největší producenty máku na světě.

Zatímco u nás je mák velmi oblíbený, ve světě je jeho pěstování a konzumace často přísně regulována. V článku se podíváme na jeho benefity a nabídneme také receptovou inspiraci.

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV.

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

Jak připravit parádní omáčku? 5 receptů vhodných na víkend

Ilustrační snímek

Víkend je ideální čas na pomalé vaření. Máme víc prostoru být v kuchyni, zkoušet nové recepty a dát jídlu čas, který potřebuje. Pomalé vaření není o složitosti, ale o trpělivosti. Právě omáčky patří...

7. února 2026  10:20

Krtkův dort slaví 25 let! Snadné recepty na plechu a ve zdravější verzi

Krtkův dort na plech

Krtkův dort letos slaví čtvrt století. Tuto čokoládovo-banánovou klasiku si u nás oblíbily už celé generace dětí. Ale odkud vlastně pochází? A dá se připravit i v lehčí variantě bez šlehačky a třeba...

7. února 2026  5:30

Nevíte, co vařit o víkendu? Nelamte si hlavu a nechte se inspirovat!

Hovězí hrudí na grilu

Co bude zítra k obědu, to je věčná otázka. Pokud hledáte inspiraci na víkend, poradíme vám výživná jídla plná vitamínů, které únor a celé zimní období tolik potřebuje. Tady jsou naše tipy na sobotní...

7. února 2026

Kuřecí vývar, jak ho ještě neznáte. Kde Češi dělají nejčastěji chybu?

Kuřecí vývar vařte dlouho, pomalu, tzv. táhněte.

Začátek roku je ideálním obdobím pro přípravu silného domácího vývaru, který nás zahřeje, dodá energii a zároveň nás v těžkých zimních dnech potěší svou chutí a výživnými vlastnostmi. Jak připravit...

6. února 2026  16:50

Suchý únor mění nákupní chování zákazníků. Co pijí Češi místo alkoholu?

Komerční sdělení
Kombucha

Ať už se v únoru rozhodnete pít či nepít, Rohlik.cz nabízí široký sortiment pro obě varianty. Suchý únor se stal masovou záležitostí – v roce 2025 se do něj zapojilo rekordních 1,6 milionu lidí,...

6. února 2026

Sladké pátky se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál

Petra Burgrová - Sweet Burg

V nové sérii článků se s vámi chci podělit o své oblíbené recepty, tipy a malé kuchařské příběhy, které mě provázejí už od dětství. Nepůjde jen o postupy a suroviny, ale i o emoce, vzpomínky a...

6. února 2026

Sladké crêpes a pohankové galettes. Objevte recept na nejlepší palačinky na světě

Kokosové palačinky s horkými malinami

Během let strávených ve Francii jsem zjistila, že palačinka nemusí být jen srolovaná placka s marmeládou. V krepériích se skládá do čtvrtkruhu nebo „psaníčka“.

6. února 2026  5:20

Rozhovor: Půst nedodržuji, protože k tomu nemám důvod, říká Veronika z Ne hladu

Veronika Pourová a Andrea Pospíšil Jakešová alias Ne hladu

Masopust je tradičně obdobím hojnosti, zabijaček a pořádných porcí masa. Jenže hned po něm přichází půst, čas na zklidnění a odlehčení. A právě to je ideální příležitost podívat se na jídlo trochu...

5. února 2026  16:40

6 vydatných zimních salátů, které vás zasytí lépe než řízek

Halloumi salát

Pokud chcete ve svém jídelníčku vynechat maso úplně nebo alespoň občas, budou se vám hodit tipy na chutné a syté saláty ze „zimní“ zeleniny jako zelí, červená řepa nebo mrkev.

5. února 2026  6:40

Co znamená chaud-eau? Tohle jídlo milujete vy i vaše děti

Buchtičky s vinným šodó

Dukátové buchtičky, nebo také buchtičky s krémem. Evergreen našeho dětství, milované jídlo všech dětí a někdy i nás, dospělých. Je libo sladký oběd, za který vás děti budou milovat?

5. února 2026  5:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

3 rychlé recepty pro každý den. Co vařit, když nemáte čas ani nápady

Ilustrační snímek

Polovina týdne je tu, a to znamená jediné – do víkendu zbývá ještě pár dní. Po návratu domů z práce se nám většinou nechce pouštět do složitého vaření, a právě v takových chvílích přijde vhod jídlo,...

4. února 2026  16:30

Tuhle superbombu plnou vitamínu C máte určitě doma. Uhodnete, co to je?

ilustrační snímek

Na první pohled působí nenápadně, ale skrývá v sobě nejen cenné živiny, ale i široké možnosti využití v kuchyni. Květák je běžná zelenina, kterou zná téměř každý. Nejčastěji se setkáváme s bílým...

4. února 2026  6:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.