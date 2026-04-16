Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

Klára Pěnkavová
  4:00
Fazole kombinují nízkou cenu, vysokou sytivost a výborné nutriční hodnoty. Právě proto patří mezi potraviny, které dávají smysl při hubnutí.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Jaké fazole koupit – druhy, použití i rozdíly v chuti

Fazole patří mezi luštěniny, které mají pevné místo v naší kuchyni. Původně sice pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, dnes ale patří mezi běžné suroviny i v Česku.

Fazole a fazolky: Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Fazole patří mezi luštěniny a můžete je snadno pěstovat i doma. Potřebují slunné místo, oporu a pravidelnou zálivku. Konzumují se zralé, sušené nebo vařené.
  • Fazolové lusky (zelené fazolky) sklízíte nezralé a řadí se mezi zeleninu. Jsou lehčí a méně kalorické, ale nezasytí tak jako vařené fazole.

Nejčastěji se setkáte s bílými fazolemi (např. navy nebo cannellini), červenými fazolemi (kidney), černými fazolemi (black beans) nebo máslovými fazolemi (butter beans). Liší se chutí i strukturou – červené jsou pevnější a výraznější, bílé jemnější, černé lehce nasládlé. Nutričně jsou si ale velmi podobné.

Klasikou jsou sušené fazole, které je potřeba předem namočit a uvařit. Pro rychlé vaření se pak hodí konzervované fazole v plechovce, které stačí propláchnout a rovnou použít. A ano, jsou stejně zdravé jako sušené fazole, jen se při jejich výběru zaměřte na složení a nižší obsah soli.

Fazole v konzervě jsou stejně zdravé, jako ty sušené. Jen je potřeba si dát pozor na obsah soli.

Proč jsou fazole zdravé a které vybrat

Fazole patří mezi nejvýživnější potraviny rostlinného původu. Obsahují vysoký podíl bílkovin, vlákniny i komplexních sacharidů, díky kterým zasytí na dlouhou dobu a pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Právě kombinace těchto živin z nich dělá ideální součást běžného i dietního jídelníčku.

Z nutričního hlediska stojí za pozornost zejména červené fazole. Jejich energetická hodnota se pohybuje kolem 120 kcal na 100 gramů vařených fazolí. Pro srovnání: stejné množství kuřecího masa má zhruba dvojnásobek kalorií, a přesto vás často nezasytí na tak dlouho, protože neobsahuje tolik vlákniny.

Černé fazole zase vynikají vyšším obsahem antioxidantů, bílé fazole jsou jemnější a lépe stravitelné… Důležité ale není ani tak, jaké fazole si připravíte, ale že budou na vašem jídelníčku pravidelně, ideálně několikrát týdně.

Nutriční hodnoty jsou působivé hlavně u červených fazolí, černé fazole zase vynikají vyšším obsahem antioxidantů, bílé fazole jsou jemnější a lépe stravitelné.

Fazole a luštěninová dieta

V redukčním jídelníčku jsou luštěniny k nezaplacení. A právě fazole patří k těm, které dokážou zasytit na dlouhou dobu a zároveň dodat tělu komplexní živiny. V rámci luštěninové diety se proto často využívají jako alternativa masa i klasických příloh.

Jak připravit fazole, aby nenadýmaly a byly lépe stravitelné

  • Suché fazole vždy před vařením namočte alespoň na 8–12 hodin a vodu poté slijte.
  • Vařte je v čerstvé vodě, ideálně bez soli na začátku, aby změkly rovnoměrně.
  • Pomáhá i přidání bylinek a koření, jako je kmín, majoránka, fenykl nebo bobkový list.
  • Začínejte s menšími porcemi a frekvenci postupně zvyšujte, aby si trávení zvyklo.
  • Pokud chcete rychlé řešení, volte fazole v plechovce, které jsou už tepelně upravené, před použitím je ale propláchněte.

Fazolemi totiž snadno nahradíte rýži nebo těstoviny. Hodí se do salátů, polévek i dalších teplých jídel, která díky nim zasytí na delší dobu. Zároveň tak přirozeně snížíte svůj celkový kalorický příjem.

To je výhodné zejména při hubnutí v oblasti břicha, kde hraje klíčovou roli stabilní hladina krevního cukru a dostatek vlákniny. Právě na její význam dlouhodobě upozorňují i nutriční specialisté. Fazole totiž podporují sytost, omezují chutě na sladké a přispívají ke správnému trávení.

Stejně jako u jiných luštěnin ale platí, že důležitá je míra. Fazole je ideální zařazovat dvakrát až třikrát týdně. Při častější konzumaci mohou naopak trávení zatěžovat a způsobovat nadýmání.

Nutriční hodnoty vařených fazolí ukazují vyvážený poměr živin. Podporují nejen sytost, ale i trávení.

Inspirace s iDNES Recepty – Fazole stokrát jinak

Fazole jsou levné, rychlé a variabilní. Hodí se do teplé i studené kuchyně a snadno z nich připravíte i recept bez masa.

Velmi oblíbené jsou různé varianty na mexické fazole, kde se kombinují červené fazole, rajčata, kukuřice, koření a jsou s masem i bezmasé (chilli con carne a chilli sin carne).

A tady jsou naše další tipy na skvělé fazolové recepty:

Fazolová pomazánka s ořechy

Fazolová pomazánka s ořechy: Levná proteinová bomba, která chutná jako luxusní paštika

Recept

Lehké

25 min
Batáty plněné fazolemi

Batáty plněné fazolemi

Recept

Lehké

55 min
Krémové máslové fazole podle Míši z Minispajz

Krémové máslové fazole podle @minispajz

Recept

Lehké

35 min
Témata: fazole, luštěnina, Maso

Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

