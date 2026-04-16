Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

Obsah
Jaké fazole koupit – druhy, použití i rozdíly v chuti
Fazole patří mezi luštěniny, které mají pevné místo v naší kuchyni. Původně sice pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, dnes ale patří mezi běžné suroviny i v Česku.
Fazole a fazolky: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Nejčastěji se setkáte s bílými fazolemi (např. navy nebo cannellini), červenými fazolemi (kidney), černými fazolemi (black beans) nebo máslovými fazolemi (butter beans). Liší se chutí i strukturou – červené jsou pevnější a výraznější, bílé jemnější, černé lehce nasládlé. Nutričně jsou si ale velmi podobné.
Klasikou jsou sušené fazole, které je potřeba předem namočit a uvařit. Pro rychlé vaření se pak hodí konzervované fazole v plechovce, které stačí propláchnout a rovnou použít. A ano, jsou stejně zdravé jako sušené fazole, jen se při jejich výběru zaměřte na složení a nižší obsah soli.
Proč jsou fazole zdravé a které vybrat
Fazole patří mezi nejvýživnější potraviny rostlinného původu. Obsahují vysoký podíl bílkovin, vlákniny i komplexních sacharidů, díky kterým zasytí na dlouhou dobu a pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Právě kombinace těchto živin z nich dělá ideální součást běžného i dietního jídelníčku.
Z nutričního hlediska stojí za pozornost zejména červené fazole. Jejich energetická hodnota se pohybuje kolem 120 kcal na 100 gramů vařených fazolí. Pro srovnání: stejné množství kuřecího masa má zhruba dvojnásobek kalorií, a přesto vás často nezasytí na tak dlouho, protože neobsahuje tolik vlákniny.
Černé fazole zase vynikají vyšším obsahem antioxidantů, bílé fazole jsou jemnější a lépe stravitelné… Důležité ale není ani tak, jaké fazole si připravíte, ale že budou na vašem jídelníčku pravidelně, ideálně několikrát týdně.
Fazole a luštěninová dieta
V redukčním jídelníčku jsou luštěniny k nezaplacení. A právě fazole patří k těm, které dokážou zasytit na dlouhou dobu a zároveň dodat tělu komplexní živiny. V rámci luštěninové diety se proto často využívají jako alternativa masa i klasických příloh.
Jak připravit fazole, aby nenadýmaly a byly lépe stravitelné
Fazolemi totiž snadno nahradíte rýži nebo těstoviny. Hodí se do salátů, polévek i dalších teplých jídel, která díky nim zasytí na delší dobu. Zároveň tak přirozeně snížíte svůj celkový kalorický příjem.
To je výhodné zejména při hubnutí v oblasti břicha, kde hraje klíčovou roli stabilní hladina krevního cukru a dostatek vlákniny. Právě na její význam dlouhodobě upozorňují i nutriční specialisté. Fazole totiž podporují sytost, omezují chutě na sladké a přispívají ke správnému trávení.
Stejně jako u jiných luštěnin ale platí, že důležitá je míra. Fazole je ideální zařazovat dvakrát až třikrát týdně. Při častější konzumaci mohou naopak trávení zatěžovat a způsobovat nadýmání.
Inspirace s iDNES Recepty – Fazole stokrát jinak
Fazole jsou levné, rychlé a variabilní. Hodí se do teplé i studené kuchyně a snadno z nich připravíte i recept bez masa.
Velmi oblíbené jsou různé varianty na mexické fazole, kde se kombinují červené fazole, rajčata, kukuřice, koření a jsou s masem i bezmasé (chilli con carne a chilli sin carne).
A tady jsou naše další tipy na skvělé fazolové recepty:
