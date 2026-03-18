Česká superpotravina za pár korun: Zasytí lépe než rýže, ale většina lidí ji neumí správně uvařit

Petra Kašparová
  4:40
Jíte kroupy? Proč ne? Víte, že tato dnes docela opomíjená surovina je velmi prospěšná pro naše zdraví? Proč jíst kroupy a jaké delikatesy z nich mohou vzniknout?

Obsah

Proč jíst kroupy

Kroupy – potravina, která byla v minulosti nedílnou součástí našeho jídelníčku, dnes bohužel upadla v zapomnění. V české kuchyni mají však kroupy dlouhou a bohatou tradici, objevovaly se v polévkách, kaších nebo jako příloha k masovým pokrmům. Dříve byly považovány za základní stavební kámen každodenní stravy.

Pamatuji si, jak moje babička (ročník 1926) říkávala (a asi to myslela vážně): „Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den. Ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden.“ Kroupy jsou nenápadná, ale zdravá a výživná, navíc snadno dostupná a levná surovina! Já mám na svém kuchařském listu jednu zaručenou kroupovou delikatesu. Zajímá vás jakou?

Na co jsou zdravé kroupy

Je s podivem, že to obecně nevíme, ale kroupy, zapomenutá a trochu přehlížená surovina, jsou velmi prospěšné pro naše zdraví.

  • Ječné kroupy jsou například skvělým zdrojem vlákniny, která podporuje správné trávení a pomáhá regulovat průchod potravy trávicím traktem, čímž přispívají k prevenci zácpy a podporují růst prospěšných bakterií ve střevech.
  • Dále obsahují beta-glukany, přírodní polysacharidy, které podporují imunitní systém, stimulují aktivitu bílých krvinek a zlepšují reakci těla na stresové podněty.
  • Ječné kroupy dokonce pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi a zlepšují zdraví cév, což snižuje riziko srdečních chorob.
  • Díky nízkému glykemickému indexu jsou ideální pro lidi s cukrovkou, ale i pro ty, kteří chtějí stabilizovat hladinu cukru v krvi a udržet si dlouhodobou energii.
  • Dále kroupy obsahují vitaminy skupiny B a minerály, které přispívají ke zdraví pokožky, nervového i imunitního systému.

Překvapeni? Nedivím se vám. Prolétlo vám hlavou: „Proč my je doma vlastně nejíme?“

Kroupy s hlívou ústřičnou

Kroupy s hlívou ústřičnou

Recept

Lehké

45 min
Dýňové rizoto z krup s panenkou

Dýňové rizoto z krup s vepřovou panenkou: Recept na poctivé kroupoto

Recept

Střední

40 min

Jaké jsou druhy krup

Možná vás překvapí, že existuje víc možností, jaké kroupy koupit. Ať nejste v obchodě překvapení, odtajním vám, jaké kroupy se na co hodí. Víte například, které kroupy jsou vhodné do polévky?

  • Celá ječná zrna (ječný šrot). Tato verze je ječmen bez vnější slupky. Obsahuje všechny části zrna a je bohatá na vlákninu. Z celých ječných zrn se nejčastěji připravují vydatné kaše, polévky a ječné rizoto, které využívají plnou texturu zrna a jeho výživovou hodnotu.
  • Ječné kroupy jemné. Tyto kroupy jsou jemněji mleté a používají se pro rychlou přípravu kaší, polévek nebo jako příloha. Jsou méně vláknité než celá zrna. Rychle vaří a hodí se na přípravu jemných kaší, polévek nebo ječného plackového těsta, které je snadno zpracovatelné.
  • Ječné kroupy hrubé. Hrubší kroupy mají větší zrna. Také se mnohem déle vaří. Jsou ideální pro přípravu hutnějších kaší, ječných polévek nebo nádivky, kde se kvůli lepší konzistenci pokrmů hodí jejich silnější struktura.
  • Ječný krupicový šrot. Je to jemněji mleté zrnko ječmene, které je ideální pro přípravu různých ječných pokrmů nebo může sloužit jako náhrada za klasickou pšeničnou krupici (ano, něco jako krupicovou kaši z krup také uvaříte). Šrot je skvělý na rychlé přípravy a jídla, ve kterých očekáváte hladkou strukturu.

Jehněčí hřbet s kroupami: Uznejte, nevypadá to lákavě?

Jak správně uvařit kroupy

Kroupy rozhodně předem namočte. Propláchněte je a namočte. Jak dlouho musí být kroupy namočené? Minimálně 2 hodiny, ideálně přes noc. Já je namáčím zásadně přes noc. Poté je osolené vařím 20 až 30 minut.

Musí se kroupy namáčet? Pokud by se stalo, že byste neměli čas na namočení, lze je uvařit také, ale počítejte s tím, že budete na vaření potřebovat zhruba hodinu. Kolik vody na kroupy? Poměr je 1 díl krup na 4 díly vody. Po uvaření sceďte.

4 tipy, jak snížit nadýmání po kroupách

Jedním z častých problémů, které lidé řeší při konzumaci krup, je nadýmání, které mohou vyvolat. Plynatost mohou kroupy způsobit zejména u lidí s citlivým zažíváním nebo při prvním zařazení do jídelníčku. Zkuste následující tipy, fungují!

  1. Před vařením kroupy dobře propláchněte a namočte. Právě důkladné namáčení pomůže zmírnit problémy s trávením.
  2. Kroupy vařte na nízké teplotě pomalu. Vařte je skutečně zcela doměkka.
  3. Při vaření přidejte kmín, saturejku, anýz nebo majoránku, které pomáhají proti plynatosti.
  4. Pokud nejste zvyklí kroupy jíst, zařazujte je do jídelníčku postupně a opatrně.

Kroupová polévka s medvědím česnekem a kopřivami

Kroupová polévka s medvědím česnekem a kopřivami

Recept

Střední

50 min

Co udělat z krup

  • Kroupy jako zavářka do polévky

Celé kroupy nebo lámanka z krup se výborně hodí do uzené polévky, ale jsou skvělé i například do bramboračky.

  • Kroupy jako hlavní jídlo

Díky své sytosti a výživovým hodnotám jsou ideální volbou pro výživné a zdravé pokrmy, které zasytí na dlouhou dobu. Navíc jejich univerzálnost umožňuje různé kombinace s masem, zeleninou či bylinkami, což z nich dělá skvělé jídlo pro každou příležitost.

  • Kroupy na sladko

Kroupy na sladko jsou tradiční, zdravá a velmi levná pochoutka, která často připomíná rýžový nákyp nebo sladkou kaši. Vaří se v mléce. Jsou skvělé jako snídaně, svačina nebo i hlavní jídlo. Kombinujte je s ovocem, ořechy nebo medem.

Kroupový kuba s černými houbami

Kroupový kuba s černými houbami

Recept

Střední

90 min

Krupoto s houbami a bazalkou

Můj top kroupový recept Krupoto s liškami

  • 300 g krup
  • 150 ml bílého vína
  • 300 g lišek nebo jiných hub (ale lišky jsou nejelpší)
  • 300 ml vody nebo vývaru
  • 400 ml smetany
  • 2 větší šalotky
  • 3 stroužky česneku
  • 30 g parmazánu
  • sůl
  • mletý černý pepř
  • čerstvá petrželka (na ozdobu)
  1. Ve velkém hrnci uvaříme do poloměkka kroupy, které jsme nechali přes noc namočit. Vaříme je hodně na skus, aby byly takové, že by se nám je ještě nechtělo jíst. Slijeme je.
  2. Na pánvi na oleji osmahneme nadrobno nakrájenou šalotku a přidáme nasekané lišky. Osolíme. Necháme chvíli podusit.
  3. Přilijeme víno a zamícháme. Základ přendáme do velkého hrnce. Já v tuto chvíli sahám po pomalém hrnci.
  4. K základu přidáme předvařené kroupy. Zalijeme vodou a smetanou a velmi pomalu vaříme. Já v pomalém hrnci nechávám na stupeň číslo 1 zhruba 4 hodiny. Občas zamícháme. Vaříme do chvíle, kdy jsou kroupy zcela měkké.
  5. Hotové krupoto má konzistenci husté kaše. Jakmile jí docílíme, přidáme prolisovaný česnek, dosolíme podle chuti a opepříme.
  6. Podáváme posypané parmazánem (strouhaným nebo klidně hoblinkami) a nadrobno nasekanou petrželkou.

Doba přípravy: 60 minut (+ doba potřebná na namočení krup)
Počet porcí: 4

Černý kuba + stepy

Vánoční kroupy se slaninou a houbami – Sytý recept se sádlovou kůrčičkou

Recept

Střední

70 min
Nejčtenější

Cola převlečená za čaj: Výživoví odborníci varují před nápojem, který milují hlavně děti

bubble tea bublinkový čaj čína obchod rozmach mladí nápoj

Vypadá to hravě, je to barevné, fotogenické na Instagram a díky slovu „tea“ v názvu to v mnoha rodičích vzbuzuje falešný pocit bezpečí. Jenže to, co děti s nadšením nasávají tlustým brčkem, má k...

Profesionální kuchaři mají jasno: Kdy solit maso, aby zůstalo šťavnaté

Maso a sůl

Zjistěte, kdy maso solit předem, kdy až těsně před přípravou a proč může špatné načasování zkazit i vynikající steak.

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

Čočka: Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce.

Čočka patří mezi nejvýživnější luštěniny, které můžete mít ve spíži. Obsahuje hodně bílkovin, vlákniny i minerálů – a při správné přípravě je chutná a nemusí ani nadýmat.

Solanin v bramborách dokáže otrávit. Takto ho zneškodníte při vaření

Chipsy i hranolky si raději odpusťte. Tělu nijak neprospívají a ty připečené v...

Brambory patří mezi nejčastěji konzumované potraviny, zároveň jsou ale plné nástrah. Nesprávné skladování nebo tepelná úprava v nich mohou zvýšit množství toxických látek, které v krajním případě...

Proč vejce při vaření praskají? Nejčastější chybu děláte ještě předtím, než zapnete sporák

vejce

Uvařit vejce se zdá jako ta nejjednodušší věc na světě, ale přesto se nám často stává, že skořápka praskne, žloutek zešedne nebo bílek při loupání vypadá jako po boji. Přitom stačí pochopit pár...

Ossobuco: Zdeněk Pohlreich nám prozradil tajemství, jak si připravit tuto dokonalou italskou specialitu

Ossobuco podle Polreicha

Ossobuco je milánská specialita z telecí kližky s morkovou kostí, která se pomalu dusí se zeleninou a vínem. Připravte si ji podle receptu Zdeňka Pohlreicha. V čem spočívá jeho tajemství vždy...

18. března 2026  5:10

Česká superpotravina za pár korun: Zasytí lépe než rýže, ale většina lidí ji neumí správně uvařit

Kroupy: Zapomenutá potravina.

Jíte kroupy? Proč ne? Víte, že tato dnes docela opomíjená surovina je velmi prospěšná pro naše zdraví? Proč jíst kroupy a jaké delikatesy z nich mohou vzniknout?

18. března 2026  4:40

Máte vysoký cholesterol? Těchto 5 přírodních pomocníků vám ho pomůže snížit

Jak se vyvarovat zvýšeného cholesterolu? hýbat se a především kvalitně jíst....

Možná vám lékař při poslední prohlídce řekl tu známou větu: „Máte trošku vyšší cholesterol, zkusme s tím něco udělat, než nasadíme léky.“ A vy teď možná stojíte v kuchyni a přemýšlíte, jestli to...

18. března 2026

Nepečené kokosové tartaletky s limetkovým krémem: Svěží fit dezert bez pečení

Nepečené tartaletky s limetkovým krémem
Recept

Střední

40 min

Hledáte dezert, který je hotový bez jediné minuty v troubě a chutná jako letní dovolená? Tyto...

Buřty na černém pivu: Nejlepší recept z trouby

Buřty na černém pivu
Recept

Lehké

60 min

Ty nejlepší buřty na pivu potřebují čas, kvalitní černé pivo a pobyt v troubě, kde omáčka díky...

Gulášová polévka s mletým masem a fazolemi: Hustý pokrm, který vás i zahřeje

Gulášová polévka s fazolemi
Recept

Lehké

35 min

Díky ovesným vločkám je přirozeně hustá a lahůdkové droždí jí dodá hlubokou, téměř sýrovou chuť,...

Kdy je rýže toxičtější než váš ex? Stačí pár změn a už vás nebude ohrožovat

Kuřecí se sójovou omáčkou a houbami

Rýže je v našich kuchyních stálicí. Je levná, zasytí a dá se z ní vykouzlit nekonečné množství jídel – od českého rizota po asijské stir-fry. Často se nám ale stane, že jí uvaříme „půl hrnce navíc“....

17. března 2026  5:20

Mění barvu a podporuje mozek i plodnost. Jaký je modrý čaj z klitorie?

Modrý čaj, klitorie, Motýlí hrachový květ

Modrý čaj z klitorie patří mezi nejzajímavější nápoje, které se v posledních letech objevují v čajovnách a kavárnách. Zaujme nejen svou tyrkysovou barvou, ale i schopností změnit odstín po přidání...

17. března 2026  4:30

Mrazák vaše maso nezničí. Pozor si dejte až při rozmrazování

Proč maso vakuuje, než ho dá do mrazáku? „Když ho do mrazáku dáme jen v...

Maso uchované správně v mrazáku si může zachovat své chuťové i nutriční vlastnosti třeba i půl roku. Nesprávné rozmrazení před přípravou ho ale o ně může o připravit. Jak na to?

17. března 2026

Lemon curd řezy s krémovým sýrem: Osvěžující dezert, který zvládne každý

Lemon curd řezy
Recept

Střední

50 min

Tyto nepečené Lemon curd řezy jsou dokonalou sladkostí, která vás dostane svou lehkostí. Křupavý...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Caesar salát s kuřecím steakem a domácím dresinkem: Recept jako z restaurace

Caesar salát s opečeným kuřecím steakem
Recept

Lehké

30 min

Caesar salát patří mezi celosvětově nejoblíbenější pokrmy, ale tajemství jeho úspěchu tkví v...

Nadýchané kakaové vafle s banánem a čokoládou: Recept na dokonalou snídani

Kakaové vafle s čokoládou
Recept

Lehké

45 min

Tyto domácí kakaové vafle jsou díky sněhu z bílků neuvěřitelně lehké a křupavé zároveň. V kombinaci...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.