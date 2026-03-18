Česká superpotravina za pár korun: Zasytí lépe než rýže, ale většina lidí ji neumí správně uvařit

Obsah
Proč jíst kroupy
Kroupy – potravina, která byla v minulosti nedílnou součástí našeho jídelníčku, dnes bohužel upadla v zapomnění. V české kuchyni mají však kroupy dlouhou a bohatou tradici, objevovaly se v polévkách, kaších nebo jako příloha k masovým pokrmům. Dříve byly považovány za základní stavební kámen každodenní stravy.
Pamatuji si, jak moje babička (ročník 1926) říkávala (a asi to myslela vážně): „Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den. Ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden.“ Kroupy jsou nenápadná, ale zdravá a výživná, navíc snadno dostupná a levná surovina! Já mám na svém kuchařském listu jednu zaručenou kroupovou delikatesu. Zajímá vás jakou?
Na co jsou zdravé kroupy
Je s podivem, že to obecně nevíme, ale kroupy, zapomenutá a trochu přehlížená surovina, jsou velmi prospěšné pro naše zdraví.
- Ječné kroupy jsou například skvělým zdrojem vlákniny, která podporuje správné trávení a pomáhá regulovat průchod potravy trávicím traktem, čímž přispívají k prevenci zácpy a podporují růst prospěšných bakterií ve střevech.
- Dále obsahují beta-glukany, přírodní polysacharidy, které podporují imunitní systém, stimulují aktivitu bílých krvinek a zlepšují reakci těla na stresové podněty.
- Ječné kroupy dokonce pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi a zlepšují zdraví cév, což snižuje riziko srdečních chorob.
- Díky nízkému glykemickému indexu jsou ideální pro lidi s cukrovkou, ale i pro ty, kteří chtějí stabilizovat hladinu cukru v krvi a udržet si dlouhodobou energii.
- Dále kroupy obsahují vitaminy skupiny B a minerály, které přispívají ke zdraví pokožky, nervového i imunitního systému.
Překvapeni? Nedivím se vám. Prolétlo vám hlavou: „Proč my je doma vlastně nejíme?“
Jaké jsou druhy krup
Možná vás překvapí, že existuje víc možností, jaké kroupy koupit. Ať nejste v obchodě překvapení, odtajním vám, jaké kroupy se na co hodí. Víte například, které kroupy jsou vhodné do polévky?
- Celá ječná zrna (ječný šrot). Tato verze je ječmen bez vnější slupky. Obsahuje všechny části zrna a je bohatá na vlákninu. Z celých ječných zrn se nejčastěji připravují vydatné kaše, polévky a ječné rizoto, které využívají plnou texturu zrna a jeho výživovou hodnotu.
- Ječné kroupy jemné. Tyto kroupy jsou jemněji mleté a používají se pro rychlou přípravu kaší, polévek nebo jako příloha. Jsou méně vláknité než celá zrna. Rychle vaří a hodí se na přípravu jemných kaší, polévek nebo ječného plackového těsta, které je snadno zpracovatelné.
- Ječné kroupy hrubé. Hrubší kroupy mají větší zrna. Také se mnohem déle vaří. Jsou ideální pro přípravu hutnějších kaší, ječných polévek nebo nádivky, kde se kvůli lepší konzistenci pokrmů hodí jejich silnější struktura.
- Ječný krupicový šrot. Je to jemněji mleté zrnko ječmene, které je ideální pro přípravu různých ječných pokrmů nebo může sloužit jako náhrada za klasickou pšeničnou krupici (ano, něco jako krupicovou kaši z krup také uvaříte). Šrot je skvělý na rychlé přípravy a jídla, ve kterých očekáváte hladkou strukturu.
Jak správně uvařit kroupy
Kroupy rozhodně předem namočte. Propláchněte je a namočte. Jak dlouho musí být kroupy namočené? Minimálně 2 hodiny, ideálně přes noc. Já je namáčím zásadně přes noc. Poté je osolené vařím 20 až 30 minut.
Musí se kroupy namáčet? Pokud by se stalo, že byste neměli čas na namočení, lze je uvařit také, ale počítejte s tím, že budete na vaření potřebovat zhruba hodinu. Kolik vody na kroupy? Poměr je 1 díl krup na 4 díly vody. Po uvaření sceďte.
4 tipy, jak snížit nadýmání po kroupách
Jedním z častých problémů, které lidé řeší při konzumaci krup, je nadýmání, které mohou vyvolat. Plynatost mohou kroupy způsobit zejména u lidí s citlivým zažíváním nebo při prvním zařazení do jídelníčku. Zkuste následující tipy, fungují!
- Před vařením kroupy dobře propláchněte a namočte. Právě důkladné namáčení pomůže zmírnit problémy s trávením.
- Kroupy vařte na nízké teplotě pomalu. Vařte je skutečně zcela doměkka.
- Při vaření přidejte kmín, saturejku, anýz nebo majoránku, které pomáhají proti plynatosti.
- Pokud nejste zvyklí kroupy jíst, zařazujte je do jídelníčku postupně a opatrně.
Co udělat z krup
- Kroupy jako zavářka do polévky
Celé kroupy nebo lámanka z krup se výborně hodí do uzené polévky, ale jsou skvělé i například do bramboračky.
- Kroupy jako hlavní jídlo
Díky své sytosti a výživovým hodnotám jsou ideální volbou pro výživné a zdravé pokrmy, které zasytí na dlouhou dobu. Navíc jejich univerzálnost umožňuje různé kombinace s masem, zeleninou či bylinkami, což z nich dělá skvělé jídlo pro každou příležitost.
- Kroupy na sladko
Kroupy na sladko jsou tradiční, zdravá a velmi levná pochoutka, která často připomíná rýžový nákyp nebo sladkou kaši. Vaří se v mléce. Jsou skvělé jako snídaně, svačina nebo i hlavní jídlo. Kombinujte je s ovocem, ořechy nebo medem.
Můj top kroupový recept Krupoto s liškami
- 300 g krup
- 150 ml bílého vína
- 300 g lišek nebo jiných hub (ale lišky jsou nejelpší)
- 300 ml vody nebo vývaru
- 400 ml smetany
- 2 větší šalotky
- 3 stroužky česneku
- 30 g parmazánu
- sůl
- mletý černý pepř
- čerstvá petrželka (na ozdobu)
- Ve velkém hrnci uvaříme do poloměkka kroupy, které jsme nechali přes noc namočit. Vaříme je hodně na skus, aby byly takové, že by se nám je ještě nechtělo jíst. Slijeme je.
- Na pánvi na oleji osmahneme nadrobno nakrájenou šalotku a přidáme nasekané lišky. Osolíme. Necháme chvíli podusit.
- Přilijeme víno a zamícháme. Základ přendáme do velkého hrnce. Já v tuto chvíli sahám po pomalém hrnci.
- K základu přidáme předvařené kroupy. Zalijeme vodou a smetanou a velmi pomalu vaříme. Já v pomalém hrnci nechávám na stupeň číslo 1 zhruba 4 hodiny. Občas zamícháme. Vaříme do chvíle, kdy jsou kroupy zcela měkké.
- Hotové krupoto má konzistenci husté kaše. Jakmile jí docílíme, přidáme prolisovaný česnek, dosolíme podle chuti a opepříme.
- Podáváme posypané parmazánem (strouhaným nebo klidně hoblinkami) a nadrobno nasekanou petrželkou.
Doba přípravy: 60 minut (+ doba potřebná na namočení krup)
Počet porcí: 4
